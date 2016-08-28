Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболОренбург1 : 1Рубин
ФутболТомь0 : 1ЦСКА
ХоккейСКА4 : 2Металлург
ФутболХалл Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
ФутболНаполи4 : 2Милан
ФутболТоттенхэм1 : 1Ливерпуль
ХоккейСпартак4 : 3Динамо Рига
ФутболЗенит3 : 0Амкар
ФутболРеал2 : 1Сельта
ФутболЛеганес0 : 0Атлетико
Формула-1Гран-при Бельгии. Гонка
ФутболДинамо0 : 1Тосно
ФутболБалтика1 : 2Спартак-2
ФутболТерек2 : 1Ростов
ФутболАтлетик0 : 1Барселона
ФутболУрал1 : 1Арсенал Тула
ФутболМанчестер Сити3 : 1Вест Хэм
ФутболЗенит-21 : 0Луч-Энергия
ФутболКраснодар1 : 2Локомотив
ФутболАнжи0 : 1Спартак

«Да какого он делает?!»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Да какого он делает?!»
Источник: Reuters

Как при победе Нико Росберга и прорыве с последнего места на подиум в исполнении Льюиса Хэмилтона самой обсуждаемой персоной «Гран-при Бельгии» стал Макс Ферстаппен, даже не попавший в очки.

ПРОРЫВ ЛЬЮИСА

Это были чудесные первые 9 кругов – они стоили половины сезона! Как и вся гонка в целом, наверное. Но многое мы уже видели. Нико Росберг снова стартовал с первого ряда (19-й раз подряд), и в отсутствие прямой борьбы с напарником и главным претендентом на чемпионский титул Льюисом Хэмилтоном приехал первым. К слову, для немца это уже 20-я победа. По столько же в копилке сразу двух финнов – Кими Райкконена и Мики Хаккинена (мы помним, что папа Нико – Кеке Росберг – стал первым финским чемпионом мира в далеком 1982 году). Вот только Кими с Мики брали титул, а Росберг-младший пока только мечтает о подобном достижении.

Сам Хэмилтон, заработав совокупный штраф за замену элементов силовой установки в 60 позиций на старте (это как три пожизненных, которые иногда дают убийцам в США – звучит внушительно, но на деле больше, чем сможешь, все равно не отсидишь), стартовал последним (а не от отеля) – но попал на подиум. Это мы тоже видели в исполнении Льюиса – и даже дважды. А Даниэль Риккиардо, заняв второе место, вновь пил шампанское из своего ботинка, и даже угощал им Марка Уэббера (экс-пилот «Ред Булла» вышел на церемонию награждения, чтобы сделать интервью с призерами). В общем, с подобной традицией австралийцев мы тоже познакомились задолго до нынешнего «Гран-при Бельгии».

Увы, мы видели и то, как наш Даниил Квят вновь уступил напарнику по «Торо Россо» в квалификации, оставшись 19-м. По ходу гонки после всех инцидентов российский гонщик даже поднялся на 8-е место, но мощности прошлогоднего движка «Феррари» на быстрой трассе в Спа в итоге не хватило, чтобы остаться в очковой зоне. Печальный, но предсказуемый итог – финиш на 14-й позиции…

Вот то, как матерятся на Макса Ферстаппена… Да нет, мы тоже это видели. И слышали, конечно. Но в Спа на этот раз юный голландец вышел на новый уровень – в плане претензий в собственный адрес со стороны соперников.

Источник: Reuters

«ЖАЛОБЫ ХОРОШИ ДЛЯ ТВ»

В Бельгии любят Макса Ферстаппена. Он родился в этой стране. У него есть бельгийский паспорт. Его мама – бельгийка. И он почти что спас этап в Спа.

Легендарная трасса… с большими проблемами. Любимая пилотами и зрителями. Но финансовые трудности, вылеты из календаря «Формулы-1», полупустые трибуны – все это тоже про «Спа». Появление Ферстаппена изменило многое. Из Голландии сюда ехать недалеко, да и местные болельщики поддерживают парня. В итоге пару лет назад организаторы не знали, как сбыть билеты, а теперь строят временные трибуны – лишь бы вместились все желающие поболеть за Макса лично!

Конечно, сам Ферстаппен хотел здесь выступить как можно более успешно!

И даже начал здорово, став вторым в квалификации – впервые в «Формуле-1» голландец стартовал с первого ряда. Но радость длилась лишь пару сотен метров. В первом же повороте Макса зажали две «Феррари», когда он ехал по внутреннему радиусу. Мгновение – и Себастьян Феттель, в попытке пройти Кими Райкконена, бьет того в бок, а финн врезается в Ферстаппена. Итог – гонка испорчена для всех троих пилотов. Макс следом еще «боднул» и Карлоса Сайнса, из-за чего напарник Квята сошел с дистанции.

Чуть позже в жуткую аварию попадет Кевин Магнуссен – раскореженный болид «Рено» датчанин покинет, слегка прихрамывая. А гонку на время остановят. И Ферстаппен, заехав на пит-лейн, бросится к боссам собственной команды. С криком: «Ну вы же видели – они не оставили мне шансов!».

На что рассчитывал сам Макс, ныряя в поворот по внутреннему радиусу – туда, куда никто обычно не ныряет – вопрос отдельный. Но виноват в том эпизоде, все же, Феттель, не поделивший трассу с Райкконеном. Вот дальше было интереснее.

– Какого – «запикано» – он делает! Это – «запикано» – просто смешно! Кто-нибудь это, – «запикано», – остановит?! – взорвется тирадой Кими после попытки атаки на Ферстаппена.

