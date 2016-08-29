Елена Cтепанова: Кто-то кричит «кия», кто-то «ай», кто-то «ай-яй-яй»

Елена Степанова

Итог олимпийского августа – не только замечательное выступление российских спортсменов в Рио, но и включение новых видов спорта в программу Игр-2020 в Токио. Среди них каратэ, настойчиво «стучавшееся» в олимпийскую семью последние несколько десятков лет. А Елена Степанова – одна из самых заслуженных российских каратисток, недавно вернувшаяся в спорт после рождения ребенка.

«ИЗ ПЛАВАНИЯ УШЛА, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ БЫЛИ ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ»

- Вы вернулись специально ради Олимпиады?

- Изначально об Олимпиаде я не думала, потому что мы не знали, будет ли наш вид спорта включен в олимпийскую программу, - рассказывает Елена. - Но мы с мужем – он у меня тренер – поговорили и решили: почему бы не попробовать? И вот за полгода я вошла в форму, восстановилась. Готовимся сейчас к чемпионату Европы. Как получится с Олимпиадой, я не знаю, потому что весовые категории меняются, молодые наступают на пятки, и как будет проходить отбор в сборную, нам пока не известно. Будем тренироваться, работать, «пахать» - а там посмотрим.

- В детстве вы занимались плаванием. Почему ушли оттуда?

- Потому что у меня были длинные волосы. Их сушить надо было дольше, чем проходила сама тренировка. Вот я родителям и сказала: нет, плавание отойдет в сторону. Но я этот вид спорта очень люблю.

- Как в вашей жизни появилось каратэ?

- Отец у меня военный, и мы жили с подселением – две семьи в двухкомнатной квартире. Мы вчетвером размещались на 14 квадратных метрах, а туалет, ванная и кухня совместные. В другой комнате жил тренер, который во дворе организовал подпольный клуб каратэ. Вот он и сказал моим родителям – пусть дочка ходит, укрепляет позвоночник. Так с укрепления позвоночника и началась моя карьера. Мне было восемь лет в тот момент.

- То есть вы начинали в классическом подвале времен 90-х годов?

- Да. В 1993 году мы приехали в Москву, и я начала заниматься. Сначала для себя, потом стало получаться, и лет через девять-десять я попала на первенство России, первенство Европы, ну а дальше были чемпионаты России, мира и Европы.

- Юные спортсмены часто хотят быть похожими на кого-то. У вас были кумиры – Брюс Ли, например, или Джеки Чан?

- В Библии есть такой завет: не сотвори себе кумира. Поэтому кумира у меня не было. Но фильмы с Брюсом Ли я смотрела. Походить на него, конечно, мне не хотелось, но фильмы нравились. А вообще у меня мама спортсменка, легкой атлетикой занималась. Она в мои занятия спортом очень много вложила. Залог успеха любого спортсмена – это его родители.

- То есть вам, скорее, хотелось быть похожей на маму?

- Ну, мама у меня была спортсменкой невысокой квалификации (улыбается). Но ее внутренний стержень мне передался. И потом, не зря говорят, что успехи ребенка – это несостоявшиеся успехи родителей.

«В КАРАТЭ ЛОМАЮТ И НОСЫ, И КЛЮЧИЦЫ»

- Все-таки, если говорить о фильмах – те единоборства, которые можно увидеть там, имеют что-то общее со спортивным каратэ?

- Скорость. У нас главное в спорте – скорость и тактика. Если есть и то, и другое – ты наверху. Если что-то от чего-то отстает – значит, есть пробелы. А сейчас, мне кажется, после принятия каратэ в олимпийскую программу добавится еще и артистичность. Эмоциональные движения, выкрики, акробатические номера – это все к каратэ прямого отношения не имеет, но, думаю, будет цениться.

- Это значит, «ки-я» надо будет выкрикивать?

- Возглас у нас по правилам и так обязательно присутствует при концентрации удара. Без этого выкрика оценка не засчитывается. И кричат все по-особенному. У кого-то это «ай», у кого-то это «ай-яй-яй» (смеется).

