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Денег нет, но вы творите. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Юрий Семин
Юрий СеминИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru Сергей Микулик подводит итоги первых пяти туров чемпионата РФПЛ.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ГАМБИТ

За что невозможно не любить наш футбол, так это за могучую его непредсказуемость. Играют, к примеру, «Крылья» с «Уфой». Играют стойко по нулям, и все идет к тому, что счет ни в одну сторону не изменится.

И тогда тренер Веркаутерен подзывает к себе футболиста Паскуато – и говорит ему, видимо, что неплохо выйти и забить, – а то совсем на последнее место опустимся.

Кристиана Паскуато только-только взяли в аренду из, внимание, «Ювентуса». В наши голодные для почти всей РФПЛ трансферные времена это большая удача для команды калибра «Крыльев». Воспитанник «Юве», правда, уже много лет по арендам ходит. Но все равно – не в последних итальянских клубах. И что же он делает через минуту после дебютного своего волжского выхода? Приходит в поисках мяча к своим воротам, и, думая о далеком своем, втыкается шипами в спину Кротова, который к тому же заступил на полметра за линию штрафной. Фол, пенальти, гол, поражение. Привет из Турина.

Или вот тренер Семин при равном счете выпускает футболиста Коломейцева. Иди, обостряй, победу надо добывать. У Коломейцева это тоже первый матч при Семине. И он прямо с выхода хватает мяч, вспоминая на бегу, как в мини-футбольном сургутском детстве лез в одиночку на всю четверку соперников, и только благодаря тому, что научился их обыгрывать, доехал со временем до Москвы. Рвет в штрафную – а там их как раз четверо. Дриблинг, фол, пенальти, гол, победа. Наше вам из Сургута!

Возвращение в большую игру Семина – это здорово не только для «Локомотива» – для всего футбола нашего. Юрий Палыч, он привносит в игру то, что так часто в ней у нас отсутствует – страсть. А на это уже нанизывается все остальное.

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БАНДА ПАЛЫЧА

Юрий Семин
Юрий СеминИсточник: Sovsport.ru

«Рискуй, не бойся!» – говорит тренер Миранчуку. А в его понимании риск – это передачи исключительно вперед. И надо под них нестись – и тому, кому пас пойдет, и тем, кому отвлекать выпадет. А это сразу – другая интенсивность. К ней, понятно, надо быть готовым, но на фоне «Краснодара» – прокатило же! А делать скидку на навалившуюся усталость после мальтийско-албанских баталий – как-то мелко для клуба, не первый год уже стартующего в конце лета одновременно в двух турнирах.

Бог весть, как сложится у Семина дальше, но второго тренера, которому так впору пришлась бы бейсболка «Локо» – довольно аляповатая, если честно – не то что в стране – в мире нет. Он может одним ее снятием-надеванием рулить командой, как атаман Брылов в первом фильме Никиты Михалкова движением шляпы – своей бандой.

К слову, тот свой, первого созыва , «Локомотив», Палыч, когда игра задавалась, именно бандой любил ласково называть.

И еще – Семин последним начнет паниковать по поводу скорого захлопывания трансферного окна. Наоборот, для него наверняка принципиально доказать кое-что некоторым людям, у кого «конфликт с футболом», – это вы с этим набором футболистов ничего не добились, а я вот смогу.

Первые пять туров российского первенства вкупе с еврокубковой отборочной компанией вообще вместили в себя массу интересного – когда такое было, чтобы в трех клубах с верхних этажей тренеры не просто уходили, а сами, в двух случаях, подавали в отставку? При этом в одном случае тренер одновременно и ушел, и остался!

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ГОСТИНЕЦ ОТ МАССИМО

Массимо Каррера (справа)
Массимо Каррера (справа)Источник: Sovsport.ru

Курбан Бердыев, конечно, главная звезда второй половины российского футбольного лета. Он как Тень отца Гамлета пролетел над трибунами нескольких стадионов и, как и положено тени, нигде в итоге не приземлился.

Ау, инсайдеры! Сколько ж вам, утверждавшим, что контракт со «Спартаком» совсем на мази, пришлось пускать вдогонку разных небылиц. Говорили, помню, что Бердыев не хочет дебютировать в Казани – капризничает. Так, может, он еще просил внести в контракт пункт, по которому пропустит оба матча «Спартака» с «Ростовом», и вообще станет летать на все еврокубковые игры дончан, поскольку новая команда все одно туда не пробилась?

Кто там называл немыслимые запросы тренера на трансферы? Он ведь в основном не покупал – он продавал задорого. Например, Бухарова с Домингесом. А с «Ростовом» едва не стал чемпионом с арендованными Азмуном и Ротенбергом, бесплатным Навасом и малобюджетным Нобоа, за которого, кстати, по сей день еще ничего и не заплатили, – то бишь тоже дармовым.

На что, пожалуй, действительно замахнулся Бердыев, так это на расширение 10-процентной зоны тренерского влияния. И какой тут изначально был возможен компромисс? Только комбинация в пользу Массимо Карреры – тот, во-первых, едва ли знает эту цифру имени своего босса, а во-вторых, если бы знал, все равно бы согласился. Позавчера амиго Конте не зовет тебя с собой в Лондон, вчера утром Аленичев предлагает начать присматривать за неуравновешенными защитниками «Спартака», вчера же вечером он увольняется, сегодня утром – ты «и.о.» с предупреждением, что ненадолго, а вечером – уже и главный тренер на контракте!

Массимо, между прочим, мог бы Бердыеву гостинец послать. Помощником в его ближний круг итальянец со своим капуччино не вписался бы – они там все под кофе по-восточному шаманят. Впрочем, напоминать об этом «мистеру», чья команда закончила стартовый отрезок на безоговорочном первом месте, – безусловный моветон.

Итак, чем мы провожаем лето? Семин, безусловно, вернулся. Бердыев как будто далеко не ушел. Каррера заставляет забыть об Аленичеве. Кириченко со скамейки выводит «Ростов» в Лигу чемпионов. Последнему тяжелей всего – Дмитрию Сергеевичу уже передали по цепочке от губернатора: денег нет, но вы… Не держитесь — творите. Нынче только сентябрь на носу, а держаться предстоит в зимнюю трансферную форточку.

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