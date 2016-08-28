«У Макаровой будут шансы против Уильямс». Анна Чакветадзе – о стартующем US Open

Сразу 13 россиян сыграют в одиночной сетке стартующего сегодня Открытого чемпионата США. Колумнист Sovsport.ru, экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе рассуждает о перспективах наших игроков в Нью-Йорке и фаворитах всего турнира в целом.

О МАКАРОВОЙ И УИЛЬЯМС

Из всех россиянок, попавших в основную сетку, меньше всего со жребием повезло Екатерине Макаровой. То есть, Виталии Дьяченко в борьбе с 16-й ракеткой мира Тимеей Бацзински тоже будет непросто, но Кате ведь досталась сама Серена Уильямс! А уж Серена, в каком бы она состоянии ни была, в любом матче остается фаворитом.

Макарова, впрочем, способна удивить. И Уильямс она уже раньше обыгрывала, и на Олимпиаде вместе с Еленой Весниной золото взяла. Значит, находится в хорошей форме и на психологическом подъеме. Серена неспроста в своих интервью заявила, что ей предстоит тяжелый матч. К тому же, Уильямс испытывает определенные проблемы со здоровьем, неудачно выступила в Рио, всегда не лучшим образом выглядит на ранних стадиях турниров и, к тому же, особенно непросто ей приходится в Нью-Йорке. То ли фактор родной публики сказывается, то ли еще что, но заметно - Серена на USOpen играет неровно и нервничает больше обычного – возможно, от избытка желания победить именно здесь, у себя дома. Так что шансы у Макаровой будут. Главное, чтобы она сумела их использовать.

О СВЕТЛАНЕ КУЗНЕЦОВОЙ

Интересный поединок ждет нас между Светланой Кузнецовой и Фраченской Скьявоне. Итальянка кажется вечной! Вроде, годы берут свое, спад в игре – налицо, но периодически она все еще удивляет. Правда, в этом сезоне Скьявоне удивляла только на грунте. Света же показывает хороший теннис, вернулась в десятку лучших, провела несколько успешных турниров и чувствует себя уверенно. Объективно, в данный момент она на голову сильнее своей соперницы. Конечно, веди мы этот разговор года три назад, все было бы иначе. Помним-помним, сколько раз девушки боролись друг с другом, выдавая умопомрачительные по напряженности матчи! Один 5-часовой поединок на Australian Open-2011 чего стоит, когда Франческа победила в третьем сете 16:14. Но с тех пор Света стала сильнее, а Скьявоне сбавила. Надеюсь, сюрпризов в их новой встрече удастся избежать.

Матс Виландер (7-кратный чемпион турниров «Большого шлема») вообще сказал, что Кузнецова может выиграть в Нью-Йорке титул. Может! Я помню US Open-2004, который закончился ее победой. Сама играла на том турнире. С первого круга стало понятно, что Света находится в отличной форме и остановить ее будет невероятно сложно. Она умеет на корте все, но главная проблема Кузнецовой – в настрое на конкретную игру и в мотивации. Если хочешь добиться побед, надо отдаваться борьбе целиком – это не только в теннисе работает, а в спорте вообще. Однако с годами у Светы появилось много новых интересов, и страсть к игре местами угасает. Сейчас она почти вернулась на свой прежний уровень. Вполне способна снова войти в пятерку – думаю, это просто вопрос времени. И именно в Нью-Йорке у Кузнецовой, если она не станет на что-то отвлекаться, будет отличная возможность показать лучший результат. Под «лучшим» я имею в виду победу.

О ДЕБЮТЕ ХАЧАНОВА

В мужской части турнира у нас уже есть повод порадоваться – в основную сетку вышел Карен Хачанов. Мы так давно за ним следим, что мне порой кажется – я сама играла в одно время с Кареном! Хотя ему всего-то 20 лет и он впервые выступит в основе «Большого шлема». Хачанов, разумеется, прибавил. Был период, когда он ушел в тень Рублева, но сейчас Андрей выступает не так удачно. Карен же радует игрой. Он стал лучше распоряжаться тем арсеналом, что есть в его распоряжении – мощной подачей, хороший ударом справа. Прибавлять надо много – в скорости передвижения по корту, в игре у сетки, в стабильности… Надо усиливать бэкхенд. В общем, работы хватает. Но в ТОП-100 Хачанов побывал заслуженно и теперь должен туда вернуться. Тем более, с соперником по первому кругу ему повезло – итальянца Томаса Фабиано, который так же вышел в основную сетку из квалификации, вполне можно побеждать. Однако в целом от наших мужчин в Нью-Йорке многого ждать не стоит. Если кто-то пробьется в четвертый раунд, это уже будет большой успех.