- А у вас как?

- Честно говоря, нет какого-то одного выкрика. Как получится.

- Расскажите будущим каратистам – заниматься вашим видом спорта больно?

- Каратэ считается неконтактным видом спорта, но контакт присутствует. Там, где идет борьба за медали, там, где есть адреналин – все возможно. Некоторые, несмотря на штрафные баллы, специально травмируют соперников, делают им больно. Бьют по ногам, хотя у нас запрещены удары ниже пояса, бьют в голову, притом, что должна быть остановка удара. Так что, бывает, ломают и носы, и ключицы. А после того, как наш вид спорта стал олимпийским, думаю, будет все еще жестче.

- Но это же неспортивно…

- Дело в том, что грань между контактностью и бесконтактностью очень сложно прочувствовать. Ее нарушают.

- Вам доставалось?

- И мне доставалось, и я кому-то больно делала. Не без этого.

- Один известный боец ММА говорил мне, что никогда в жизни не дрался на улице. А вы когда-нибудь использовали приемы каратэ за пределами зала?

- Нет, слава богу, не приходилось. Я всегда была лидером, находилась среди ребят, поэтому у меня, можно сказать, всегда была охрана (смеется). Вообще же есть такой принцип: в каратэ не нападают, но бьют первым.

- Как это?

- Ты не должен проявлять агрессию, но если сложилась ситуация, в которой речь идет о защите твоей жизни – ты должен постоять за себя. Надеюсь, таких ситуаций не возникнет.

- Если попробовать представить такую ситуацию: встречается мастер каратэ и мастер другого единоборства, допустим, боксер, дзюдоист или самбист. Кто победит?

- Очень сложно сказать. Отвечу так: если это будут мастера, то они драться не будут и договорятся.

«КАРАТЭ – ИГРА КОШКИ С МЫШКОЙ»

- Читал, что в каратэ есть своя философия. Например, что в этом виде спорта не должно быть эгоизма и злобы.

- Это правда. Прежде всего ты должен победить себя и уважать себя. Если ты уважаешь себя – то ты уважаешь и тех людей, с которыми ты занимаешься каратэ. И если вдруг что-то идет не так, то ты ни в коем случае не должен проявлять агрессии. Даже если тебя ударили. Нам всегда говорят: вы должны обыграть соперника. Найдите ту игру, которой вы его победите. Как кошка играет с мышкой. Кошка же не злится на мышку – она с ней играет. Вот и мы если такую игру находим – все получается.

- Философия каратэ в жизни помогает?

- Я думаю, помогают занятия любым видом спорта. Это дисциплинирует. А каратэ, как восточный вид спорта, помогает подчиняться в таких ситуациях, где это очень трудно сделать.

- Что вы имеете в виду?

- Подчиняться обстоятельствам и преодолевать их. Например, не всегда нужно резать правду-матку. Иногда надо просто промолчать и уйти. А иногда ответить. Каратэ помогает находить правильный выбор в таких ситуациях.

- Не могу не спросить: заработать с помощью каратэ можно?

- Этот вид спорта у нас держится на голом энтузиазме. Каратэ был неолимпийский вид спорта, все поездки, за исключением взрослых чемпионатов Европы и мира – за свой счет. Надеюсь, с включением в Олимпиаду многое поменяется.

- Понятно, что еще очень далеко, но представить сейчас можете: Олимпиада в Токио, и вы в финале?

- Представить могу. У нас раз в четыре года проходят чемпионаты по неолимпийским видам спорта, и там проводятся соревнования по боевым искусствам. Мне в 2012 году довелось участвовать в таком турнире – в Китае. Огромный зал до сих пор перед глазами. Я выхожу под триколором, представляю честь страны – незабываемое ощущение. Но еще раз скажу, попасть на Олимпиаду будет трудно. Там в каждой весовой категории будут участвовать по 10 сильнейших в мировом рейтинге. Это очень мало. Но я буду бороться – а там, как свыше решат, так и будет.