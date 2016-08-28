После «Луча» выше Луческу. Радимов и Зырянов вернули «Зенит-2» в тройку лидеров
Spb.Sovsport.ru – о первом после возвращения Владислава
Радимова и Константина Зырянова домашнем матче «Зенита-2».
Долгожданное возвращение
Предыдущая домашняя серия сине-бело-голубых была немного
скомканной: упущенная победа в матче с «Нефтехимиком» и не самые уверенные три
очка в игре против «Волгаря». Возможно, проблема была в том, что на скамейке не
было главного тренера Владислава Радимова, который отбывал дисквалификацию. А
капитан Константин Зырянов отсутствовал на поле – он восстанавливался после
травмы.
Нет всего двух человек – и уверенность, которую мы видели на старте, постепенно пропадала. В Нальчике Радимов вернулся, но «Зенит-2» потерпел первое поражение в сезоне. В новом туре все за петербуржцев: они играют дома, Зырянов – в старте с капитанской повязкой, Радимов – на скамейке рядом со своими игроками.
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Удар не по воротам
Зырянов, явно соскучившийся по футболу за две недели, с
первых минут бежит в атаку и чуть ли не первым касанием бьет. Правда, совсем не
в сторону ворот. Мяч летит прямо в ложу прессы: Константин Георгиевич явно
выцеливал ноутбук одного из журналистов. Коллега уворачивается сам, но не
успевает спрятать технику. Спасает чудо: мяч пролетает в нескольких сантиметрах
от компьютера, с грохотом ударяется о стену и вылетает обратно на беговую
дорожку.
Владислав Радимов сначала сохраняет спокойствие, но первое
спорное решение судьи в пользу «Луча» – и он уже за пределами технической зоны
активно спорит со всеми подряд.
Главный тренер снова может передавать свои установки через
опытного Зырянова: после короткого разговора с капитаном «Зенит-2» переходит на
половину поля соперника, молодые Гасилин и Евсеев бьют по воротам Александра
Котлярова. Пока мимо.
Забить удается Давиду Мильдзихову в начале второго тайма, но гол ему организует только что появившийся на поле Данила Ящук. Молодой полузащитник накручивает троих и выдает пас Мильдзихову, который просто подставляет ногу и отправляет мяч в сетку – 1:0.
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Владислав Радимов: Не думаю, что мое отсутствие сказывалось
Радимов, видимо, так соскучился, что приходит на
пресс-конференцию раньше пресс-атташе и садится за стол для пресс-конференций.
Вот только в домашних матчах сначала общается с журналистами тренер гостей.
Регламент есть регламент, главному тренеру «Зенита» приходится уйти и вернуться
позже, уже в сопровождении сотрудника пресс-службы:
– Соскучился ли я?
Вы знаете, у нас сплоченный тренерский штаб, все друг друга понимают, все могут
меня заменить, – скромничает Радимов. – Мое участие важнее в тренировочном
процессе, чем на тренерской скамейке. Не думаю, что мое отсутствие сильно
сказалось на игре команды.
«Зенит-2» удерживает минимальную победу над «Лучом»,
последней командой в таблице ФНЛ. Сыграно уже 10 туров – достаточная дистанция
для того, чтобы лидеры заявили о себе, а аутсайдеры осознали свое место.
Вторые зенитовцы после десятого матча заочно впереди первой
команды: команда Владислава Радимова третья, а Мирча Луческу уходит на перерыв
для игр сборных четвертым.
В ФНЛ вообще любопытная картина: прямо сейчас в зоне стыковых матчей «Волгарь», который по факту идет шестым – все потому, что и «Зенит-2» не в гонке, и «Спартак-2», который на пятой строчке. В первом дивизионе никакой паузы нет – а потому в российском клубном футболе главным матчем следующей недели будет как раз встреча «Спартак-2» – «Зенит-2» в Москве.
Матч
Зенит-2 - Луч-Энергия - 1:0 (0:0)
Голы
Мильдзихов 49 (1:0).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Карпов, Зуев, Мильдзихов, Йованович, Чернов, Бавин, Зырянов (Костин, 85), Евсеев (Зиньковский, 90), Проничев (Ящук, 46), Гасилин (Саламатов, 90)
Луч-Энергия: Котляров, Коломыц, Пискунов, Попов, Грицаенко, Петраков, Килин, Носов (Минич, 79), Гриднев, Машнев (Кашкавал, 82), Гордиенко
Предупреждения:
нет - Петраков, 17
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
28 августа 19:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция