От «Манчестер Сити» до «Торино». Почему Гвардиола указал на дверь Джо Харту?

Хосеп Гвардиола и Джо Харт на тренировке "Манчестер Сити" Источник: ФК «Манчестер Сити»

Голкипер «горожан» Джо Харт оказался в непростой ситуации после прихода на пост главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. Sovsport.ru попытался разобраться, что не устроило испанского специалиста в действиях игрока.



Затишье перед бурей

Гвардиола на своей первой пресс-конференции в качестве наставника «Сити» вел себя довольно спокойно, при этом часто шутил и довольно высоко оценивал возможности своих новых подопечных. Он не скрывал, что этим летом ему придется тщательно изучить текущий состав и поскорее определиться с теми, кто не входит в его планы. Это привычные вещи для тренера. К тому же, испанец подчеркнул, что костяк трогать не собирается. Однако, Гвардиола не сдержал своего слова и посадил Харта на скамейку запасных уже в первом туре АПЛ. А Джо, напомним, выступает за клуб с 2010 года.

Да, может быть он решил дать шанс второму голкиперу команды – Вили Кабальеро. В первом туре АПЛ вышел именно аргентинский футболист, но ведь и во втором и третьем матче он также защищал ворота манкунианцев. Харт появился в составе «горожан» лишь в ответной игре с румынским «Стяуа», который состоялся в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Скажете, что доверяет? Еще бы, ведь в первом матче англичане разгромили своего соперника со счетом 5:0.



Златан, которому ничего не объяснили

Давайте вспомним историю Златана Ибрагимовича в «Барселоне», который встретится с Гвардиолой уже 10 сентября в манчестерском дерби. После внезапного ухода из каталонского клуба шведский нападающий заявил прессе следующее:



«Гвардиола – великолепный тренер, но он трус и не мужик. В «Барселоне» он пожертвовал мной ради Лионеля Месси, и ему не хватило смелости сказать это мне».

Златан Ибрагимович и Хосеп Гвардиола в «Барселоне» Источник: Reuters

Или, например, воспоминания полузащитника «Сток Сити» Джердана Шакири, который играл у Гвардиолы «Баварии»:

«Хосеп – очень хороший тренер, он отлично ставит игру. Но его общение с футболистами находится не на высшем уровне. Гвардиола вообще не объясняет запасным игрокам, почему они остаются на скамейке. Он просто ничего не говорит в таких случаях.

Сейчас в «Манчестер Сити» на скамейку сел Джо Харт. Я не знаю, в чем проблема, но суть в том, что такие ситуации будут возникать в каждом клубе. Новые тренеры и новые сотрудники хотят работать с новыми игроками. Может быть, им не нравится тот или иной исполнитель. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед», где Моуринью не нужен Швайнштайгер», – рассказал Шакири.

Получается, Харт – своеобразный Златан, которому ничего не объяснили?

Джердан Шакири и Хосеп Гвардиола в мюнхенской «Баварии» Источник: Reuters

Довели до «Торино»

Совсем недавно в интернете появился видео-ролик с тренировки «Сити», на котором отчетливо видно, что Харт и Гвардиола явно повздорили.

О чем именно говорили Джо и Пеп останется тайной, однако, после этого появилась информация, что футболист твердо решил уйти из команды. При чем любой ценой, и даже в «Торино»! В клуб, который не играет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Почему именно в Италию собрался англичанин, ведь им всерьез интересовался «Эвертон»? Потому что «Сити» не намерен усиливать конкурентов, да еще игроками сборной Англии!

После Евро-2016 многие эксперты в Германии обвиняли Гвардиолу в том, что он «убил» немецкий футбол. Теперь то же самое о нем будут писать и в Англии..

Судя по тому, что Джо готов играть за «Торино», о его профессионализме и желании выходить на поле даже не стоит задумываться. Еще недавно он выступал в Лиге чемпионов против «Барселоны», а теперь ему придется ждать матчей с «Ювентусом», чтобы доказать свой уровень. К тому же, им действительно интересовался «Ливерпуль». Неужели Юрген Клопп хотел бы видеть его в своей команде за красивые глаза? Это в очередной раз доказывает, что Гвардиола, как выразился Шакири, просто хочет работать с новыми игроками. Никакой неприязни, это лишь футбол.

Браво для Гвардиолы

Возможно, причиной такого решения является неубедительное выступления голкипера на Евро-2016, да и в АПЛ он совершает ошибки, однако, это повод поменять игрока стартового состава сборной Англии на 33-летнего Браво?

Клаудио выиграл с командой Чили дважды подряд Кубок Америки, а с «Барселоной» – все возможные титулы и при этом вытеснил Марк-Андре Тер Штегена из основы. Однако, сколько он еще будет выступать на высоком уровне? Год? Два? К тому же, будь Харт игроком «Барселоны», он бы не выиграл, например, чемпионат или Кубок Испании?

Здесь немаловажную роль играет опыт выступления в национальном чемпионате. Харт сыграл за шесть лет в «Сити» 348 матчей, а Браво еще предстоит дебютировать за новую команду. Джо привык к защитникам, а они – к нему.



При этом, стоит не забывать, испанские СМИ уже в январе утверждали об интересе Гвардиолы к Кейлору Навасу из «Реала», а значит ли это, что уже тогда судьба Харта была решена? Ведь о назначении каталонца в «Сити» мы узнали в декабре. Судя по всему, Златан Ибрагимович был прав, назвав экс-наставника «Баварии» трусом?



