Вавринка, Южный и 3D-моделирование. Почему SpbOpen вновь пройдет успешно

Михаил Южный на SpbOpen-2015 Источник: Spb.Sovsport.ru

Spb.Sovsport.ru объясняет, почему петербуржцам стоит снова идти на теннис, а всем остальным смотреть SpbOpen-2016 по телевизору. Турнир пройдет в Петербурге на «СИБУР Арене» с 19 по 25 сентября.



Звездный состав



– Такого звездного состава игроков в Петербурге еще не было никогда, – сразу же говорит исполнительный директор турнира Наталья Камельзон.

Ее слова подтверждает и список теннисистов, заявленных на петербургский турнир: четвертый номер мирового рейтинга Станислас Вавринка, прошлогодний победитель Милош Раонич (6), Томаш Бердых (8), а также еще 15 игроков из топ-70. Среди них выделяется 19-летний Александр Зверев из Германии, который в своем юном возрасте уже на 27-й строчке.

Правда, участие чеха Бердыха пока под вопросом.

– Он снялся с US Open из-за аппендицита, – рассказывает гендиректор SpbOpen-2016 Александр Медведев. – Пока его медицинские тесты проходят удачно. Постучим по дереву: если последний тест будет успешен – он сыграет.

Евгений Кафельников, заместитель директора St.Petersburg Open по работе со спортсменами: - Изначально Вавринка отказался, но через три недели его менеджер позвонил и сказал, что готов вернуться к игре на нашем турнире. Наверно, дело в том, что Вавринка не будет играть в Кубке Дэвиса против Узбекистана.

Много россиян

Будет за кого поболеть и россиянам: в основной сетке турнира как минимум пятеро наших: кроме Андрея Кузнецова и Михаила Южного, которые попали на турнир по рейтингу, три российских игрока получили wild-card: Евгений Донской (79), Андрей Рублев (186) и петербуржец Александр Бублик (372).

Не исключено, что россиян будет еще больше. Во-первых, наши парни выступят в квалификации – она, кстати, сокращена с 32 человек до 16. Во-вторых, если кто-то из основной сетки примет решение сняться с турнира – Донской окажется на его месте, а wild-card Евгения перейдет к Карену Хачанову (95).

Организация

Вряд ли кто-то из болельщиков, посетивших SpbOpen-2015 или женский SpbLadiesTrophy-2016, оказался недоволен организацией турнира. Дешевые билеты, автобусы от метро до арены, постоянные автограф-сессии мировых звезд, выступление девушек-черлидерш – «Куколок тенниса» – в перерывах между геймами, приличный выбор буфетов и ресторанов. В общем, все было практически идеально. На предстоящем турнире практически никаких изменений.

– Попытаемся удержать ту планку, которую мы задали в прошлом году, – заверяет Наталья Камельзон. – Но не обойдется и без сюрпризов. Рассказать не могу – ведь сюрприз на то и сюрприз, что должен быть приятным и неожиданным.

Для тех, кто не сможет прийти на теннис сам, важно другое: матчи SpbOpen будут транслировать каналы «Матч» и «Евроспорт».



Талисманы

Одна тайна все-таки раскрыта: у SpbOpen появились маскоты-талисманы – львы Лева и Лайна, которые будут развлекать болельщиков и игроков. Весьма симпатичные зверьки.

Новые технологии

На турнире впервые в истории мирового тенниса будет опробована новая разновидность системы Hawk-Eye (ястребиный глаз), которая помогает определять: попал мяч в корт или нет.

На SpbOpen-2016 будет применяться 3D-Hawk-Eye, который позволит с помощью 3D-моделирования показать зрителям и игрокам, куда приземлился мяч после удара одного из теннисистов. Проще говоря, прямо на корте будет появляться графический след от мяча.