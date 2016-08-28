Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболОренбург1 : 1Рубин
ФутболТомь0 : 1ЦСКА
ХоккейСКА4 : 2Металлург
ФутболХалл Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
ФутболНаполи4 : 2Милан
ФутболТоттенхэм1 : 1Ливерпуль
ХоккейСпартак4 : 3Динамо Рига
ФутболЗенит3 : 0Амкар
ФутболРеал2 : 1Сельта
ФутболЛеганес0 : 0Атлетико
Формула-1Гран-при Бельгии. Гонка
ФутболДинамо- : -Тосно
ФутболБалтика- : -Спартак-2
ФутболТерек- : -Ростов
ФутболАтлетик- : -Барселона
ФутболУрал- : -Арсенал Тула
ФутболМанчестер Сити- : -Вест Хэм
ФутболЗенит-2- : -Луч-Энергия
ФутболКраснодар- : -Локомотив
ФутболАнжи- : -Спартак

«С Дзюбой у «Зенита» есть каркас». Включение Геннадия Орлова

Геннадий Орлов, Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Артем Дзюба с партнерами по "Зениту"
Артем Дзюба с партнерами по "Зениту"Источник: ФК «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – об опорах, при которых раскрываются Шатов с Жулиано, и о политически верном назначении Семина в «Локомотив».

У Жулиано есть дар – голевое чутье

В чемпионате России «Зенит» точно провел лучший матч – потому что было гораздо больше прообразов новой игры команды. Особенно понравились действия Жулиано и Олега Шатова: они классно отрывались от соперника без мяча, открывались. «Зенит» в целом отлично бежал, действовал легко и с желанием. Работа тренерского штаба идет в первую очередь между матчами. «Зенит» против ЦСКА выглядел тяжеловесно, с «Амкаром» – совсем другое дело. Значит, в этом микроцикле тренеры все сделали правильно.

«Семерка» - за десятку! Жулиано разбил «Амкар» в Петербурге

Первый гол зенитовцев – как раз то, к чему призывает Мирча Луческу, да и весь современный футбол говорит об этом же: нужно резко и неожиданно проникать в чужую штрафную. Жулиано так и сделал: обманул опекуна, Балановича, принял точный пас на голову от Шатова – и забил. А во втором голевом эпизоде есть большая заслуга Артема Дзюбы: он сыграл в стенку, взял игру на себя, мог отличиться и сам – а Жулиано прекрасно прочувствовал эпизод. У него точно есть этот дар, голевое чутье.

Кстати, Жулиано ведь три с половиной года не вызывали в сборную Бразилии – а теперь, уже из «Зенита», его снова пригласили. Это говорит об авторитете российской команды: бразильцы знают, что игроки здесь способны подниматься. Ведь и Халк ездил в национальную команду отсюда.

После дубля - в сборную. Побег Жулиано и три кандидата на трансфер [главные слова после матча «Зенит» - «Амкар»]

Ради выздоровления Дзюба повременит со сборной

С выходом Дзюбы в стартовом составе в игре «Зенита» сформировался каркас, сложилась система узловых игроков: это Гарай, Хави Гарсия, Витсель и сам Артем. При таком фундаменте, на таких опорах для Шатова, Жулиано, крайних защитников открылись все возможности в атаке.

Дзюба сохранял мячи в центре поля – как раз это не очень получалось у Александра Кокорина. Тут же, возможно, есть и минус: Артем нечасто уходит на фланги. Но как только он наберет форму – появятся и такие маневры.

После замены Дзюбе к колену сразу же приложили лед, он прихрамывал. А после игры мы разговаривали – и Артем сказал, что колено побаливает, хотя связки целы. Ему просто нужен отдых, с коленом футболисту нужно быть аккуратным. Потому Дзюба и сказал, что предпочтет ради выздоровления повременить со сборной России.

«Амкару» помешала неопытность центральных защитников, все-таки на пермской команде сказывается уход Дмитрия Белорукова – он руководил всеми остальными. А у «Зенита» таким был Гарай, аргентинец провел лучшую для себя игру в этом сезоне. Конечно, «Зениту» стоит опасаться ухода защитников – эта линия точно требует укрепления. Но нам остается только ждать решения клуба и самого Гарая.

«Замена Лодыгина не связана с ошибками». Луческу и Гаджиев о крупной победе «Зенита»

Семин – это возвращение болельщиков «Локомотива»

Ресурсов, которые у «Зенита» есть, предостаточно для борьбы за победу в чемпионате России. А вот про Лигу Европы говорить пока рано – перспективы петербуржцев в этом турнире оценим позже.

В России конкуренты ведь все те же, плюс с новым приходом Юрия Семина наверняка укрепится и «Локомотив». У него ведь единственный не совсем удачный опыт работы после «Локомотива» – «Анжи», а во всех остальных командах Семин работал замечательно: и в киевском «Динамо», и в «Мордовии».

Новый президент «Локомотива» Илья Геркус сделал политически правильный ход: возвращение Семина – это возвращение болельщиков на трибуны, да и к телеэкранам тоже. Семин, конечно же, амбициозен, а при его самостоятельности мышления Геркусу теперь нужно быть очень дипломатичным.

