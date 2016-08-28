Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболОренбург1 : 1Рубин
ФутболТомь0 : 1ЦСКА
ХоккейСКА4 : 2Металлург
ФутболХалл Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
ФутболНаполи4 : 2Милан
ФутболТоттенхэм1 : 1Ливерпуль
ХоккейСпартак4 : 3Динамо Рига
ФутболЗенит3 : 0Амкар
ФутболРеал2 : 1Сельта
ФутболЛеганес0 : 0Атлетико
Формула-1Гран-при Бельгии. Гонка
ФутболДинамо0 : 1Тосно
ФутболБалтика1 : 2Спартак-2
ФутболТерек2 : 1Ростов
ФутболАтлетик0 : 1Барселона
ФутболУрал1 : 1Арсенал Тула
ФутболМанчестер Сити3 : 1Вест Хэм
ФутболЗенит-21 : 0Луч-Энергия
ФутболКраснодар1 : 2Локомотив
ФутболАнжи0 : 2Спартак

После «Луча» выше Луческу. Радимов и Зырянов вернули «Зенит-2» в тройку лидеров

Михаил Третьяков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Владислав Радимов
Владислав РадимовИсточник: ФК «Зенит»

Spb.Sovsport.ru – о первом после возвращения Владислава Радимова и Константина Зырянова домашнем матче «Зенита-2».

Долгожданное возвращение

Предыдущая домашняя серия сине-бело-голубых была немного скомканной: упущенная победа в матче с «Нефтехимиком» и не самые уверенные три очка в игре против «Волгаря». Возможно, проблема была в том, что на скамейке не было главного тренера Владислава Радимова, который отбывал дисквалификацию. А капитан Константин Зырянов отсутствовал на поле – он восстанавливался после травмы.

Нет всего двух человек – и уверенность, которую мы видели на старте, постепенно пропадала. В Нальчике Радимов вернулся, но «Зенит-2» потерпел первое поражение в сезоне. В новом туре все за петербуржцев: они играют дома, Зырянов – в старте с капитанской повязкой, Радимов – на скамейке рядом со своими игроками.

Владислав Радимов: Сейчас сказал бы делегату то же самое, что и в Красноярске

Удар не по воротам

Зырянов, явно соскучившийся по футболу за две недели, с первых минут бежит в атаку и чуть ли не первым касанием бьет. Правда, совсем не в сторону ворот. Мяч летит прямо в ложу прессы: Константин Георгиевич явно выцеливал ноутбук одного из журналистов. Коллега уворачивается сам, но не успевает спрятать технику. Спасает чудо: мяч пролетает в нескольких сантиметрах от компьютера, с грохотом ударяется о стену и вылетает обратно на беговую дорожку.

Владислав Радимов сначала сохраняет спокойствие, но первое спорное решение судьи в пользу «Луча» – и он уже за пределами технической зоны активно спорит со всеми подряд.

Главный тренер снова может передавать свои установки через опытного Зырянова: после короткого разговора с капитаном «Зенит-2» переходит на половину поля соперника, молодые Гасилин и Евсеев бьют по воротам Александра Котлярова. Пока мимо.

Забить удается Давиду Мильдзихову в начале второго тайма, но гол ему организует только что появившийся на поле Данила Ящук. Молодой полузащитник накручивает троих и выдает пас Мильдзихову, который просто подставляет ногу и отправляет мяч в сетку – 1:0.

«За такое поражение не стыдно». «Динамо» проиграло первый матч в сезоне

Владислав Радимов: Не думаю, что мое отсутствие сказывалось

Радимов, видимо, так соскучился, что приходит на пресс-конференцию раньше пресс-атташе и садится за стол для пресс-конференций. Вот только в домашних матчах сначала общается с журналистами тренер гостей. Регламент есть регламент, главному тренеру «Зенита» приходится уйти и вернуться позже, уже в сопровождении сотрудника пресс-службы:

Соскучился ли я? Вы знаете, у нас сплоченный тренерский штаб, все друг друга понимают, все могут меня заменить, – скромничает Радимов. – Мое участие важнее в тренировочном процессе, чем на тренерской скамейке. Не думаю, что мое отсутствие сильно сказалось на игре команды.

«Зенит-2» удерживает минимальную победу над «Лучом», последней командой в таблице ФНЛ. Сыграно уже 10 туров – достаточная дистанция для того, чтобы лидеры заявили о себе, а аутсайдеры осознали свое место.

Вторые зенитовцы после десятого матча заочно впереди первой команды: команда Владислава Радимова третья, а Мирча Луческу уходит на перерыв для игр сборных четвертым.

В ФНЛ вообще любопытная картина: прямо сейчас в зоне стыковых матчей «Волгарь», который по факту идет шестым – все потому, что и «Зенит-2» не в гонке, и «Спартак-2», который на пятой строчке. В первом дивизионе никакой паузы нет – а потому в российском клубном футболе главным матчем следующей недели будет как раз встреча «Спартак-2» – «Зенит-2» в Москве.

