Давит Чакветадзе: Надеюсь, олимпийского чемпиона в общежитии не оставят

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе приехал в редакцию «Советского спорта» на призовом BMW сразу после приема у мэра Москвы Сергея Собянина.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Давит ЧАКВЕТАДЗЕ Родился 18 октября 1992 года в Кутаиси (Грузия)

Борец греко-римского стиля, выступает в весе до 85 кг

Тренеры: Левани Кезевадзе и Эрик Задиханов.

Олимпийский чемпион Рио-2016, победитель Европейских игр-2015, серебряный призер Кубка мира-2015.

«У ПУТИНА ПОПРОСИЛ БЫ КВАРТИРУ»

– Что было на приеме у мэра Москвы?

– Нам вручили сертификаты на 4 млн рублей.

– Как у вас обстоит дело с жильем?

– Живу в общежитии, в Олимпийской деревне. Мы с тренером после приема подошли к Сергею Семеновичу, рассказали о своей проблеме. Он пообещал помочь. Надеюсь, олимпийского чемпиона в общежитии не оставят.

– Некоторые герои Рио продают призовые машины. Как относитесь к этому факту?

– У всех своя ситуация: кому-то деньги нужны – на жилье не хватает или на жизнь, а кто-то не умеет водить. Это личное дело каждого, как распорядиться подарком.

– Ранее вы были вместе со всеми олимпийцами на приеме у Президента России. Чтобы вы хотели спросить, но не спросили у Владимира Владимировича?

– Разве только попросил бы его решить вопрос с жильем, а в остальном – все отлично.

– Где стоит ваш призовой BMW X6?

– Гаража у меня нет, пока на стоянке стоит.

– До этого машина у вас была?

– Нет, это мой первый автомобиль. Страшно ли такую машину водить в Москве? Я хорошо вожу, до этого пользовался машиной друзей.

– Как реагируют соседи по московским пробкам на олимпийский автомобиль и его хозяина?

– Многие узнают, приветствуют: «Молодец, Давит».

«ОЧЕНЬ ХОТЕЛ ПОСМОТРЕТЬ СТАТУЮ ХРИСТА»

– После победы в финале над украинцем Жаном Беленюком вы сказали: «Собрался, настроился и довел схватку до конца». Соперник ведь тоже настроился – это же Олимпиада?

– Беленюк – сильный соперник. Да, он настроился, но я настроился лучше.

– Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили сказал: «Если у нашего соперника Беленюка, которого мы очень уважаем, была высокая мотивация победить, то надо было и бороться по-чемпионски». Беленюк боролся не по-чемпионски?

– Если б он боролся по-чемпионски, значит, выиграл бы он.

– Вы вначале схватки проигрывали Беленюку 0:2. Не было паники?

– Нет. Мне это только добавило злости, еще сильнее захотелось победить. В прошлом году я проиграл в финале чемпионата мира, а это тоже опыт.

– После финала украинские представители заявили, что у Беленюка «украли» золото и они намерены подать апелляцию. Как украинцы аргументировали эту «кражу»?

– Я побеждал Беленюка дважды перед Олимпиадой: на Европейских играх в Баку и на Гран-при со счетом 9:0. И вот победил третий раз подряд в финале Олимпиады со счетом 9:2. Как при таком счете можно украсть победу?

– Вы сказали, что вас сильно мотивировал Роман Власов.

– Рома подошел ко мне накануне после того, как завоевал золото, и сказал: «Ты должен выиграть». Такая поддержка – всегда дополнительный стимул.

– В Рио вы успели куда-то выбраться?

– Мне очень хотелось посмотреть статую Христа. Туда выбрался, но больше никуда не ходил.

«В РОССИИ ДУМАЮ НА РУССКОМ, В ГРУЗИИ – НА ГРУЗИНСКОМ»

– Вас наверняка уже приглашали на грузинское застолье в Москве?

– Застолье было, но вот сейчас поеду в Кутаиси, там уже с родными, близкими отметим. Любимый тост? Я не большой любитель сидеть за столом и выпивать. Но если брать самый любимый, тот, когда пьют за родителей.

– Сны вам снятся на-грузинском языке?

– Мне так редко что-то снится, что я даже не помню, на каком языке эти сны.

– А на каком языке думаете?

– В России – на русском, в Грузии быстро перестраиваюсь на грузинский.

– За кого вы болели на Олимпиаде?

– За Абдулрашида Садулаева и Сослана Рамонова. Они отличные ребята – очень хотел, чтобы они выиграли.

– Садулаев одержал 63 победы подряд. Он – уникум?

– Абдулрашид очень одаренный спортсмен, если он будет продолжать так же работать, добьется еще больших успехов.

– Не все наши фавориты были в призах? На атмосфере в команде это сказывалось?

– Конечно, все были расстроены, что наши ребята проиграли. Но два золота и одно серебро – очень неплохой результат.

– Все, что с вами происходит после Олимпиады – именно такого и ожидали?

– Не знал, что будет после Олимпиады, даже не думал об этом. Стараюсь понемногу привыкать к мысли, что я олимпийский чемпион, что достиг в своем деле высшего уровня.

– Тренер наших гандболисток Евгений Трефилов сказал о победе на Олимпиаде: «Ты забираешься на высокую гору, а там даже одуванчиков нет». Видели там одуванчики?

– Не только одуванчики, там даже розы растут!

