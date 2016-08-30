Давит Чакветадзе: Надеюсь, олимпийского чемпиона в общежитии не оставят
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе приехал в редакцию «Советского спорта» на призовом BMW сразу после приема у мэра Москвы Сергея Собянина.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Давит ЧАКВЕТАДЗЕ
Родился 18 октября 1992 года в Кутаиси (Грузия)
Борец греко-римского стиля, выступает в весе до 85 кг
Тренеры: Левани Кезевадзе и Эрик Задиханов.
Олимпийский чемпион Рио-2016, победитель Европейских игр-2015, серебряный призер Кубка мира-2015.
«У ПУТИНА ПОПРОСИЛ БЫ КВАРТИРУ»
– Что было на приеме у мэра
Москвы?
– Нам вручили сертификаты на 4 млн рублей.
– Как у вас
обстоит дело с жильем?
– Живу в общежитии, в Олимпийской деревне. Мы с тренером после приема подошли к Сергею Семеновичу, рассказали о своей проблеме. Он пообещал помочь. Надеюсь, олимпийского чемпиона в общежитии не оставят.
– Некоторые
герои Рио продают призовые машины. Как
относитесь к этому факту?
– У всех своя ситуация: кому-то деньги нужны – на жилье не хватает или на жизнь, а кто-то не умеет водить. Это личное дело каждого, как распорядиться подарком.
– Ранее вы были вместе со
всеми олимпийцами на приеме у Президента
России. Чтобы вы хотели спросить, но не
спросили у Владимира Владимировича?
– Разве только попросил бы его решить вопрос с жильем, а в остальном – все отлично.
– Где стоит ваш призовой BMW X6?
– Гаража у меня нет, пока на стоянке стоит.
– До
этого машина у вас была?
– Нет, это мой первый автомобиль. Страшно ли такую машину водить в Москве? Я хорошо вожу, до этого пользовался машиной друзей.
– Как
реагируют соседи по московским пробкам
на олимпийский автомобиль и его хозяина?
– Многие узнают, приветствуют: «Молодец, Давит».
«ОЧЕНЬ ХОТЕЛ ПОСМОТРЕТЬ СТАТУЮ ХРИСТА»
– После победы
в финале над украинцем Жаном Беленюком
вы сказали: «Собрался, настроился
и довел схватку до конца». Соперник ведь
тоже настроился – это же Олимпиада?
– Беленюк – сильный соперник. Да, он настроился, но я настроился лучше.
– Главный тренер сборной России по
греко-римской борьбе Гоги Когуашвили
сказал: «Если у нашего соперника Беленюка,
которого мы очень уважаем, была высокая
мотивация победить, то надо было и
бороться по-чемпионски». Беленюк боролся
не по-чемпионски?
– Если б он боролся по-чемпионски, значит, выиграл бы он.
– Вы вначале
схватки проигрывали Беленюку 0:2. Не было
паники?
– Нет. Мне это только добавило злости, еще сильнее захотелось победить. В прошлом году я проиграл в финале чемпионата мира, а это тоже опыт.
– После финала
украинские представители заявили, что
у Беленюка «украли» золото и они
намерены подать апелляцию. Как украинцы
аргументировали эту «кражу»?
– Я побеждал Беленюка дважды перед Олимпиадой: на Европейских играх в Баку и на Гран-при со счетом 9:0. И вот победил третий раз подряд в финале Олимпиады со счетом 9:2. Как при таком счете можно украсть победу?
– Вы
сказали, что вас сильно мотивировал
Роман Власов.
– Рома подошел ко мне накануне после того, как завоевал золото, и сказал: «Ты должен выиграть». Такая поддержка – всегда дополнительный стимул.
– В Рио
вы успели куда-то выбраться?
– Мне очень хотелось посмотреть статую Христа. Туда выбрался, но больше никуда не ходил.
«В РОССИИ ДУМАЮ НА РУССКОМ, В ГРУЗИИ – НА ГРУЗИНСКОМ»
– Вас
наверняка уже приглашали на грузинское
застолье в Москве?
– Застолье было, но вот сейчас поеду в Кутаиси, там уже с родными, близкими отметим. Любимый тост? Я не большой любитель сидеть за столом и выпивать. Но если брать самый любимый, тот, когда пьют за родителей.
– Сны
вам снятся на-грузинском языке?
– Мне так редко что-то снится, что я даже не помню, на каком языке эти сны.
– А на
каком языке думаете?
– В России – на русском, в Грузии быстро перестраиваюсь на грузинский.
– За
кого вы болели на Олимпиаде?
– За Абдулрашида Садулаева и Сослана Рамонова. Они отличные ребята – очень хотел, чтобы они выиграли.
– Садулаев одержал 63 победы подряд. Он –
уникум?
– Абдулрашид очень одаренный спортсмен, если он будет продолжать так же работать, добьется еще больших успехов.
– Не
все наши фавориты были в призах? На
атмосфере в команде это сказывалось?
– Конечно, все были расстроены, что наши ребята проиграли. Но два золота и одно серебро – очень неплохой результат.
– Все,
что с вами происходит после Олимпиады
– именно такого и ожидали?
– Не знал, что будет после Олимпиады, даже не думал об этом. Стараюсь понемногу привыкать к мысли, что я олимпийский чемпион, что достиг в своем деле высшего уровня.
– Тренер
наших гандболисток Евгений Трефилов
сказал о победе на Олимпиаде: «Ты
забираешься на высокую гору, а там даже
одуванчиков нет». Видели там одуванчики?
– Не только одуванчики, там даже розы растут!
