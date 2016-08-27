Родная стихия атлета. Три причины, почему Погба станет лидером «МЮ»

Поль Погба Источник: Reuters

Трансфер Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим в истории футбола – британцы заплатили за игрока 105 миллионов евро. Sovsport.ru объясняет, почему француз оправдает возложенные на него ожидания.

Идеальный чемпионат

«Погба уже тренируется с нами две недели. Иногда он занимается в общей группе, порой – отдельно от команды. Думаю, он готов сыграть в выходные, но точно не весь матч», - сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо накануне игры 2-го тура премьер-лиги с «Саутгемптоном».

В итоге Погба провел на поле все 90 минут. Моуриньо не счел нужным менять игрока, который хозяйничал в центре поля. Достаточно сказать, что француз 14 раз возвращал мяч своей команде. Никто из его партнеров даже не приблизился к такому показателю.

Много времени, чтобы набрать форму, Погба не нужно – он выделяется атлетическим телосложением: при росте 191 сантиметр весит 80 килограмм. Когда он только пришел в «Ювентус», пропорции тоже были соответствующими – 186 сантиметров рост, 73 килограмма вес. Поэтому пока кто-то, как Гонсало Игуаин в «Ювентусе», тратил первые недели после отпуска на приведение себя в себя порядок, Погба уже закладывал фундамент на новый сезон, ведь к лишнему весу не склонен.

Физические данные помогут Погба быстро адаптироваться к английскому футболу. О том, что он уверенно чувствует себя в борьбе, говорит его итальянская карьера: в последние два сезона серии А средний показатель выигранных единоборств на земле у француза составил 67%, в воздухе – 65%. Стоит отметить прогресс Погба: в первый итальянский сезон он выигрывал лишь 51% единоборств внизу и 60% вверху. Но это и неудивительно, учитывая, что на Апеннины он приехал в 19 лет.

Погба почти всегда готов играть. За четыре года в Италии у него была лишь одна травма – подколенного сухожилия, заставившая пропустить его два месяца. В сезоне-2013/14 по количеству сыгранных минут он стал лучшим в составе «Ювентуса», проведя на поле 3067 минут.

А в Англии с ее чрезвычайно насыщенным календарем способность играть часто особенно важна.

Позиция Особенного

«Я не знаю, на какой позиции играл Погба, - пошутил после дебютного матча француза Моуринью. – Нам нужно организовать игру вокруг него, но при этом мы должны предоставить ему свободу на поле».

О том, что отсутствие свободы способно сковать Погба, можно было убедиться во время Евро-2016. В плей-офф главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил перейти на схему 4-2-3-1, где Погба составил пару опорных полузащитников с Матюиди. Вперед француз шел по большим праздникам. В результате Франция потеряла сразу несколько его козырей – дриблинг, умение сыграть с партнером накоротке в одно-два касания, сильный удар. Показателен финальный матч с Португалией: Погба нанес всего один удар по воротам и совершил одну удачную обводку.

«Манчестер Юнайтед» при Моуринью тоже использует схему 4-2-3-1, где француз тоже играет на позиции опорного хавбека. Но у Погба есть большой простор для творчества – он регулярно идет к чужой штрафной площади. Именно там он наиболее опасен. А чтобы начинать атаки из глубины, в центр поля часто опускаются Руни или Мата, обладающие отменным пасом.

Это позволяет Погба проявлять свои лучшие качества. В матче с «Саутгемптоном» он совершил девять удачных обводок! Кроме Погба, столько же в этом английском сезоне в одной игре удалось сделать лишь Азару из «Челси». Впечатляет и статистика ударов по воротам: по итогам двух сыгранных матчей (также Погба провел 90 минут с «Халлом») француз в среднем бьет по воротам пять раз! К слову, это лучший показатель в премьер-лиге после трех туров.

Звездные партнеры с Ибрагимовичем во главе

Погба в «Ювентусе» всегда демонстрировал высокую для центрального полузащитника результативность. Если брать в расчет все турниры, то в последние три сезона он неизменно набирал больше 20 очков по системе «гол+пас». Лишь в первый сезон Погба отметился всего пятью голами в серии А. Впрочем, ему было всего 19 лет. Всем бы так играть в таком возрасте в чемпионате Италии!

Впрочем, одна неприятная тенденция есть. Прошлой осенью, потеряв перед стартом сезона Пирло, Видаля и Тевеса, «Ювентус» забуксовал на старте. Ждали, что тащить на себе команду будет Погба, взявший себе десятый номер. Но у него не получилось – всего один гол и одна передача в десяти стартовых матчах серии А. Зато стоило новой команде сформироваться, как Погба расцвел, перевалив в итоге за отметку в 20 очков по системе «гол+пас».

Это показывает, что Погба является в первую очередь командным футболистом. Если есть игровая идея, есть сильные партнеры рядом – будет толк. Кажется, Моуриньо это понимает, раз говорит, что игру вокруг Погба нужно организовать.

Но первые матчи француза говорят, что проблемой это стать не должно – он удачно начал с листа. Было бы странно, будь иначе, когда имеешь в партнерах Ибрагимовича, Руни и Мату. Как тут не вспомнить, что в начале прошлого сезона в «Ювентусе» рядом с Погба играли Падоин и Стураро. Вот почему тогда «Старая синьора» долго приходила в себя.