– Кто-то уже сказал из героев Рио, что за эту неделю устал больше чем во время Игр.

– Да, мероприятий много, а уже хочется отдохнуть после такого выплеска эмоций.

– Когда слава пройдет, вам придется привыкать к жизни обычного человека…

– Слава у всех когда-то проходит, а у спортсменов она еще более скоротечна. Но я вписал в историю свое имя, а это уже чего-то стоит. Но надеюсь, что в моей жизни будет еще одна Олимпиада.

– Вы опередили в борьбе за путевку в Рио олимпийского чемпиона 2004 года Алексея Мишина. Но за четыре года наверняка в вашем весе появятся молодые сильные конкуренты.

– В России большая конкуренция в борьбе, расслабляться нельзя. Придется еще больше работать. А что касается Алексея Мишина, то я всегда восхищался им. Если б не такие сильные соперники в России, то мне было труднее конкурировать с зарубежными борцами.

– Года два назад ходили разговоры, что Жан Беленюк может перейти под российский флаг. Вы слышали об этом?

– Знаю, что он хотел перейти в сборную России. Если это случиться, буду только рад – еще один сильный конкурент появится.

«ИЗ ГРУЗИНСКИХ ФУТБОЛИСТОВ ЗНАЮ ТОЛЬКО КАЛАДЗЕ»

– В Грузии и, в частности, в Кутаиси очень популярен футбол, а в советское время местное «Торпедо» играло в высшей лиге чемпионата СССР. Ваши папа и дядя, хотя и занимались борьбой, наверняка на футбол ходили?

– Нет, они на футбол не ходили. И я тоже к футболу равнодушен. Из грузинских футболистов знаю, только Каху Каладзе.

– Кроме борьбы, еще чем-то увлекаетесь?

– Знаете, когда у тебя по три тренировки в день, то остаются два увлечения – покушать и поспать.

– Какое самое не любимое занятие во время тренировок? Может, бег?

– Это когда ты приходишь в зал, и трудно себя заставить начать тренировку. Но то, что спортсмен не любит, именно это и надо делать. От этого ты развиваешься, становишься сильнее.

– Кто вас в такие минуты заставляет работать – тренер или сами?

– И тренер, и я себя заставляю. Но когда есть тренер – он хорошо не только помогает во время тренировок, но и здорово стимулирует.

– Дисциплина в вашей паре тренер-спортсмен жесткая? Вы безоговорчно подчиняетесь тренеру?

– Если тренер что-то говорит, это нужно выполнять.

– Вы говорили, что отпуск проведете в Кутаиси. А еще куда-то поедете?

– В Батуми. Очень мне там нравится. Хочу просто валяться на солнце и знать, что никто тебя целую неделю не будет дергать.

АНКЕТА «ЛЮБИМОЕ» Книга

«Дата Тутахшиа», Чабуа Амирэджими Фильм «Дата Тутахшиа». Хотя это скорее мини-сериал Блюдо

Хачапури. Любые. И еще хинкали Место отдыха

Грузия. Батуми Актер

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Кира Найтли

ОДНОФАМИЛЬЦЫ

«НАШИ ДЕДЫ – ИЗ ОДНОЙ ДЕРЕВНИ»

Мы расспросили двух знаменитых однофамильцев – Анну и Давита Чакветадзе – друг о друге. И вот что узнали.

АННА О ДАВИТЕ

– Если честно, о Давите до Олимпиады я толком ничего не слышала. Помню, мне как-то позвонил знакомый и спросил, нет ли у меня родственника-борца. Родственник-единоборец у меня и правда есть. Только он занимается дзюдо и не на уровне сборной. Но когда узнала о Давите, стала, конечно, за него болеть.

Пожалуй, никогда в жизни не переживала так за другого спортсмена! Во время его полуфинальной схватки в Рио пережила просто бурю эмоций… Родители мои в этот день были в Сочи, но тоже следили за олимпийским турниром и болели за другого Чакветадзе. Мы с ними созванивались, списывались, делились впечатлениями… И, конечно, после победы я сразу поздравила Давита в соцсетях.

А в минувшую субботу увиделись с ним лично. Он был подписан на меня в Инстаграме, так и связались. Сходили в ресторан, пообщались. Давит произвел самое лучшее впечатление – скромный, спокойный, очень вежливый… Не думала, что борцы такие! Очень хорошо говорит по-русски – это меня даже удивило. Правда, он ведь с четырех лет живет в Москве. Есть ли у нас общие родственники? Если честно, не знаю. Мой папа родом из Абхазии, а семья Давита – из Кутаиси. Так что вряд ли.

ДАВИТ ОБ АННЕ

– Конечно, я давно знал об Ане. Еще когда был маленьким, следил за ее карьерой. И мечтал, что когда-нибудь добьюсь таких же успехов в спорте. Хотя сам в теннис никогда не играл. Я в принципе другими видами спорта не занимался – все время занимала борьба. Когда выиграл в Рио, Анна сама меня поздравила. Потом нашлись в Москве, сходили в грузинский ресторан, поели хинкали – она их тоже очень любит. Кто платил за ужин? Хозяин заведения! Вообще, Чакветадзе – довольно редкая фамилия, так что приятно было познакомиться с ней лично. Кстати, благодаря ее папе, Джамалу, выяснилось, что дедушка Ани родом из той же деревни, что и мой родной дед. Так что насчет родственных связей пока не все понятно. Может, они и есть. Надо будет изучить вопрос.