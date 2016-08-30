Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейАвтомобилист2 : 0Металлург
ТеннисБеллуччи4:6, 6:3, 1:6, 6:7Кузнецов
ХоккейСлован7 : 4Торпедо
ТеннисСкьявоне1:6, 2:6Кузнецова
ТеннисЮжный6:2, 6:1, 6:1Клижан
ХоккейЛокомотив2 : 3Динамо Москва
ХоккейМедвешчак3 : 2 ОТХК Сочи
ХоккейЮгра2 : 3Салават Юлаев
ТеннисКасаткина4:6, 6:2, 2:6Ванг
ХоккейСКА4 : 5Ак Барс
ТеннисГабашвили0:0Фоньини
ТеннисХачанов6:3, 6:3, 4:6, 6:3Фаббиано
ХоккейЦСКА4 : 0Нефтехимик
ТеннисКонтавейт6:6Веснина
ТеннисЧирико- : -Павлюченкова

Сборная и стадион в Питере: Чья интрига круче?

Василий Уткин
Василий Уткин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сборная и стадион в Питере: Чья интрига круче?
Источник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru - о первом матче обновленной сборной России.

ТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ...

Мы находимся в уникальном положении. Просто никогда не приходилось его на себя примеривать: ни опытом великих предшественников не подпереться, ни в сторонке постоять. Никогда еще сборная нашей страны не готовилась к большому турниру, пропуская отборочный цикл.

В этот смутный период наша команда вступает, в сущности, полностью обнулившись: она должна быть создана заново и в самые короткие сроки, при этом мы, с одной стороны, можем полтора года сравнительно безмятежно экспериментировать, с другой - оценить без официальных матчей, насколько верно направление работы, невозможно. Тут главное именно в сочетании этих факторов, потому что делать что-то заново нам как раз не привыкать, у нас, наоборот, преемственность в диковинку.

Так-то первая товарищеская игра на стыке августа и сентября – милое дело. Вот только из этой первой игры мы, как правило, ничего не узнавали: она служила как бы предисловием к следующей, в которой начинался отборочный турнир. А там проще: турнирная таблица, голы-очки-секунды.

Серьезно, я помню только одну стартовую контрольную встречу, которая произвела яркое впечатление. Это была игра под руководством Хиддинка после пропущенного чемпионата мира в 2006 году. Соперниками были латыши. А удивил сюжет игры, которая развивалась себе ни шатко, ни валко, но вдруг стало понятно, буквально в последние пятнадцать минут, что Хиддинк отчего-то очень хочет ее выиграть. Непонятно, зачем: приятно начинать с победы, но мы же знаем, что в товарищеских играх результат не главное, так нас приучили; а тут и угрожающие жесты со скамейки, и Погребняк выходил на последние минуты, и додавили-таки Латвию, забили в добавленное время!

И сразу возник вопрос: ну, а зачем всё-таки Хиддинку это понадобилось? Это же так, не всерьез, проверить связи…

И Хиддинк ответил очень просто и с некоторым даже недоумением: все правильно, вот мы и попробовали сценарий, когда нужно непременно забить на последних минутах.

Тот момент, когда чувствуешь себя дураком…

БЕЗ ЗВЕЗД

Давайте попробуем встать на место Черчесова. Цели ближайшие, тактические, достаточно ясны. Когда был обнародован список приглашенных в команду, прояснились два обстоятельства. Первое касалось тех, кого вызвали: удивительно даже, с каким большим количеством игроков Черчесов успел соприкоснуться как тренер. А второе – почему в команде не оказалось того, другого, третьего… И это тоже, по-моему, понятно (хоть и легко обмануться): в сборной России звезд нету, есть несколько футболистов действительно основных, а из прочих всегда есть выбор, нет ярко выраженных лидеров по позициям.

Ну, например, это крайних защитников касается. И здесь, как показалось, Черчесов постарался, где можно, вызвать именно тех, кто остался за бортом сборной на Евро, чтобы показать – вы не забыты, все в поле зрения.

Верны эти умозрения или нет, они не дают ключа к тому, как нам смотреть игру с турками и подавно – с Ганой. А никакого другого зрелища в ближайшее время и не планируется вплоть до Кубка Конфедераций. И на пути к этому турниру, согласитесь, куда остросюжетнее выглядит история с постройкой стадиона «Крестовский» в Петербурге. Там хотя бы ясно, в чем азарт!

УСПЕХ? ПРОВАЛА БЫ ИЗБЕЖАТЬ

Можно зайти и с другой стороны. Как-то эти полтора года будут прожиты. Чудес на свете не бывает, мы знаем. Что будет успехом для сборной России на чемпионате мира?

Не до успехов. Провала бы избежать. Для этого нужно выйти из группы. И если повезет, там встретить кого-нибудь великого, вроде Германии, чтобы уж не возникало сомнения – грудь в крестах или голова в кустах… А если сильно повезет – то Германии не будет, а останутся смутные надежды на второй круг, на четвертьфинал, и вот это уже будет успех, причем оглушительный.

Так вот. Положа руку на сердце – разве мы с вами не понимаем, что решение этих задач куда сильнее будет зависеть от удачной жеребьевки, чем от усилий главного тренера и его команды за отчётный период? Потому что этих усилий при сильной запутанной группе может оказаться недостаточно. Какими бы они ни были.

В общем, интрига опять скрывается в омуте обстоятельств.

Не имея возможности заглянуть в голову главного тренера Черчесова, и не имея подходящей головы, чтобы заглянуть в мысли президента РФС, выскажу вещь шальную.

У нашей сборной - исторический шанс.

