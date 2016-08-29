Анатолий Бышовец: «Краснодару» нужна свежая кровь

Матчи пятого тура РФПЛ комментирует олимпийский чемпион 1988 года, четырехкратный чемпион СССР Анатолий Бышовец. Результаты всех матчей тура ЗДЕСЬ.

– За счет чего «Локомотив» переиграл «Краснодар»?

– Москвичи играли компактно, были хороши при переходе из обороны в атаку, проводили отличные контратаки. Новому главному тренеру Юрию Семину досталось хорошее хозяйство. Эту победу ему надо разделить с теми, кто раньше готовил «Локомотив», с Олегом Пашининым, Игорем Черевченко. Семин дал команде эмоций, он хороший тренер-мотиватор . В некоторых моментах гостям сопутствовала удача, но победили они заслуженно.

– В чем проблема «Краснодара»?

– Во-первых, не хватает скорости. Во-вторых, команда нуждается в более четком управлении по ходу матча, много вопросов по переходу от позиционного нападения к контратакам, смене ритма. Некоторые футболисты передерживают мяч, делают лишнее касание, а сопернику хватает этого, чтобы перестроиться и закрыть свободные зоны. Этим хорошо воспользовались и «Спартак», и «Локомотив».В-тр етьих, у «Краснодара», как, кстати, и у «Ростова» - перелеты, дополнительные нагрузки из-за матчей в еврокубках. Вроде, есть какие-то футболисты для ротации, но им явно не хватает игрового тонуса, а также взаимопонимания. Некоторые игроки «Краснодара» занимают на поле чужое место, команде нужна свежая кровь. Очевидно, был подбор игроков под владение мячом, под игру в пас, но такие действия подразумевают искусственное создание свободных зон и быстрое их заполнение.

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– Проведя пять матчей на выезде, ЦСКА остается одним из лидеров по набранным очкам.

– В команде достаточно ярких игроков, особенно хорош Роман Еременко. Армейцы с трудом добиваются результата и главная причина в атаке – Траоре никак не наберет форму, но очки-то ЦСКА набирает! Через эти сложные матчи армейцы совершенствуют свою игру. У «Томи» все в порядке с самоотдачей, но не хватает качество отдельных футболистов, и содержания игры.

– «Зенит» Мирчи Луческу нашел себя?

– Команда прибавляет. Появление в нападении Артема Дзюбы придало игре «Зенита» некую завершенность. Несмотря на насыщенность обороны «Амкара», перемещения Жулиано, Шатова сумели создать организованный хаос.

Питерцы победили, но второй тайм оставил печальное впечатление. Пермяки смирились с поражением, а уверенные в победе хозяева доигрывали матч, что очень непохоже на «Зенит» и «Амкар». Пермяки провели пока худшую в сезоне встречу.

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– Что скажете об игре аутсайдеров?

– В туре было два похожих матча – «Урал» – Арсенал» и «Оренбург» – «Рубин». Екатеринбуржцы и казанцы, казалось, имели какой-то перевес, но столкнувшись с плотной обороной, получили мячи в свои ворота, однако ушли от поражений. Игроки «Рубина» не выделяются качеством, у их тренера – адаптационный период.

– В туре было несколько ошибочных судейских решений. Как думаете, с чем это связано?

– Мы же не думаем, что у наших судей нет квалификации, мы сомневаемся в справедливости их решений…

– Странно, что хороший судья Сергей Карасев получает назначение на не самый сложный матч «Оренбург» – «Рубин», а центральные матчи тура судят не такие квалифицированны е арбитры.

– Чтобы уйти от подозрений, здесь должна быть не логика, а система. Не стоит говорить о разнице между судьями, раз уж они прошли отбор для работы на матчах премьер-лиги.