Матч

Зенит-2 - Луч-Энергия - 1:0 (0:0)

Голы

Мильдзихов 49 (1:0).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Карпов, Зуев, Мильдзихов, Йованович, Чернов, Бавин, Зырянов (Костин, 85), Евсеев (Зиньковский, 90), Проничев (Ящук, 46), Гасилин (Саламатов, 90)

Луч-Энергия: Котляров, Коломыц, Пискунов, Попов, Грицаенко, Петраков, Килин, Носов (Минич, 79), Гриднев, Машнев (Кашкавал, 82), Гордиенко

Предупреждения:

нет - Петраков, 17

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

28 августа 19:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Перед шедеврами «Спартак» не устоял. Пять главных событий 10-го тура ФНЛПеред шедеврами «Спартак» не устоял. Пять главных событий 10-го тура ФНЛSovsport.ru рассказывает о самых интересных событиях второго по силе футбольного дивизиона страны.Младен Кашчелан: Игра с «Динамо» получилась грубой? Это наш стиль, мы так играемКапитан «Тосно» Младен Кашчелан подвел итоги выездного матча против «Динамо» в рамках десятого тура первенства ФНЛ (1:0).Владислав Радимов: Хотел бы поблагодарить ребят за терпение и выполнение плана на матч с «Лучом»Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от победы над «Лучом-Энергией» в матче десятого тура первенства ФНЛ (1:0).ФНЛ. 10-й тур. «Динамо» уступило «Тосно», «Факел» проиграл «Мордовии» и другие матчиРезультаты матчей десятого тура Футбольной национальной лиги.«Спартак-2» одержал волевую победу над «Балтикой»Футболисты «Спартака-2» переиграли калининградскую «Балтику» в матче 10-го тура первенства ФНЛ.«Зенит-2» выиграл у «Луча-Энергии», дальневосточники остались на последнем месте в ФНЛФутболисты «Зенита-2» в матче десятого тура первенства ФНЛ одержали победу над «Лучом-Энергией» из Владивостока со счетом 1:0.Владимир Рыков: Не люблю команды, где футболисты при каждом контакте хватаются за головы, плачутЗащитник «Динамо» Владимир Рыков поделился впечатлениями от матча против «Тосно» в рамках десятого тура первенства ФНЛ (0:1).«За такое поражение не стыдно». Как «Динамо» проиграло первый матч в сезоне«За такое поражение не стыдно». Как «Динамо» проиграло первый матч в сезоне«Динамо» потерпело первое поражение в ФНЛ, уступив «Тосно», но осталось на первом месте в таблице.«Факел» уступил «Мордовии»«Факел» дома уступил «Мордовии» (1:2) в десятом туре ФНЛ.«Шинник» обыграл «Химки»«Шинник» дома обыграл «Химки» (2:0) в десятом туре ФНЛ.Юрий Калитвинцев: За поражение не стыдноГлавный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев – о первом поражении команды в сезоне.Дмитрий Парфенов: Победу над «Динамо» заслужилиГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов – о победе над «Динамо» (1:0) в десятом туре ФНЛ.«Динамо» потерпело первое поражение в ФНЛ, уступив «Тосно»«Динамо» в Химках проиграло «Тосно» (0:1) в десятом туре ФНЛ.«Сокол» разошелся миром с «Сибирью»«Сокол» дома сыграл вничью с «Сибирью» (1:1) в десятом туре ФНЛ.И.о. главного тренера «Тамбова»: Гол «в раздевалку» сбил нас с толкуИсполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Александр Малин после поражения от «Енисея» (1:2) отметил, что гол «в раздевалку» подкосил команду, а также отметил, что ясность с кандидатурой главного тренера может появиться уже к следующему туру.Андрей Тихонов: Шанс у сменщика Вавилина будетГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после первой домашней победы в сезоне (над «Тамбовом» 2:1) отметил, что кредит доверия к основному голкиперу Денису Вавилину не бесконечен.«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Тюменью»«Тюмень» дома уступила «СКА-Хабаровску» (1:3) в десятом туре первенства ФНЛ.«Енисей» обыграл «Тамбов» в ФНЛ«Енисей» дома взял верх над «Тамбовом» (2:1) в десятом туре первенства ФНЛ.«Тосно» объявило о переходе Александра Козлова в «Факел»Нападающий «Тосно» Александр Козлов продолжит карьеру в воронежском «Факеле», сообщила пресс-служба тосненцев.Андрей Тихонов: Отдача сына – всегда 100 процентовАндрей Тихонов: Отдача сына – всегда 100 процентовГлавный тренер «Енисея» в интервью Sovsport.ru рассказал об отсутствии домашних побед, Красноярске, «Краснодаре» и «Спартаке».

Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Константин Зырянов
Константин Зыряноввсе новости
Владислав Радимов
Владислав Радимоввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения