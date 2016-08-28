«С Дзюбой у «Зенита» есть каркас». Включение Геннадия Орлова

Артем Дзюба с партнерами по "Зениту" Источник: ФК «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – об опорах, при которых раскрываются Шатов с Жулиано, и о политически верном назначении Семина в «Локомотив».

У Жулиано есть дар – голевое чутье

В чемпионате России «Зенит» точно провел лучший матч – потому что было гораздо больше прообразов новой игры команды. Особенно понравились действия Жулиано и Олега Шатова: они классно отрывались от соперника без мяча, открывались. «Зенит» в целом отлично бежал, действовал легко и с желанием. Работа тренерского штаба идет в первую очередь между матчами. «Зенит» против ЦСКА выглядел тяжеловесно, с «Амкаром» – совсем другое дело. Значит, в этом микроцикле тренеры все сделали правильно.

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Первый гол зенитовцев – как раз то, к чему призывает Мирча Луческу, да и весь современный футбол говорит об этом же: нужно резко и неожиданно проникать в чужую штрафную. Жулиано так и сделал: обманул опекуна, Балановича, принял точный пас на голову от Шатова – и забил. А во втором голевом эпизоде есть большая заслуга Артема Дзюбы: он сыграл в стенку, взял игру на себя, мог отличиться и сам – а Жулиано прекрасно прочувствовал эпизод. У него точно есть этот дар, голевое чутье.



Кстати, Жулиано ведь три с половиной года не вызывали в сборную Бразилии – а теперь, уже из «Зенита», его снова пригласили. Это говорит об авторитете российской команды: бразильцы знают, что игроки здесь способны подниматься. Ведь и Халк ездил в национальную команду отсюда.

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Ради выздоровления Дзюба повременит со сборной

С выходом Дзюбы в стартовом составе в игре «Зенита» сформировался каркас, сложилась система узловых игроков: это Гарай, Хави Гарсия, Витсель и сам Артем. При таком фундаменте, на таких опорах для Шатова, Жулиано, крайних защитников открылись все возможности в атаке.

Дзюба сохранял мячи в центре поля – как раз это не очень получалось у Александра Кокорина. Тут же, возможно, есть и минус: Артем нечасто уходит на фланги. Но как только он наберет форму – появятся и такие маневры.

После замены Дзюбе к колену сразу же приложили лед, он прихрамывал. А после игры мы разговаривали – и Артем сказал, что колено побаливает, хотя связки целы. Ему просто нужен отдых, с коленом футболисту нужно быть аккуратным. Потому Дзюба и сказал, что предпочтет ради выздоровления повременить со сборной России.

«Амкару» помешала неопытность центральных защитников, все-таки на пермской команде сказывается уход Дмитрия Белорукова – он руководил всеми остальными. А у «Зенита» таким был Гарай, аргентинец провел лучшую для себя игру в этом сезоне. Конечно, «Зениту» стоит опасаться ухода защитников – эта линия точно требует укрепления. Но нам остается только ждать решения клуба и самого Гарая.

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Семин – это возвращение болельщиков «Локомотива»

Ресурсов, которые у «Зенита» есть, предостаточно для борьбы за победу в чемпионате России. А вот про Лигу Европы говорить пока рано – перспективы петербуржцев в этом турнире оценим позже.

В России конкуренты ведь все те же, плюс с новым приходом Юрия Семина наверняка укрепится и «Локомотив». У него ведь единственный не совсем удачный опыт работы после «Локомотива» – «Анжи», а во всех остальных командах Семин работал замечательно: и в киевском «Динамо», и в «Мордовии».

Новый президент «Локомотива» Илья Геркус сделал политически правильный ход: возвращение Семина – это возвращение болельщиков на трибуны, да и к телеэкранам тоже. Семин, конечно же, амбициозен, а при его самостоятельности мышления Геркусу теперь нужно быть очень дипломатичным.

Семин – свой, как тренер он постоянно следил за командой. У него даже дом вроде бы где-то недалеко от базы «Локомотива». Его назначение – гораздо лучше, чем приглашение очередного иностранного специалиста. К тому же в штабе остался Олег Пашинин, там же Дмитрий Лоськов – это тоже свои люди, локомотивские.

Врачи часто говорят пациенту: возвратитесь домой. Потому что самое сильное психотерапевтическое лечение – это как раз попадание в родные стены: сразу же возникает иная, свежая мотивация. В случае с Семиным и «Локомотивом» то же самое: это придаст новых сил самому тренеру, а команда затем подхватит. Думаю, у москвичей все получится, и они уже в этом сезоне смогут бороться за медали.