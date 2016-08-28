Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболОренбург1 : 1Рубин
ФутболТомь0 : 1ЦСКА
ХоккейСКА4 : 2Металлург
ФутболХалл Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
ФутболНаполи4 : 2Милан
ФутболТоттенхэм1 : 1Ливерпуль
ХоккейСпартак4 : 3Динамо Рига
ФутболЗенит3 : 0Амкар
ФутболРеал2 : 1Сельта
ФутболЛеганес0 : 0Атлетико
Формула-1Гран-при Бельгии. Гонка
ФутболДинамо0 : 1Тосно
ФутболБалтика1 : 0Спартак-2
ФутболТерек0 : 1Ростов
ФутболАтлетик- : -Барселона
ФутболУрал1 : 1Арсенал Тула
ФутболМанчестер Сити2 : 1Вест Хэм
ФутболЗенит-20 : 0Луч-Энергия
ФутболКраснодар0 : 0Локомотив
ФутболАнжи- : -Спартак

«Это счастье!» Александр Овечкин женился на Насте Шубской

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Это счастье!» Александр Овечкин женился на Насте Шубской
Источник: Instagram

Шестикратно лучший снайпер НХЛ и семикратный обладатель «Харламов Трофи» Александр Овечкин наконец-то связал себя узами брака.

Вы знаете, это очень тонкая тема, и я сто раз обещал родителям Александра Овечкина, что не буду задавать вопросы их сыну о личной жизни.

Но теперь сам Саша выложил фото в своем инстаграме, на котором крепкой мужественной рукой держит руку своей любимой – и два кольца.

Это счастье❤️

Фото опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

И подпись: «Это счастье» со смайликом-сердечком.

Как мне стало известно, Александр Овечкин и Анастасия Шубская на днях расписались. Да, самый популярный хоккеист России наконец-то женился. Причем Саша с Настей решили не устраивать пышную свадьбу. И пока нет никаких интервью на эту тему. То есть это такой секрет.

Но о том, что брак зарегистрирован, я вам рассказал.

Причем эта тема начала обсуждаться еще неделю назад, когда в прошлые выходные Настя Шубская в свой инстаграм выложила их совместное с Сашей фото, где она в белом свадебном платье, а Овечкин – в белой рубашке как жених.

💞💞💞

Фото опубликовано Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

Уже тогда фанаты начали что-то подозревать и поспешили с поздравлениями, хотя пара и тогда не дала никаких официальных подтверждений.

Что еще сказать? Сейчас Овечкин находится в Санкт-Петербурге, где готовит себя к Кубку мира. С пятого сентября начнутся сборы в составе национальной команды России, а сам турнир стартует 17 сентября – в день рождения Овечкина, которому исполнится 31 год.

Потом Саша вместе с Настей улетят в Вашингтон. Так что на пышную свадьбу просто нет времени. Видимо, она будет сыграна в Москве уже следующим летом.

#backstage #photo @samarova_m #muah @glazgoow #decor @atelierdeifiori #dress @katesofficial

Фото опубликовано Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Малкин: Подкалывать Овечкина в плей-офф - некорректноЕвгений Малкин, который во вторник привез Кубок Стэнли в Москву, заявил, что не пытался поддеть Александра Овечкина после победы «Питтсбурга» над «Вашингтоном» в плей-офф.Все профи из «Харламов Трофи»Все профи из «Харламов Трофи»Вспоминаем имена прошлых лауреатов премии и самые яркие моменты праздничных церемоний.Александр Овечкин: Травмы нет и в поминеФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин опроверг информацию о травме, которая может помешать ему выступить на Кубке мира в Канаде.Овечкин получил травму и может пропустить Кубок мираФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму, которая может не позволить ему выступить на Кубке мира в Канаде, сообщает «Спорт-Экспресс».Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии ForbesРоссийская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, заняла первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes.«Поздравляю с днем рождения любимую газету»: Александр Овечкин поздравляет «Советский спорт»«Изменения только в плюс». Француз, игравший в Петербурге на ЧМ-2000 и сейчас«Изменения только в плюс». Француз, игравший в Петербурге на ЧМ-2000 и сейчас35-летний француз Йорик Трей в интервью Spb.Sovsport.ru – о чемпионате мира 2000 года, пути в НХЛ и проблемах с беженцами.Александр Овечкин: На Кубке мира надо сделать все возможное для победыФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об ожиданиях перед Кубком мира в Канаде.Александр Овечкин: Чем больше россиян в «Вашингтоне» – тем лучше и веселееФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что хотел бы видеть в команде больше россиян.Здоровья вам, дядя Миша! Сегодня юбилей у папы Александра ОвечкинаЗдоровья вам, дядя Миша! Сегодня юбилей у папы Александра ОвечкинаСегодня исполняется 65 лет папе Александра Овечкина – Михаилу Викторовичу. Дяде Мише, как его знают хоккейные болельщики и журналисты.Конечно, Панарин лучше Макдэвида. О чем спорить? Церемония в Лас-Вегасе (видео)Конечно, Панарин лучше Макдэвида. О чем спорить? Церемония в Лас-Вегасе (видео)На церемонии вручения призов в Лас-Вегасе были отмечены три россиянина – Артемий Панарин, Александр Овечкин и Владимир Тарасенко.Александр Овечкин: Ты был легендой, Хоу!Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин выразил соболезнования семье легендарного хоккеиста Горди Хоу, скончавшегося накануне на 89-м году жизни.Виталий Фридзон: В начале матча немного были соннымиАтакующий защитник ЦСКА Виталий Фридзон поделился впечатлениями от первого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (84:76).Шарапова заняла 18-е место в списке самых известных спортсменовРоссийская теннисистка Мария Шарапова вошла в сотню самых известных спортсменов по версии телеканала ESPN.Овечкин, Кириленко и Булыкин сыграли в благотворительном баскетбольном матчеОвечкин, Кириленко и Булыкин сыграли в благотворительном баскетбольном матчеВ субботу прошел благотворительный матч, организованный фондом «Шаг Вместе», в котором приняли участие политики, звезды спорта и кино.Владислав Третьяк: Американского хулигана в нашей раздевалке не было! (видео)Владислав Третьяк: Американского хулигана в нашей раздевалке не было! (видео)В эксклюзивном интервью Sovsport.ru президент ФХР подвел итоги чемпионата мира и прокомментировал скандальный видеоролик.«Овечкина узнают даже в Китае!» Разговор с генсеком китайской федерации хоккея«Овечкина узнают даже в Китае!» Разговор с генсеком китайской федерации хоккеяОбозреватель Sovsport.ru во время чемпионата мира встретил господина Лисинь Туна – генерального секретаря китайской федерации хоккея.Дмитрий Губерниев: Овечкин не вытащил свое сердце, как Данко, и не повел партнеров за собойКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре нападающего сборной России Александра Овечкина на чемпионате мира.Чапаев и пустота. Колонка Юрия ЦыбаневаЧапаев и пустота. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель Sovsport.ru Юрий Цыбанев подводит итоги чемпиона мира по хоккею.Александр Овечкин: Мы достойно провели чемпионат мираФорвард сборной России Александр Овечкин считает, что российские хоккеисты выгяледели достойно на домашнем чемпионате мира.

Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости

Cпецпредложения