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Жулиано или Джано? Выбери лучший гол 5-го тура РФПЛ

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Жулиано или Джано? Выбери лучший гол 5-го тура РФПЛ

В воскресенье завершился пятый тур РФПЛ. Всего в восьми матчах было забито 17 голов. Это на два гола больше, чем в предыдущем туре.

Sovsport.ru предлагает Вам выбрать лучший гол пятого тура чемпионата России по футболу.

Лучшие голы туров

1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)

2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)

3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:0)

4 - Зе Луиш («Спартак») - в ворота «Краснодара» (4:0)

Голосование: Выбери лучший гол 5-го тура РФПЛ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

м команда и в н п м о
1
Лига чемпионов
 Спартак 5 4 1 0 10 – 1 13
2
 ЦСКА 5 3 2 0 4 – 1 11
3
 Терек 5 3 1 1 7 – 7 10
4
 Зенит 5 2 3 0 7 – 3 9
5
 Амкар 5 2 2 1 3 – 3 8
6 Краснодар 5 2 1 2 9 – 5 7
7 Ростов 5 2 1 2 7 – 5 7
8 Анжи 5 2 1 2 3 – 5 7
9 Локомотив 5 1 4 0 5 – 4 7
10 Урал 5 1 2 2 3 – 3 5
11 Арсенал 5 1 2 2 2 – 6 5
12 Уфа 5 1 1 3 2 – 6 4
13
 Томь 5 1 1 3 3 – 9 4
14
 Рубин 5 0 3 2 3 – 5 3
15
 Оренбург 5 0 3 2 1 – 3 3
16
 Крылья Советов 5 0 2 3 1 – 4 2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

1 Фёдор Смолов Краснодар 6 (1)
2 Джано Ананидзе Спартак 3 (0)
3 Роман Ерёменко ЦСКА 3 (0)
4 Квинси Промес Спартак 3 (0)
5 Жулиано Зенит 3 (1)
6 Ари Краснодар 2 (0)
7 Беким Балай Терек 2 (0)
8 Зе Луиш Спартак 2 (0)
9 Максим Канунников Рубин 2 (0)
10 Иван Новосельцев Ростов 2 (0)
11 Дмитрий Полоз Ростов 2 (0)
12 Георге Грозав Терек 2 (1)
13 Александр Самедов Локомотив 2 (1)
14 Петар Шкулетич Локомотив 2 (1)

ЛУЧШИЕ АССИСТЕНТЫ

1 Квинси Промес Спартак 3
2 Ари Краснодар 2
3 Бернард Бериша Анжи 2
4 Александр Бухаров Ростов 2
5 Зе Луиш Спартак 2
6 Олег Иванов Ростов 2
7 Дмитрий Комбаров Спартак 2
8 Павел Мамаев Краснодар 2
9 Сесар Навас Ростов 2
10 Маурисио Перейра Краснодар 2
11 Олег Шатов Зенит 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1 Вадим Афонин Рубин 4
2 Лукас Фернандо Спартак 4
3 Александр Гацкан Ростов 3
4 Тимофей Калачёв Ростов 3
5 Дарко Лазич Анжи 3
6 Дельвин Н'Динга Локомотив 3
7 Дмитрий Стоцкий Уфа 3
8 Максим Тишкин Томь 3
9 Валерий Чуперка Томь 3

УДАЛЕНИЯ

1 Александр Гацкан Ростов 2
2 Сердар Азмун Ростов 1
3 Павел Аликин Уфа 1
4 Андрей Ещенко Спартак 1
5 Александр Жиров Анжи 1

ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ (В ПРОЦЕНТАХ)  

1 Зенит 62.0
2 Краснодар 59.0
3 Спартак 55.0
4 ЦСКА 55.0
5 Локомотив 54.0
6 Рубин 54.0
7 Арсенал 49.0
8 Терек 49.0
9 Уфа 49.0
10 Амкар 48.0
11 Урал 46.0
12 Оренбург 44.0
13 Ростов 43.0
14 Томь 43.0
15 Анжи 42.0
16 Крылья Советов 41.0

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