– Кто-то уже сказал из героев Рио, что
за эту неделю устал больше чем во время
Игр.
– Да, мероприятий много, а уже хочется отдохнуть после такого выплеска эмоций.
– Когда
слава пройдет, вам придется привыкать
к жизни обычного человека…
– Слава у всех когда-то проходит, а у спортсменов она еще более скоротечна. Но я вписал в историю свое имя, а это уже чего-то стоит. Но надеюсь, что в моей жизни будет еще одна Олимпиада.
– Вы опередили
в борьбе за путевку в Рио олимпийского
чемпиона 2004 года Алексея Мишина. Но за
четыре года наверняка в вашем весе
появятся молодые сильные конкуренты.
– В России большая конкуренция в борьбе, расслабляться нельзя. Придется еще больше работать. А что касается Алексея Мишина, то я всегда восхищался им. Если б не такие сильные соперники в России, то мне было труднее конкурировать с зарубежными борцами.
– Года два назад
ходили разговоры, что Жан Беленюк
может перейти под российский флаг. Вы
слышали об этом?
– Знаю, что он хотел перейти в сборную России. Если это случиться, буду только рад – еще один сильный конкурент появится.
«ИЗ ГРУЗИНСКИХ ФУТБОЛИСТОВ ЗНАЮ ТОЛЬКО КАЛАДЗЕ»
– В Грузии и, в
частности, в Кутаиси очень популярен
футбол, а в советское время местное
«Торпедо» играло в высшей лиге чемпионата
СССР. Ваши папа и дядя, хотя и занимались
борьбой, наверняка на футбол ходили?
– Нет, они на футбол не ходили. И я тоже к футболу равнодушен. Из грузинских футболистов знаю, только Каху Каладзе.
– Кроме борьбы,
еще чем-то увлекаетесь?
– Знаете, когда у тебя по три тренировки в день, то остаются два увлечения – покушать и поспать.
– Какое самое
не любимое занятие во время тренировок?
Может, бег?
– Это когда ты приходишь в зал, и трудно себя заставить начать тренировку. Но то, что спортсмен не любит, именно это и надо делать. От этого ты развиваешься, становишься сильнее.
– Кто вас в такие
минуты заставляет работать – тренер
или сами?
– И тренер, и я себя заставляю. Но когда есть тренер – он хорошо не только помогает во время тренировок, но и здорово стимулирует.
– Дисциплина в
вашей паре тренер-спортсмен жесткая?
Вы безоговорчно подчиняетесь тренеру?
– Если тренер что-то говорит, это нужно выполнять.
– Вы говорили,
что отпуск проведете в Кутаиси. А еще
куда-то поедете?
– В Батуми. Очень мне там нравится. Хочу просто валяться на солнце и знать, что никто тебя целую неделю не будет дергать.
АНКЕТА «ЛЮБИМОЕ»
Книга
«Дата Тутахшиа», Чабуа Амирэджими
Фильм
«Дата Тутахшиа». Хотя это скорее мини-сериал
Блюдо
Хачапури. Любые. И еще хинкали
Место отдыха
Грузия. Батуми
Актер
Джейсон Стэтхем
Актриса
Кира Найтли
ОДНОФАМИЛЬЦЫ
«НАШИ ДЕДЫ – ИЗ ОДНОЙ ДЕРЕВНИ»
Мы расспросили двух знаменитых однофамильцев – Анну и Давита Чакветадзе – друг о друге. И вот что узнали.
АННА О ДАВИТЕ
– Если честно, о Давите до Олимпиады я толком ничего не слышала. Помню, мне как-то позвонил знакомый и спросил, нет ли у меня родственника-борца. Родственник-единоборец у меня и правда есть. Только он занимается дзюдо и не на уровне сборной. Но когда узнала о Давите, стала, конечно, за него болеть.
Пожалуй, никогда в жизни не переживала так за другого спортсмена! Во время его полуфинальной схватки в Рио пережила просто бурю эмоций… Родители мои в этот день были в Сочи, но тоже следили за олимпийским турниром и болели за другого Чакветадзе. Мы с ними созванивались, списывались, делились впечатлениями… И, конечно, после победы я сразу поздравила Давита в соцсетях.
А в минувшую субботу увиделись с ним лично. Он был подписан на меня в Инстаграме, так и связались. Сходили в ресторан, пообщались. Давит произвел самое лучшее впечатление – скромный, спокойный, очень вежливый… Не думала, что борцы такие! Очень хорошо говорит по-русски – это меня даже удивило. Правда, он ведь с четырех лет живет в Москве. Есть ли у нас общие родственники? Если честно, не знаю. Мой папа родом из Абхазии, а семья Давита – из Кутаиси. Так что вряд ли.
ДАВИТ ОБ АННЕ
– Конечно, я давно знал об Ане. Еще когда был маленьким, следил за ее карьерой. И мечтал, что когда-нибудь добьюсь таких же успехов в спорте. Хотя сам в теннис никогда не играл. Я в принципе другими видами спорта не занимался – все время занимала борьба. Когда выиграл в Рио, Анна сама меня поздравила. Потом нашлись в Москве, сходили в грузинский ресторан, поели хинкали – она их тоже очень любит. Кто платил за ужин? Хозяин заведения! Вообще, Чакветадзе – довольно редкая фамилия, так что приятно было познакомиться с ней лично. Кстати, благодаря ее папе, Джамалу, выяснилось, что дедушка Ани родом из той же деревни, что и мой родной дед. Так что насчет родственных связей пока не все понятно. Может, они и есть. Надо будет изучить вопрос.