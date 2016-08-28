«Да какого он делает?!»

Как при победе Нико Росберга и прорыве с последнего места на подиум в исполнении Льюиса Хэмилтона самой обсуждаемой персоной «Гран-при Бельгии» стал Макс Ферстаппен, даже не попавший в очки.

ПРОРЫВ ЛЬЮИСА

Это были чудесные первые 9 кругов – они стоили половины сезона! Как и вся гонка в целом, наверное. Но многое мы уже видели. Нико Росберг снова стартовал с первого ряда (19-й раз подряд), и в отсутствие прямой борьбы с напарником и главным претендентом на чемпионский титул Льюисом Хэмилтоном приехал первым. К слову, для немца это уже 20-я победа. По столько же в копилке сразу двух финнов – Кими Райкконена и Мики Хаккинена (мы помним, что папа Нико – Кеке Росберг – стал первым финским чемпионом мира в далеком 1982 году). Вот только Кими с Мики брали титул, а Росберг-младший пока только мечтает о подобном достижении.

Сам Хэмилтон, заработав совокупный штраф за замену элементов силовой установки в 60 позиций на старте (это как три пожизненных, которые иногда дают убийцам в США – звучит внушительно, но на деле больше, чем сможешь, все равно не отсидишь), стартовал последним (а не от отеля) – но попал на подиум. Это мы тоже видели в исполнении Льюиса – и даже дважды. А Даниэль Риккиардо, заняв второе место, вновь пил шампанское из своего ботинка, и даже угощал им Марка Уэббера (экс-пилот «Ред Булла» вышел на церемонию награждения, чтобы сделать интервью с призерами). В общем, с подобной традицией австралийцев мы тоже познакомились задолго до нынешнего «Гран-при Бельгии».

Увы, мы видели и то, как наш Даниил Квят вновь уступил напарнику по «Торо Россо» в квалификации, оставшись 19-м. По ходу гонки после всех инцидентов российский гонщик даже поднялся на 8-е место, но мощности прошлогоднего движка «Феррари» на быстрой трассе в Спа в итоге не хватило, чтобы остаться в очковой зоне. Печальный, но предсказуемый итог – финиш на 14-й позиции…

Вот то, как матерятся на Макса Ферстаппена… Да нет, мы тоже это видели. И слышали, конечно. Но в Спа на этот раз юный голландец вышел на новый уровень – в плане претензий в собственный адрес со стороны соперников.

«ЖАЛОБЫ ХОРОШИ ДЛЯ ТВ»

В Бельгии любят Макса Ферстаппена. Он родился в этой стране. У него есть бельгийский паспорт. Его мама – бельгийка. И он почти что спас этап в Спа.

Легендарная трасса… с большими проблемами. Любимая пилотами и зрителями. Но финансовые трудности, вылеты из календаря «Формулы-1», полупустые трибуны – все это тоже про «Спа». Появление Ферстаппена изменило многое. Из Голландии сюда ехать недалеко, да и местные болельщики поддерживают парня. В итоге пару лет назад организаторы не знали, как сбыть билеты, а теперь строят временные трибуны – лишь бы вместились все желающие поболеть за Макса лично!

Конечно, сам Ферстаппен хотел здесь выступить как можно более успешно!

И даже начал здорово, став вторым в квалификации – впервые в «Формуле-1» голландец стартовал с первого ряда. Но радость длилась лишь пару сотен метров. В первом же повороте Макса зажали две «Феррари», когда он ехал по внутреннему радиусу. Мгновение – и Себастьян Феттель, в попытке пройти Кими Райкконена, бьет того в бок, а финн врезается в Ферстаппена. Итог – гонка испорчена для всех троих пилотов. Макс следом еще «боднул» и Карлоса Сайнса, из-за чего напарник Квята сошел с дистанции.

Чуть позже в жуткую аварию попадет Кевин Магнуссен – раскореженный болид «Рено» датчанин покинет, слегка прихрамывая. А гонку на время остановят. И Ферстаппен, заехав на пит-лейн, бросится к боссам собственной команды. С криком: «Ну вы же видели – они не оставили мне шансов!».

На что рассчитывал сам Макс, ныряя в поворот по внутреннему радиусу – туда, куда никто обычно не ныряет – вопрос отдельный. Но виноват в том эпизоде, все же, Феттель, не поделивший трассу с Райкконеном. Вот дальше было интереснее.

– Какого – «запикано» – он делает! Это – «запикано» – просто смешно! Кто-нибудь это, – «запикано», – остановит?! – взорвется тирадой Кими после попытки атаки на Ферстаппена.

С рестарта две «Феррари» мгновенно кинутся в прорыв – из хвоста пелотона, где они оказались в начале гонки, к очковой зоне. И Макс попадется на пути обеих. Виляние хвостом машины соперника – совсем не то, на что рассчитывал сам Кими, пытаясь обогнать голландца.

– Да он же – «запикано» – просто выдавил меня с трассы! – совершив прогулку по обочине, добавит Райкконен.

Но судьи промолчали. В который раз. Хотя столь жесткая защита собственной позиции – с неоднократной сменой траектории на прямой – обычно оборачивается штрафами.

Учитывая, что в Венгрии между Кими и Максом уже случился похожий эпизод, негодование гонщика «Феррари» понять возможно.

Ферстаппен в итоге уступил – и Райкконену, и Феттелю. Наошибался на торможении, не смог сберечь резину. И финишировал 11-м, не набрав очков. Но небанально прокомментировал эмоции соперника.

– Хорошо, что у нас есть телевидение. Если кто жалуется – всегда можно взять повтор. Я не действовал агрессивно. Это ложь. Я просто защищал позицию. А вообще, такие жалобы – это отлично для трансляций на ТВ! – отметил Ферстаппен.

Интересно, к таким заявлениям тоже теперь привыкать?