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Станислав Черчесов: Хочу видеть команду, которая достойно представляет Россию

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Станислав Черчесов
Станислав ЧерчесовИсточник: Sovsport.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы перед матчем с Турцией – он станет дебютным для него во главе национальной сборной.

- С вами на пресс-конференции Василий Березуцкий. Это означает, что капитаном сборной будет он?
- Это означает, что Василий – заслуженный футболист. Ну, и то, что он будет выводить команду на поле с капитанской повязкой. К матчу с Турцией нам надо подобрать оптимальную систему игры. Посмотрим, кто и в каком состоянии. У нас были тесты, потому что кто-то из игроков два дня назад играл за клубы, кто-то – три. Из этого тоже будем исходить.

- Вы готовы пересмотреть свое отношение к Игорю Денисову (у игрока был конфликт с Черчесовым в «Динамо» – Прим. ред.) и вызвать его в сборную?
- Я говорю о тех, кто рядом со мной. Могу о Березуцком вот поговорить. О тех, кто вызван в команду. А тех, кого нет... Играйте и доказывайте состоятельность.

- Сможет ли сыграть Дзагоев против Турции?
- С большой долей вероятности Дзагоев не сыграет. Не хотим рисковать. Мышца – капризная штука. Игрок может усугубить повреждение...

- Чего вы хотите от сборной России?
- Хочу видеть хорошо организованную, играющую, мотивированную и достойно представляющую страну команду.

- В прошлом году из-за политического кризиса между Россией и Турцеий российсие клубы отказались проводить сборы в Турции. И ваша «Легия» тоже. Вы соскучились по Белеку?
- Это вопрос, больше относящийся к политике. В «Легии» от сбора в Турции я не отказывался. Это клуб принял такое решение. Мы рады быть здесь. Рады, что отношения между странами налаживаются. Нас хорошо встречают. Надеюсь, стадион будет полон. А неурядицы в большой политике закончились. Мы будем дружить.

- Что знаете о сборной Турции?
- Смотрели, как они играли на Евро. Сейчас у них нет нескольких игроков, которые выступали на Евро. Видимо, тоже перестройка. А так это хорошего уровня команда.

- Почему сборная живет не в Анталье, а в Белеке?
- Здесь комфортнее, безопаснее. Рядом с отелем великолепное поле. Нас ничего не отвлекает, так что на этом вопросе мы даже не зацикливаемся.  

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