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Виталий Мутко: Саша Кокорин – очень перспективный футболист

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Кокорин в матче против сборной Уэльса
Александр Кокорин в матче против сборной УэльсаИсточник: Associated Press

Министр спорта и президент РФС Виталий Мутко сделал несколько заявлений, касающихся сборной России.

* До 2018 года видим своих соперников по контрольным матчам. У нас есть желание играть с Германией, Италией, Испанией, Португалией. Переговоры идут. Турция и Гана тоже серьезные соперники. А 9 октября проведем игру с Коста-Рикой на новом стадионе «Краснодара».

* При предыдущих тренерах не было коренных изменений в составе. Поэтому сейчас атмосфера более осторожная и, может, настороженная. Практически 15 новых игроков. Рассчитываем на Акинфеева, Василия Березуцкого – надеюсь, они будут задавать тон и станут лидерами молодого и перспективного состава сборной.

* Кокорину и Мамаеву надо вернуть доверие тренера и болельщиков. Саша Кокорин – очень перспективный игрок. Надо игрой и повелением, отношением к делу все доказывать. Думаю, шансы у них будут.

* И сборной, и клубам, и нам, людям, которые отвечают за футбол, придется делать серьезную работу для возвращения имиджа сборной. Посещаемость сейчас очень невысокая. По 6-7 тысяч ходит на основные команды. Этого мало. Имидж национальной команды во многом зависит от качества игры, футбола, который демонстрирует команда. И от поведения футболистов, сигналов, которые они обществу дают. Поэтому ребята многое делают для развития детского футбола. Мы должны об этом больше рассказывать. На первый план должны выходить не скандальные истории, а то, что еще есть у игроков сборной.

* Все гарантии безопасности перед матчем Турция – Россия нам даны. Я сам планирую посетить матч. Надеюсь, все пройдет нормально и для сборной, и для наших туристов, которые отправляются в Турцию.

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