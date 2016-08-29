«Надо ставить на Новосельцева». Как сборная России готовится к Турции

Сборная России перед сегодняшним матчем с Турцией поселилась в отеле с незабываемым видом на море. Выступление же на Евро все постарались забыть. И турецко-российский конфликт – тоже. Спецкор Sovsport.ru свидетельствует.



БОЛЕЛЬЩИКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ БИЛЕТЫ ЗАДЕШЕВО

Солнце ярко светит. И смеются дети... Турция навевает что-то массовое. Солнце и вправду жарит так, что надо надевать шапку, как в сауне, чтобы уши не покрылись корочкой. Детей, а с ними родителей, дедушек, бабушек в аэропорту тоже полно. И это еще в Турцию не полетели чартеры с российскими туристами – о возобновлении таких рейсов объявили на днях. Но и без них, рейсов этих, Анталья вновь, как всероссийская здравница.

И, судя по всему, житница тоже. Кукуруза на полях по дороге из Антальи в Белек вымахала чуть ли не под три метра. Где-то рядом ждут не дождутся отправки в Россию турецкие помидоры и прочие овощи-фрукты.

Все, в общем-то, как и всегда. Будто и не было кризиса в отношениях между странами. Вроде все позабыли про сбитый военный самолет. И принципиальность, о которой некоторые с таким жаром говорили после трагедии, куда-то подевалась. Турция открыта. Айда купаться и загорать! Туркиш ти пить и наслаждаться тем, что «все включено».

Между тем, матч, который пройдет на «Анталье Арене» – 30-тысячнике, который открыли в 2015-м – тут подают именно как матч дружбы. Торговцы уже развесили свой товар на заборе вокруг стадиона. Самый запоминающийся сувенир – турецко-российский матчевый шарф с флагами и рукопожатием. Тут же, на стадионе, и турецкий с российским флаг.

Анталья Арена за сутки до матча Турция - Россия. Его тут подают как матч дружбы pic.twitter.com/HunfRlMVDO — Артем Локалов (@lokalov) 30 августа 2016 г.

В кассы небольшая очередь. Народ покупает билеты – они тут от 10 до 50 лир (220 – 520 рублей). В российский сектор, правда, билеты только за 10 лир – он за воротами.

Трое ребят с российскими флагами (и паспортами – купить билет можно только предъявив документ) у касс рассказывают, что живут в Турции.

- Купили билеты еще несколько дней назад, - объясняет Артем, он родом из Иркутска. - Но на центральные сектора. Да еще за большие деньги – больше 100 лир за один билет отдали. Придется перед игрой продавать. И явно не за такую сумму. А сами пойдем за ворота. Чего не сделаешь ради сборной!

БЕРЕЗУЦКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ СТАВИТЬ НА НОВОСЕЛЬЦЕВА

Вот оно что – сборная России уже не раздражает болельщиков! Про Евро они не очень-то и вспоминают. Рассуждают, почему команду возглавил Черчесов, а не Бердыев, что покажут ребята без Игнашевича в обороне и без Дзюбы в атаке. Артем, как известно, из-за травмы сыграть не сможет.



Это национальное. Объявляли бойкот турецким курортам – отменили. Костерили команду, петиции писали – и будет с нее. Вот и букмекеры, например, потепление в отношениях между командой и болельщиками улавливают.

- Основная доля ставок приходится на предматчевый день или непосредственно день игры. Сейчас можно говорить, что болельщики больше ставят на победу нашей сборной, - говорит заместитель гендиректора по трейдингу букмекерской конторы «Лига Ставок» Максим Афанасьев. - И это нормальное положение дел. Уровень патриотизма у наших болельщиков высок, несмотря на то, что сборная не радует последними выступлениями. Кстати, сейчас все могут сделать ставки в нашей конторе не только на ближайшие матчи сборной России, но и, например, на ее победу на домашнем чемпионате мира в 2018-м.

Но это еще далеко. Из актуального – Турция и Россия. Максим считает, что этот матч – сложный для предсказания:

- Обновленная сборная, новый тренер. Много вопросов, какой будет состав. Плюс команда не порадовала на Евро. Матч гостевой, что тоже не в пользу нашей сборной. На наш взгляд, встреча получится не слишком результативной. Наиболее вероятный исход – 1:1.

В «Лиге Ставок» отмечают, что можно ставить не только на результат матча, но и, например, на то, кто из игроков забьет гол. И тут у букмекеров любопытная статистика.

- На чемпионате Европы больше всего ставок было на то, что у сборной России гол забьет Дзюба, на втором месте был Смолов, на третьем – Василий Березуцкий, - рассказывает Афанасьев. - Так народ отреагировал на то, что именно Василий первым в нашей команде отличился на Евро – сравнял счет с Англией.

Спецкор Sovsport.ru в Турции рассказал об этом самому Василию и уточнил, остался ли у него голевой запал.

- Запал остался, - подтвердил Василий. - Но если говорить с точки зрения букмекеров, сейчас предпочтительнее ставить на Ваню Новосельцева. Он в последнее время забивает намного чаще.

Слышали? Пора ставить на Ивана.

ЧЕРЧЕСОВ НЕ ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ ПРО ДЕНИСОВА

Новосельцев, а также остальные защитники тренируются вместе со всеми. Из Стамбула приехал Нойштедтер – и теперь в обороне комплект. А в полузащите – нет. Дзагоев ограничился пробежкой вокруг поля. Станислав Черчесов дал понять, что с Турцией Алан не сыграет. Пока у Дзагоева никак не получается вернуться в сборную. Евро пропустил из-за травмы, теперь матч с Турцией. Судя по всему, Алана доктора, физиотерапевты и массажисты сборной подводят к матчу с Ганой.

Кстати, в штабе Черчесова нет массажиста Михаила Насибова, много лет работавшего в сборной. Ему новый главный тренер предпочел специалистов, знакомых по «Динамо». Еще одного представителя этого клуба в сборной нет – Игорь Денисов только начал играть после травмы, которую получил перед Евро как раз в сборной. Черчесова спросили (не в первый раз уже), готов ли он позвать игрока, который конфликтовал с ним в клубе. Тренер отреагировал жестко, мол, надо говорить о тех, кто есть в команде. Но добавил традиционное – что шанс попасть в сборную есть у всех.

Кстати, о традициях. Сборная не стала проводить традиционную предматчевую тренировку на стадионе, ограничившись занятием на поле отеля. Одного из лучших на средиземноморском побережье. С умопомрачительным видом на море из лобби, пляжем, бассейнами, боулингом, дискотекой, целой улицей из дорогих бутиков... Говорят, правда, загружена гостиница только на 40 процентов. В прошлом году в это время чуть ли не все номера были заняты. Но ничего – российский чартеры летят на помощь.

Вид из отеля в Белеке, где живет сборная России перед игрой с Турцией. Глядя на это, про матч можно и забыть pic.twitter.com/CIe4yRYjQv — Артем Локалов (@lokalov) 30 августа 2016 г.

Впечатления от увиденного: условия, которые создают для сборной, в отличие от ее игры, хуже точно не стали. Тут есть все, чтобы забыть о футболе. Если бы не тот самый газон, куда на тренировку отправилась команда.

С минаретов в это время громко заголосили муэдзины, почти стемнело. Но будет новое утро, новое солнце, которое ярко светит и под которым смеются дети. Будет и новая сборная. Уже сегодня можно будет сказать, какая именно.