В данный момент у нас есть титул чемпионов Европы 1960 года и два олимпийских титула – 1956 и 1988 годов. Через полгода Кубок Конфедераций. Туда вряд ли кто-то привезет оглушительный состав. Ну, Португалия наверняка приедет без Криштиану. Он уже старый, ему отдыхать надо. Германия чуть ли не официально объявила, что Йоахим Лёв будет заниматься омоложением команды. От Южной Америки явится Чили.

Что если постараться выиграть Кубок Конфедераций?

Там выйти из группы – задача простая. А потом до трофея – две игры.

Если вспомнить, как мы гордимся бронзой Евро-2008, довольно условной, между прочим, потому что эти награды даже и вручали-то безо всякой церемонии, так, в коробке выдали… Когда будет сопоставимая возможность подойти вплотную к трофею? Ну, когда?

Вот если иметь в виду такой шанс, всё более или менее встанет на места. И мотивация в каждом матче откуда-нибудь выплывет, хоть матчи и товарищеские. И станет интересно каждый день.

Я, конечно, не думаю, что так будет. Я просто размышляю, как бы так придумать, чтобы весело было смотреть на обновленную сборную России сперва против Турции, потом – Ганы, а там уж и Коста-Рики. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Черчесов познакомился с командой. Как прошла первая тренировка сборной РоссииЧерчесов познакомился с командой. Как прошла первая тренировка сборной РоссииСборная России впервые собралась после Евро. С новым тренером, в обновленном составе. Как это было – в репортаже спецкора Sovsport.ru.Защитник Папа Гуйе прибыл в расположение «Ростова»Сенегальский защитник Папа Гуйе прибыл в расположение «Ростова», где в среду подпишет контракт с донским клубом.Итальянский журналист: За счет Маурисио московский «Спартак» прибавит в атлетизмеИтальянский журналист Танкреди Палмери, работающий в beIN Sports и Gazzetta dello Sport, прокомментировал траснфер на правах аренды бразильского защитника Маурисио из «Лацио» в московский «Спартак».Василий Березуцкий: У меня остался голевой запал. Но чаще забивает НовосельцевКапитан сборной России Василий Березуцкий - о матче со сборной Турции и своем голевом запале.Тренер сборной Турции Фатих Терим: Мы выбрали Россию ради нашей дружбыГлавный тренер сборной Турции по футболу Фатих Терим рассказал, почему российская команда стала соперником в товарищеском матче.Мирча Луческу станет единственным представителем РФПЛ на форуме элитных тренеров УЕФАГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу приглашен на форум элитных тренеров УЕФА, который состоится 31 августа в Швейцарии.Станислав Черчесов: Хочу видеть команду, которая достойно представляет РоссиюСтанислав Черчесов: Хочу видеть команду, которая достойно представляет РоссиюГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы перед матчем с Турцией.Дзагоев не сыграет с ТурциейГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева.Юрий Семин: Как только Портнягин появится на тренировке «Локомотива», я сообщуКак сообщает «Чемпионат», в ближайшее время форвард «Рубина» Игорь Портнягин станет игроком московского «Локомотива».Станислав Черчесов: Капитаном сборной в матче с Турцией будет БерезуцкийГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, кто будет капитаном национальной команды.Алексей Исаев: Во мне были сильно заинтересованы, поэтому я решил перейти в «Зенит»Новичок «Зенита» полузащитник Алексей Исаев рассказал о причине перехода в петербургский клуб.Алексей Сафонов: Паршивлюк в «Краснодаре»? Из «Спартака» уходят не совсем красиво, нужно относиться уважительнееФутбольный агент Алексей Сафонов высказался относительно возможно ухода защитника московского «Спартака» Сергея Паршивлюка в «Краснодар». Ранее президент «быков» Сергей Галицкий сообщил, что клуб намерен приобрести до конца лета российского защитника, а сегодня в интернете появилось фото, на котором Паршивлюк готовится пройти медицинское обследование.Соломон Кверквелия: Не понимаю, что происходит в «Рубине». Я не играю, потому что на мое место выходит футболист ГрасииЗащитник «Рубина» и сборной Грузии Соломон Кверквелия, который ни разу не появился на поле в нынешнем сезоне, рассказал об обстановке в казанском клубе, а также рассказал об отношениях с Хави Грасией.«Краснодар» включил в заявку Амира НатхоНовичок «Краснодара-2» Амир Натхо заявлен в основную команду, сообщает официальный сайт РФПЛ.«Зенит» подтвердил трансфер полузащитника «Енисея» Алексея ИсаеваПолузащитник красноярского «Енисея» Алексей Исаев продолжит карьеру в «Зените».«Рубин» дозаявил Лестьенна и еще четырех игроковКак сообщает официальный сайт РФПЛ, казанский «Рубин» внес в заявку на текущий сезон новичка команды Максима Лестьенна.«Спартак» заявил Маурисио«Спартак» заявил на текущий сезон защитника Маурисио, арендованного на днях у «Лацио», сообщает официальный сайт РФПЛ.Сборная России прибыла в ТурциюСборная России приземлилась в аэропорту Турции, сообщает официальный твиттер национальной команды.Директор «Енисея»: На трансфере Исаева в «Зенит» заработали солидную сумму по меркам ФНЛДиректор «Енисея» Денис Рубцов рассказал о работе по трансферу полузащитника Алексея Исаева в «Зенит».Олег Иванов: Уйду сразу, как стану ненужным в футболеГостем редакции Sovsport.ru стал бронзовый призер Евро-2008, полузащитник «Терека» Олег Иванов.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения