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«За такое поражение не стыдно». Как «Динамо» проиграло первый матч в сезоне

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«За такое поражение не стыдно». Как «Динамо» проиграло первый матч в сезоне
Источник: ФК «Динамо» (Москва)

«Динамо» потерпело первое поражение в ФНЛ, уступив «Тосно», но осталось на первом месте в таблице.

ПРЕТЕНЗИИ ОТ ДЕНИСОВА

До матча с одним из главных преследователей «Динамо» не знало поражений на домашней арене. В последнее время москвичи любят добавлять перчинки, вырывая победы в концовках. Так было в матче с «Лучом», да и в кубковой игре москвичам удалось дожать «Балтику» только в дополнительное время. Хотя и состав на матч против калининградцев был не оптимальным. Видимо, задача номер один – первое место в ФНЛ, возвращение в элиту, тут не до Кубка России.

По сравнению с кубковой игрой, главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев против «Тосно» выпустил почти королевский по меркам ФНЛ состав. Соперник москвичей в турнире не феерит, но справедливо претендует на первую тройку. Да и проиграл в этом сезоне лишь «Енисею» Андрея Тихонова.

Доводилось слышать, что в гостях против «Динамо» все как один ставят автобус у своих ворот. Команда Дмитрия Парфенова с первых минут действует прагматично, но не прижимается к воротам, не сидит в обороне, а сразу же создаёт суперопасный момент. Спасает Шунин.

- Ожидали, что придется сложно, тем более «Динамо» прибавило по ходу встречи, - рассуждал после матча Парфенов. - Тем не менее, эту победу мы заслужили. Впечатления от игры «Динамо»? Некорректно мне давать оценки сопернику. Но то, что команда лидирует, говорит само за себя.

Вторые 10 минут матча уходят в основном на выяснение отношений. Арбитр перегнул с постоянными свистками, задёргал футболистов. Как итог жёсткий фол на только что восстановившемся Денисове. Игорь, пока ковылял к бровке, успел предъявить претензии и помощнику судьи и четвёртому арбитру. Помощь «золотому игроку ФНЛ» оказывали долго, но он все-таки продолжил игру. К тому моменту Панченко чуть не забил свой восьмой мяч в 10 матче чемпионата. «Тосно» спас вратарь. Ближе к концу тайма «Динамо» разыгралось, обстучало штанги, но на перерыв команды ушли без забитых голов.

«7:3 В ПОЛЬЗУ «ДИНАМО»

После матча со «Спартаком-2», где Игорь Денисов провел на поле только полчаса, Калитвинцев заявил, что полузащитник будет получать все больше времени на поле. В кубковой встрече с «Балтикой» футболист сыграл первый тайм. И на этот раз самый высокооплачиваемый футболист ФНЛ тоже вышел в стартовом составе. При этом места в основе не лишились и Зотов с Сапетой. Такой кулак в полузащите обещает быть весьма эффективным. Осталось только форвардам прибавить в реализации моментов.

«Здесь нет чужих, здесь все свои», - гласил баннер на трибуне динамовцев. Неясно, обращались ли болельщики к футболистам или намекали, что на секторах остались только самые преданные фанаты клуба. Но если применить это обращение к футболистам, выходит неплохо. Игорь Денисов, например, органично смотрится и в ФНЛ, не такой уж и инопланетянин. Разве что в плане зарплаты. А так и сам по ногам получает, и сопернику спуска не дает. В концовке первого тайма из-за него чуть не вспыхнула драка, защищать одноклубника полез Рыков. Но до серьезных разборок дело так и не дошло. Трибуны даже искренне поаплодировали полузащитнику за самоотверженную игру.

Во второй половине матча «Динамо» продолжило давить на соперника, пару идеальных возможностей не использовал Бечирай. За что москвичи и поплатились в концовке. После быстрой атаки гол забил полузащитник «Тосно» Младен Кашчелан.

- За поражение не стыдно, - заявил после матча главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев. - Не хочу обижать соперника, но еще ни с одной командой у нас не было такого глобального преимущества. Если считать все моменты в матче, «Динамо» должно было побеждать со счетом 7:3. Но не смогли поставить точку. Сделаем выводы, и спокойно будем готовиться дальше. А новую игру с «Тосно» будем ждать с нетерпением.

Матч

Динамо - Тосно - 0:1 (0:0)

Голы

Кашчелан 78 (0:1).

Состав

Динамо: Шунин, Темников (Катрич, 69), Белоруков, Морозов, Хольмен, Рыков, Денисов, Зотов, Сапета (Луценко, 80), Бечирай, Панченко

Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Буйволов, Гарбуз, Абазов, Палиенко (Кутьин, 70), Галиулин (Богаев, 58), Мухаметшин, Кашчелан, Макаров (Киреенко, 40), Заболотный (Причиненко, 82)

Предупреждения:

Панченко, 17; Рыков, 45; Морозов, 66 - Кашчелан, 11; Макаров, 16

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

28 августа 17:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция

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