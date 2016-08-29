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Митрюшкин не дал забить Кукурузовичу. Как играли россияне в Европе

Артем Иванов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Антон Митрюшкин. Фото fc-sion.ch
Антон Митрюшкин. Фото fc-sion.ch

Sovsport.ru представляет традиционный обзор выступления европейских клубов, за которые выступают или которые тренируют россияне.

Болгарская «Славия» Александра Тарханова впервые в этом сезоне одержала победу. Хотя, пропустив от «Монтаны» на 86-й минуте, была близка к пятому подряд поражению. Нападающий Сердер Сердеров не забил, хоть и отыграл весь матч, еще один нападающий команды Евгений Тюкалов остался в запасе, но «Славия» все же забила дважды. Это потому что защитник «Монтаны» Антон Полюткин, в прошлом сезоне выступавший за «Солярис», остался в запасе.

Слова Александра Тарханова на официальном сайте клуба после матча, позволившего «Славии» покинуть последнее место, в переводе не нуждаются: «Играхме добре и си за заслужихме победата. Имахме много голямо преимущество». А вот с заголовком интервью сложнее...

Александр Тарханов рад первой победе. Фото pfcslavia.com
Александр Тарханов рад первой победе. Фото pfcslavia.com

Команда другого российского тренера – Андрея Чернышова – потерпела сокрушительное поражение в чемпионате Сербии. «Войводина» разгромила «Спартак» из Суботицы 5:0. И теперь на втором месте не «Спартак», а как раз «Войводина».

«Сьон» Антона Митрюшкина покинул последнее место в чемпионате Швейцарии. Российский вратарь пропустил, когда его команда осталась в большинстве после удаления у соперника. Но «Сьон» все равно выиграл 3:1.

Если в прошлом туре Митрюшкин пропустил от Табаковича из «Грассхоппера», то в этот раз его воротам угрожал Кукурузович из «Вадуца». Но Кукурузовчиа охраняли защитники и не дали ему как следует пробить по воротам Антона.

Профиль Степана Кукурузовича. Фото soccerway.com
Профиль Степана Кукурузовича. Фото soccerway.com

В чемпионате Португалии нападающий «Эшторила» Константин Базелюк, арендованный у ЦСКА, вышел в основе на матч с «Брагой», но был заменен сразу после первого тайма. Дело в том, что «Эшторил» хлебнул «Браги» уже в самом начале – после первых 45 минут гости вели 2:0. В итоге они победили 3:1, а «Эшторил» остался на последнем месте. В общем, пока игра команды смотрится явно не так ярко, как сама команда. Например, на этом предматчевом фото:

Константин Базелюк в составе «Эшторила» (второй справа в верхнем ряду). Фото estorilpraia.pt
Константин Базелюк в составе «Эшторила» (второй справа в верхнем ряду). Фото estorilpraia.pt

Андрей Панюков за «Брагу» пока не играл. Сначала он должен провести несколько матчей за вторую команду во второй лиге.

Андрей Панюков: Сердце у меня динамовское, но обида осталась

Там, в Сегунде, за «Санту-Клару» должен играть нападающий Дмитрий Отставнов. Но пока его нет в заявке. В отличие от вратаря «Бенфики II» Ивана Злобина.

В Примере есть еще два игрока из России, но их нет на поле. Защитник Виталий Лысцов, арендованный у «Бенфики» «Тонделой», остался в запасе на игру с «Белененсешем» (0:1), а полузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов не попал в заявку на матч с «Шавешем» (2:2).  

Чешский «Слован» выиграл у «Пршибрама» 1:0, но нападающий Николай Комличенко, арендованный у «Краснодара», остался в запасе. Зато защитник «Спарты» Вячеслав Караваев, арендованный у ЦСКА, уверенно отыграл матч против «Дкулы» (2:0), где когда-то начинал свою чешскую карьеру. После этой победы «Спарта» поднялась на первое место.

Вячеслав Караваев (в центре) перед игрой с «Дуклой». Фото sparta.cz
Вячеслав Караваев (в центре) перед игрой с «Дуклой». Фото sparta.cz

Нападающий норвежского «Буде/Глимт» Вадим Манзон (он арендован у «Карлсруэ»), вышел на замену на 85-й минуте против «Старта». Правда, к тому времени команда Вадима уже финишировала, забив дважды. Сам Вадим отличиться не успел. «Старт» по-прежнему на последнем месте, а «Буде – на 11-м. 

Вот как выглядит футбол по-норвежски:

А вот так - по-фински:

В конце августа в Финляндии уже играют в перчатках. Фото KuhnuriTV
В конце августа в Финляндии уже играют в перчатках. Фото KuhnuriTV

Арендованные у «Зенита» финским «Лахти» вратарь Александр Васютин и полузащитник Павел Осипов съездили в гости к Санта-Клаусу в Рованиеми. И остались на 9-м месте без подарков. Местный «РоПС» еще в первом тайме трижды забил в ворота гостей. Те, правда, имели массу возможностей, чтобы отыграться. Но не вышло.

Домой команда вернулась расстроенная и замерзшая. На родине Санта-Клауса скоро зима – некоторые игроки уже вышли на поле в перчатках.

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