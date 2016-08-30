Как похудеть на 5 кг без вреда для здоровья

Похудеть на пять кг без вреда для здоровья можно, и для этого не обязательно подвергать свой организм радикальному стрессу. Сбросить лишний вес в домашних условиях помогут плавная смена рациона, четкий распорядок дня, немного физнагрузок и позитивное отношение к происходящему с вами.

Рацион, чтобы похудеть на 5 кг

«Человек – это то, что он ест!», – провозглашает американский диетолог Джаред Кох. И если вы едите много фаст-фуда, теста, полуфабрикатов – не удивляйтесь, если из зеркала на вас посмотрит усталый, обремененный лишним весом человек.





Похудеть на пять кг в домашних условиях поможет корректировка рациона. В него нужно добавить больше зелени, продуктов с большим содержанием белка (например, мясо индейки, куриную грудку, морепродукты), а простые углеводы (торты, пирожные, тесто) заменить на сложные (овсянка, гречка, бурый рис, макароны из твердых сортов пшеницы).

Популярные ныне диеты, где количество углеводов сокращают до минимума, не нужны, чтобы похудеть на пять и более кг в домашних условиях. Углеводы дают энергию, необходимую организму для нормальной жизнедеятельности. Но «углеводной загрузке» лучше отвести время в первой половине дня, а к вечеру – налегать на пищу, богатую белком, витаминами и клетчаткой. Дело в том, что вечером обмен веществ замедляется: перерабатывать углеводы организму сложнее, и часть из них с большой вероятностью станет вашим лишним весом.

Схема питания, чтобы похудеть на 5 кг

Питаться нужно небольшими порциями, 4-5 раз в день - примерно, каждые 2-3 часа, говорит ... На завтрак – овсянка, чашка кофе, банан. Затем – перекус: можно съесть яблоко иди другой фрукт. Еще через 1,5-2 часа – обед: греча, салат, мясное блюдо. Лучше, если вы откажетесь от обычной жарки мяса на сковороде в кипящем подсолнечном масле – это не поможет вам похудеть. Обзаведитесь пароваркой – она не сделает вашу еду менее вкусной, но сохранит все ее полезные свойства. На полдник – любой нежирный йогурт или стакан нежирного молока. На ужин (по времени, он должен приходиться на 18.00-19.00) – салат, рыба.

Правда ли что нельзя есть после семи вечера, если хочешь похудеть на пять и более кг? Вечернее питание действительно лучше ограничить. Но если сделать это тяжело, запланируйте на вечер еще один, самый легкий прием пищи – съешьте, например, небольшую порцию салата. Он погасит чувство голода.

Фитнес, чтобы похудеть на 5 кг

Идеальны для похудения в домашних условиях высокоинтенсивные интервальные тренировки (они же ВИИТ). Их суть в коротких интенсивных подходах различных упражнений, которые сменяют друг друга без остановки или чередуются небольшими паузами для отдыха.

Пример ВИИТ-тренировки, чтобы похудеть на 5 кг в домашних условиях: сделайте 30 скручиваний на пресс, 1 минуту постойте в планке, затем – 30 приседаний, 1 минута планки, затем 15 берпи. Повторите 3-4 раунда, отдыхая между ними минуту (если чувствуете, что раунды даются вам легко – сокращайте время отдыха между ними). «ВИИТ не требует много времени – в среднем 15-20 минут за тренировку, но заставляет тело в буквальном смысле сжигать свой жир», – говорит Гордон ЛаВелль, один из основателей и популяризаторов ВИИТ. Делать вид нужно не чаще трех раз в неделю. В остальные дни – ходите пешком, совершайте небольшие пробежки, освойте велосипед.

Бег, чтобы похудеть на 5 кг

Если делать ВИИТ пока слишком сложно, начните свой фитнес для похудения с 2-3 пробежек в неделю. Бегайте в небыстром темпе по 15-20 минут за раз. Если устали – переходите с бега на ходьбу, затем опять на бег. Постепенно увеличивайте время пробежки – до 25-35 минут. Добавляйте к пробежке небольшие серии скручиваний на пресс (2-3 подхода по 30 раз), отжиманий, берпи.



Режим, чтобы похудеть на 5 кг

Главное для того, чтобы похудеть дома на пять кг – постоянство. Сделайте тренировки и новый рацион своей привычкой. Приучите себя относиться к нему, не как к тяжелой повинности, а как к хобби. Пусть новый образ жизни станет для вас радостью. Спите по 8 часов ежедневно. Улыбайтесь окружающим. Злосчастные килограммы уйдут, чтобы никогда не вернуться.

Похудеть на 5 кг за неделю

Диетологи не рекомендуют быстро сбрасывать вес, считая это слишком большим стрессом для организма. Но иногда – например, перед отпуском – привести себя быстро в форму необходимо.

Автор популярной фитнес-методики Джиллиан Майклс предлагает: для того, чтобы похудеть на 5 кг за неделю – снизьте дол минимума количество углеводов в пище (да, в этом случае от углеводов все же придется отказаться), тренируйтесь в стиле ВИИТ ежедневно (можно добавить, вечерние 15-минутные пробежку или силовую тренировку к утренней сессии ВИИТ).

Пейте по 2-2,5 литра воды в день. По истечении недели, верните углеводы в первой половине дня, сократите количество тренировок до 3-4 в неделю. Дайте себе время восстановиться.

ВНИМАНИЕ! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!