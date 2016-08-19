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Анна Чакветадзе: У Светы есть, чем пробивать стенку Возняцки

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Светлана Кузнецова
Светлана КузнецоваИсточник: Reuters

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – об итогах первого дня турнира и предстоящем матче Светланы Кузнецовой против бывшего лидера рейтинга WTA Каролины Возняцки.

О ПОБЕДЕ ЮЖНОГО

За Мишу я всегда болею особенно! Смотрю на него – и будто не было тех 20 лет, которые он уже выступает на высшем уровне. Помню его полуфиналы на US Open – на тех турнирах, на которых играла я сама. Мы почему-то с Южным регулярно пересекались там, в Нью-Йорке. И часто одним рейсом летели потом в Москву. Причем, независимо от результатов – плохих или хороших… Но я уже давно закончила карьеру, а Миша опять приехал на Открытый чемпионат США и уже прошел там первый круг.

Любое приятное воспоминание всегда связано с местом. Нью-Йорк таких воспоминаний дарит Южному сполна. Да и нам тоже – разве можно забыть хотя бы ту его победу над Рафаэлем Надалем в 2008 году? Конечно, о третьем в карьере Михаила полуфинале US Open (первые были в сезонах-2008 и 2010, - Прим. ред.) говорить преждевременно. Но опыт предыдущих успешных выступлений вполне может ему помочь. По крайней мере – дотерпеть до второй недели. Да, у Южного снова была травма, он снялся с турнира в Винстон-Салеме на прошлой неделе, и это отразилось на подготовке к чемпионату. Но его победа над Мартином Клижаном в первом круге меня совсем не удивила. Вот то, что он буквально разгромил словака, отдав всего четыре гейма – это действительно был приятный сюрприз! Клижана нельзя назвать простым соперником. Конечно, он – не топовый игрок, ближе к середнякам, но очень крепкий. Агрессивный, скоростной, сильный теннисист. К тому же – сеяный, стоит в первой тридцатке рейтинга (на 29-м месте, - Прим. ред.), что подтверждает его неплохую форму. Пройдя Мартина, Южный расчистил себе сетку. Гвидо Пелья из Аргентины во втором раунде не должен создать ему больших проблем. Так что хочется верить, что Миша выступит в Нью-Йорке успешно. Главное – чтобы не беспокоило здоровье и чтобы ничего на корте его не отвлекало.

Матч

Южный М. (Россия) - Клижан М. (Словакия) - 6:2, 6:1, 6:1

Место и дата

29 августа 18:00, , Онлайн-трансляция

ОБ УСПЕХЕ КУЗНЕЦОВА…

Томас Белуччи отлично проявил себя на Олимпиаде, где в четвертьфинале только в трех сетах уступил Надалю. Вообще, бразилец – одаренный парень, к тому же – опытный. Мяч после его ударов летит очень естественно и, в большинстве случаев – точно в цель. Не самый легкий соперник для Кузнецова в первом круге, учитывая, что сам Андрей на тех же Играх в Рио снялся с турнира из-за проблем с ногой. Но, видимо, пары недель ему хватило, чтобы восстановиться – я видела всего несколько геймов матча с Белуччи и не заметила, чтобы Кузнецову что-то мешало показывать хороший теннис. В итоге – четыре ровных сета и победа нашего Андрея в довольно напряженной концовке последней партии.

Впрочем, это его сильное качество – Кузнецов всегда отлично выглядит на крупных турнирах. Признак характера и умения правильно себя настроить. Непростой, но успешный старт на US Open добавит ему уверенности, тем более, у Андрея хорошая сетка. В следующем круге его ждет встреча с Альбертом Рамосом-Винольясом. Крепкий испанец, входит в число сеяных, но большинство его успехов связаны только с грунтом – он, к слову, был в четвертьфинале последнего «Ролан Гарроса». Не думаю, что на харде Рамос-Винольяс сможет навязать Кузнецову равную борьбу. Преимущество в скорости ударов будет на стороне россиянина. Конечно, загадывать заранее не стоит, но я уверена – если Андрей сыграет на своем обычном уровне, то должен победить.

Матч

Беллуччи Т. (Бразилия) - Кузнецов А. (Россия) - 4:6, 6:3, 1:6, 6:7

Место и дата

29 августа 18:00, , Онлайн-трансляция

И ИГРЕ КУЗНЕЦОВОЙ

Света будто не заметила Скьявоне. Победила Франческу легко и свободно – и по счету, и по игре. Хотя это ожидалось. Итальянка скатывается в рейтинге, ей тяжело держать свой прежний уровень, на харде она больше не успевает за быстрыми мячами. Вот со следующей соперницей Кузнецовой будет тяжелее – во втором круге ее ждет Каролина Возняцки.

Хотя насколько тяжело придется – вопрос неоднозначный. Сама Света – на подъеме, она постоянно улучшает свою игру. А Каролина катится по наклонной, хотя и пытается любыми силами это падение остановить. Да, в Нью-Йорке она наконец прошла стартовый раунд турнира «Большого шлема» - первый раз в этом году (кстати, мы помним, что на Уимблдоне Возняцки уступила как раз Кузнецовой). Но кого обыграла датчанка? Американку Тэйлор Таунсенд, попавшую в основную сетку из квалификации. Причем экс-первая ракетка мира боролась с малоизвестной и неопытной соперницей нестабильно, тяжело, мучительно долго – все три отведенных партии… Ту Каролину, которая пару лет назад выбила в Нью-Йорке Марию Шарапову и дошла до финала, мы пока не видим. Надеюсь, и не увидим в матче со Светланой.

Возняцки недавно рассталась со своим тренером, который пытался заставить ее играть более активно. Решила вернуть свой прежний стиль – тащить на задней линии все мячи по-максимуму в расчете на то, что соперник начнет ошибаться. Однако у Кузнецовой есть в арсенале достаточно ударов, которые способны эту стенку пробить. В принципе, все будет зависеть от самой Светланы. Легкая победа над Франческой ее не расслабит – Свете хватает опыта и мудрости правильно настраивать себя на каждый следующий матч. Но потеря внимания и концентрации с ней иногда случается, из-за чего почти что выигранные встречи Кузнецова в итоге затягивает на все три сета и даже уступает. Если такого не случится в среду, то, думаю, Светлана должна обыгрывать Возняцки. В двух непростых, упорных партиях.

Матч

Скьявоне Ф. (Италия) - Кузнецова С. (Россия) - 1:6, 2:6

Место и дата

29 августа 20:00, , Онлайн-трансляция



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