Сергей Быков: Не удивлюсь, если будет аншлаг

Сегодня мужская сборная России сыграет первый матч в квалификации Евробаскета-2017. В Перми подопечные Сергея Базаревича встретятся с командой Боснии и Герцеговины. Ветеран нашей команды Сергей Быков рассказал «Советскому спорту», чего ждать от соперников и в каком состоянии находятся сами российские баскетболисты.



«БОСНИЙЦЫ ПОХОЖИ НА СЕРБОВ»

- Как вас встретила Пермь? – первый вопрос опытному защитнику. – По слухам, там уже неделю назад продали все билеты на этот матч.

- Серьезно? От вас первого об этом слышу. Хотя если так, то ничего удивительного. Ведь в Перми огромные традиции и здесь соскучились по большому баскетболу, - начинает беседу Быков. – Сергей Кущенко делает все необходимое, чтобы и команда, и болельщики чувствовали себя комфортно. К тому же, есть приятное воспоминание – именно здесь ровно 10 лет назад мы под руководством Дэвида Блатта начали отбор на Евробаскет-2007. Все помнят, чем это в итоге завершилось, - смеется Сергей, намекая на итоговую победу российской сборной на турнире в Испании.



- С болельщиками уже какие-то встречи были? Вас ведь и правда заждались в Перми.

- Нет. Мы полностью сосредоточены на подготовке. Стараемся подходить ко всему ответственно. Так что с болельщиками увидимся уже на матче. Надеюсь, устроим им праздник.



- Семен Антонов сказал, что команда готова на 100 процентов. Вы с ним согласны?

- Не буду говорить о 100 процентах – просто не знаю, где они находятся. Но чувствуем себя нормально. В раздевалке отличная атмосфера, как и всегда в нашей сборной – поэтому все ребята с удовольствием в нее и приезжают. Для многих это ведь еще отличная возможность проявить себя, подышать полной грудью, ведь некоторые в своих клубах находятся в тени легионеров – пусть опытных и именитых. А в национальной команде важен каждый. Посмотрим, как нам удастся проявить себя в этом отборе. Пока нужно хорошо сыграть первый матч. От него будет многое зависеть в будущем – в том числе, в плане настроя.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ ЗАЩИТНИКИ: Евгений Бабурин («Локомотив-Кубань»), Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»), Сергей Быков (без клуба), Максим Колюшкин («Автодор»), Дмитрий Кулагин (ЦСКА). ФОРВАРДЫ: Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Локомотив-Кубань»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Станислав Ильницкий («Химки»), Сергей Карасев («Зенит»). ЦЕНТРОВЫЕ: Артем Клименко («Автодор»), Тимофей Мозгов («Лейкерс»).



- Босния – подходящий для этого соперник?

- Соперник тяжелый, недооценивать его нельзя. Они играют в баскетбол, близкий к сербскому. Все дисциплинированы, очень работоспособны, четко выполняют установки тренеров. Плюс есть, кому бросать. Но мы изучали видео с матчами боснийцев и пометили для себя их слабые стороны. Туда и будем туда бить – план на игру у нас есть.



- В Пермь не приехал лидер этой сборной, форвард «Финикса» Мирза Телетович, который после перенесенной год назад легочной эмболии остерегается долгих перелетов. Его отсутствие вам как-то поможет?

- Такие вещи – всегда палка о двух концах. С одной стороны, лидер на то и лидер, что делает свою сборную сильнее. С другой – в отсутствие самого яркого баскетболиста всегда можно перейти к более командной игре, когда никто не тянет одеяло на себя, а решить исход момента способен любой, кто находится на площадке. По моему опыту, второй вариант даже опаснее, потому что защищаться против одной звезды или против крепкой командной игры – это совсем разные вещи.