Семин – свой, как тренер он постоянно следил за командой. У него даже дом вроде бы где-то недалеко от базы «Локомотива». Его назначение – гораздо лучше, чем приглашение очередного иностранного специалиста. К тому же в штабе остался Олег Пашинин, там же Дмитрий Лоськов – это тоже свои люди, локомотивские.

Врачи часто говорят пациенту: возвратитесь домой. Потому что самое сильное психотерапевтическое лечение – это как раз попадание в родные стены: сразу же возникает иная, свежая мотивация. В случае с Семиным и «Локомотивом» то же самое: это придаст новых сил самому тренеру, а команда затем подхватит. Думаю, у москвичей все получится, и они уже в этом сезоне смогут бороться за медали.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Налдо перешел в «Краснодар», Гарай уедет в «Валенсию»? Таблица трансферов РФПЛНалдо перешел в «Краснодар», Гарай уедет в «Валенсию»? Таблица трансферов РФПЛSovsport.ru о возможных и состоявшихся переходах в летнее трансферное окно РФПЛ.Спортивный директор «Андерлехта» приедет в Петербург для переговоров с «Зенитом» по трансферу ЛомбертсаВ понедельник спортивный директор «Андерлехта» Герман ван Хольсбек прилетит в Санкт-Петербург для переговоров с руководством «Зенита» по поводу трансфера защитника Николаса Ломбертса.Александр Бокий: Хаген был добряком, человеком не от мира сего и мог поверить во все, что угодноТренер «Анжи» Александр Бокий, ранее работавший спортивным директором «Зенита», поделился мнением о высказывании экс-защитника петербуржцев Эрика Хагена про подкуп судей.Владимир Эштреков: Надеюсь, с Семиным «Локомотив» наверстает упущенные позицииЭкс-тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями в преддверии матча пятого тура РФПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром».Игроки «Зенита» отправились в расположение своих национальных командДесять футболистов «Зенита» отправились в расположение своих национальных команд, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.Александр Бубнов: Виллаш-Боаш в «Зените» ставил на звезд, Луческу строит коллективФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Амкаром» (5:0) в пятом туре РФПЛ.Андрей Каряка: «Зенит» ничем не удивил – удивил «Амкар», могли сыграть намного лучшеСтарший тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:3).Врач «Зенита»: Будем рады, если Дзюба сможет восстановиться в условиях нашего медицинского центраВрач «Зенита» Михаил Гришин прокомментировал травму нападающего сборной России Артема Дзюбы.Геннадий Орлов: Гарай провел последний матч за «Зенит»Матч пятого тура премьер-лиги с «Амкаром» (3:0) стал последним для защитника Эсекиэля Гарая в составе «Зенита». Об этом сообщил комментатор матча на телеканале «Матч ТВ» Геннадий Орлов.После дубля – в сборную. Побег Жулиано и три кандидата на трансферПосле дубля – в сборную. Побег Жулиано и три кандидата на трансферГлавные слова героев крупной победы «Зенита» над «Амкаром».«Замена Лодыгина не связана с ошибками». Луческу и Гаджиев – о победе «Зенита»«Замена Лодыгина не связана с ошибками». Луческу и Гаджиев – о победе «Зенита»Гаджи Гаджиев сетовал на ошибки обороны, а Мирча Луческу хвалил Александра Кержакова после матча «Зенит» – «Амкар».Артем Дзюба: Спасибо Черчесову за вызов в сборную, но сейчас здоровье намного важнееФорвард «Зенита» Артем Дзюба после матча пятого тура с «Амкаром» (3:0) рассказал о своем возвращении после травмы и вызове в сборную России.Хави Гарсия: Футболисты «Зенита» еще двигаются к тому, что хочет видет ЛуческуПолузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился впечатлениями от матча против «Амкара» (3:0), а также поделился мнением о жеребьевке Лиги Европы.Братья Кержаковы впервые сыграли вместе за «Зенит»Игроки «Зенита» Александр и Михаил Кержаковы впервые сыграли вместе в официальном матче.Анатолий Тимощук: То, что мы видим в «Зените», - 45 процентов от того, что хочет ЛуческуПолузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук поделился впечатлениями от матча между «Зенитом» и «Амкаром» (3:0).Валерий Рейнгольд: Кокорин и Дзюба – это не игроки для больших победВалерий Рейнгольд: Кокорин и Дзюба – это не игроки для больших победБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о победе «Зенита» над «Амкаром» (3:0) в 5-м туре РФПЛ.Николай Зайцев: Михаил Кержаков - хороший вратарь, надо давать ему игратьЗащитник «Амкара» Николай Зайцев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:3).Александр Селихов: Не могу утверждать, что останусь в «Амкаре» в это трансферное окноВратарь «Амкара» Александр Селихов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:3).Сергей Баланович: В матче с «Зенитом» немного поплыли судьи, а так - все нормальноПолузащитник «Амкара» Сергей Баланович поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:3).Мирча Луческу: Замена Лодыгина сделана не из-за его ошибок. Нужно, чтобы все имели игровую практикуГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от победы над пермским «Амкаром» (3:0).

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Геннадий Орлов
Геннадий Орловвсе новости

Cпецпредложения