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Валерий Рейнгольд: Промес догнал меня по голам? Пусть продолжает «жечь»!

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Квинси Промес
Квинси ПромесИсточник: Sovsport.ru

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре красно-белых в матче с «Анжи» (2:0) в 5-м туре РПФЛ.

– Меня порадовали обе команды. Встреча получилась интригующей. Всегда приятно смотреть, когда команды играют в открытый футбол. «Спартак» классом выше, но «Анжи» – молодец. Не испугался и решил сыграть с позиции силы. Это не может не нравиться?

– Обычно к иностранным тренерам предъявляют кучу претензий от «как он может достучаться до наших игроков» до «только спартаковец может тренировать этот клуб». Почему Массимо Карреру приняли все?
– Как к нему можно предъявить претензии? Он, видимо, и в жизни такой же веселый и эмоциональный человек. Я хорошо представляю, как игроки относятся к такому тренеру. Обратили внимание, как вчера после финального свистка он бросился на поле и стал обнимать всех футболистов? Я такого в предыдущие годы не припомню. И опять возникают ассоциации с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым – две тени на скамейке запасных. Не хочу их оскорблять, но совершено непонятно чем они занимались. О чем-то шептались и никаких эмоций не проявляли. Будто и не переживают. Вчера же было видно, как все футболисты и тренеры «Спартака» – это одно целое. Ошибки команда совершает, не без этого. Но тактически «Спартак» подготовлен хорошо, эмоций хватает в каждом матче и действия итальянца во время матча выглядят грамотными. Чтобы ошибок было меньше «Спартак» сейчас взял защитника Маурисио из «Лацио». Но общий фон меня радует даже сейчас.

– Наблюдаете ли вы у футболистов «Спартака» индивидуальный прогресс?
Зе Луиш вчера провел свой лучший матч за «Спартак». Просто блистал. Команда прибавила во всех линиях. Приятные слова хотел бы сказать про Диму Комбарова. Он серьезно прибавил. Стал строже играть в обороне. Это рука Карреры. Строже стали играть и другие защитники. Нужно еще посмотреть, что делать с Ильей Кутеповым. Если раньше он был слабым звеном, сейчас он прибавил. И каждый прибавит, играя с мужиками. Стал проявлять характер. И интересно, как изменится защитная линия с приходом нового футболиста. Если игрока купили – его будут использовать. И кого менять? Сальваторе Боккетти в порядке. Кутепов? Выглядит ничего. Есть еще Сердар Таски. Намечается здоровая конкуренция. И это правильно. Тренер должен дать понять двум защитникам, которые будут оставаться на скамейке, что они ничуть не хуже тех, кто играет. За сезон хватит времени всем.

Вчера играл Джано Ананидзе, а Ивелин Попов остался в запасе. Но не факт, что Попов не выйдет в матче с «Локомотивом». И важно сделать так, чтобы без всякой обиды игроки остались на скамейке.

«Эмоции – хорошо. Остальное не очень». Ловчев – о победе «Спартака»

– После удаления Андрея Ещенко у вас была уверенность, что «Спартак» своего все равно не упустит?
– Абсолютно. Кстати, считаю, что Ещенко правила не нарушил. Пять раз посмотрел эпизод, пять раз он сыграл в мяч. Никакой грубости. Может сам прием выглядел опасно, но игрока «Анжи» Андрей и пальцем не тронул.

– Квинси Промес забил свой 34-й гол за «Спартак» и догнал вас.
– Ну, что я могу сказать? Другое первенство. Я играл крайнего нападающего. Для него 34 мяча – приличный результат. Моей задачей было не забивать, а снабжать мячами переднюю линию. Сравнивать нечего. Бомбардирские качества – это удел центральных нападающих, как Федор Смолов, Артем Дзюба, а ранее Роман Павлюченко, Веллитон, Александр Кержаков. Все это игроки центра поля. Поэтому желаю Промесу продолжать «жечь» в таком же темпе.

– Отсутствие Ещенко и Фернандо станет проблемой для «Спартака» в матче с «Локомотивом»?
– Отсутствие Ещенко – не проблема. Крайних защитников у «Спартака» хватает. Могут сыграть и Евгений Макеев и Сергей Паршивлюк. Это не потеря в отличие от Фернандо. Бразилец себя уже обозначил, как диспетчер. Причем не классический, а с характером опорного хава: и врезать может, и сыграть жестко. Отсутствие Фернандо – это потеря.

– Какое впечатление на нас произвел «Локомотив» после возвращения Юрия Семина?
– «Локомотив» выглядел очень прилично. Все те же футболисты проявили больше настойчивость и больше мастерства. Еще должен отдать должное «Краснодару». Говорил про них – пижоны. Они и есть пижоны. Либо главный тренер «Краснодара» Олег Кононов слишком мягкий, либо он чего-то не понимает, но нельзя выпускать на поле футболистов в таком расслабленном состоянии. Они начинают валять дурака. Команда не прибавляет и даже останавливается в развитие. Меня поражает «Краснодар» своим разгильдяйством.

– На данный момент «Спартак» в чемпионате России показывает самый целостный футбол?
– Да. Причем «Спартак» показывает футбол очень симпатичный для глаз. Мне этот футбол нравится. Много моментов, много атак. Футбол, когда хочется охать и ахать, хочется видеть от любой команды. По зрелищности, «Спартак» – команда номер один.  

– Можно ли назвать этот футбол чемпионским?
– Трудно сказать. Нужно сыграть с «Локомотивом», «Зенитом» и ЦСКА. Тогда мы окончательно поймем, на что способен «Спартак». Тогда я сам окончательную оценку, перестроился ли «Спартак». Неправильно судить команду по матчам с «Амкаром» или «Арсеналом». Я жду серьезных соперников.

Матч

Анжи - Спартак - 0:2 (0:1)

Голы

Ананидзе 18 (0:1). Промес 81 (0:2).

Состав

Анжи: Беленов, Гасанов, Мусалов, Ямбере, Лазич, Тигиев, Георгиевский (Газимагомедов, 78), Маевский (Менса, 58), Бериша, Будковский, Эбесилио (Обертан, 63)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Зобнин, Ананидзе (Ромуло, 75), Фернандо, Промес (Мельгарехо, 90), Глушаков, Зе Луиш

Предупреждения:

Мусалов, 52; Ямбере, 57; Лазич, 61; Менса, 84 - Ещенко, 37; Кутепов, 66; Фернандо, 68

Удаления:

нет - Ещенко, 73

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

28 августа 21:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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