Забег в защиту амурского тигра, «Легенда №17» и «Пиковая дама»

Фото: forumvostok.ru

Обширная культурная и спортивная программа ждет участников Второго Восточного экономического форума, который пройдет 2-3 сентября во Владивостоке.

ЗАБЕГ ПО ОСТРОВУ РУССКИЙ

В Москве прошла пресс-конференци я, посвященная Второму Восточному экономическому форуму (ВЭФ), в котором планируется участие не менее 2,4 тыс. человек, ожидаются делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран.

Заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов рассказал журналистам, что кроме собственно деловых встреч участников и гостей ждет насыщенная культурная и спортивная программа.

В частности, уже в первый день работы форума, 2 сентября, пройдет благотворительны й забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда. В чем примут участие более 600 человек.





«В 8 утра старт забегу даст специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспортаСергей Иванов. Возглавит забег вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округеЮрий Трутнев», - сообщил Георгий Брюсов.

Он рассказал, что на старт выйдут представители отечественной и зарубежной политической и деловой элиты, знаменитые спортсмены и просто любители бега. Базовый взнос для участников – 300 рублей. Но каждый может эту сумму увеличить. Забег пройдет по острову Русский, а участникам будут доступны две дистанции - 1 км и 5 км.

«Уверен, что забег придаст мощный заряд бодрости всей деловой программе Восточного экономического форума», - подчеркнул Брюсов.

Помимо этого, 2 и 3 сентября в бухте Аякс пройдут соревнования по парусному спорту. А 3 сентября все участники ВЭФ смогут проявить себя в семи видах спорта в рамках Дальневосточных корпоративных игр.

Фото: forumvostok.ru

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. НА ПУТИ К ТРЕМ ОЛИМПИАДАМ»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин принял участие в пресс-конференци и по телемосту из Новосибирской области. Он рассказал, что панельная сессия «Дальний Восток. На пути к трем Олимпиадам» дебютирует в деловой части программы форума. Ведь сразу три предстоящие Олимпиады пройдут на Дальнем Востоке - зимние Игры 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), летние 2020 года в Токио (Япония) и зимние 2022 года в Пекине (Китай).

«Мы находимся на пути к трем Олимпиадам, - подчеркнул Карелин. - Поэтому сейчас очень важны те объекты, которые будут построены на Дальнем Востоке России. В том числе, антидопинговая служба, уверен, что она нам там понадобится. Также необходимо использовать возможности Дальневосточного федерального университета для подготовки специалистов, которые после этих Олимпиад разъедутся по всей стране».

Карелин уверен, что можно привлечь на Дальний Восток России и инвесторов, что для этого есть широкие возможности – «от инфраструктуры транспорта до инфраструктуры гостеприимства».

На сессии «Дальний Восток. На пути к трем Олимпиадам» пойдет речь о том, как использовать новый выбор олимпийских столиц Международным олимпийским комитетом для развития российских территорий.

Фото: forumvostok.ru

«СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК», «КАРМЕН» И ХОР ТУРЕЦКОГО

Культурная программа форума разнообразна и удовлетворит любые вкусы. Например, зрители увидят такие нашумевшие в свое время фильмы как «Сибирский цирюльник», «Легенда №17», «Территория», Солнечный удар», «Бой с тенью», «Монгол».

2 и 3 сентября артисты Мариинского театра покажут оперы «Пиковая дама» и «Корсар». 3 сентября на центральной площади Владивостока для гостей и жителей города выступит Хор Турецкого. В этот же день состоится гала-концерт солистов оперы и балета Мариинского театра. В программе арии из опер «Кармен», «Травиата», «Евгений Онегин» и других классических произведений.