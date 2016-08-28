Перед шедеврами «Спартак» не устоял. Пять главных событий 10-го тура ФНЛ

"Динамо" впервые проиграло в ФНЛ Источник: Sovsport.ru

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Первое поражение «Динамо»

«Динамо» на своем поле уступило «Тосно» - 0:1. Эти команды являются лидерами лиги. Но если перед игрой хозяева опережали гостей на пять очков, то теперь это преимущество сократилось до двух – 23 против 21.

«Динамо» играло ярче, но свои моменты реализовать не смогло. А вот «Тосно» один из немногих шансов использовал – гол после фланговой передачи партнера забил полузащитник Младен Кашчелан.

«Это поражение, за которое не стыдно. Не хочу обижать нашего соперника, но мы давно не имели такого преимущества на поле. Вторую игру с «Тосно» мы теперь будем ждать с нетерпением», – сказал после матча главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев.

Когда наставника «Тосно» Дмитрия Парфенова попросили оценить московскую команду, он был краток: «С моей стороны некорректно оценивать соперника – у него есть свой тренер. Но место, на котором находятся бело-голубые, говорит само за себя».

Третья кряду гостевая победа «СКА-Хабаровска»

Хабаровский «СКА-Хабаровск» на выезде обыграл «Тюмень» – 3:1. Игра проходила в Челябинске, так как в Тюмени на стадионе «Геолог» перестилают газон.

Это уже третья подряд гостевая победа дальневосточной команды. Ранее ей удалось обыграть саратовский «Сокол» (3:2) и краснодарскую «Кубань» (2:0). Данная серия вызывает восхищение, ведь расстояние между Хабаровском и Челябинском составляет 4888 километров, между Хабаровском и Саратовом – 5973, Хабаровском и Краснодаром – 6829.

Творец подобного успеха – главный тренер Александр Григорян. Он имеет богатый опыт работы на Дальнем Востоке – кроме «СКА-Хабаровска» возглавлял «Луч-Энергию». Что интересно, там у него тоже была такая серия – в сезоне-2013/14 команда из Владивостока обыграла «Спартак» из Нальчика (3:1), волгоградский «Ротор» (2:0) и тульский «Арсенал» (3:0).

Остается добавить, что в нынешнем сезоне ФНЛ больше гостевых побед только у «Тосно» – четыре.

Матч Тюмень - СКА-Хабаровск - 1:3 (0:0) Голы Павленко 55 (1:0). Корян 63 (1:1). Кацаев 80 (1:2). Никифоров 89 (1:3). Состав Тюмень: Телков, Ахмедов, Шакуро, Гузь, Шабаев, Чудин, Павленко, Рябокобыленко (Пустозеров, 84), Кленкин (Лешонок, 77), Чуканов, Мамтов СКА-Хабаровск: Криворучко, Эдиев (Никифоров, 46), Микуцкис, Удалый, Иванов, Черевко, Карасёв, Кацаев, Димидко (Дедечко, 59), Кобялко (Корян, 46), Булия (Калинский, 73) Предупреждения: Ахмедов, 62; Мамтов, 68 - Эдиев, 42; Булия, 60 Судья: Тимур Арсланбеков (Россия) Место и дата 28 августа 16:00, Центральный, Онлайн-трансляция

Волевые победы «Волгаря» и «Спартака-2»

Сразу три команды в туре одержали волевые победы – кроме «СКА-Хабаровска» это «Волгарь», одолевший «Спартак» из Нальчика (2:1), и «Спартак-2», оказавшийся сильнее «Балтики» (2:1).

Победу «Волгаря» нельзя переоценить, ведь еще ни разу в сезоне «Спартак» из Нальчика не пропускал два мяча за игру! Не обошлось без шедевров: Веркашанский забил сумасшедшим ударом в одно касание, пробив по находящемуся в воздухе мячу, Радченко пробил головой после фланговой подачи. Оба футболиста попали точно в «девятку» с 11-ти метров.

У «Спартака-2» голами отметились нападающие Денис Давыдов и Артем Федчук. Оба в этом сезоне часто появляются на поле, но на двоих забили семь мячей – три на счету Давыдова и четыре в активе Федчука.



Матч Волгарь - Спартак-Нальчик - 2:1 (1:1) Голы Марченко 14 (0:1). Веркашанский 25 (1:1). Радченко 84 (2:1). Состав Волгарь: Бучнев, Зуйков, Зураев, Жестоков, Стешин, Шалаев (Букия, 60), Сутормин, Акбашев (Радченко, 79), Болонин (Кабутов, 72), Дышеков (Яковлев, 54), Веркашанский Спартак-Нальчик: Антипов, Семёнов, Марченко, Тебердиев (Кузнецов, 61), Соблиров, Дашаев, Богатырев (Мухаммад, 69), Бажев, Крамаренко (Макоев, 88), Ахриев (Войнов, 61), Гугуев Предупреждения: Шалаев, 46; Жестоков, 64 - Гугуев, 29; Бажев, 64; Семёнов, 90 Удаления: Жестоков, 90 - нет Судья: Евгений Турбин (Россия) Место и дата 28 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция

Восстание «Кубани»

Первую победу в сезоне «Кубань» одержала в прошлом туре над «Мордовией» - 3:1. В том матче из-за дисквалификации отсутствовал главный тренер краснодарской команды - Дан Петреску. Матч с «Нефтехимиком» показал, что румын не суеверный – на скамейку запасных он вернулся. Это не помешало «Кубани» победить – 4:1. Успех позволил краснодарцам покинуть зону вылета.

Дублем в составе «Кубани» отметился 22-летний полузащитник Владимир Лобкарев. Причем оба гола получились красивыми – он выходил один на один с вратарем и аккуратно катил мяч мимо него. Особенно эстетским получился первый гол: Лобкарев сначала сыграл в «стенку» с партнером, а затем ударил внешней стороной стопы.

Матч Нефтехимик - Кубань - 1:4 (0:1) Голы Лобкарёв 24 (0:1). Лобкарёв 58 (0:2). Решетников 64 (1:2). Ильин 74 (1:3). Обухов 90 (1:4). Состав Нефтехимик: Самохвалов, Кобахидзе, Тараканов, Сурков, Маляка (Кива, 67), Корнилов, Замалиев, Духнов (Галиакберов, 55), Бойчук (Решетников, 46), Бабырь (Чадов, 55), Матяш Кубань: Фролов, Армаш, Зотов, Лобкарёв (Маляров, 82), Гапон, Бендзь, Гай (Байрыев, 90), Хубулов (Обухов, 64), Олойя, Житнев (Гогниев, 87), Ильин Предупреждения: Бабырь, 11; Духнов, 15; Сурков, 70 - Житнев, 59 Судья: Александр Борисов (Россия) Место и дата 28 августа 18:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция

Очередной успех «Шинника»

«Шинник» на своем поле разобрался с «Химками» – 2:0.

Матчу предшествовала встреча команды с руководителем региона Дмитрием Мироновым. Он пообещал игрокам не только рассчитаться с долгами, но и помочь решить проблему с клубным автобусом, которого клуб лишился из-за долгов – судебные приставы арестовали транспортное имущество клуба. Помочь с автобусом руководителя попросил вратарь «Шинника» Александр Малышев: «Для нас автобус очень важен. Это наш второй дом. В нем мы проводим много времени. Пожалуйста, помогите».

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