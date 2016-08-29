Дуплет Кузнецовых. Итоги первого дня US Open
Первый день Открытого чемпионата США начался с побед Светланы и Андрея Кузнецовых. Правда, сложились матчи двух однофамильцев по разным сценариям.
СТРАСТИ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Жизнь в Нью-Йорке кипит, новости сыплются одна за другой, и далеко не все из них – приятные. Снялся с турнира наш Дмитрий Турсунов, который последние сезоны больше борется с травмами, чем с соперниками. На «Флашинг Мидоуз» признали непригодным для проведения матчей один корт – в итоге организаторам в спешном порядке пришлось переносить аппаратуру для телетрансляций на другую арену (изначально вовсе подготовленную к сносу). А в детский день (незадолго до открытия чемпионата) стало известно, что на стадионе имени Артура Эша едва не похитили 11-летнего ребенка! К счастью, девочка оказалась не из робких – когда злоумышленник в толпе схватил ее за руку и приказал идти с собой, то получил удар ногой и выпустил жертву. Плохо, что задержать его пока не удалось…
Но с понедельника все внимание переключилось на самих игроков. И в числе первых вышедших на корт было сразу три россиянина – Михаил Южный, Светлана Кузнецова и Андрей Кузнецов.
Двукратный полуфиналист турнира свои проблемы решил быстро – Мартин Клижан из Словакии, даром, что получил 28-й номер посева (в рейтинге он опережает Южного на 32 строчки – занимает 29-е место против 61-го у россиянина), продержался всего-то полтора часа. Нью-Йорк любит Михаила, а Михаил любит Нью-Йорк. Мы помним, как он побеждал здесь самого Надаля – когда тот еще был на пике формы. Сейчас сам Южный тоже далек от своего лучшего уровня, который позволял ему входить в ТОП-5 мирового рейтинга. Но к нынешнему US Open подготовился отлично. Борьбы, как таковой, не получилось – Клижан взял лишь четыре гейма. Густаво Пелье – именно аргентинец теперь сыграет с Михаилом во втором круге – есть, о чем задуматься…
Куда сложнее пришлось Андрею Кузнецову. Забавно – он начал поединок против бразильца Томаса Белуччи почти на два часа ранее встречи Светланы Кузнецовой с Франческой Скьявоне, но покидал арену одновременно с однофамилицей. Приятно, что в том же качестве – в качестве победителя. Белуччи – тот самый парень, который в 2012-м выбил мужскую сборную России из Мировой группы Кубка Дэвиса (и мы четвертый год пытаемся в нее вернуться) – дал россиянину серьезный бой. Но сдался на тай-брейке четвертой партии, уступив 6:8.
РАЗГРОМ ДЛЯ СКЬЯВОНЕ
Но больше всех мы ждали встречу Кузнецовой и Скьявоне.
– Я каждый раз выношу для себя что-то новое, когда играю с Франческой, – не раз признавалась Светлана. – В обычной жизни мы общаемся, как хорошие подруги. Но на корте постоянно начинается жесткая борьба…
Настолько жесткая, что предыдущие четыре очных поединка (всего спортсменки встречались ранее друг с другом уже 15 раз) завершались в трех упорных сетах. Один из этих поединков – в четвертом круге Australian Open-2011 – и вовсе стал рекордным по продолжительности для женских матчей на турнирах «Большого шлема» (4 часа 44 минуты). Жаль - Кузнецовой, до этого остановившей в Мельбурне саму Жюстин Энин, на исходе пятого часа борьбы с итальянкой сил не хватило, и Света проиграла 14:16. В прошлом году две девушки вновь выдали блокбастер – уже в Париже. И вновь сильнее оказалась «вечная» Франческа (6:7 (11:13), 7:5, 10:8). Как в свои 36 лет ей удается сохранять такую форму, никто не знает. Ведь это не Серена Уильямс! Но факт – в любом момент Скьявоне способна на сенсацию. Даже если находится в конце первой сотни рейтинга.
Правда, сейчас эти сенсации обычно случаются уже только на грунте. В Нью-Йорке – хард. Да и Светлана играет куда сильнее, чем год назад. Возвращение в ТОП-10 – тому свидетельство. А заодно – отличный стимул прибавлять еще.
– В конце концов, я вижу, что вся моя работа не была напрасной! – признается Кузнецова. – Я чувствую, что играю лучше, и, главное – моя игра приносит результат. Ведь одно дело – просто показывать хороший теннис, совсем другое – когда он помогает побеждать.
Нового блокбастера не получилось. Может, и к лучшему – удалось сберечь и нервы, и силы. Первый же гейм Светлана завершает брейком. Спустя час с небольшим она завершит весь матч, отпраздновав 10-ю в карьере победу над Скьявоне. На этот раз, относительно легко – 6:1, 6:2.
Открытый чемпионат США
Нью-Йорк
Турнир «Большого шлема»
Открытые корты
Покрытие – хард
Общий призовой фонд - $46 303 040
Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг
Матч
Южный М. (Россия) - Клижан М. (Словакия) - 6:2, 6:1, 6:1
Место и дата
29 августа 18:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Беллуччи Т. (Бразилия) - Кузнецов А. (Россия) - 4:6, 6:3, 1:6, 6:7
Место и дата
29 августа 18:00, , Онлайн-трансляция
Женщины. Одиночный разряд. Первый круг
Матч
Скьявоне Ф. (Италия) - Кузнецова С. (Россия) - 1:6, 2:6
Место и дата
29 августа 20:00, , Онлайн-трансляция
Во вторник на US Open состоятся следующие матчи первого круга с участием россиян.
Первый запуск (18.00 мск)
Дарья Касаткина (Россия, 23) – Цзян Ван (Китай)
Карен Хачанов (Россия) – Томас Фабиано (Италия)
Второй запуск
Аннет Контавейт (Эстония) – Елена Веснина (Россия, 19)
Виталия Дьяченко (Россия) – Тимея Бачински (Швейцария, 15)
Третий запуск
Анастасия Павлюченкова (Россия, 17) – Луиза Чирико (США)
Теймураз Габашвили (Россия) – Фабио Фонини (Италия)
Четвертый запуск (не ранее 02.00 мск)
Серена Уильямс (США, 1) – Екатерина Макарова (Россия)
Прямые трансляции – на каналах Eurosport, Eurosport 2, Eurosport HD