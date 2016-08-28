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Жоаозиньо: Думаю, не остаться ли жить в России

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Жоаозиньо
ЖоаозиньоИсточник: ФК «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо рассказал, как получал российское гражданство, и поделился мнением о судействе в матче с «Локомотивом».

«САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ — ПО ИСТОРИИ»

- Жоао, после получения гражданства готовы дать интервью на русском?
- Без проблем! Только ответы будут короткими, - смеется бразилец. - Словарный запас все еще небольшой.

- Тогда переходим на португальский. Расскажите о процессе получения паспорта. Сами занимались, или кто-то помогал?
- Трудно было, пришлось собирать много документов. В основном занимался сам, клуб помогал лишь с оформлением определенных документов. Параллельно я учился, готовился к экзаменам.

- Что за экзамены сдавали?
- По русскому языку, истории. Я не так много знаю об истории России. Но считаю, это нормально для человека, который родился в другой стране. Даже россияне помнят не все события и даты, что уж говорить о бразильце!

- Какие вопросы были самыми сложными?
- Наверное, исторические: какие правители были в России, какие личности внесли большой вклад в развитие страны. Было много вопросов, которые я специально учил. Ведь приблизительно известно, что будет на экзамене.

- Первый русский бразилец Гилерме вас поздравил?
- Да, перед матчем с «Локомотивом» подошли Гилерме и Майкон, поздравили с получением гражданства.

- Российское гражданство для вас в первую очередь возможность помочь клубу или попасть в сборную страны?
- Первое. Хочу помочь «Краснодару», да и вернуться в стартовый состав. А сборная — это уже результат выступлений за клуб. Если меня пригласят, буду очень рад и горд. Но пока думаю о команде.

- Из сборной еще не звонили?
- Нет, не связывались.

Источник: ФК «Краснодар»


«НЕДАВНО ПОСМОТРЕЛ СЕРИАЛ «МАЖОР»

- Как-то вы рассказывали, что все слова и правила русского языка записываете в тетрадь.
- Пока приостановил занятия. Я пишу по-русски, но не кириллицей. Использую тот алфавит, к которому привык. И читаю так же. В противном случае мало что понимаю.

- Вы сказали, что приостановили занятия. Почему?
- Преподавательница теперь занята, учит русскому языку детей в школе. Так что нужно искать нового учителя.

- Какое русское слово вам больше всего нравится?
- Красиво! А еще слово кушать. Оно вообще самое главное, - смеется Жо.

- Известно, что Вандерсона в команде зовут Ваня, Гилерме в шутку иногда называют Гришей. Какое русское имя дали вам?
- Ребята в команде зовут Жора. Официально - Георгий, ведь именно это имя соответствует бразильскому Жоао.

- Вы много раз говорили, что смотрели фильм «Семнадцать мгновений весны» на русском. С тех пор что-то еще удалось осилить?
- Конечно! В основном видел новые фильмы, которые выходят в кино. Не так давно посмотрел сериал «Мажор». Мне понравился, интересный.

- Традиционный вопрос для «новых русских»: знаете ли слова российского гимна?
- Немного знаю, если включат музыку и начнут петь, присоединюсь. А сходу, без музыкального сопровождения, не получится.

- Уже задумывались, где будете жить после завершения карьеры: в России или Бразилии?
- Не так давно общался с другом на тему постоянного проживания в России. Но это зависит от многих факторов. Пока не знаю, в какой стране хочу больше жить. Если останусь, нужно искать работу в клубе. Россию я люблю, Бразилию тоже. На родине семья, а тут много близких друзей. Россия приняла меня очень тепло, я освоился, полюбил культуру и традиции.

- В инстаграме вы опубликовали фото, где вы на фоне слова «русский». Такой кадр долго искали?
- Нет, фотография была сделана во время матча с «Партизани», в Албании. Не знаю, специально ли фотограф нашего клуба подгадал такой кадр или случайно получилось. Но вышло круто!

Асфальт среди ям. Евгений Дзичковский – о судействе в 5-м туре РФПЛ

«ШИШКИН НЕ ДАЛ МНЕ ВЫПРЫГНУТЬ, ПЕНАЛЬТИ БЫЛ»

- Перейдем к игре с «Локомотивом». Недовольны поражением?
- Да, не ожидали такой результат. Мы бились до последнего, но не смогли заработать очки. Недовольны не только футболисты, но и тренерский штаб, и руководство.

- После матча Олег Кононов раскритиковал арбитров. Вы с ним согласны?
- Мне сложно оценивать работу арбитра, тренер лучше видит ситуацию. Пусть специалисты высказываются, как отработал судья.

- Хорошо, но в одном из эпизодов вы сами пострадали. В борьбе с Шишкиным упали в штрафной. Был ли пенальти?
- Считаю, был. Шишкин меня держал, я ничего не мог сделать, ни выпрыгнуть, ни к мячу подобраться. Мне кажется, арбитр находился в хорошей позиции, чтобы видеть эпизод. Но он посчитал, что назначать пенальти не нужно.

- Если говорить в целом о старте сезона, показалось ли вам, что судьи к «Краснодару» предвзяты?
- Прошло всего пять матчей, сложно говорить. Да и я не хочу оценивать судей. Пусть высказываются специалисты.

- В «Краснодаре» сейчас много травмированных. Наверняка, больше всего не хватает Мамаева?
- Да всех не хватает! Мы единый коллектив. Выпадает один футболист, уже плохо. Когда мы едины, то сильны.

- Еще клуб расстался с двумя защитниками. Насколько тяжело без них придется?
- Конечно, будет трудно, ведь и Сигурдссон, и Страндберг адаптировались в команде, мы к ним привыкли. С другой стороны, клуб приобрел бразильца Налдо. Мы надеемся, он быстро вольется в коллектив.

- Он уже тренируется с командой?
- Нет, думаю, что приедет в ближайшие дни.

- Напоследок, как вам группа «Краснодара» в Лиге Европы? Не обидно, что с «Манчестер Юнайтед», например, не сыграете?
- Все хотят сильных соперников, но и «Шальке» хороший оппонент. Нам в любом случае нужно выходить из этой группы в плей-офф.

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