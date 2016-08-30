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Удаление Ржиги и третье поражение «Магнитки» подряд. Видеообзор матчей КХЛ

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Удаление Ржиги и третье поражение «Магнитки» подряд. Видеообзор матчей КХЛ
Источник: ХК «Слован»

В понедельник состоялись очередные матчи в Континентальной хоккейной лиге. «Слован» несмотря на удаление главного тренера Милоша Ржиги, одержал волевую победу над «Торпедо» (7:4), забросив 6 шайб в третьем периоде. Магнитогорский «Металлург» не смог распечатать ворота вратаря «Автомобилиста» Владимира Сохатского, отразившего все 28 бросков по воротам. Хорватский «Медвешчак», переиграв ХК «Сочи» (3:2 ОТ), одержал третью победу подряд на старте первенства. «Локомотив» уступил в родных стенах московскому «Динамо» (2:3), а «Амур» проиграл «Витязю» на домашнем льду (1:3).

Комбинация

Легионеры «Витязя» выдали красивую голевую комбинацию. Швед Марио Кемпе прошел по флангу и, не глядя, сделал передачу на финского легионера Миро Аалтонена. Подработав себе шайбу коньком, финн вонзил ее в девятку ворот голкипера «Амура» Александра Печурского.


Сорванное торжество

После того, как хоккеисты «Магнитки» переиграли ЦСКА, завоевав Кубок открытия в первом матче сезона, хоккеисты «Металлурга» проигрывают уже третью встречу подряд. После поражения «Северстали» (по буллитам) и СКА на пути действующего чемпиона КХЛ встал неуступчивый «Автомобилист» Андрея Разина. И одним из главных героев встречи стал вратарь екатеринбуржцев Владимир Сохатский, записавший на свой счет «сухой» матч. Даже лучший снайпер лиги Сергей Мозякин, забивавший до этого СКА, ЦСКА и «Северстали», не смог пробить Сохатского, для которого это был первый матч в составе «Автомобилиста». А это значит, что капитан «металлургов» пока не смог повторить уникальный рекорд знаменитого армейского нападающего Бориса Михайлова: 428 заброшенных шайб в чемпионатах страны.


Удаление

Главный тренер «Слована» Милош Ржига обладает просто «магическими» способностями влиять на ход событий в матчах. При этом, как оказалось, ему совсем необязательно находиться на скамейке рядом с командой. На 38-й минуте встречи темпераментный чех был удалён за споры с арбитрами. В тот момент счёт на домашнем табло клуба из Братиславы высвечивал неприятные для болельщиков 1:3 в пользу гостей.


Однако, к концу второго периода, едва Ржига покинул площадку, как ситуация коренным образом начала меняться. Хоккеисты «Слована» завелись и меньше чем за 20 минут не только отыграли дефицит в две шайбы, но и забросили еще четыре в ворота Ивана Касутина, одержав волевую победу над Торпедо со счетом - 7:4.


Передача

Защитник «Слована» Андрей Месарош, отобрав шайбу у одного, и на скорости пройдя другого, выскочил к воротам и сделал идеальную передачу на Вацлава Недороста. Словацкому форварду осталось лишь не промахнуться мимо пустых ворот.

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