«Это счастье!» Александр Овечкин женился на Насте Шубской

Шестикратно лучший снайпер НХЛ и семикратный обладатель «Харламов Трофи» Александр Овечкин наконец-то связал себя узами брака.

Вы знаете, это очень тонкая тема, и я сто раз обещал родителям Александра Овечкина, что не буду задавать вопросы их сыну о личной жизни.

Но теперь сам Саша выложил фото в своем инстаграме, на котором крепкой мужественной рукой держит руку своей любимой – и два кольца.

Это счастье❤️ Фото опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Авг 28 2016 в 7:45 PDT

И подпись: «Это счастье» со смайликом-сердечком.

Как мне стало известно, Александр Овечкин и Анастасия Шубская на днях расписались. Да, самый популярный хоккеист России наконец-то женился. Причем Саша с Настей решили не устраивать пышную свадьбу. И пока нет никаких интервью на эту тему. То есть это такой секрет.

Но о том, что брак зарегистрирован, я вам рассказал.

Причем эта тема начала обсуждаться еще неделю назад, когда в прошлые выходные Настя Шубская в свой инстаграм выложила их совместное с Сашей фото, где она в белом свадебном платье, а Овечкин – в белой рубашке как жених.

💞💞💞 Фото опубликовано Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Авг 20 2016 в 6:37 PDT

Уже тогда фанаты начали что-то подозревать и поспешили с поздравлениями, хотя пара и тогда не дала никаких официальных подтверждений.

Что еще сказать? Сейчас Овечкин находится в Санкт-Петербурге, где готовит себя к Кубку мира. С пятого сентября начнутся сборы в составе национальной команды России, а сам турнир стартует 17 сентября – в день рождения Овечкина, которому исполнится 31 год.

Потом Саша вместе с Настей улетят в Вашингтон. Так что на пышную свадьбу просто нет времени. Видимо, она будет сыграна в Москве уже следующим летом.