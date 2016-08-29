Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Бельгии. Гонка
ФутболДинамо0 : 1Тосно
ФутболБалтика1 : 2Спартак-2
ФутболТерек2 : 1Ростов
ФутболАтлетик0 : 1Барселона
ФутболУрал1 : 1Арсенал Тула
ФутболМанчестер Сити3 : 1Вест Хэм
ФутболЗенит-21 : 0Луч-Энергия
ФутболКраснодар1 : 2Локомотив
ФутболАнжи0 : 2Спартак
ХоккейАвтомобилист2 : 0Металлург
ТеннисБеллуччи4:6, 6:3, 1:2Кузнецов
ХоккейСлован- : -Торпедо
ТеннисСкьявоне- : -Кузнецова
ТеннисЮжный6:2, 6:1, 0:0Клижан
ХоккейЛокомотив1 : 1Динамо Москва
ХоккейМедвешчак- : -ХК Сочи
ТеннисКоллинс- : -Родина

Асфальт среди ям. Евгений Дзичковский – о судействе в 5-м туре РФПЛ

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Источник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Дзичковский – о судействе в пятом туре РФПЛ.

У ВСЕХ ПО-РАЗНОМУ

Мне бы очень не хотелось заниматься этим каждый тур. Именно этим. Но наблюдать российское судейство без недоумения к пятому туру все сложнее. Уже к пятому. Одного лишь сезона. Про последние годы и десятилетия не буду, тут все несколько кровавее.

Более половины из восьми матчей тура прошли при непосредственном не то что участии, а вмешательстве арбитров. Работе Михаила Вилкова в Томске «Советский спорт» посвятил в воскресенье комикс с картинками. Возникли вопросы и по встречам в Махачкале, Оренбурге, Грозном.

Конкретные вопросы. Про мелочи вроде однонаправленной трактовки мелких фолов речь не идет. Мы же признаем право на судейский ракурс! Арбитр художник, он так видит. А у нас есть право окидывать взглядом творение в целом.

Вот матч «Краснодар» – «Локомотив» в аранжировке Сергея Лапочкина. Весной «Советский спорт» поддержал судью, которому впаяли условное отстранение до конца сезона за работу в матче «Ростов» – «Спартак», так и не обязав пройти проверку на детекторе лжи. Теперь иная ситуация. Детектор ни к чему, но поддержать на этот раз Лапочкина не хочется.

Его работа в Краснодаре не выглядела столь же бульдозерной, как у Вилкова в Томске. И даже пенальти, назначенные в ворота разных команд, он трактовал одинаково: касание щитка ногой защитника — указание на «точку». Но, во-первых, пенальти имени Лапочкина никак не коррелировали с работой имени Вилкова. И даже с судейством Алексея Матюнина в Грозном связи было мало.

Сравните, например, фол Мартыновича на Коломейцеве (видео) и контакт Уциева с Гацканом в штрафной (видео).


В одном случае — 11 метров, в другом — вторая желтая и удаление за симуляцию. Дело даже не о том, был ли в Грозном фол. Хуже неизвестность, подстерегающая российские клубы в каждом следующем матче. «Кто сегодня? Лапочкин? Значит, нельзя бить по щиткам . А вот толкать в спину можно. Шишкин сбил Ахмедова в Краснодаре – и хоть бы что».


«А завтра кто? Вилков? Тогда все наоборот».

Такими темпами на установках скоро дойдет не до чужой тактики, а до изучения стилевых особенностей арбитров. Которые, в свою очередь, от матча к матчу меняются. В зависимости от чего? От чего-то. Откуда нам знать?

«ВАЛЕРА, ЧТО ПРОИСХОДИТ?»

Еще немного Лапочкина вам в ум.

Атака «Краснодара», навес Торбинского. Руки Шишкина на плечах Жоаозиньо. Второй падает – первый отбивает мяч головой.

Приведены скриншоты трансляции телеканала «Наш футбол»

Лапочкин, находящийся в нескольких метрах, напевает песню Вероники Кругловой.


«Локомотив» тоже остался не совсем доволен работой рефери. Но есть разница между «не совсем доволен» и «совсем не доволен». Второй вариант озвучил после игры главный тренер «Краснодара» Олег Кононов. Тишайший Кононов, никогда или почти никогда не отзывавшийся ранее о судьях.

