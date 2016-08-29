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«Спартак» из Древнего Рима. Цыбанев – о двух новых сущностях народной команды

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Спартак» из Древнего Рима. Цыбанев – о двух новых сущностях народной команды
Источник: ФК «Спартак»

Обозреватель Sovsport.ru Юрий Цыбанев – о победе «Спартака» над «Анжи» и лидерстве красно-белых в чемпионате.

Видели, как Массимо Каррера поздравлял своих игроков с победой в Каспийске, проверяя их грудные клетки на прочность?

Сперва я хотел зафиксировать, что новый спартаковский главный установил с командой эмоциональный контакт, но, увидев послематчевое зрелище в духе воинов Древнего Рима, понял: жидковата такая оценка. Выше берите: у руля «Спартака» – тренер-электростанция. Ближайший родственник Антонио Конте и Жозе Моуринью. На полярном контрасте с тренером предыдущим – раз. И самый отныне темпераментный во всей премьер-лиге – два.

Впрочем, эмоции эмоциями, но в первом тайме разбирало нешуточное сомнение: а  он настоящий,  итальянец-то? Ибо не существует в апеннинской природе такого футбола, который сугубо в удовольствие, то есть – в обход инстинкта сохранения собственных ворот. А «Спартак» куражился по-купечески щедро и безоглядно. И в тылах его образовалась степь, по коей Бериша и компания привольно гуляли как им вздумается.

Настоящий итальянец, настоящий. 15 минут перерыва Каррере хватило, чтобы сбалансировать игровую линию. Где-то уплотнил, где-то подвинтил. Где было пусто, стало густо. А главное – атаке не в ущерб. Даже при том, что Джано пока не в силах сохранять  техническую отточенность на весь матч.

«Эмоции – хорошо. Остальное не очень». Ловчев – о победе «Спартака»

Вообще говоря, «Спартак», похоже, удивит еще не раз так или иначе. В Каспийске вот произошла занятная трансформация. Кого сильнее всех хвалили в последних матчах? Фернандо. Кого называли слабым звеном? Зе Луиша. А тут будто рокировка произошла. Бразилец не то чтобы сыграл слабо – но инженерная мысль в этот раз не била у него ключом. И пасовать он предпочитал чаще не вперед, а назад. Может, потому, что вернулся  в дело Ананидзе, и не следовало с прежней жадностью отнимать у того хлеб.

Зато Зе Луиш взял вдруг да исполнил  Терминатора. От него исходила небывалая уверенность и конкретика. Любой маневр по силам и с веской претензией на четкость. А от его голевого паса на Джано – то ли стрельцовского, то ли черенковского – у многих зрителей наверняка просто челюсть отвисла!

Мне показалось, что спартаковцы передают друг другу импульс. Против «Анжи» Промес-то точно от Зе Луиша подхватил. Словно принял от партнера вызов на соревнование. И в конечном счете тоже сделал свое дело.

Отдельно – о второй желтой карточке Ещенко. Во-первых, у меня есть некоторое подозрение, что в контексте, скажем, недавнего Евро арбитр бы здесь даже фол не свистнул. Но коль скоро наши судьи за такое сурово карают, у Карреры могут возникнуть проблемы – он-то, чувствуется, приучает своих игроков вести борьбу жестко. А пока запишем итальянцу в плюс другое: отрезок после удаления стал, возможно, показательным. Прежний «Спартак» держал бы, да еще в меньшинстве, минимальный перевес в счете дергаясь, дрожа и как попало. Нынешний включил высокий прессинг  и загнал, напротив, соперника в состояние грогги.

Словом, пока что с италоообразным «Спартаком» не только весело, но и интересно. И самое интересное занятие  на следующие его матчи – соизмерять соотношение эмоционального и  структурного в спартаковской игре.

Осмысленный «Спартак». Как красно-белые обыграли «Анжи»

Матч

Анжи - Спартак - 0:2 (0:1)

Голы

Ананидзе 18 (0:1). Промес 81 (0:2).

Состав

Анжи: Беленов, Гасанов, Мусалов, Ямбере, Лазич, Тигиев, Георгиевский (Газимагомедов, 78), Маевский (Менса, 58), Бериша, Будковский, Эбесилио (Обертан, 63)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Зобнин, Ананидзе (Ромуло, 75), Фернандо, Промес (Мельгарехо, 90), Глушаков, Зе Луиш

Предупреждения:

Мусалов, 52; Ямбере, 57; Лазич, 61; Менса, 84 - Ещенко, 37; Кутепов, 66; Фернандо, 68

Удаления:

нет - Ещенко, 73

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

28 августа 21:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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