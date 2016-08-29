Асфальт среди ям. Евгений Дзичковский – о судействе в 5-м туре РФПЛ

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Дзичковский – о судействе в пятом туре РФПЛ.

У ВСЕХ ПО-РАЗНОМУ

Мне бы очень не хотелось заниматься этим каждый тур. Именно этим. Но наблюдать российское судейство без недоумения к пятому туру все сложнее. Уже к пятому. Одного лишь сезона. Про последние годы и десятилетия не буду, тут все несколько кровавее.

Более половины из восьми матчей тура прошли при непосредственном не то что участии, а вмешательстве арбитров. Работе Михаила Вилкова в Томске «Советский спорт» посвятил в воскресенье комикс с картинками. Возникли вопросы и по встречам в Махачкале, Оренбурге, Грозном.

Конкретные вопросы. Про мелочи вроде однонаправленной трактовки мелких фолов речь не идет. Мы же признаем право на судейский ракурс! Арбитр художник, он так видит. А у нас есть право окидывать взглядом творение в целом.

Вот матч «Краснодар» – «Локомотив» в аранжировке Сергея Лапочкина. Весной «Советский спорт» поддержал судью, которому впаяли условное отстранение до конца сезона за работу в матче «Ростов» – «Спартак», так и не обязав пройти проверку на детекторе лжи. Теперь иная ситуация. Детектор ни к чему, но поддержать на этот раз Лапочкина не хочется.

Его работа в Краснодаре не выглядела столь же бульдозерной, как у Вилкова в Томске. И даже пенальти, назначенные в ворота разных команд, он трактовал одинаково: касание щитка ногой защитника — указание на «точку». Но, во-первых, пенальти имени Лапочкина никак не коррелировали с работой имени Вилкова. И даже с судейством Алексея Матюнина в Грозном связи было мало.

Сравните, например, фол Мартыновича на Коломейцеве (видео) и контакт Уциева с Гацканом в штрафной (видео).





В одном случае — 11 метров, в другом — вторая желтая и удаление за симуляцию. Дело даже не о том, был ли в Грозном фол. Хуже неизвестность, подстерегающая российские клубы в каждом следующем матче. «Кто сегодня? Лапочкин? Значит, нельзя бить по щиткам . А вот толкать в спину можно. Шишкин сбил Ахмедова в Краснодаре – и хоть бы что».





«А завтра кто? Вилков? Тогда все наоборот».

Такими темпами на установках скоро дойдет не до чужой тактики, а до изучения стилевых особенностей арбитров. Которые, в свою очередь, от матча к матчу меняются. В зависимости от чего? От чего-то. Откуда нам знать?

«ВАЛЕРА, ЧТО ПРОИСХОДИТ?»

Еще немного Лапочкина вам в ум.

Атака «Краснодара», навес Торбинского. Руки Шишкина на плечах Жоаозиньо. Второй падает – первый отбивает мяч головой.

Приведены скриншоты трансляции телеканала «Наш футбол»



Лапочкин, находящийся в нескольких метрах, напевает песню Вероники Кругловой.





«Локомотив» тоже остался не совсем доволен работой рефери. Но есть разница между «не совсем доволен» и «совсем не доволен». Второй вариант озвучил после игры главный тренер «Краснодара» Олег Кононов. Тишайший Кононов, никогда или почти никогда не отзывавшийся ранее о судьях.

– Это уже не первая «судейская» игра. Это звоночек для нас. Нужно предупредить болельщиков, что такие матчи у нас еще будут. Так было со «Спартаком», «Локомотивом». Посмотрите пенальти на Ахмедове, момент с Жоаозиньо. Арбитры много ошибались в пользу гостей. Заговор ли это? Не знаю. Посмотрим. Мы не слабее «Спартака», «Локомотива». Но мы видим результативные судейские ошибки.

В такой ситуации признать низкую квалификацию российских арбитров — чуть ли не похвалить их. Не подумайте, мол, плохого, – они просто не умеют. Противоположный вариант, согласитесь, сильно хуже. Но не думать о нем не получается. И вот почему.

Девять лет назад коллеги Кружков и Голышак взяли интервью у украинского тренера Мирона Маркевича, несколько месяцев пытавшегося тренировать «Анжи». В России у Маркевича не заладилось.

– С судьями начались проблемы, – пояснил Маркевич. – Судил нас как-то Шавейко, с которым мы вместе играли. Подошел к нему: «Валера, объясни, что происходит?» И он рассказал: у «Анжи» долги перед одним арбитром, другим, третьим... Вот тогда до меня дошло, за что я взялся.

ОЛЕГ КОНОНОВ: ВИЖУ ТЕНДЕНЦИЮ, И ОНА МНЕ НЕ НРАВИТСЯ

Многое изменилось за девять лет, как думаете? И была ли реакция в России на те слова Маркевича?

Почему во время субботней трансляции из Томска не показали повтор эпизода с нарушением Страндберга на Чуперке? (видео)

Что имел в виду Кононов, когда сказал: «Надо предупредить болельщиков, такие матчи у нас еще будут»? Почему они должны быть?

Могло ли остаться футбольное судейство зеленым оазисом посреди того, что давно паразитирует на российском футболе, и о чем все прекрасно знают? С чего бы вдруг? Вот прямо кругом лужи с ямами, а в судействе ровный асфальт?

Порой совершенно не обязательно искать, в чью пользу звучат судейские свистки. С таким же успехом они могут звучать и кому-то во вред. Да и без всякой задней мысли тоже могут. Но если помарки серийны, подозрения оформляются в тенденции. И такие туры, как минувший пятый, никак не разгоняют тучи, – образуют новые.

Кононов же по просьбе Sovsport.ru пояснил в понедельник свою воскресную мысль.

– Во-первых, я возмущен судейством нашей игры с «Локомотивом». Понимаю, что судьи могу ошибаться, но когда все явные и неявные эпизоды трактуются в пользу одной команды, молчать не могу. Во-вторых, это уже вторая наша игра с командой, претендующей на высокие места. И второй раз решения судьи влияют на результат. Лично я вижу в этом тенденцию, и она мне не нравится! Именно это я и имел в виду говоря о том, что нашим болельщикам нужно готовиться. Обратите внимание, как у нас судят команды, претендующие на призовые места, и вам все станет понятно!

Цена завоеванных в чемпионате очков велика, призеров иногда разделяют дополнительные показатели. И когда ты сталкиваешься с таким судейством, молчать невозможно. Поэтому я попросил руководство «Краснодара» обратить внимание РФС на эти факты. Их нельзя оставлять без внимания и соответствующей оценки. Иначе мы скатимся к судейству 90-х и вернемся туда, откуда пришли. Нам нужны передовые технологии, видеоповторы, нам нужно двигаться вперед. Всем — и судьям в том числе. Не знаю, возможно, следует рассмотреть вопрос увеличения зарплаты судейским бригадам, чтобы стимулировать их, назовем так, быть более профессиональными в своей работе.

P.S.: Глава судейского корпуса Валентин Иванов в понедельник был снова недоступен для комментариев Sovsport.ru.