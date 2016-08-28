После «Луча» выше Луческу. Радимов и Зырянов вернули «Зенит-2» в тройку лидеров

Spb.Sovsport.ru – о первом после возвращения Владислава Радимова и Константина Зырянова домашнем матче «Зенита-2».

Долгожданное возвращение

Предыдущая домашняя серия сине-бело-голубых была немного скомканной: упущенная победа в матче с «Нефтехимиком» и не самые уверенные три очка в игре против «Волгаря». Возможно, проблема была в том, что на скамейке не было главного тренера Владислава Радимова, который отбывал дисквалификацию. А капитан Константин Зырянов отсутствовал на поле – он восстанавливался после травмы.

Нет всего двух человек – и уверенность, которую мы видели на старте, постепенно пропадала. В Нальчике Радимов вернулся, но «Зенит-2» потерпел первое поражение в сезоне. В новом туре все за петербуржцев: они играют дома, Зырянов – в старте с капитанской повязкой, Радимов – на скамейке рядом со своими игроками.

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Удар не по воротам

Зырянов, явно соскучившийся по футболу за две недели, с первых минут бежит в атаку и чуть ли не первым касанием бьет. Правда, совсем не в сторону ворот. Мяч летит прямо в ложу прессы: Константин Георгиевич явно выцеливал ноутбук одного из журналистов. Коллега уворачивается сам, но не успевает спрятать технику. Спасает чудо: мяч пролетает в нескольких сантиметрах от компьютера, с грохотом ударяется о стену и вылетает обратно на беговую дорожку.

Владислав Радимов сначала сохраняет спокойствие, но первое спорное решение судьи в пользу «Луча» – и он уже за пределами технической зоны активно спорит со всеми подряд.

Главный тренер снова может передавать свои установки через опытного Зырянова: после короткого разговора с капитаном «Зенит-2» переходит на половину поля соперника, молодые Гасилин и Евсеев бьют по воротам Александра Котлярова. Пока мимо.

Забить удается Давиду Мильдзихову в начале второго тайма, но гол ему организует только что появившийся на поле Данила Ящук. Молодой полузащитник накручивает троих и выдает пас Мильдзихову, который просто подставляет ногу и отправляет мяч в сетку – 1:0.

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Владислав Радимов: Не думаю, что мое отсутствие сказывалось

Радимов, видимо, так соскучился, что приходит на пресс-конференцию раньше пресс-атташе и садится за стол для пресс-конференций. Вот только в домашних матчах сначала общается с журналистами тренер гостей. Регламент есть регламент, главному тренеру «Зенита» приходится уйти и вернуться позже, уже в сопровождении сотрудника пресс-службы:

– Соскучился ли я? Вы знаете, у нас сплоченный тренерский штаб, все друг друга понимают, все могут меня заменить, – скромничает Радимов. – Мое участие важнее в тренировочном процессе, чем на тренерской скамейке. Не думаю, что мое отсутствие сильно сказалось на игре команды.

«Зенит-2» удерживает минимальную победу над «Лучом», последней командой в таблице ФНЛ. Сыграно уже 10 туров – достаточная дистанция для того, чтобы лидеры заявили о себе, а аутсайдеры осознали свое место.

Вторые зенитовцы после десятого матча заочно впереди первой команды: команда Владислава Радимова третья, а Мирча Луческу уходит на перерыв для игр сборных четвертым.

В ФНЛ вообще любопытная картина: прямо сейчас в зоне стыковых матчей «Волгарь», который по факту идет шестым – все потому, что и «Зенит-2» не в гонке, и «Спартак-2», который на пятой строчке. В первом дивизионе никакой паузы нет – а потому в российском клубном футболе главным матчем следующей недели будет как раз встреча «Спартак-2» – «Зенит-2» в Москве.