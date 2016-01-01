«Рвать за победу никто не будет». Прогноз Дзичковского
Обозреватель Sovsport.ru Евгений Дзичковский дает свой личный прогноз на исход матча сборной России против Турции.
Турция - Россия
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|Хоккей
|Югра2 : 3Салават Юлаев
|Теннис
|Касаткина4:6, 6:2, 2:6Ванг
|Хоккей
|СКА5 : 6 БАк Барс
|Теннис
|Габашвили7:6, 4:2Фоньини
|Хоккей
|Автомобилист- : -Трактор
|Футбол
|Чехия- : -Армения
|Футбол
|Турция- : -Россия
|Хоккей
|Локомотив- : -Авангард
|Футбол
|Норвегия- : -Белоруссия
|Футбол
|Германия- : -Финляндия
Обозреватель Sovsport.ru Евгений Дзичковский дает свой личный прогноз на исход матча сборной России против Турции.
Турция - Россия