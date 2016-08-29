Репетиция после петиции. Репортаж о первой тренировке сборной с Черчесовым

Станислав Черчесов и футболисты сборной Источник: Sovsport.ru

Сборная России впервые собралась после чемпионата Европы. С новым тренером, в обновленном составе. Как это было – в репортаже спецкора Sovsport.ru.

СИМОНЯН: ОДИН СКАЗАЛ, ЧТО БУДЕМ ЧЕМПИОНАМИ

В холле «Арены Химки» приветливо светило последнее летнее солнце. В его лучах очутились Станислав Черчесов с Виталием Мутко. Вместе они прошествовали к полю. Это было так торжественно, что показалось – вот оно, светлое будущее сборной.

Следом прошли игроки. А с ними первый вице-президент РФС Никита Симонян и президент премьер-лиги Сергей Прядкин. Выйдя к газону вместе с командой, Никита Павлович показал, что отлично обращается с мячом, когда на разминке один из них по старой памяти прикатился к ногам прославленного форварда.

А Сергей Прядкин принялся колотить надувных резиновых манекенов, дожидавшихся тренировки. Такая уж у них участь – то мячом получат, то от президента лиги натерпятся...

Резиновые футболисты чем-то напомнили сборную России. После Евро ее тоже шпыняли кому не лень. А сейчас – как будто и не было поражения от Уэльса, петиции о роспуске сборной. Только лучи солнца в холле «Арены Химки».

– Мы с господином Хасановым встречались, – рассказывает Никита Симонян корреспонденту Sovsport.ru о встрече с автором петиции. – Согласились с ним, что народ переживает. Но и задали ему вопрос, значит ли это, что ко всем 23 игрокам обращаться после Евро не надо? Какие претензии к Акинфееву, Василию Березуцкому? Ну, согласны? Они (авторы петиции – Прим. ред.) согласились. Вот пришел новый тренер. Обновленная команда. Но кто проявил себя на Евро – тоже здесь. И Акинфеев, и Березуцкий... Поэтому пожелали ребятам...

– ...победы на чемпионате мира?

– До него еще два года! Есть время подготовиться и достойно выступить. Один сказал, что мы должны стать чемпионами мира...

– Сергей Фурсенко?

– Но это то же самое, что и Ходжа Насреддин, который собирался научить по просьбе эмира писать и говорить осла. А потом сказал, что за 20 лет умрет или осел, или эмир, или он сам. Поэтому надо реально смотреть на вещи. Так что желаю Станиславу Саламовичу и его ребятам удачи, - улыбнулся Симонян. И взяв меня за руку, добавил. – В футболе есть его величество фарт . Пусть он будет на их стороне.

Никита Симонян, Сергей Прядкин и Виталий Мутко Источник: Sovsport.ru

Тут Никита Павлович собрался было уйти, но его спросили про другое чемпионство – спартаковское.

– Да, бодро начал «Спартак», – согласился Симонян. Тоже как-то бодро. Приподнято. – Промес как был хорошим игроком, так и остался. Но Зе Луиш совсем другой сегодня. Так что будем надеяться на чемпионство. А то слишком большой перерыв.

В общем, не сборная, так «Спартак» чемпионом все-таки станет.

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ДЖАНАЕВ: НЕ НАДО ПРОВОКАЦИЙ

Сборная тем временем тренировалась без Дзюбы, Дзагоева и Фернандеса. Артем, как сказал Станислав Черчесов в сборе участия не примет из-за травмы. С Дзагоевым, судя по всему, все в порядке. А Фернандес, который в любом случае не может пока играть за российскую команду, должен восстановиться от травмы к матчу ЦСКА с «Тереком». Бразилец, по словам Черчесова, на встрече говорил по-португальски, главный тренер – на всех языках. И они друг друга поняли.

Не совсем понятно, что с Кудряшовым. Медики «Ростова» говорят, что у него сотрясение мозга, Черчесов, что «сотрясение, но не мозга». В общем, надо пока эту информацию обмозговать.

По другой ситуации решение принято. Нойштедтеру сказали не лететь в Москву на один день из Стамбула. Он приедет в сборную во вторник – к тренировке в Белеке. Накануне Роман сыграл за «Фенербахче» в матче против «Кайсериспора». И не сказать, что все получилось удачно. «Фенербахче» пропустил трижды, причем два гола забил экс-нападающий «Спартака» Веллитон. Правда, стамбульцы с 38-й минуты играли в меньшинстве после удаления. И забили два гола вдесятером. Столько же пропустили. В итоге – 3:3. Кстати, о том, как играли другие россияне за европейские клубы читайте ЗДЕСЬ. Они еще не вызываются в сборную, но и за ними штаб Черчесова должен следить.

Пока же – внимание игрокам из РФПЛ. Сергей Петров из «Краснодара» впервые в сборной. Он немного смущался в смешанной зоне, зато говорил искренне: «Для меня вызов в сборную – это все. Это моя цель».

Сослана Джанаева корреспондент «Советского спорта» спросил, не слишком ли задержался его приезд в сборную. Вратаря «Ростова» ждали в команде еще перед Евро, но Леонид Слуцкий сделал другой выбор.

– Получилось так, как получилось. Ни о чем не жалею. Значит, мое время пришло сейчас, а не на Евро, – говорит Сослан, большую часть карьеры проведший у Черчесова в «Спартаке», а потом в «Тереке».

Джанаев отмечает, что «никогда не видел чтобы Черчесов вмешивался во вратарские дела». Он – главный, с вратарями занимается Гинтарас Стауче. Так происходит и в сборной, где номер один – Акинфеев.

– А вы готовы стать номером один? – спросили Сослана.

– Не хочу отвечать на провокационные вопросы. Все зависит от главного тренера. Мы же делаем свое дело.

– Товарищеские матчи сборной даются не всегда хорошо, – начали формулировать новый вопрос, но вратарь сыграл на опережение.

– ...да и официальные в последнее время – тоже. Сейчас надо повернуть болельщика лицом к нам и проявить максимальную самоотдачу.

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