Толстяки худеют, худые наращивают мышцы. Все секреты армейского фитнеса

Проработав три года в Sovsport.ru наш корреспондент отправился в одну из воинских частей нашей страны. И не по заданию редакции, а для того, чтобы отдать долг Родине. В армии он стал свидетелем того, как толстяки сбрасывали по 40-50 кг за период службы, а худые ребята набирали вес со скоростью 5-7 кг в месяц. В чем же секрет российской армии? Давайте разбираться.

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Зарядка

Подъем в 6:30 (а в некоторых частях в 6:00), независимо от погоды и времени года, через пять минут стоишь на плацу в форме одежды «спортивная». Каждый день в армии начинается с зарядки. Она поделена на три части - подготовительная, основная и заключительная. Длительность ее составляет до пятидесяти минут. Подготовительная часть (5-10 минут) - ходьба, бег, общеразвивающие упражнения для мышц рук и туловища. Основная часть (40 минут) - прыжково-беговые упражнения, ускоренный бег, бег на дистанцию до 4 км и различные упражнения на месте. Заключительная часть (5 минут) - упражнения на восстановление дыхания и расслабления мышц.

Физкультура процессе учебно-боевой деятельности

Ежедневные физические занятия, чаще всего за пару часов до обеда, затем в 17-18 часов и обязательно в воскресенье. Весь процесс поделён на несколько направлений, которые сменяют друг друга на протяжении года. Гимнастика и атлетическая подготовка, рукопашный бой, преодоление препятствий, ускоренное передвижение и легкая атлетика, лыжная подготовка, спортивные и подвижные игры. Ещё есть военно-прикладное плавание, но это в том случае, если в части имеется бассейн.

Специальные упражнения

Физическое наказание в качестве взыскания никто не отменял. И тут все зависит от серьезности проступка и наказание ограничивается фантазией старшего по должности и званию. Как вы поняли вариантов масса, но поведаем о самых популярных и оригинальных.

«Строевая» - дисциплинарное наказание, применяется при нарушениях устава. Например, забыли отдать воинское приветствие или три строевых высшему офицерскому составу. Также за нарушение формы одежды: нечищеная обувь, грязь на форме. Смысл в том, что вас отправляют на плац отрабатывать приемы строевой подготовки на несколько часов. Думаете это просто?

«Полтора» - стоя на обеих стопах, приседаете с прямой спиной будто на стул, но к сожалению, под пятой точкой ничего нет. Упражнение может усложниться табуретом, который нужно держать перед собой на вытянутых руках.

«Братским хватом» – данный вид упражнений используется для наказания группы лиц. Количество человек неограниченно. Бойцы стоят бок о бок, положив руки на плечи товарищу по несчастью и начинают приседать или качать пресс. Если один из воинов не может выполнять упражнения, то нагрузка ложится на его товарищей.

«Давай-15» - любимое упражнение многих командиров взводов. Все подразделение строится напротив турника. Ставится задача: каждый солдат должен подтянуться 15 раз. Сколько раз останется подтянуться до 15, столько кругов и бежать вокруг стадиона. Все усложняется тем, что результат каждого солдата суммировался с результатами остальных бойцов и в итоге все подразделение бежит общее количество кругов. Удивительно то, что те, кто не мог подтянуться в начале службы ни разу, к ее концу делали это по 7-10 раз.

«Похороны бычка» - столь важный ритуал обязаны были посетить все, неважно куришь или нет. Если твой товарищ со взвода был замечен с сигаретой не в положенном месте или в курилке бросил бычок мимо урны - считай, что у тебя на руках VIP-приглашение, в форме лопаты и ты будешь счастливчиком на фоне остальных, если она окажется не саперной. Далее подразделению обозначается место, размеры и время на то, чтобы соорудить «могилу» бычку. Затем церемония погребения и очередная задача - вернуть месту первозданный вид.

«Имитация» - еще один забавный способ наказания. Бойцу, которого заметили с телефоном вручался бетонный блок, весом до 15 кг. Солдат обязан носить его всегда и везде - зарядка, столовая, различные занятия, построения и сон. Курильщику не в положенном месте могли вручить бревно или пенек. В части, где я служил пошли дальше и вынудили «срочника» прибить свой телефон к бревну и носить данный девайс на протяжении некоторого времени.

«ОЗК или бронежилет». Обнаружив грязь в расположении, офицер может заставить экипироваться в общевойсковой защитный костюм с последующим наведением пены по колено. Или же надеть на себя бронежилет и пробежаться кросс до 12 км, в качестве воспитательной меры.

АРМЕЙСКОЕ ПИТАНИЕ

В большинстве частей еду готовят гражданские повара, поэтому кормят в армии вкусно, но куда важнее - полезно! А ставка сделана на правильное приготовление и калорийность. Дневная норма порядка 4,5 тысяч ккал. В переводе на еду означает, что солдат в день минимум потребляет 650 г хлеба (300 белого + 350 черного), 120 г крупы, 30 г макаронных изделий, 250 г мяса, 120 г рыбы, 900 г овощей, из них 600 г картофель. Обеденная порция из приготовленных продуктов в среднем весит порядка килограмма. Все продукты в воинских кухнях - это источники полноценных белков, жиров, углеводов и других полезных веществ.

Недельный план меню практически не меняется. Это значит, что каждый понедельник такая же пища, что и неделю назад, но дней-то в неделе семь и потому разнообразие блюд большое. Есть и такие вещи, которые не измены на протяжении каждого дня службы. Каждый завтрак - кофе, 25 г карамели и яйцо к основному блюду. Обед - компот, а ужин - рыба и чай.

Завтрак: Пельмени, вареники или каша (гречневая или рисовая). Одно вареное яйцо. 15 г сыра или масла. 20 г кукурузы. Кофе.

Обед: Первое - борщ, солянка, щи, или гороховый суп. Второе - макароны, гороховое пюре, котлеты, фрикадельки или курица. Пара салатов в качестве холодной закуски и компот.

Ужин: Капуста или картофель тушенный, рыба и чай.

РАСПОРЯДОК ДНЯ

Ключевым моментов в распорядке дня является здоровый, крепкий восьмичасовой сон. После тяжелого рабочего дня боец, падая в кровать после команды «отбой», мгновенно засыпает. Хороший сон - это один из важнейших условий работоспособности в течение дня. Пока солдат спит не только служба идёт, но и силы его восстанавливаются. Также солдату в течение дня даётся один час на отдых после обеда (к сожалению, соблюдается это не во всех частях). А еще согласно ст. 227 УВС ВС РФ, запрещены любые нагрузки в течение 30 минут после приема пищи. Физическим занятиям уделяется не менее трех часов в сутки.

ИТОГО

Ежедневные физические нагрузки на свежем воздухе, регулярное здоровое питание, строгий режим дня вкупе с крепким сном - те самые волшебные ингредиенты современной российской армии, позволяющие толстякам прийти в форму, а худым - набрать мышечную массу.