– Это уже не первая «судейская» игра. Это звоночек для нас. Нужно предупредить болельщиков, что такие матчи у нас еще будут. Так было со «Спартаком», «Локомотивом». Посмотрите пенальти на Ахмедове, момент с Жоаозиньо. Арбитры много ошибались в пользу гостей. Заговор ли это? Не знаю. Посмотрим. Мы не слабее «Спартака», «Локомотива». Но мы видим результативные судейские ошибки.

В такой ситуации признать низкую квалификацию российских арбитров — чуть ли не похвалить их. Не подумайте, мол, плохого, – они просто не умеют. Противоположный вариант, согласитесь, сильно хуже. Но не думать о нем не получается. И вот почему.

Девять лет назад коллеги Кружков и Голышак взяли интервью у украинского тренера Мирона Маркевича, несколько месяцев пытавшегося тренировать «Анжи». В России у Маркевича не заладилось.

– С судьями начались проблемы, – пояснил Маркевич. – Судил нас как-то Шавейко, с которым мы вместе играли. Подошел к нему: «Валера, объясни, что происходит?» И он рассказал: у «Анжи» долги перед одним арбитром, другим, третьим... Вот тогда до меня дошло, за что я взялся.

ОЛЕГ КОНОНОВ: ВИЖУ ТЕНДЕНЦИЮ, И ОНА МНЕ НЕ НРАВИТСЯ

Многое изменилось за девять лет, как думаете? И была ли реакция в России на те слова Маркевича?

Почему во время субботней трансляции из Томска не показали повтор эпизода с нарушением Страндберга на Чуперке? (видео)

Что имел в виду Кононов, когда сказал: «Надо предупредить болельщиков, такие матчи у нас еще будут»? Почему они должны быть?

Могло ли остаться футбольное судейство зеленым оазисом посреди того, что давно паразитирует на российском футболе, и о чем все прекрасно знают? С чего бы вдруг? Вот прямо кругом лужи с ямами, а в судействе ровный асфальт?

Порой совершенно не обязательно искать, в чью пользу звучат судейские свистки. С таким же успехом они могут звучать и кому-то во вред. Да и без всякой задней мысли тоже могут. Но если помарки серийны, подозрения оформляются в тенденции. И такие туры, как минувший пятый, никак не разгоняют тучи, – образуют новые.

Кононов же по просьбе Sovsport.ru пояснил в понедельник свою воскресную мысль.

– Во-первых, я возмущен судейством нашей игры с «Локомотивом». Понимаю, что судьи могу ошибаться, но когда все явные и неявные эпизоды трактуются в пользу одной команды, молчать не могу. Во-вторых, это уже вторая наша игра с командой, претендующей на высокие места. И второй раз решения судьи влияют на результат. Лично я вижу в этом тенденцию, и она мне не нравится! Именно это я и имел в виду говоря о том, что нашим болельщикам нужно готовиться. Обратите внимание, как у нас судят команды, претендующие на призовые места, и вам все станет понятно!

Цена завоеванных в чемпионате очков велика, призеров иногда разделяют дополнительные показатели. И когда ты сталкиваешься с таким судейством, молчать невозможно. Поэтому я попросил руководство «Краснодара» обратить внимание РФС на эти факты. Их нельзя оставлять без внимания и соответствующей оценки. Иначе мы скатимся к судейству 90-х и вернемся туда, откуда пришли. Нам нужны передовые технологии, видеоповторы, нам нужно двигаться вперед. Всем — и судьям в том числе. Не знаю, возможно, следует рассмотреть вопрос увеличения зарплаты судейским бригадам, чтобы стимулировать их, назовем так, быть более профессиональными в своей работе.

