Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Бельгии. Гонка
ФутболДинамо0 : 1Тосно
ФутболБалтика1 : 2Спартак-2
ФутболТерек2 : 1Ростов
ФутболАтлетик0 : 1Барселона
ФутболУрал1 : 1Арсенал Тула
ФутболМанчестер Сити3 : 1Вест Хэм
ФутболЗенит-21 : 0Луч-Энергия
ФутболКраснодар1 : 2Локомотив
ФутболАнжи0 : 2Спартак

Анатолий Бышовец: «Краснодару» нужна свежая кровь

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Анатолий Бышовец: «Краснодару» нужна свежая кровь
Источник: Sovsport.ru

Матчи пятого тура РФПЛ комментирует олимпийский чемпион 1988 года, четырехкратный чемпион СССР Анатолий Бышовец. Результаты всех матчей тура ЗДЕСЬ.

– За счет чего «Локомотив» переиграл «Краснодар»?
– Москвичи играли компактно, были хороши при переходе из обороны в атаку, проводили отличные контратаки. Новому главному тренеру Юрию Семину досталось хорошее хозяйство. Эту победу ему надо разделить с теми, кто раньше готовил «Локомотив», с Олегом Пашининым, Игорем Черевченко. Семин дал команде эмоций, он хороший тренер-мотиватор. В некоторых моментах гостям сопутствовала удача, но победили они заслуженно.

 В чем проблема «Краснодара»?
– Во-первых, не хватает скорости. Во-вторых, команда нуждается в более четком управлении по ходу матча, много вопросов по переходу от позиционного нападения к контратакам, смене ритма. Некоторые футболисты передерживают мяч, делают лишнее касание, а сопернику хватает этого, чтобы перестроиться и закрыть свободные зоны. Этим хорошо воспользовались и «Спартак», и «Локомотив».В-третьих, у «Краснодара», как, кстати, и у «Ростова» - перелеты, дополнительные нагрузки из-за матчей в еврокубках. Вроде, есть какие-то футболисты для ротации, но им явно не хватает игрового тонуса, а также взаимопонимания. Некоторые игроки «Краснодара» занимают на поле чужое место, команде нужна свежая кровь. Очевидно, был подбор игроков под владение мячом, под игру в пас, но такие действия подразумевают искусственное создание свободных зон и быстрое их заполнение.

Палыч – в колеса. Что изменил Юрий Семин, едва придя в «Локо» и победив

 Проведя пять матчей на выезде, ЦСКА остается одним из лидеров по набранным очкам.
– В команде достаточно ярких игроков, особенно хорош Роман Еременко. Армейцы с трудом добиваются результата и главная причина в атаке – Траоре никак не наберет форму, но очки-то ЦСКА набирает! Через эти сложные матчи армейцы совершенствуют свою игру. У «Томи» все в порядке с самоотдачей, но не хватает качество отдельных футболистов, и содержания игры.

 «Зенит» Мирчи Луческу нашел себя?
 Команда прибавляет. Появление в нападении Артема Дзюбы придало игре «Зенита» некую завершенность. Несмотря на насыщенность обороны «Амкара», перемещения Жулиано, Шатова сумели создать организованный хаос.

Питерцы победили, но второй тайм оставил печальное впечатление. Пермяки смирились с поражением, а уверенные в победе хозяева доигрывали матч, что очень непохоже на «Зенит» и «Амкар». Пермяки провели пока худшую в сезоне встречу.

«Семерка» – за десятку! Жулиано разбил «Амкар» в Петербурге

 Что скажете об игре аутсайдеров?
– В туре было два похожих матча – «Урал»  Арсенал» и «Оренбург»  «Рубин». Екатеринбуржцы и казанцы, казалось, имели какой-то перевес, но столкнувшись с плотной обороной, получили мячи в свои ворота, однако ушли от поражений. Игроки «Рубина» не выделяются качеством, у их тренера – адаптационный период.