«МЫСЛИ О КЛУБЕ ОТЛОЖИЛ В СТОРОНКУ»

- Наша сборная тоже не обошлась из потерь – из-за серьезных травм мы потеряли Виталия Фридзона и Алексея Шведа. Это сильно повлияло на подготовку к квалификации?

- Конечно, их отсутствие – серьезная потеря. Швед – тот парень, который всегда из ничего может создать яркий момент и попасть важный бросок. А насчет Виталия мы обычно шутим, что «все свободные мячи забирает Фридзон». Он, конечно, неоценим в защите. Но у нас хватает молодых ребят, которые готовы подменить их обоих на площадке и будут стараться проявить себя. Не скажу, что пришлось переделывать какие-то схемы – честно говоря, на это просто было мало времени. Будем бороться, как есть.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ дата соперник место 31 августа Босния и Герцеговина Пермь 7 сентября Швеция Уппсала 10 сентября Босния и Герцеговина Туэла 17 сентября Швеция Краснодар

- За это лето наша команда провела 9 товарищеских встреч, и во всех одержала победы. Давно мы так успешно не играли «товарняки»! Хороший признак перед официальными матчами?

- Все-таки, уровень наших соперников был не самым высоким – не станем об этом забывать. Обычно мы старались играть товарищеские встречи против сильных сборных, часто – у них в гостях. Но на этот раз все сильнейшие выступали на Олимпиаде в Рио. В итоге руководство федерации решило больше внимания уделить нашим болельщикам, многие матчи мы провели дома. Конечно, такая серия побед придает уверенности, но переоценивать ее не стоит. Товарняки – это товарняки. Официальные игры – совсем другое.



- К слову, об Олимпиаде. Тяжело было следить за Играми со стороны?

- Очень! Но что поделать – мы сами виноваты, что не смогли на них попасть. Таков печальный результат всего, что творилось вокруг сборной и вообще в российском баскетболе до появления Андрея Кириленко в РФБ. И вспоминать не хочется, и забывать нельзя, - вздыхает Быков. – Сейчас надо просто смириться, что мы пропустили эту Олимпиаду, но приложить все усилия, чтобы поехать на следующую. И подтянуть молодых ребят, которые будут готовые бороться за Россию в Токио.

- Не секрет, что неразбериха в РФБ во времена руководства Юлии Аникеевой отражалась и на атмосфере в раздевалке. Сейчас с этим проблем нет?

- Отражалась – не то слово! Знаете, это ведь вопрос простой ответственности. Когда тебе создают все условия, тебе некого упрекнуть в плохом результате, кроме себя. Поэтому выходишь – и выкладываешь по-максимуму. А когда вокруг царит бардак, толком ничего не организовано, при этом с тобой общаются, как с подчиненными и что-то требуют на повышенных тонах – ведь было и такое! – тяжело сосредоточиться только на баскетболе. Конечно, мы говорим, что надо вести себя профессионально и бороться за победу в любых условиях, но на деле это тяжело, и внутренне ты все равно перекладываешь часть ответственности за поражения на тех, кто и создал вокруг этот самый бардак.



- Но сейчас-то в этом плане все в порядке?

- Не буду раздавать комплименты, - смеется Сергей. – У нас работают молодые ребята, так что пусть стараются! Одно скажу – жалоб ни на что нет.



- Товарищеские матчи, квалификация Евробаскета… Отдохнуть-то летом успели?

- О, мы в «Локомотиве-Кубани» так провели полуфинальную серию с «Химками» в Лиге ВТБ, что на отпуск отправились заранее! – вздыхает Быков. – Полтора месяца, по сути, отдыхал. Свозил сына в детский лагерь, побыл с друзьями. В общем, мне хватило.



- У вас до сих пор не решен вопрос с клубом на новый сезон. Мысли о будущей работе пока не отвлекают?

- Я их в сторонку отложил. Сказал, что приеду в сборную и буду ей помогать – вот и сосредоточен сейчас только на сборной. А решить вопрос с клубом можно и потом.