С рестарта две «Феррари» мгновенно кинутся в прорыв – из хвоста пелотона, где они оказались в начале гонки, к очковой зоне. И Макс попадется на пути обеих. Виляние хвостом машины соперника – совсем не то, на что рассчитывал сам Кими, пытаясь обогнать голландца.

– Да он же – «запикано» – просто выдавил меня с трассы! – совершив прогулку по обочине, добавит Райкконен.

Но судьи промолчали. В который раз. Хотя столь жесткая защита собственной позиции – с неоднократной сменой траектории на прямой – обычно оборачивается штрафами.

Учитывая, что в Венгрии между Кими и Максом уже случился похожий эпизод, негодование гонщика «Феррари» понять возможно.

Ферстаппен в итоге уступил – и Райкконену, и Феттелю. Наошибался на торможении, не смог сберечь резину. И финишировал 11-м, не набрав очков. Но небанально прокомментировал эмоции соперника.

– Хорошо, что у нас есть телевидение. Если кто жалуется – всегда можно взять повтор. Я не действовал агрессивно. Это ложь. Я просто защищал позицию. А вообще, такие жалобы – это отлично для трансляций на ТВ! – отметил Ферстаппен.

Интересно, к таким заявлениям тоже теперь привыкать?

Формула-1
Гран-при Бельгии 

1. Нико Росберг («Мерседес») - 44 круга
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +14.113
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +27.634
4. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +35.907
5. Серхио Перес («Форс Индия») +40.660
6. Себастьян Феттель («Феррари») +45.394
7. Фернандо Алонсо («Феррари») +59.445
8. Валттери Боттас («Уильямс») +1:00.151
9. Кими Райкконен («Феррари») +1:01.109
10. Фелипе Масса («Уильямс») +1:05.873
11. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1:11.138
12. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1:13.877
13. Ромен Грожан («Хаас») +1:16.474
14. Даниил Квят («Торо Россо») +1:27.097
15. Джолион Палмер («Рено») +1:33.165
16. Эстебан Окон («Манор») +1 круг
17. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
18. Кевин Магнуссен («Рено») - не финишировал
19. Маркус Эрикссон («Заубер») - не финишировал
20. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») - не финишировал
21. Дженсон Баттон («Макларен») - не финишировал
22. Паскаль Верляйн («Манор») - не финишировал

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Даниэль Риккардо: Удалось не пропустить вперед Хэмилтона – это неплохое достижениеАвстралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты этапа «Формулы-1» в Бельгии.Даниил Квят: Это было идеальное воскресеньеРоссийский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят подвел итоги гонки в Бельгии.Нико Росберг: Впечатляет то, что сделал Хэмилтон в БельгииНемецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал результаты этапа «Формулы-1» в Бельгии.Льюис Хэмилтон: Команда отлично выполнила свою работу в БельгииБританский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты гонки в Бельгии.Ферстаппен про Райкконена: Для телевидения хорошо, когда кто-то стонетГолландский пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен ответил на критику стиля его вождения со стороны Кими Райкконена.Росберг выиграл гран-при Бельгии, Квят – 14-йРосберг выиграл гран-при Бельгии, Квят – 14-йНемецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг одержал победу в гонке гран-при Бельгии.Магнуссен получил травму лодыжки в результате аварии на Гран-при БельгииДатский пилот «Рено» Кевин Магнуссен на гоночном этапе «Формулы-1» в Бельгии получил травму лодыжки из-за аварии, сообщает FIA.Даниил Квят: Моя машина неконкурентоспособна на Гран-при БельгииРоссийский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят считает, что 19-е место в квалификации Гран-при Бельгии стало хорошим результатом.Гран-при Бельгии. Гонка. ОнлайнВ воскресенье пройдет гонка 13-го этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Бельгии.Нико Росберг: Перед началом квалификации пришлось непростоПилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бельгии, по итогам которой он будет стартовать с поул-позишн.Росберг победил в квалификации Гран-при Бельгии. Квят – 19-й.Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Робсерг завоевал поул в квалификации гран-при Бельгии.Райкконен показал лучший результат в третьей практике Гран-при Бельгии. Квят – 16-йФинский пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время в третьей практике гран-при Бельгии.Даниил Квят: Преимущество в Бельгии получит тот, кто сможет найти оптимальный подход к шинамРоссийский пилот «Формулы-1» Даниил Квят прокомментировал пятничные свободные заезды на Гран-при Бельгии.Фелипе Масса: Я веду переговоры с разными командамиБразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса рассказал, что ведет переговоры с разными командами «королевских гонок».Эстебан Окон: После стольких интервью приятно, наконец, сесть в кокпит и заняться своим деломНовичок «Формулы-1» Эстебан Окон прокомментировал свой дебют в «королевских гонках» в составе «Манор».Даниил Квят: Олимпиада? Не было времени и желания смотреть телевизорРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, как провел летний перерыв в «Формуле-1».Ферстаппен стал лучшим во второй практике Гран-при Бельгии. Квят – 14-йГолландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй практике в Бельгии.Хэмилтон оштрафован на 30 позиций на старте гонки в БельгииПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил штраф в 15 мест за смену силовой установки на своем болиде, сообщает пресс-служба команды.Росберг показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Бельгии, Квят - 13-йНемецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг показал лучшее время по итогам первой сессии свободных заездов Гран-при Бельгии.Феликс да Кошта: Даниил Квят – суперталантливый пареньПортугальский автогонщик Феликс да Кошта прокомментировал неудачи российского пилота «Формулы-1» Даниила Квята.

Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Нико Росберг
Нико Росбергвсе новости
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппенвсе новости
Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения