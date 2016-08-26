Валерий Рейнгольд: Промес догнал меня по голам? Пусть продолжает «жечь»!

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре красно-белых в матче с «Анжи» (2:0) в 5-м туре РПФЛ.

– Меня порадовали обе команды. Встреча получилась интригующей. Всегда приятно смотреть, когда команды играют в открытый футбол. «Спартак» классом выше, но «Анжи» – молодец. Не испугался и решил сыграть с позиции силы. Это не может не нравиться?

– Обычно к иностранным тренерам предъявляют кучу претензий от «как он может достучаться до наших игроков» до «только спартаковец может тренировать этот клуб». Почему Массимо Карреру приняли все?

– Как к нему можно предъявить претензии? Он, видимо, и в жизни такой же веселый и эмоциональный человек. Я хорошо представляю, как игроки относятся к такому тренеру. Обратили внимание, как вчера после финального свистка он бросился на поле и стал обнимать всех футболистов? Я такого в предыдущие годы не припомню. И опять возникают ассоциации с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым – две тени на скамейке запасных. Не хочу их оскорблять, но совершено непонятно чем они занимались. О чем-то шептались и никаких эмоций не проявляли. Будто и не переживают. Вчера же было видно, как все футболисты и тренеры «Спартака» – это одно целое. Ошибки команда совершает, не без этого. Но тактически «Спартак» подготовлен хорошо, эмоций хватает в каждом матче и действия итальянца во время матча выглядят грамотными. Чтобы ошибок было меньше «Спартак» сейчас взял защитника Маурисио из «Лацио». Но общий фон меня радует даже сейчас.

– Наблюдаете ли вы у футболистов «Спартака» индивидуальный прогресс?

– Зе Луиш вчера провел свой лучший матч за «Спартак». Просто блистал. Команда прибавила во всех линиях. Приятные слова хотел бы сказать про Диму Комбарова. Он серьезно прибавил. Стал строже играть в обороне. Это рука Карреры. Строже стали играть и другие защитники. Нужно еще посмотреть, что делать с Ильей Кутеповым. Если раньше он был слабым звеном, сейчас он прибавил. И каждый прибавит, играя с мужиками. Стал проявлять характер. И интересно, как изменится защитная линия с приходом нового футболиста. Если игрока купили – его будут использовать. И кого менять? Сальваторе Боккетти в порядке. Кутепов? Выглядит ничего. Есть еще Сердар Таски. Намечается здоровая конкуренция. И это правильно. Тренер должен дать понять двум защитникам, которые будут оставаться на скамейке, что они ничуть не хуже тех, кто играет. За сезон хватит времени всем.

Вчера играл Джано Ананидзе, а Ивелин Попов остался в запасе. Но не факт, что Попов не выйдет в матче с «Локомотивом». И важно сделать так, чтобы без всякой обиды игроки остались на скамейке.

– После удаления Андрея Ещенко у вас была уверенность, что «Спартак» своего все равно не упустит?

– Абсолютно. Кстати, считаю, что Ещенко правила не нарушил. Пять раз посмотрел эпизод, пять раз он сыграл в мяч. Никакой грубости. Может сам прием выглядел опасно, но игрока «Анжи» Андрей и пальцем не тронул.

– Квинси Промес забил свой 34-й гол за «Спартак» и догнал вас.

– Ну, что я могу сказать? Другое первенство. Я играл крайнего нападающего. Для него 34 мяча – приличный результат. Моей задачей было не забивать, а снабжать мячами переднюю линию. Сравнивать нечего. Бомбардирские качества – это удел центральных нападающих, как Федор Смолов, Артем Дзюба, а ранее Роман Павлюченко, Веллитон, Александр Кержаков. Все это игроки центра поля. Поэтому желаю Промесу продолжать «жечь» в таком же темпе.

– Отсутствие Ещенко и Фернандо станет проблемой для «Спартака» в матче с «Локомотивом»?

– Отсутствие Ещенко – не проблема. Крайних защитников у «Спартака» хватает. Могут сыграть и Евгений Макеев и Сергей Паршивлюк. Это не потеря в отличие от Фернандо. Бразилец себя уже обозначил, как диспетчер. Причем не классический, а с характером опорного хава: и врезать может, и сыграть жестко. Отсутствие Фернандо – это потеря.

– Какое впечатление на нас произвел «Локомотив» после возвращения Юрия Семина?

– «Локомотив» выглядел очень прилично. Все те же футболисты проявили больше настойчивость и больше мастерства. Еще должен отдать должное «Краснодару». Говорил про них – пижоны. Они и есть пижоны. Либо главный тренер «Краснодара» Олег Кононов слишком мягкий, либо он чего-то не понимает, но нельзя выпускать на поле футболистов в таком расслабленном состоянии. Они начинают валять дурака. Команда не прибавляет и даже останавливается в развитие. Меня поражает «Краснодар» своим разгильдяйством.

– На данный момент «Спартак» в чемпионате России показывает самый целостный футбол?

– Да. Причем «Спартак» показывает футбол очень симпатичный для глаз. Мне этот футбол нравится. Много моментов, много атак. Футбол, когда хочется охать и ахать, хочется видеть от любой команды. По зрелищности, «Спартак» – команда номер один.

– Можно ли назвать этот футбол чемпионским?

– Трудно сказать. Нужно сыграть с «Локомотивом», «Зенитом» и ЦСКА. Тогда мы окончательно поймем, на что способен «Спартак». Тогда я сам окончательную оценку, перестроился ли «Спартак». Неправильно судить команду по матчам с «Амкаром» или «Арсеналом». Я жду серьезных соперников.