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Видеообзор самых ярких эпизодов прошедшей недели в КХЛ

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Видеообзор самых ярких эпизодов прошедшей недели в КХЛ
Источник: Sovsport.ru

Самые интересные моменты матчей в Континентальной хоккейной лиге за минувшие семь дней.

ШАЙБА

Форвард СКА Илья Ковальчук, забыв о прошлогоднем спаде, показал себя в матче с «Салаватом Юлаевым» настоящим лидером армейцев, набрав 6 (3+3) очков. Во встрече с уфимским клубом его невозможно было остановить: четыре игрока и вратарь уфимцев выглядели на фоне нападающего питерцев просто беспомощно. Голкипер же «Салавата» Никлас Сведберг и вовсе стал невольным соавтором шайбы.

ПЕРЕДАЧИ

Финский форвард «Сибири» Йоонас Кемппайнен, в прошлом году защищавший цвета «Бостон Брюинз», открыл счет заброшенным шайбам  в КХЛ. Нападающий без труда переиграл  вратаря «Автомобилиста» Игоря Устинского при выходе «один в один». Нельзя не отметить и великолепный пас защитника новосибирцев Владислава Наумова, благодаря которому этот выход состоялся.


Передача форварда питерских армейцев Вадима Шипачева оставила не у дел всю пятерку «Металлурга» из Магнитогорска. Не подвел и партнер по команде Евгений Дадонов, красиво переигравший  вратаря «Магнитки» Василия Кошечкина.


СЭЙВ

Невероятную реакцию продемонстрировал 20-летний голкипер «Сибири» Алексей Красиков: форвард «Барыса» Александр Шин бросал уже в пустые ворота…  но Красиков каким-то  непостижимым образом успел выбросить клюшку и преградить путь шайбе.


Стоит отметить, что основной голкипер Новосибирского клуба Александр Салак отбывает дисквалификацию, наложенную на него еще в конце прошлого сезона.

ТРАВМЫ

Жесткий силовой прием защитника «Ак Барса» Степана Захарчука, и нападающий «Слована» Радек Смоленяк покидает лед с переломом ключицы. Как итог: Смоленяк выбыл из строя на 2 месяца. Захарчук же был дисквалифицирован на 1 матч за атаку игрока, не владеющего шайбой, а также подвергнут денежному штрафу.


Московский армеец Константин Алексеев получает травму после силового приема нападающего «Салавата Юлаева» Игоря Григоренко. Ситуацию усугубила открытая калитка на скамейку запасных, куда защитник ЦСКА влетел на полной скорости.


БОЙ

Защитник новокузнецкого «Металлурга» Евгений Виксна и Роман Савченко из «Барыса» довольно быстро перешли от диалога к более активным действиям. Обменявшись несколькими мощными ударами, оба бойца по решению арбитров отправились отдыхать на 5 минут каждый.


КУРЬЕЗ

Автором самой курьезной шайбы стал форвард «Автомобилиста» Александр Торченюк, а его невольным помощником - голкипер «Сибири» Алексей Красиков. Нападающий екатеринбуржцев всего лишь вбросил шайбу в зону. Но, отлетев от борта и срикошетив от щитков вратаря, она таки заползла в ворота.


ИНТРИГА

Одна из интриг начала чемпионата – сколько матчей понадобиться лидеру «Металлурга» Сергею Мозякину, чтобы побить, казалось, вечный рекорд Бориса Михайлова в 428 заброшенных шайб. Перед началом сезона их разделяло всего четыре результативных броска. После первых трех матчей чемпионата, в каждом из которых капитан «Магнитки» отличился заброшенной шайбой, Мозякину осталось сделать всего один шаг для повторения рекорда легендарного армейского форварда.


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