О ФАВОРИТКАХ…

Сразу три девушки могут обойти Серену и стать первой ракеткой мира после US Open. И да – мы до сих пор не в курсе, в каком состоянии находится сама Уильямс. Думаю, она сама об этом еще не знает. Но тем интереснее будет следить за играми в Нью-Йорке.

Кто претенденты? Агнешка Радваньска. Полячка успешно провела летние американские турниры, победив в US Open Series. Это значит, что ей положен бонус в 1 миллион долларов в случае успеха в чемпионате США (помимо основных призовых, разумеется). Вот только я не представляю, что должно случиться, чтобы Агнешка выиграла турнир «Большого шлема». Не сейчас, а вообще. У нее нет явных слабых мест, но нет и козырей, которые дают ей преимущество над остальными теннисистками. И всегда найдется кто-то, кто остановит Радваньску на протяжении двух недель.

Гарбинье Мугуруса? Испанка очень нестабильна. За сезон она способна выстрелить лишь на одном турнире «Большого шлема». В этом году такое уже было – Мугуруса выиграла «Ролан Гаррос». Не думаю, что ей удастся сотворить еще одну сенсацию теперь, в Нью-Йорке.

Остается Анжелика Кербер. И мне кажется, что как раз она вполне способна обойти Серену в рейтинге. Кербер вышла на невероятный уровень, победила Уильямс-младшую в финале в Мельбурне, уступила ей в финале Уимблдона, но именно сейчас она выглядит сильнее и стабильнее. Мне кажется, что если не Серена, то именно немка способна взять в Нью-Йорк титул. Хотя про Петру Квитову и Светлану Кузнецову тоже не будем забывать.

И ФАВОРИТАХ

Большая четверка распадается? Да наконец-то! Может, теперь будет поинтереснее. Роджер Федерер из-за проблем с коленом досрочно завершил сезон. Новак Джокович травмировал запястье. Рафаэль Надаль тоже нездоров. Похоже, наступает время Энди Маррея.

Энди всегда мне нравился своим терпением. И на корте, и в жизни вообще. Долгое время он был в тени соперников, но теперь готов выйти на первый план. В Рио Маррей снова стал олимпийским чемпионом, его ничто не беспокоит, он в отличной форме, и готов побеждать. В моем списке фаворитов US Open шотландец – однозначно «номер один». Хотя, конечно, Новака забыть нельзя. Да, у него не все в порядке с рукой и есть какие-то проблемы в личной жизни, что в совокупности будет мешать сербу демонстрировать лучшую игру. Но класс, опыт, характер – все это никуда от Джоковича не делось.

Кто может преподнести сюрприз? Мне будет интересно понаблюдать за Хуаном-Мартином Дель Потро. Он снова вернулся после травмы, обыграл в Рио Новака, дошел до финала и взял серебро. Любопытно, на что способен аргентинец в Нью-Йорке. Кстати, как и другие медалисты Олимпийских игр. Очень интересно посмотреть, как выступит на US Open Моника Пуиг, завоевавшая на Олимпиаде золото! Но, думаю, ни она, ни Дель Потро всерьез за победу на поборются, хотя и могу пройти далеко. Милош Раонич прекратил работу с Джоном Макинроем – интересно, как это отразится на игре канадца. Марин Чилич вернулся в ТОП-10, успешно отыграв летние турниры и взяв титул в Цинциннати. Кеи Нишикори никуда не делся – он тоже прогрессирует и готов удивлять! В общем, нас наверняка ждут какие-то сюрпризы. Хотя в финале, скорее всего, сойдутся те, кого мы привыкли там видеть – Маррей и Джокович.