P.S.: Глава судейского корпуса Валентин Иванов в понедельник был снова недоступен для комментариев Sovsport.ru.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» поборется с «Сельтой» за полузащитника «Црвены Звезды» Катаи«Локомотив» поборется с «Сельтой» за полузащитника «Црвены Звезды» КатаиПолузащитник «Црвены Звезды» Александр Катаи может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает Kurir.Денег нет, но вы творите. Колонка Сергея МикуликаДенег нет, но вы творите. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель Sovsport.ru Сергей Микулик подводит итоги первых пяти туров чемпионата РФПЛ.Виталий Мутко: Кокорину и Мамаеву надо вернуть доверие болельщиков и тренеровПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал, что нужно сделать Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, чтобы вернуться в состав сборной России.Агент Ломбертса: «Андерлехт» сделал «Зениту» официальное предложение по НиколасуФутбольный агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru рассказал о ситуации с возможным переходом бельгийца в «Андерлехт».Рязанцев опроверг уход из «Зенита»Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев опроверг информацию, что он покидает питерский клуб.Валерий Рейнгольд: Промес догнал меня по голам? Пусть продолжает «жечь»!Валерий Рейнгольд: Промес догнал меня по голам? Пусть продолжает «жечь»!Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре красно-белых в матче с «Анжи» (2:0) в 5-м туре РПФЛ.Вратарь «Арсенала» Герус выбыл на 3-4 неделиГолкипер тульского «Арсенала» Роман Герус сломал палец на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.Маурисио перешел в «Спартак», Рязанцев покинет «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛМаурисио перешел в «Спартак», Рязанцев покинет «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛSovsport.ru о возможных и состоявшихся переходах в летнее трансферное окно РФПЛ.«Спартак» объявил о переходе защитника «Лацио» МаурисиоКак сообщает официальный сайт московского «Спартака», столичный клуб договорился с римским «Лацио» о переходе на правах аренды бразильского защитника Маурисио дос Сантоса Насименто, более известного как Маурисио.Спортдиректор «Палермо»: Гонсалес не перейдет в московский «Спартак»Спортивный директор «Палермо» Даниэле Фаджано прокомментировал информацию, согласно которой защитник Джанкарло Гонсалес перейдет в московский «Спартак».Валентин Иванов: Судья ошибся, не назначив пенальти в ворота ЦСКАГлава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал спорный момент в матче 5-го тура чемпионата России, в котором встречались «Томь» и московский ЦСКА. Напомним, в конце игры форвард Карлос Страндберг в собственной штрафной сбил полузащитника Валерия Чуперку, но главный рефери Михаил Вилков нарушение правил не зафиксировал.Неманья Пейчинович: Семин заставил «Локомотив» поверить в себяЗащитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (2:1) в рамках 5-го тура РФПЛ, отметив работу нового наставника столичного клуба Юрия Семина.«Зенит» отчислил Рязанцева из заявки на матчи премьер-лигиПолузащитник «Зенита» Александр Рязанцев был выведен из заявки команды на матчи чемпионата России, сообщил официальный сайт РФПЛ.Игорь Корнеев: «Локомотив-2» начнет фукционировать со следующего сезонаСпортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев сообщил, что вторая команда железнодорожников начнет функционировать со следующего сезона.Ринат Билялетдинов: Какой стиль Грасия хочет привить «Рубину» и по какому принципу он приглашал игроков?Экс-тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил игру казанцев в стартовых турах чемпионата России.Игорь Чугайнов: Вклад Семина в победу «Локомотива» над «Краснодаром» весомыйБывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов прокомментировал игру железнодорожников с «Краснодаром» (2:1) в пятом туре РФПЛ.Маурисио Перейра: Надо поменять кое-что в наших головахПолузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра попытался объяснить причины нестабильной игры команды в этом сезоне.Витсель уже в это трансферное окно может перейти в «Ювентус»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель уже в это трансферное окно может покинуть питерский клуб, сообщает Tuttojuve.com.Амир Натхо стал игроком «Краснодара-2»20-летний полузащитник Амир Натхо подписал контракт с «Краснодаром-2» до 2020 года.ЦСКА не будет возвращать Витиньо этим летомФорвард «Интернасьонала» Витиньо, права на которого принадлежат ЦСКА, не вернется в стан армейцев досрочно, сообщает Bobsoccer.

Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкинвсе новости
Алексей Матюнин
Алексей Матюнинвсе новости
Михаил Вилков
Михаил Вилковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения