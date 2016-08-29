Милош Ржига: Я хочу делать шок!

Один из самых экстравагантных тренеров КХЛ продолжает «зажигать» в КХЛ. Держитесь, судьи! Крепитесь, болельщики…

Вчерашний матч «Слована» можно смело ставить в пример всем наставникам КХЛ – вот как надо себя вести во время матча. Только вдумайтесь, что сотворил вчера Ржига в поединке с «Торпедо».

Заканчивался второй период. Словацкая команда уныло уступала 1:3, проигрывая уже третий поединок на старте… И тут пана Милоша удаляют со скамейки! Перед тем, как удалиться, Ржига подзывает к себе главного арбитра. Что-то ему долго рассказывает… Затем отечески похлопывает судью по плечу и уходит. Есть первое удаление тренера до конца матча в новом сезоне!





Стадион ревет и свистит в негодовании. Игроки «Слована» качают головами. А потом будет третий период, за которым тренер будет наблюдать с трибуны. А его подопечные просто порвут нижегородцев – 6:1! И закончат матч с общим счетом 7:4.

После матча в Братиславе, в интервью местным СМИ Ржига не станет отрицать, что сорвался.

– Перед третьим голом соперника арбитр дал свисток, наши игроки остановились, нам забили, – сказал пан Милош. – Я ему тогда даже ничего не сказал, только рукой махнул. Но некоторые моменты в нашей игре я сегодня просто не мог понять, и поэтому вышел из себя. И это в итоге завело команду! В первых двух периодах игроки не шли на ворота, и меня это злило. Затем все поменялось, это и был наш путь к победе…

Отдадим должное чешскому спецу – что-что, а заводить если не команду, то как минимум ее болельщиков он умеет. Где бы ни работал Ржига, за ним тянется шлейф таких экстравагантных выходок.

Ну разве можно забыть, как он, будучи еще тренером «Спартака», был также удален во время поединка с «Динамо» и полез на трибуну – отбывать штраф – через заградительное стекло!

– Я хотел смотреть матч, – объяснил свой поступок тогда Ржига. – Ведь футбольные тренеры в случае удаления сразу уходят на трибуну. А мне обходить было долго. Вот и рванул напрямик.

А вспомните, как он упал на колени перед «Атлантом», когда вывел команду в финал Кубка Гагарина в 2011 году… Разве кто-то из подмосковных болельщиков забудет этот факт? Сам «Атлант» исчез с карты КХЛ, а поступок Ржиги крепко засел в памяти.

Далее СКА, откуда тренер был уволен после очередной победы, находясь на первом месте в регулярном чемпионате. Ну кого еще могли уволить вот так? Не сработался с руководством…

А недавняя битва «Слована» в плей-офф с ЦСКА? И скандальное интервью Ржиги о том, что его команду «заковали в цепи» в московском дворце, не позволив смотреть за тренировкой армейцев.

Ржига за время работы в КХЛ дал много таких огненных интервью. Но мне более других запомнилось одна его фраза. По-моему, он сказал ее, возглавив «Авангард» по ходу сезона.

– Пан Милош, у вас сегодня первый матч, какими будут ваши первые действия в команде? – спросили Ржигу в омском аэропорту.

– Я хочу делать шок, – прозвучало в ответ.

Вот шокировать нас чех действительно умеет! С ним не расслабишься…