Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейАвтомобилист2 : 0Металлург
ТеннисБеллуччи4:6, 6:3, 1:6, 6:7Кузнецов
ХоккейСлован7 : 4Торпедо
ТеннисСкьявоне1:6, 2:6Кузнецова
ТеннисЮжный6:2, 6:1, 6:1Клижан
ХоккейЛокомотив2 : 3Динамо Москва
ХоккейМедвешчак3 : 2 ОТХК Сочи
ХоккейЮгра- : -Салават Юлаев
ТеннисКасаткина- : -Ванг
ХоккейСКА- : -Ак Барс
ТеннисГабашвили- : -Фоньини
ТеннисХачанов- : -Фаббиано
ХоккейЦСКА- : -Нефтехимик
ТеннисКонтавейт- : -Веснина
ТеннисЧирико- : -Павлюченкова

Вавринка, Южный и 3D-моделирование. Почему SpbOpen вновь пройдет успешно

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Михаил Южный на SpbOpen-2015
Михаил Южный на SpbOpen-2015Источник: Spb.Sovsport.ru

Spb.Sovsport.ru объясняет, почему петербуржцам стоит снова идти на теннис, а всем остальным смотреть SpbOpen-2016 по телевизору. Турнир пройдет в Петербурге на «СИБУР Арене» с 19 по 25 сентября.

Звездный состав

– Такого звездного состава игроков в Петербурге еще не было никогда, – сразу же говорит исполнительный директор турнира Наталья Камельзон.

Ее слова подтверждает и список теннисистов, заявленных на петербургский турнир: четвертый номер мирового рейтинга Станислас Вавринка, прошлогодний победитель Милош Раонич (6), Томаш Бердых (8), а также еще 15 игроков из топ-70. Среди них выделяется 19-летний Александр Зверев из Германии, который в своем юном возрасте уже на 27-й строчке.

Правда, участие чеха Бердыха пока под вопросом.

– Он снялся с US Open из-за аппендицита, – рассказывает гендиректор SpbOpen-2016 Александр Медведев. – Пока его медицинские тесты проходят удачно. Постучим по дереву: если последний тест будет успешен – он сыграет.

Евгений Кафельников, заместитель директора St.Petersburg Open по работе со спортсменами:

- Изначально Вавринка отказался, но через три недели его менеджер позвонил и сказал, что готов вернуться к игре на нашем турнире. Наверно, дело в том, что Вавринка не будет играть в Кубке Дэвиса против Узбекистана.

Много россиян

Будет за кого поболеть и россиянам: в основной сетке турнира как минимум пятеро наших: кроме Андрея Кузнецова и Михаила Южного, которые попали на турнир по рейтингу, три российских игрока получили wild-card: Евгений Донской (79), Андрей Рублев (186) и петербуржец Александр Бублик (372).

Не исключено, что россиян будет еще больше. Во-первых, наши парни выступят в квалификации – она, кстати, сокращена с 32 человек до 16. Во-вторых, если кто-то из основной сетки примет решение сняться с турнира – Донской окажется на его месте, а wild-card Евгения перейдет к Карену Хачанову (95).

Организация

Вряд ли кто-то из болельщиков, посетивших SpbOpen-2015 или женский SpbLadiesTrophy-2016, оказался недоволен организацией турнира. Дешевые билеты, автобусы от метро до арены, постоянные автограф-сессии мировых звезд, выступление девушек-черлидерш – «Куколок тенниса» – в перерывах между геймами, приличный выбор буфетов и ресторанов. В общем, все было практически идеально. На предстоящем турнире практически никаких изменений.

– Попытаемся удержать ту планку, которую мы задали в прошлом году, – заверяет Наталья Камельзон. – Но не обойдется и без сюрпризов. Рассказать не могу – ведь сюрприз на то и сюрприз, что должен быть приятным и неожиданным.

Для тех, кто не сможет прийти на теннис сам, важно другое: матчи SpbOpen будут транслировать каналы «Матч» и «Евроспорт».

Талисманы

Одна тайна все-таки раскрыта: у SpbOpen появились маскоты-талисманы – львы Лева и Лайна, которые будут развлекать болельщиков и игроков. Весьма симпатичные зверьки.

Новые технологии

На турнире впервые в истории мирового тенниса будет опробована новая разновидность системы Hawk-Eye (ястребиный глаз), которая помогает определять: попал мяч в корт или нет.

