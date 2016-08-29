«Она заплакала – и я тоже». Мама Светланы Колесниченко – о золотой медали в Рио

Сборная России по синхронному плаванию. Светлана Колесниченко - в центре в верхнем ряду Источник: «Комсомольская правда»

Мама олимпийской чемпионки Светланы Колесниченко Наталья Владимировна – об отпуске ради Олимпиады и грандиозном выступлении дочки в Рио.

Только водное поло

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко через неделю после завершения Олимпийских игр пригласил спортсменов, уезжавших в Рио, в дом Правительства. Регион в Бразилии представляли ватерполистки «КИНЕФа», велогонщица Ольга Забелинская и синхронистка Светлана Колесниченко.

– Впервые так получилось, что все спортсмены приехали с медалями, – с радостью говорит губернатор. И это правда. Женская сборная России по водному поло завоевала бронзовые награды, Забелинская привезла серебро раздельной гонки, а Колесниченко стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях среди групп.

Из всех атлетов с губернатором пообщались только ватерполистки. Забелинская вернулась из Рио еще 12 августа и почти сразу улетела на Кипр. За Колесниченко сертификат в три миллиона рублей, положенный обладателю золотой медали, забрала ее мама.

– Дочь еще в Москве, тренер оставила спортсменок на сборе, – объясняет отсутствие Светланы корреспонденту Spb.Sovsport.ru Наталья Владимировна. – Где-то через неделю она планирует приехать домой.

«Дочка заплакала после выступления. Я тоже»

22-летняя синхронистка родиласьв Ленинградской области: в городе Гатчина. Там же, в местной спортивно-оздоровительной школе «КИВИ», она начинала спортивную карьеру. Ее первым тренером была Ирина Белоусова – мастер спорта СССР по плаванию. Кстати, она тоже присутствовала на встрече с Дрозденко.

В 13 лет Колесниченко уехала в Москву, за столицу уроженка Ленобласти выступает и сейчас. В списке сборной она представляет Московское городское физкультурно-спортивное объединение Москомспорта. Спортсменке не было и 18 лет, когда она на первом чемпионате мира в Шанхае выиграла три золота. К 22 годам Колесниченко – девятикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы. Теперь же у нее есть и олимпийское золото.

– Дочь сейчас отдыхать будет или скоро новые соревнования? – вопрос маме Светланы после завершения мероприятия.

– Их отпустят на отдых на месяц-полтора.

– Часто общались с дочерью до соревнований?

– Да, по WhatsApp. Хотя в Рио тренировки были такими же тяжелыми, как и в Москве – по десять часов. Но успевали поговорить. Они уже приезжали в Рио на сбор, прекрасно себе представляли, что это за город. Разве что не представляли зимний Рио, где не жара, а холод. Это совсем другое: ведь девушки выступали в открытом бассейне.

– Вы следили только за синхронным плаванием или за другими видами спорта тоже?

– Специально взяла отпуск на месяц, чтобы смотреть Олимпиаду. Слава богу, что показ был на всех основных каналах.

«Света находит больше слов для поддержки, чем я»

– Какие первые слова сказали Свете после того, как она стала в Рио чемпионкой?

– Я заплакала, когда она сделала то же самое после выступления. Они набрали самое большое количество баллов за свою жизнь, столько у них никогда не было. Света заплакала, когда поняла, что никто нашу сборную не сможет опередить, и я тоже – почувствовала медаль.

Была еще нервная обстановка за две недели до Игр, когда не было понятно, поедут спортсмены в Рио или нет. Люди уезжали, не зная, будут ли там выступать. Все это нервировало. Но, когда всех допустили, девочки обрадовались, набрались сил и выступили. Они очень боялись китаянок: те специально нигде не выступали целый год и не показывали свои программы. Девочки думали, что соперницы сделают что-нибудь грандиозное. В итоге сами грандиозно выступили. Никто не смог их опередить.

– Пока сборную не допускали к Играм, как поддерживали дочь?

– Она даже больше находит слов для поддержки, Света еще в 13 лет уехала в Москву. Когда я ей звонила, дочь говорила с юмором: «Если не пустят – что поделать, есть еще одна Олимпиада. В Токио мне даже больше нравится, чем в Рио». Света училась в училище Олимпийского резерва, там нет мамы и папы, только тренер – она все прекрасно понимала.

– Светлана собирается через четыре года поехать в Токио?

– Она отдохнет после физических и моральных нагрузок, а потом будет нацелена на следующую Олимпиаду. Дочке всего 22 года, она еще молодая и хочет работать.

– Кроме синхронного плавания чем Светлана еще занималась в детстве?

– Она ходила на танцы, в шесть лет ее отдали в плавание, а потом перевели к Ирине Белоусовой в синхронное плавание. Мы не уходили с этого пути, да и не хотели. Это очень красивый вид спорта – как балет на воде. Я сама занималась танцами. Мне и Свете все нравилось. Ей предлагали перейти в плавание, там были прекрасные результаты, она могла и там себя хорошо проявить. Но мы однозначно решили: синхронное плавание. Потому что это красиво.