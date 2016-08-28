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Отряд заметил потерю бойцов

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Отряд заметил потерю бойцов
Источник: ФК «Терек»

«Ростов», эмоционально опустошенный после европейского триумфа и ослабленный отсутствием нескольких основных футболистов, несмотря на все старание проиграл в Грозном «Тереку».

СТИХИЯ В ГРОЗНОМ

Грозный, наверное, единственный город России, где проспект Мохаммеда Али может плавно перетекать в улицу имени Льва Яшина. Сто метров свежезастроенному району и перед глазами открывается вид на «Ахмат Арену», где подготовка к матчу «Терек» - «Ростов» началась еще утром. Например, полиция и военные перекрыли все ближайшие кварталы и на своем транспорте к стадиону подобраться практически невозможно.

Всю ночь перед игрой Грозный боролся с последствиями стихии, которая обрушилась на столицу Чечни субботним вечером. Ураган был такой силы, что по всему городу массово повалило деревья, а крыши гаражей летали по улицам, словно ковры-самолеты. К сожалению, не обошлось без жертв.

Началась буря во время первого тайма матча молодежных составов. Встречу пришлось срочно прекратить, и доигрывали ее в воскресенье утром. Правда, без электронного табло, которое замкнуло после первых капель ливня.

Повлиял ураган и на подготовку «Ростова». Предыгровая тренировка была прервана, и команда во главе с Дмитрием Кириченко и Курбаном Бердыевым (тренер-консультант вновь поехал на выездной матч желто-синих) отправилась в отель, где после вечерней теории футболисты легли спать.

РОСТОВСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Кстати, в Грозный ростовчане приехали далеко не в оптимальном составе. Клуб пошел навстречу Нобоа и срочно отпустил эквадорца в сборную, а опытному Сесару Навасу просто-напросто дали отдохнуть. Зато вернулся Азмун, который отбыл дисквалификацию за удар Фидлера в игре с «Уралом».

В итоге состав «Ростова» получился экспериментальным. Бердыев и Кириченко не отказались от любимых 3-5-2, но при этом на флангах играли Киреев и Байрамян, а в центре обороны – Терентьев, Кудряшов и Новосельцев. Тут стоит вспомнить, что первые двое еще недавно были крайками, а тот же Байрамян – и вовсе атакующий хавбек.

К концу первого тайма кадровые проблемы «Ростова» еще больше усугубились – буквально на ровном месте травму получил Кудряшов, которого увезли с поля на электрокаре. Оборона гостей приняла еще более экзотический вид – в центр защиты опустился опорный хавбек Гацкан. Потеря Кудряшова, кстати, еще и удар по сборной России – главный тренер Станислав Черчесов потерял очередного игрока из своего первоначального списка.

Но, несмотря на все это, игра гостей не потеряла своей стройности и организованности. За Нобоа, через которого идет развитие всех атак «Ростова», отрабатывали все понемногу. Но особенно старался Калачев (а вы помните, когда белорус не старался?). Именно он заработал штрафной, после розыгрыша которого и был забит гол – Ерохин и Новосельцев буквально затолкали мяч в ворота. И это не был шальной «стандарт» - гости наиграли на гол, обрушив в первые 20 минут целый шквал атак на ворот «Терека» и создав несколько неплохих моментов, очевидно, решив, что раз линия обороны экспериментальная, то нужно максимально облегчить нагрузку на нее.

СКАНДАЛ ОТ МАТЮНИНА

Но, как известно, где тонко, там и рвется. «Терек» не стал внезапно играть лучше, но при этом забил два гола. В первом случае стоит отметить подачу Митришева, до которой не было шансов дотянуться ни у защитников, ни у вратаря. А во втором ошибся Джанаев, необоснованно выбежавший из ворот после подачи углового. И вроде бы и уровень свой «Ростов», несмотря на кадровые потери, держал, но все равно оказался в положении отыгрывающегося.

Попытки сравнять счет в исполнении гостей были не то чтобы слишком убедительными, хотя пара полушансов у «Ростова» была. Но при этом стоит еще раз сказать, что структура игры у гостей сохранялась – футболисты знали, что делать и куда бежать даже в совершенно непривычных ситуациях. Выучка – она или есть, или ее нет. Другое дело

Обратил на себя внимание свой работой и рефери Алексей Матюнин. С точки зрения судейства тур получился очень плохим – странные и ошибочные решения были практически в каждом матче. К сожалению, не стал исключением и матч в Грозном. Вторая желтая карточка, показанная Гацкану, выглядит очень и очень спорной. После просмотра телевизионных повторов складывается впечатление, что хавбек точно не симулировал – контакт между ним и Уциевым был, защитник толкнул его в район лопатки. Был ли там фол, и, соответственно, пенальти – другой вопрос.

Кстати, Матюнин не в первый раз уже оказывается в центре скандала. Была история с якобы расистскими высказываниями в адрес Халка, был случай, когда в матче ФНЛ «Сахалин» - «Тосно» он не заметил присутствия на поле четвертого легионера в составе дальневосточников, которым в итоге присудили поражение.

Матч

Терек - Ростов - 2:1 (2:1)

Голы

Уциев 31 (0:1 - автогол). Балай 33 (1:1). Анхель 35 (2:1).

Состав

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Кузяев, Иванов (Брызгалов, 80), Грозав (Роши, 72), Пирис, Мохаммади, Митришев (Торже, 65), Балай

Ростов: Джанаев, Терентьев, Кудряшов (Эззатоллахи, 42), Новосельцев, Киреев, Гацкан, Байрамян (Думбия, 82), Ерохин, Калачёв, Бухаров (Полоз, 75), Азмун

Предупреждения:

Семёнов, 30; Уциев, 53 - Бухаров, 40; Эззатоллахи, 51; Гацкан, 53; Калачёв, 63

Удаления:

нет - Гацкан, 70

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

28 августа 19:15, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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