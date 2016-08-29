Станислав Черчесов: Кто вам сказал, что игроки будут халатно относиться к играм?
Станислав Черчесов провел первую тренировку в качестве главного тренера сборной России. О том, как это было и другие подробности рассказал он сам.
– Походили по полю. Мяч поласкали. Друг друга почувствовали, – так описывает первую тренировку тренер.
– Что с травмированными, которых не было на стадионе?
– Дзюба 100 процентов не сможет участвовать в сборе. Дзагоев прошел медобследование. Ничего сверхъестественн
– Что с Кудряшовым? Ему медслужба «Ростова» диагностировала сотрясение мозга.
– Как видите, сотрясение, может, и было, но не мозга.
– Можно сказать, что всем игрокам будет предоставлено игровое время в этих двух матчах?
– Так не бывает. Две игры мы проводим под флагом России. Хочется добиваться результата. У нас запланировано медобследование – посмотрим, кто и на что готов. От этого станем отталкиваться.
– Вопрос по тактике. Как сборная будет играть в обороне – в три или четыре защитника?
– Это вопрос вопросов. Кстати, Нойштедтер в «Фенербахче» играет в схеме с тремя защитниками, поэтому нам надо чуть-чуть поломать голову, переговорить с игроками. Пытаемся нащупать оптимальную конструкцию.
– Контрольные матчи не были сильной стороной России. Как настроить команду, чтобы она отнеслась к играм не халатно?
– Не знаю, кто вам сказал, что игроки будут халатно относиться. Нам надо создать конкурентную среду, чтобы футболисты с удовольствием приезжали в сборную, проявляли себя. Если есть победы – это еще больше мотивировать будет.
– Какого уровня соперники вас бы устроили?
– У нас впереди чемпионат мира. Поэтому надо играть с разными командами. И с африканцами, и с американцами...
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