На SpbOpen-2016 будет применяться 3D-Hawk-Eye, который позволит с помощью 3D-моделирования показать зрителям и игрокам, куда приземлился мяч после удара одного из теннисистов. Проще говоря, прямо на корте будет появляться графический след от мяча.

Александр Медведев, генеральный директор St.Petersburg Open

- Мы уверены, что турнир будет не хуже, а может и лучше, чем прошлогодний. Для этого у нас есть все предпосылки для этого: площадки и спортсмены. Надеемся, что все три человека из топ-10, представленные в предварительном списке, приедут к нам.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Медведев: В НХЛ не считают мельдоний допингом, игрокам разрешено его использоватьГенеральный директор St.Petersburg Open и член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о допинг-контроле за теннисистами и хоккеистами.Александр Медведев: Был бы в КХЛ жетский потолок зарплат – часть игроков бы потянулась в другие лигиЧлен совета директоров СКА Александр Медведев, возглавлявший с 2008-го по 2014-й годы КХЛ, поделился мнением о потолке зарплат в лиге.Александр Медведев: Шипачев и Дадонов к Кубку мира будут в прекрасной формеЧлен совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о подготовке сборной России к Кубку мира.Александр Медведев: Ковальчук на предсезонке был с командой. Когда ты с командой – нельзя отлыниватьЧлен совета директоров СКА Александр Медведев оценил игру на старте сезона в КХЛ форварда армейцев Ильи Ковальчука.Александр Медведев: Готовы пригласить Шарапову в Петербург, если у нее будет интерес вернуться к соревнованиямГенеральный директор St.Petersburg Open Александр Медведев поделился мнением о возможном сокращении дисквалификации Марии Шараповой, которая была отстранена от соревнований из-за употребления мельдония.Евгений Кафельников: Изначально Вавринка отказался играть на SpbOpenЗаместитель директора St.Petersburg Open по работе со спортсменами Евгений Кафельников рассказал о переговорах со Станисласом Вавринкой по поводу его участия в турнире.Александр Медведев: Уверены, что SpbOpen-2016 будет не хуже, а может и лучше прошлогоднего турнираГенеральный директор St.Petersburg Open Александр Медведев поделился ожиданиями от турнира.Кузнецов и Южный сыграют на SpbOpen-2016Стали известны участники основной сетки 21-го международного мужского теннисного турнира St.Petersburg Open, который пройдет с 19 по 25 сентября.Дуплет Кузнецовых. Итоги первого дня US OpenДуплет Кузнецовых. Итоги первого дня US OpenПервый день Открытого чемпионата США начался с побед Светланы и Андрея Кузнецовых.Южный обыграл Клижана на старте US Open, отдав сопернику всего 4 геймаЮжный обыграл Клижана на старте US Open, отдав сопернику всего 4 геймаРоссиянин Михаил Южный сумел преодолеть барьер первого круга на US Open.Кузнецов потерял пять позиций и опустился на 47-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Южный отказался от борьбы на турнире в Уинстон-Сейлеме, Кузнецов вышел в 1/8 финалаРоссиянин Андрей Кузнецов без игры вышел в третий круг турнира АТР в Уинстон-Сейлеме (США).Южный успешно стартовал на турнире в Уинстон-СейлемеРоссийский теннисист Михаил Южный вышел во второй круг турнира в американском Уинстон-Сейлеме.Вавринка – третья ракетка мира, Кузнецов опустился на 42 место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Южный поднялся на семь позиций в Чемпионской гонке ATPРоссиянин Михаил Южный поднялся на семь позиций в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает официальный сайт спортивной организации.Александр Медведев: Думаю, Ковальчук не расстроился, что капитан теперь ДацюкЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.Южный проиграл Нисикори во втором круге турнира в ЦинциннатиРоссиянин Михаил Южный не сумел выйти в 1/8 финала турнира в Цинциннати, уступив в матче второго круга представителю Японии Кею Нисикори со счетом 3:6, 2:6.Южный разгромил Фритца и сыграет с Нисикори на «Мастерсе» в ЦинциннатиРоссиянин Михаил Южный обыграл Тейлора Фритца из США в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.Южный потерял 11 позиций в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Донской опустился на 15 позиций в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.

Александр Медведев
Александр Медведеввсе новости
Михаил Южный
Михаил Южныйвсе новости
Стэн Вавринка
Стэн Вавринкавсе новости

Cпецпредложения