Станислав Черчесов: Кто вам сказал, что игроки будут халатно относиться к играм?

Станислав Черчесов провел первую тренировку в качестве главного тренера сборной России. О том, как это было и другие подробности рассказал он сам.



– Походили по полю. Мяч поласкали. Друг друга почувствовали, – так описывает первую тренировку тренер.

– Что с травмированными, которых не было на стадионе?

– Дзюба 100 процентов не сможет участвовать в сборе. Дзагоев прошел медобследование. Ничего сверхъестественн ого нет. Но мышца – штука, которую надо внимательно посмотреть, чтобы не навредить, не усугубить. Фернандес тоже был на тренировке. Полчаса мы с ним разговаривали. Он на португальском, я – на всех зыках. Поэтому друг друга поняли. Надеемся, уже с «Тереком» он будет играть, хотя есть сомнения по этому поводу. Нойштедтера нет, так как он поздно закончил матч с «Фенербахче». Мы посчитали, что нет смысла ему лететь в Россию, а потом обратно. А так все в хорошем настроении. Уставшие чуть-чуть. Но будет баня, массаж и индивидуальные беседы.

– Что с Кудряшовым? Ему медслужба «Ростова» диагностировала сотрясение мозга.

– Как видите, сотрясение, может, и было, но не мозга.

– Можно сказать, что всем игрокам будет предоставлено игровое время в этих двух матчах?

– Так не бывает. Две игры мы проводим под флагом России. Хочется добиваться результата. У нас запланировано медобследование – посмотрим, кто и на что готов. От этого станем отталкиваться.

– Вопрос по тактике. Как сборная будет играть в обороне – в три или четыре защитника?

– Это вопрос вопросов. Кстати, Нойштедтер в «Фенербахче» играет в схеме с тремя защитниками, поэтому нам надо чуть-чуть поломать голову, переговорить с игроками. Пытаемся нащупать оптимальную конструкцию.

– Контрольные матчи не были сильной стороной России. Как настроить команду, чтобы она отнеслась к играм не халатно?

– Не знаю, кто вам сказал, что игроки будут халатно относиться. Нам надо создать конкурентную среду, чтобы футболисты с удовольствием приезжали в сборную, проявляли себя. Если есть победы – это еще больше мотивировать будет.

– Какого уровня соперники вас бы устроили?

– У нас впереди чемпионат мира. Поэтому надо играть с разными командами. И с африканцами, и с американцами...

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