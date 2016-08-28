Жоаозиньо: Думаю, не остаться ли жить в России
Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал, как получал российское гражданство, и поделился мнением о судействе в матче с «Локомотивом».
«САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ — ПО ИСТОРИИ»
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Жоао, после получения гражданства готовы
дать интервью на русском?
- Без проблем! Только ответы будут короткими, - смеется бразилец. - Словарный запас все еще небольшой.
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Тогда переходим на португальский.
Расскажите о процессе получения паспорта.
Сами занимались, или кто-то помогал?
- Трудно было, пришлось собирать много документов. В основном занимался сам, клуб помогал лишь с оформлением определенных документов. Параллельно я учился, готовился к экзаменам.
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Что за экзамены сдавали?
- По русскому языку, истории. Я не так много знаю об истории России. Но считаю, это нормально для человека, который родился в другой стране. Даже россияне помнят не все события и даты, что уж говорить о бразильце!
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Какие вопросы были самыми сложными?
- Наверное, исторические: какие правители были в России, какие личности внесли большой вклад в развитие страны. Было много вопросов, которые я специально учил. Ведь приблизительно известно, что будет на экзамене.
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Первый русский бразилец Гилерме вас
поздравил?
- Да, перед матчем с «Локомотивом» подошли Гилерме и Майкон, поздравили с получением гражданства.
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Российское гражданство для вас в первую
очередь возможность помочь клубу или
попасть в сборную страны?
- Первое. Хочу помочь «Краснодару», да и вернуться в стартовый состав. А сборная — это уже результат выступлений за клуб. Если меня пригласят, буду очень рад и горд. Но пока думаю о команде.
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Из сборной еще не звонили?
- Нет, не связывались.
«НЕДАВНО ПОСМОТРЕЛ СЕРИАЛ «МАЖОР»
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Как-то вы рассказывали, что все слова и
правила русского языка записываете в
тетрадь.
- Пока приостановил занятия. Я пишу по-русски, но не кириллицей. Использую тот алфавит, к которому привык. И читаю так же. В противном случае мало что понимаю.
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Вы сказали, что приостановили занятия.
Почему?
- Преподавательница теперь занята, учит русскому языку детей в школе. Так что нужно искать нового учителя.
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Какое русское слово вам больше всего
нравится?
- Красиво! А еще слово кушать. Оно вообще самое главное, - смеется Жо.
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Известно, что Вандерсона в команде зовут
Ваня, Гилерме в шутку иногда называют
Гришей. Какое русское имя дали вам?
- Ребята в команде зовут Жора. Официально - Георгий, ведь именно это имя соответствует бразильскому Жоао.
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Вы много раз говорили, что смотрели
фильм «Семнадцать мгновений весны» на
русском. С тех пор что-то еще удалось
осилить?
- Конечно! В основном видел новые фильмы, которые выходят в кино. Не так давно посмотрел сериал «Мажор». Мне понравился, интересный.
-
Традиционный вопрос для «новых русских»:
знаете ли слова российского гимна?
- Немного знаю, если включат музыку и начнут петь, присоединюсь. А сходу, без музыкального сопровождения, не получится.
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Уже задумывались, где будете жить после
завершения карьеры: в России или Бразилии?
- Не так давно общался с другом на тему постоянного проживания в России. Но это зависит от многих факторов. Пока не знаю, в какой стране хочу больше жить. Если останусь, нужно искать работу в клубе. Россию я люблю, Бразилию тоже. На родине семья, а тут много близких друзей. Россия приняла меня очень тепло, я освоился, полюбил культуру и традиции.
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В инстаграме вы опубликовали фото, где
вы на фоне слова «русский». Такой кадр
долго искали?
- Нет, фотография была сделана во время матча с «Партизани», в Албании. Не знаю, специально ли фотограф нашего клуба подгадал такой кадр или случайно получилось. Но вышло круто!
Асфальт среди ям. Евгений Дзичковский – о судействе в 5-м туре РФПЛ
«ШИШКИН НЕ ДАЛ МНЕ ВЫПРЫГНУТЬ, ПЕНАЛЬТИ БЫЛ»
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Перейдем к игре с «Локомотивом».
Недовольны поражением?
- Да, не ожидали такой результат. Мы бились до последнего, но не смогли заработать очки. Недовольны не только футболисты, но и тренерский штаб, и руководство.
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После матча Олег Кононов раскритиковал
арбитров. Вы с ним согласны?
- Мне сложно оценивать работу арбитра, тренер лучше видит ситуацию. Пусть специалисты высказываются, как отработал судья.
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Хорошо, но в одном из эпизодов вы сами
пострадали. В борьбе с Шишкиным упали
в штрафной. Был ли пенальти?
- Считаю, был. Шишкин меня держал, я ничего не мог сделать, ни выпрыгнуть, ни к мячу подобраться. Мне кажется, арбитр находился в хорошей позиции, чтобы видеть эпизод. Но он посчитал, что назначать пенальти не нужно.
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Если говорить в целом о старте сезона,
показалось ли вам, что судьи к «Краснодару»
предвзяты?
- Прошло всего пять матчей, сложно говорить. Да и я не хочу оценивать судей. Пусть высказываются специалисты.
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В «Краснодаре» сейчас много травмированных.
Наверняка, больше всего не хватает
Мамаева?
- Да всех не хватает! Мы единый коллектив. Выпадает один футболист, уже плохо. Когда мы едины, то сильны.
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Еще клуб расстался с двумя защитниками.
Насколько тяжело без них придется?
- Конечно, будет трудно, ведь и Сигурдссон, и Страндберг адаптировались в команде, мы к ним привыкли. С другой стороны, клуб приобрел бразильца Налдо. Мы надеемся, он быстро вольется в коллектив.
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Он уже тренируется с командой?
- Нет, думаю, что приедет в ближайшие дни.
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Напоследок, как вам группа «Краснодара»
в Лиге Европы? Не обидно, что с «Манчестер
Юнайтед», например, не сыграете?
- Все хотят сильных соперников, но и «Шальке» хороший оппонент. Нам в любом случае нужно выходить из этой группы в плей-офф.