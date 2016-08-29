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Палыч – в колеса. Что изменил Юрий Семин, едва придя в «Локо» и победив

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Юрий Семин
Юрий СеминИсточник: Sovsport.ru

Юрий Семин вернулся в «Локомотив» – и тот сразу стал набирать скорость. Какого уголька новый-старый машинист «Локо» подбросил в топку паровоза, чтобы тот впервые проследовал до станции «Победа»? Sovsport.ru пытался разобраться.

В пятницу, когда было объявлено, что Юрий Семин возглавил «Локомотив», новый главный тренер дал вот это интервью Sovsport.ru. Там было много важных высказываний. И во время просмотра матча цитаты Семина стали еще актуальнее.

* Футбол «Локомотива» моментами мне нравился. Моментами – не очень. Знаете, у каждого свое понимание, хорош футбол или нет. Есть победный футбол. А есть красивый, но без результата. Я бы хотел совместить – игру и результат.

После просмотра первых матчей «Локо», этот, с «Краснодаром», показался и более зрелищным, и – результативным. Результативным – даже не показался. Он на самом деле принес победный результат, тогда как предыдущие матчи в чемпионате команда Черевченко/Пашинина заканчивала вничью.

И не сказать ведь, что «Локо» не старался в тех матчах. Нет, все это было – и при Черевченко, и при Пашинине. И было ясно, что команда в обороне отработает, как надо. Но оставалось непонятно, как команда будет забивать. Больше того, иногда возникал вопрос, а способна ли вообще нынешняя атака «Локомотива» на что-то?

Клуб не купил новых игроков этим летом. И для атаки это казалось убийственным, ведь после ухода Ниасса команда спасалась зачастую благодаря голам Самедова. Но он же не нападающий, все время забивать – не его работа. Правда, и с «Краснодаром» Самедов отличился. И в том эпизоде – много вопросов к игрокам обороны «Краснодара», которые дали пробить, добить и, наконец, забить полузащитнику «Локо».

* Да, каждому тренеру хочется топ-игрока. А, может, эти ребята еще лучше заиграют, чем Ниасс!..

И один из ребят и правда заиграл лучше, чем в предыдущих матчах. Глядя на игру Хенти, некоторые констатировали, что в «Локо» просто ошиблись, взяв этого скоростного нигерийца, который мог бежать с огромной скоростью, словно электричка. В тупик.

Но новый главный тренер, кажется, нашел (ну, или находит) подход к Хенти. И вот он уже не выглядит поездом, у которого отказали тормоза. Даже гол забил – правда, с пенальти.  

Кстати, с пенальти у «Локомотива» (в смысле с назначением их в ворота соперника) полный порядок. В пяти матчах этого сезона команда с точки била пять раз. Правда, реализовала не все. Но тут уже к судьям вопросов быть не может. В отличие, от главного тренера «Краснодара» Олега Кононова, который довольно жестко высказался на эту тему после матча. А Юрий Семин, наоборот, решил, что судья помогал «Краснодару». 

Да, кстати, о реализации…

* «Локомотив» могу охарактеризовать как команду, которая полностью не реализовала свои возможности. Это главный недостаток на сегодняшний день. Над этим будем работать. Главное для меня – чтобы игроки получали удовольствие от футбола.

Во втором тайме команды играли в футбол, от которого получали удовольствие и сами игроки, и зрители. Миранчук не забил, но какие тонкие пасы исполнял! По сути, все опасные моменты, которые возникали у ворот хозяев, придумывал Алексей. Легкий, резвый, аккуратный Миранчук, как портной разрезал защиту «Краснодара» пасами.

Почему-то есть ощущение, что курсы кройки и шитья у Юрия Семина пойдут Миранчуку на пользу. И с новым тренером он выйдет на новый, топовый, уровень.

Как известно, «Локо» недавно продлил контракт с Чорлукой. И сейчас для руководства клуба и, в особенности, нового спортивного директора Игоря Корнеева, едва ли не первоочередной задачей становится продление контракта с Миранчуком. Срок соглашения истекает в ноябре 2017-го…

* Шапочка-петушок? Она при мне. Но, может, я ее в музей «Локомотива» отдам. Если она там нужна будет…

Это Юрий Семин про свой легендарный головной убор. На матч с «Краснодаром» тренер надевать ее не стал. Все же в Краснодаре слишком жарко. И потом в том разговоре Юрий Павлович задался вопросом, не пора ли найти что-нибудь новое.

Судя по всему, новый талисман найден – это клубная бейсболка. Может, она и смотрелась несколько вычурно и не совсем гармонировала с одеждой, но будет удивительно, если Юрий Павлович на следующий матч выйдет не в этой кепке.

Вот только ему предстоит еще многое сделать в «Локо», чтобы сказать, что дело в шляпе. 

Матч

Краснодар - Локомотив - 1:2 (0:1)

Голы

Самедов 41 (0:1). Смолов 48 (1:1 - пен.). Хенти 56 (1:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Калешин (Быстров, 70), Енджейчик, Ахмедов (Торбинский, 64), Подберёзкин (Жоаозиньо, 64), Газинский, Перейра, Смолов, Ари

Локомотив: Гилерме, Шишкин, Чорлука, Денисов, Пейчинович, Н'Динга (Михалик, 90), Самедов, Тарасов, Миранчук, Майкон (Коломейцев, 55), Хенти (Шкулетич, 84)

Предупреждения:

Торбинский, 90 - Чорлука, 45; Тарасов, 77; Денисов, 85

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

28 августа 19:15, Кубань, Текстовая трансляция

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