Палыч – в колеса. Что изменил Юрий Семин, едва придя в «Локо» и победив
Юрий Семин вернулся в «Локомотив» – и тот сразу стал набирать скорость. Какого уголька новый-старый машинист «Локо» подбросил в топку паровоза, чтобы тот впервые проследовал до станции «Победа»? Sovsport.ru пытался разобраться.
В
пятницу, когда было объявлено, что Юрий Семин возглавил «Локомотив», новый
главный тренер дал вот это интервью Sovsport.ru. Там было много важных
высказываний. И во время просмотра матча цитаты Семина стали еще актуальнее.
* Футбол «Локомотива» моментами мне
нравился. Моментами – не очень. Знаете, у каждого свое понимание, хорош футбол
или нет. Есть победный футбол. А есть красивый, но без результата. Я бы хотел
совместить – игру и результат.
После
просмотра первых матчей «Локо», этот, с «Краснодаром», показался и более
зрелищным, и – результативным. Результативным – даже не показался. Он на самом
деле принес победный результат, тогда как предыдущие матчи в чемпионате команда
Черевченко/Пашинина заканчивала вничью.
И не
сказать ведь, что «Локо» не старался в тех матчах. Нет, все это было – и при
Черевченко, и при Пашинине. И было ясно, что команда в обороне отработает, как
надо. Но оставалось непонятно, как команда будет забивать. Больше того, иногда
возникал вопрос, а способна ли вообще нынешняя атака «Локомотива» на что-то?
Клуб не
купил новых игроков этим летом. И для атаки это казалось убийственным, ведь
после ухода Ниасса команда спасалась
зачастую благодаря голам Самедова.
Но он же не нападающий, все время забивать – не его работа. Правда, и с
«Краснодаром» Самедов отличился. И в том эпизоде – много вопросов к игрокам
обороны «Краснодара», которые дали пробить, добить и, наконец, забить
полузащитнику «Локо».
* Да, каждому тренеру хочется
топ-игрока. А, может, эти ребята еще лучше заиграют, чем Ниасс!..
И один
из ребят и правда заиграл лучше, чем в предыдущих матчах. Глядя на игру Хенти, некоторые констатировали, что в
«Локо» просто ошиблись, взяв этого скоростного нигерийца, который мог бежать с
огромной скоростью, словно электричка. В тупик.
Но новый
главный тренер, кажется, нашел (ну, или находит) подход к Хенти. И вот он уже
не выглядит поездом, у которого отказали тормоза. Даже гол забил – правда, с
пенальти.
Кстати,
с пенальти у «Локомотива» (в смысле с назначением их в ворота соперника) полный
порядок. В пяти матчах этого сезона команда с точки била пять раз. Правда,
реализовала не все. Но тут уже к судьям вопросов быть не может. В отличие, от
главного тренера «Краснодара» Олега Кононова, который довольно жестко
высказался на эту тему после матча. А Юрий Семин, наоборот, решил, что судья помогал «Краснодару».
Да,
кстати, о реализации…
* «Локомотив» могу
охарактеризовать как команду, которая полностью не реализовала свои
возможности. Это главный недостаток на сегодняшний день. Над этим будем
работать. Главное для меня – чтобы игроки получали удовольствие от футбола.
Во
втором тайме команды играли в футбол, от которого получали удовольствие и сами
игроки, и зрители. Миранчук не
забил, но какие тонкие пасы исполнял! По сути, все опасные моменты, которые
возникали у ворот хозяев, придумывал Алексей. Легкий, резвый, аккуратный
Миранчук, как портной разрезал защиту «Краснодара» пасами.
Почему-то
есть ощущение, что курсы кройки и шитья у Юрия Семина пойдут Миранчуку на
пользу. И с новым тренером он выйдет на новый, топовый, уровень.
Как
известно, «Локо» недавно продлил контракт с Чорлукой. И сейчас для руководства клуба и, в особенности, нового
спортивного директора Игоря Корнеева,
едва ли не первоочередной задачей становится продление контракта с Миранчуком.
Срок соглашения истекает в ноябре 2017-го…
* Шапочка-петушок? Она при мне.
Но, может, я ее в музей «Локомотива» отдам. Если она там нужна будет…
Это
Юрий Семин про свой легендарный головной убор. На матч с «Краснодаром» тренер
надевать ее не стал. Все же в Краснодаре слишком жарко. И потом в том разговоре
Юрий Павлович задался вопросом, не пора ли найти что-нибудь новое.
Судя по
всему, новый талисман найден – это клубная бейсболка. Может, она и смотрелась
несколько вычурно и не совсем гармонировала с одеждой, но будет удивительно,
если Юрий Павлович на следующий матч выйдет не в этой кепке.
Вот только ему предстоит еще многое сделать в «Локо», чтобы сказать, что дело в шляпе.
Матч
Краснодар - Локомотив - 1:2 (0:1)
Голы
Самедов 41 (0:1). Смолов 48 (1:1 - пен.). Хенти 56 (1:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Калешин (Быстров, 70), Енджейчик, Ахмедов (Торбинский, 64), Подберёзкин (Жоаозиньо, 64), Газинский, Перейра, Смолов, Ари
Локомотив: Гилерме, Шишкин, Чорлука, Денисов, Пейчинович, Н'Динга (Михалик, 90), Самедов, Тарасов, Миранчук, Майкон (Коломейцев, 55), Хенти (Шкулетич, 84)
Предупреждения:
Торбинский, 90 - Чорлука, 45; Тарасов, 77; Денисов, 85
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
28 августа 19:15, Кубань, Текстовая трансляция