 В туре было несколько ошибочных судейских решений. Как думаете, с чем это связано?
– Мы же не думаем, что у наших судей нет квалификации, мы сомневаемся в справедливости их решений…

 Странно, что хороший судья Сергей Карасев получает назначение на не самый сложный матч «Оренбург» – «Рубин», а центральные матчи тура судят не такие квалифицированные арбитры.
 Чтобы уйти от подозрений, здесь должна быть не логика, а система. Не стоит говорить о разнице между судьями, раз уж они прошли отбор для работы на матчах премьер-лиги.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: «Спартак» в двух последних турах выглядел убедительнее всех в премьер-лигеФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру «Спартака» с «Анжи» (2:0) в пятом туре РФПЛ.«Спартак» из Древнего Рима. Цыбанев – о двух новых сущностях народной команды«Спартак» из Древнего Рима. Цыбанев – о двух новых сущностях народной командыОбозреватель Sovsport.ru – о победе «Спартака» над «Анжи» и лидерстве красно-белых в чемпионате.Факундо Пирис: Возможно, «Ростов» устал быстрее насПолузащитник «Терека» Факундо Пирис подвел итоги матча пятого тура премьер-лиги с «Ростовом» (2:1) на «Ахмат Арене» в Грозном.Ари: Надеюсь, что Налдо усилит «Краснодар»Форвард «Краснодара» Ари подвел итоги матча пятого тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:2) на стадионе «Кубань».Ещенко и Фернандо не сыграют с «Локомотивом»Защитник «Спартака» Андрей Ещенко и полузащитник Фернандо пропустят матч шестого тура премьер-лиги с «Локомотивом» из-за дисквалификации.«Спартак» набрал 13 очков после пяти туров впервые с 2001 годаПосле победы над «Анжи» (2:0) в пятом туре премьер-лиги у «Спартака» стало 13 очков. Таким образом, красно-белые повторили свой результат 15 летней давности.Промес догнал Рейнгольда по голам за «Спартак»Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил второй гол команды в матче пятого тура премьер-лиги с «Анжи» (2:0) на «Арене Анжи» в Каспийске.Матч «Зенит» – «Амкар» стал самым посещаемым в пятом туре премьер-лигиСамым посещаемым матчем пятого тура премьер-лиги стала игра «Зенит» – «Амкар» (3:0) на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, которая собрала 17864 зрителя.Массимо Каррера: «Спартак» может лучше играть в оборонеГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру команды в матче пятого тура премьер-лиги с «Анжи» (2:0) на «Анжи Арене» в Каспийске.Юрий Семин: Успеем кого-то пригласить – хорошо, не успеем – ничего страшногоГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о возможном усилении команды до закрытия летнего трансферного окна.Евгений Бушманов: Гранат, Паршивлюк и Яковлев мало тренировались с основой, и Каррера повез в Махачкалу привычный составГлавный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов после матча 10-го тура ФНЛ с «Балтикой» (2:1) рассказал о ситуации с возвращением в основную команду защитников Владимира Граната, Сергея Паршивлюка и форварда Павла Яковлева.«Вильярреал» и «Севилья» сыграли без голов«Вильярреал» и «Севилья» завершили вничью (0:0) заключительный матч второго тура примеры на стадионе «Эль Мадригал» в Вильярреале.Павел Врба: Видно, что «Спартак» будет бороться за первое местоГлавный тренер «Анжи» Павел Врба дал комментарий по итогам матча пятого тура премьер-лиги со «Спартаком» (0:2) на «Анжи Арене» в Каспийске.«Эмоции – хорошо. Остальное не очень». Ловчев – о победе «Спартака»«Эмоции – хорошо. Остальное не очень». Ловчев – о победе «Спартака»Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о победе «Спартака» над «Анжи» в гостевом матче 5-го тура РФПЛ (2:0).Денис Глушаков: Получилась настоящая бойняКапитан «Спартака» Денис Глушаков оценил игру команды в матче пятого тура премьер-лиги с «Анжи» на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске.Илья Кутепов: После перерыва продолжим в том же духеЗащитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал матч пятого тура премьер-лиги с «Анжи» (2:0) на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске.Квинси Промес: При Каррере мы получили свободу в действияхПолузащитник «Спартака» Квинси Промес подвел итоги матча пятого тура премьер-лиги с «Анжи» (2:0) на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске.Эзекиэль Хенти: Надеюсь, что теперь голы пойдутНападающий «Локомотива» Эзекиэль Хенти рассказал о победе над «Краснодаром» (2:1) в пятом туре премьер-лиги.Палыч – в колеса. Что изменил Юрий Семин, едва придя в «Локо» и победивПалыч – в колеса. Что изменил Юрий Семин, едва придя в «Локо» и победивSovsport.ru оттолкнулся от интервью Юрия Семина, которое он дал после назначения главным тренером «Локо».Осмысленный «Спартак»Осмысленный «Спартак»Показав в Махачкале осмысленный футбол, «Спартак» обыграл «Анжи» (2:0) и снова возглавил турнирную таблицу.

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Анатолий Бышовец
Анатолий Бышовецвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения