Денег нет, но вы творите. Колонка Сергея Микулика

Обозреватель Sovsport.ru Сергей Микулик подводит итоги первых пяти туров чемпионата РФПЛ.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ГАМБИТ

За что невозможно не любить наш футбол, так это за могучую его непредсказуемость. Играют, к примеру, «Крылья» с «Уфой». Играют стойко по нулям, и все идет к тому, что счет ни в одну сторону не изменится.

И тогда тренер Веркаутерен подзывает к себе футболиста Паскуато – и говорит ему, видимо, что неплохо выйти и забить, – а то совсем на последнее место опустимся.

Кристиана Паскуато только-только взяли в аренду из, внимание, «Ювентуса». В наши голодные для почти всей РФПЛ трансферные времена это большая удача для команды калибра «Крыльев». Воспитанник «Юве», правда, уже много лет по арендам ходит. Но все равно – не в последних итальянских клубах. И что же он делает через минуту после дебютного своего волжского выхода? Приходит в поисках мяча к своим воротам, и, думая о далеком своем, втыкается шипами в спину Кротова, который к тому же заступил на полметра за линию штрафной. Фол, пенальти, гол, поражение. Привет из Турина.

Или вот тренер Семин при равном счете выпускает футболиста Коломейцева. Иди, обостряй, победу надо добывать. У Коломейцева это тоже первый матч при Семине. И он прямо с выхода хватает мяч, вспоминая на бегу, как в мини-футбольном сургутском детстве лез в одиночку на всю четверку соперников, и только благодаря тому, что научился их обыгрывать, доехал со временем до Москвы. Рвет в штрафную – а там их как раз четверо. Дриблинг, фол, пенальти, гол, победа. Наше вам из Сургута!

Возвращение в большую игру Семина – это здорово не только для «Локомотива» – для всего футбола нашего. Юрий Палыч, он привносит в игру то, что так часто в ней у нас отсутствует – страсть. А на это уже нанизывается все остальное.

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БАНДА ПАЛЫЧА

«Рискуй, не бойся!» – говорит тренер Миранчуку. А в его понимании риск – это передачи исключительно вперед. И надо под них нестись – и тому, кому пас пойдет, и тем, кому отвлекать выпадет. А это сразу – другая интенсивность. К ней, понятно, надо быть готовым, но на фоне «Краснодара» – прокатило же! А делать скидку на навалившуюся усталость после мальтийско-албанских баталий – как-то мелко для клуба, не первый год уже стартующего в конце лета одновременно в двух турнирах.

Бог весть, как сложится у Семина дальше, но второго тренера, которому так впору пришлась бы бейсболка «Локо» – довольно аляповатая, если честно – не то что в стране – в мире нет. Он может одним ее снятием-надеванием рулить командой, как атаман Брылов в первом фильме Никиты Михалкова движением шляпы – своей бандой.

К слову, тот свой, первого созыва , «Локомотив», Палыч, когда игра задавалась, именно бандой любил ласково называть.

И еще – Семин последним начнет паниковать по поводу скорого захлопывания трансферного окна. Наоборот, для него наверняка принципиально доказать кое-что некоторым людям, у кого «конфликт с футболом», – это вы с этим набором футболистов ничего не добились, а я вот смогу.

Первые пять туров российского первенства вкупе с еврокубковой отборочной компанией вообще вместили в себя массу интересного – когда такое было, чтобы в трех клубах с верхних этажей тренеры не просто уходили, а сами, в двух случаях, подавали в отставку? При этом в одном случае тренер одновременно и ушел, и остался!

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ГОСТИНЕЦ ОТ МАССИМО

Курбан Бердыев, конечно, главная звезда второй половины российского футбольного лета. Он как Тень отца Гамлета пролетел над трибунами нескольких стадионов и, как и положено тени, нигде в итоге не приземлился.

Ау, инсайдеры! Сколько ж вам, утверждавшим, что контракт со «Спартаком» совсем на мази, пришлось пускать вдогонку разных небылиц. Говорили, помню, что Бердыев не хочет дебютировать в Казани – капризничает. Так, может, он еще просил внести в контракт пункт, по которому пропустит оба матча «Спартака» с «Ростовом», и вообще станет летать на все еврокубковые игры дончан, поскольку новая команда все одно туда не пробилась?

Кто там называл немыслимые запросы тренера на трансферы? Он ведь в основном не покупал – он продавал задорого. Например, Бухарова с Домингесом. А с «Ростовом» едва не стал чемпионом с арендованными Азмуном и Ротенбергом, бесплатным Навасом и малобюджетным Нобоа, за которого, кстати, по сей день еще ничего и не заплатили, – то бишь тоже дармовым.

На что, пожалуй, действительно замахнулся Бердыев, так это на расширение 10-процентной зоны тренерского влияния. И какой тут изначально был возможен компромисс? Только комбинация в пользу Массимо Карреры – тот, во-первых, едва ли знает эту цифру имени своего босса, а во-вторых, если бы знал, все равно бы согласился. Позавчера амиго Конте не зовет тебя с собой в Лондон, вчера утром Аленичев предлагает начать присматривать за неуравновешенными защитниками «Спартака», вчера же вечером он увольняется, сегодня утром – ты «и.о.» с предупреждением, что ненадолго, а вечером – уже и главный тренер на контракте!

Массимо, между прочим, мог бы Бердыеву гостинец послать. Помощником в его ближний круг итальянец со своим капуччино не вписался бы – они там все под кофе по-восточному шаманят. Впрочем, напоминать об этом «мистеру», чья команда закончила стартовый отрезок на безоговорочном первом месте, – безусловный моветон.

Итак, чем мы провожаем лето? Семин, безусловно, вернулся. Бердыев как будто далеко не ушел. Каррера заставляет забыть об Аленичеве. Кириченко со скамейки выводит «Ростов» в Лигу чемпионов. Последнему тяжелей всего – Дмитрию Сергеевичу уже передали по цепочке от губернатора: денег нет, но вы… Не держитесь — творите. Нынче только сентябрь на носу, а держаться предстоит в зимнюю трансферную форточку.

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