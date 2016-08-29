Станислав Черчесов: Хочу видеть команду, которая достойно представляет Россию
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на
вопросы перед матчем с Турцией – он станет дебютным для него во главе
национальной сборной.
- С вами
на пресс-конференции Василий Березуцкий. Это означает, что капитаном сборной
будет он?
- Это означает, что Василий – заслуженный футболист. Ну, и то, что он будет выводить команду на поле с капитанской повязкой. К матчу с Турцией нам надо подобрать оптимальную систему игры. Посмотрим, кто и в каком состоянии. У нас были тесты, потому что кто-то из игроков два дня назад играл за клубы, кто-то – три. Из этого тоже будем исходить.
- Вы
готовы пересмотреть свое отношение к Игорю Денисову (у игрока был конфликт с
Черчесовым в «Динамо» – Прим. ред.) и вызвать его в сборную?
- Я говорю о тех, кто рядом со мной. Могу о Березуцком вот поговорить. О тех, кто вызван в команду. А тех, кого нет... Играйте и доказывайте состоятельность.
- Сможет
ли сыграть Дзагоев против Турции?
- С большой долей вероятности Дзагоев не сыграет. Не хотим рисковать. Мышца – капризная штука. Игрок может усугубить повреждение...
- Чего вы
хотите от сборной России?
- Хочу видеть хорошо организованную, играющую, мотивированную и достойно представляющую страну команду.
- В
прошлом году из-за политического кризиса между Россией и Турцеий российсие
клубы отказались проводить сборы в Турции. И ваша «Легия» тоже. Вы соскучились
по Белеку?
- Это вопрос, больше относящийся к политике. В «Легии» от сбора в Турции я не отказывался. Это клуб принял такое решение. Мы рады быть здесь. Рады, что отношения между странами налаживаются. Нас хорошо встречают. Надеюсь, стадион будет полон. А неурядицы в большой политике закончились. Мы будем дружить.
- Что
знаете о сборной Турции?
- Смотрели, как они играли на Евро. Сейчас у них нет нескольких игроков, которые выступали на Евро. Видимо, тоже перестройка. А так это хорошего уровня команда.
- Почему
сборная живет не в Анталье, а в Белеке?
- Здесь комфортнее, безопаснее. Рядом с отелем великолепное поле. Нас ничего не отвлекает, так что на этом вопросе мы даже не зацикливаемся.