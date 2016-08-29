Олег Иванов: Готов вслед за ребятами из сборной повторить: «Мы говно»

Полузащитник «Терека» и сборной России Олег Иванов рассказал Sovsport.ru об игре команды на прошедшем Евро.



- Сборная в Турции, а вы в нашей редакции…

- Наверное, потому, что вы больше хотели видеть меня здесь, чем там! Если серьезно, тренер сделал правильный выбор – пока есть время, надо смотреть новых людей. Известно, на что способны те, кого вызывали раньше. Есть ребята, которые через матчи и подготовку в сборной, к 2018 году могут стать лидерами.



- А есть ребята?

- Есть. Много талантливых игроков в возрасте от 15 до 18 лет, жаль, потом они куда-то пропадают. Нет системы перехода от детского футбола к взрослому.



- Чемпионат мира «послезавтра». Где взять защитников?

- Есть у нас защитники. Тот же Васин, если бы он в свое время не пересидел в ЦСКА. Семенов, Новосельцев. У нас постоянно играла одна пара центральных защитников, и не было ротации. Все время вызвали Леху Березуцкого, хотя в клубе у него не было постоянной игровой практики, а в сборной он первым выходил на замену.





- Кому не повезло родиться в эпоху Игнашевича - Березуцкого?

- Денису Колодину. Получил травму, пришел новый тренер. Раз - и нет человека. Я всегда говорю - нет плохих футболистов, есть свои тренеры и свои команды. Тренерам лучше купить готового легионера, чем выращивать молодого, а тот сначала сидит на лавке, потом идет в первую лигу. Я сам попал туда в 17 лет, там был такой футболист Беслан Гублия. Я мяч на грудь принял – две его ноги пролетели рядом со мной. В тот миг я понял, что такое первая лига. Мужики зарабатывали деньги. Ошибешься – в раздевалке могли и по шапке дать.



- Среди чеченских футболистов есть кандидаты в сборную?

- Чтобы понять, надо вызвать и посмотреть человека. Тот же Резван Уциев. Я не говорю, что он готов сразу же играть на правом фланге. Понятно, что там Смольников, Фернандес, Шишкин.



- Вы осознаете свою уникальность – ездили на два чемпионата Европы, но не сыграли ни минуты?

- Раньше был уникальней, когда не было ни одного матча за сборную. А тут сыграл пару матчей и расстроился.



- Ценим ваш юмор, но грустного в этой теме, наверное, больше?

- В 2008 году не было грустно - в 20 лет попасть на такой праздник! А сейчас – да, сильно расстроился. Хотелось попробовать себя на высоком уровне.



- Перед Евро-2016 вы сыграли против чехов и сербов. Чего тогда не хватило, чтобы проявить себя ярче?

- Когда с тренерами разбирали игру, серьезных претензий ко мне не было. Играли на фоне усталости, была цель – «перешагнуть» через нагрузки и еще добавить в этом компоненте.



- Как вам партнер по сборной Роман Нойштедтер?

- Обученный уверенный в себе футболист, видно, что парень играет в Европе. Опять же – он приехал, потренировался, ни одного полного матча не сыграл и сразу в составе на Евро!





- Вы готовы вслед за Слуцким повторить известную формулировку, относящуюся к команде?

- Мы кака?



- То есть вы бы использовали менее крепкие слова?

- Если кому-то от этого станет легче, я могу поддержать ребят и повторить: «Мы говно». Провалились, факт. Ну а чего вы ждали от сборной?



- Хотя бы высокой самоотдачи…

- Мне кажется, именно за счет этого мы и хотели добавить. У нас не получилось.



- Вы не ходили к Слуцкому после вылета с Евро?

- Нет. Прилетели, попрощался с ребятами, пошел спать.

