Жулиано или Джано? Выбери лучший гол 5-го тура РФПЛ
В воскресенье завершился пятый тур РФПЛ. Всего в восьми матчах было забито 17 голов. Это на два гола больше, чем в предыдущем туре.
Sovsport.ru предлагает Вам выбрать лучший гол пятого тура чемпионата России по футболу.
Лучшие голы туров
1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:0)
4 - Зе Луиш («Спартак») - в ворота «Краснодара» (4:0)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|м
|команда
|и
|в
|н
|п
|м
|о
|
1
Лига чемпионов
|Спартак
|5
|4
|1
|0
|10 – 1
|13
|
2
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|4 – 1
|11
|
3
|Терек
|5
|3
|1
|1
|7 – 7
|10
|
4
|Зенит
|5
|2
|3
|0
|7 – 3
|9
|
5
|Амкар
|5
|2
|2
|1
|3 – 3
|8
|6
|Краснодар
|5
|2
|1
|2
|9 – 5
|7
|7
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7 – 5
|7
|8
|Анжи
|5
|2
|1
|2
|3 – 5
|7
|9
|Локомотив
|5
|1
|4
|0
|5 – 4
|7
|10
|Урал
|5
|1
|2
|2
|3 – 3
|5
|11
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|2 – 6
|5
|12
|Уфа
|5
|1
|1
|3
|2 – 6
|4
|
13
|Томь
|5
|1
|1
|3
|3 – 9
|4
|
14
|Рубин
|5
|0
|3
|2
|3 – 5
|3
|
15
|Оренбург
|5
|0
|3
|2
|1 – 3
|3
|
16
|Крылья Советов
|5
|0
|2
|3
|1 – 4
|2
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
|1
|Фёдор Смолов
|Краснодар
|6 (1)
|2
|Джано Ананидзе
|Спартак
|3 (0)
|3
|Роман Ерёменко
|ЦСКА
|3 (0)
|4
|Квинси Промес
|Спартак
|3 (0)
|5
|Жулиано
|Зенит
|3 (1)
|6
|Ари
|Краснодар
|2 (0)
|7
|Беким Балай
|Терек
|2 (0)
|8
|Зе Луиш
|Спартак
|2 (0)
|9
|Максим Канунников
|Рубин
|2 (0)
|10
|Иван Новосельцев
|Ростов
|2 (0)
|11
|Дмитрий Полоз
|Ростов
|2 (0)
|12
|Георге Грозав
|Терек
|2 (1)
|13
|Александр Самедов
|Локомотив
|2 (1)
|14
|Петар Шкулетич
|Локомотив
|2 (1)
ЛУЧШИЕ АССИСТЕНТЫ
|1
|Квинси Промес
|Спартак
|3
|2
|Ари
|Краснодар
|2
|3
|Бернард Бериша
|Анжи
|2
|4
|Александр Бухаров
|Ростов
|2
|5
|Зе Луиш
|Спартак
|2
|6
|Олег Иванов
|Ростов
|2
|7
|Дмитрий Комбаров
|Спартак
|2
|8
|Павел Мамаев
|Краснодар
|2
|9
|Сесар Навас
|Ростов
|2
|10
|Маурисио Перейра
|Краснодар
|2
|11
|Олег Шатов
|Зенит
|2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
|1
|Вадим Афонин
|Рубин
|4
|2
|Лукас Фернандо
|Спартак
|4
|3
|Александр Гацкан
|Ростов
|3
|4
|Тимофей Калачёв
|Ростов
|3
|5
|Дарко Лазич
|Анжи
|3
|6
|Дельвин Н'Динга
|Локомотив
|3
|7
|Дмитрий Стоцкий
|Уфа
|3
|8
|Максим Тишкин
|Томь
|3
|9
|Валерий Чуперка
|Томь
|3
УДАЛЕНИЯ
|1
|Александр Гацкан
|Ростов
|2
|2
|Сердар Азмун
|Ростов
|1
|3
|Павел Аликин
|Уфа
|1
|4
|Андрей Ещенко
|Спартак
|1
|5
|Александр Жиров
|Анжи
|1
ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ (В ПРОЦЕНТАХ)
|1
|Зенит
|62.0
|2
|Краснодар
|59.0
|3
|Спартак
|55.0
|4
|ЦСКА
|55.0
|5
|Локомотив
|54.0
|6
|Рубин
|54.0
|7
|Арсенал
|49.0
|8
|Терек
|49.0
|9
|Уфа
|49.0
|10
|Амкар
|48.0
|11
|Урал
|46.0
|12
|Оренбург
|44.0
|13
|Ростов
|43.0
|14
|Томь
|43.0
|15
|Анжи
|42.0
|16
|Крылья Советов
|41.0
УДАРЫ
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