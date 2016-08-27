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«Проигрыш приравниваем к победе!» Знарок, Ковальчук и Дацюк после мегаматча СКА

Максим Шитиков, Андрей Васильев, Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
«Проигрыш приравниваем к победе!» Знарок, Ковальчук и Дацюк после мегаматча СКА

Главные герои суперволевого, пусть и проигранного матча СКА с «Ак Барсом».

Илья Ковальчук: Дацюк сделал, как может

– Мы договорились не вешать нос, играть до конца – и вытащили матч, – объясняет Илья Ковальчук, как сложился невообразимый камбэк СКА со счета 1:5. – Обидно, что по буллитам проиграли. Для нас хороший урок, что начинать надо лучше, не удаляться, играть лучше в меньшинстве: за пять минут пропускать четыре гола – никуда не годится.

– Была хуже пятиминутка в вашей карьере, чем эти четыре гола в меньшинстве?
– К сожалению, была. В финале Кубка Стэнли проиграли шестую игру, проиграли Кубок. Мальчик разбежался, ударил в голову, ему дали пять минут. Мы тогда проиграли игру. Сегодня удалось вытащить. Можем легко друг другу в глаза посмотреть.

– Что-то сказали Иванникову, когда ему пришлось входить в игру в первом периоде?
– Для этого они и вратари. Они должны быть размятые, готовые. Никогда не знаешь, что произойдет в игре. Он дал нам шанс – и во втором периоде в конце могли забить в пустые воротам, и в овертайме здорово сыграл. К нему вопросов быть не может.

– Когда за пять секунд до сирены отдавали Дацюку, были уверены, что забьет?
– Я думал: если будет возможность отдать пас, отдам ему. Остальное он сделал так, как может сделать.

– Как со скамейки смотрелся первый гол?
– Здорово. Они нас балуют такими голами постоянно. Дай бог, чтобы это получалось как можно чаще.

Павел Дацюк: Ни в коем случае не вешаем всех собак на Шестеркина

Капитан СКА Павел Дацюк в свободную минутку заглядывает к гостям. По пути на пресс-конференцию его встречает Зинэтула Билялетдинов – и в шутку замахивается на нового форварда армейцев. Тот ведь за пять секунд до сирены украл у казанцев победу – есть повод.

– Павел, что в голове у хоккеиста, который за пять секунд до конца выходит один на один с вратарем?
– Думаешь о том, чтобы успеть бросить – чтобы был хоть какой-то шанс.

– Обидно, когда вытаскиваешь мертвый матч, доминируешь в овертайме, но проигрываешь по буллитам?
– Надо отдать должное соперникам – они хорошо играли, много контратаковали. После первого периода у них тоже были шансы. Нам есть над чем работать. Сейчас только начало сезона. Думаю, это будет хорошим уроком для нас для всех. Отдельное спасибо болельщикам, которые поддержали нас и дали много эмоций.

– Не хотелось бы всех собак вешать на Шестеркина…
– Ни в коем случае! У соперников каждый бросок заходил – такое иногда бывает. Хотелось бы, чтобы и у меня такое было – чтоб каждый мой бросок заходил.

– Тем не менее, СКА в начале сезона здорово играл в меньшинстве, а сегодня получился такой провал. С чем это связано?
– Можно сказать, что у соперников каждый бросок заходил – такое иногда бывает. Хотелось бы, чтобы и у меня такое было – чтоб каждый мой бросок заходил. Но это все рабочие моменты. Я думаю, нам всем надо уделять больше внимания обороне в меньшинстве – это очень важный козырь.

Олег Знарок: Дацюк сказал перед буллитами «Я не смогу сегодня»

– Проигрыш приравнивается к победе силы воли, характера, – подводит экспресс-итог Олег Знарок. – Ребята все соображают, где они находятся, к чему стремятся, что делают.  Благодарен им, дорогого стоит вытащить с 1:5. Потихонечку становится боеспособным коллектив, который играет до последних секунд.

– В чем секрет таких побед?
– Ребята все соображают, где они находятся, к чему стремятся, что делают. Удаление такое... Так получилось. Не стоит винить Женьку. Немного перегорел, не играл, очень хотел.

– Почему Дацюк не вышел на буллиты?
– Наверное, у него предчувствие было. Сказал: «Я не смогу сегодня».

– Можете припомнить аналогичные случаи?
– Нет, не было такого.

– А чтобы отыграться с 1:5?
– Тоже первый раз!

– У меня тоже такого не было – присоединяется Билялетдинов. ­– Игра веселая получилась. Спасибо ребятам за достойный матч.

Евгений Иванников: Всегда готов стать номером один

– Жалко, конечно, что не получилось вырвать победу, но все равно неплохо, что вернулся – в принципе, доволен, – подводит итог вратарь СКА Евгений Иванников, которому пришлось выходить на замену в первом периоде.

– К Игорю Шестеркину в перерывах не подходили? Может, подбадривали как-то?
– Подбодрили, конечно. Сказали, что все хорошо. Вся команда его поддержала. Разные игры бывают – сегодня получилось так, что они смогли забить.

– Каково выходить на площадку при счете 1:4? Волнительно?
– Да нормально – выходишь делать свою работу, без разницы, при каком счете. Моя задача не пропускать – счет ничего не меняет.

– Тренерский штаб давал какие-то подсказки, как действовать, когда выходили на лед?
– Нет, ничего особенного. Всей команде сказали, что делать – никаких персональных установок.

– После второго периода Микко Коскинен сказал, что СКА спасет этот матч. У вас была такая уверенность?
– Да, я чувствовал, что мы можем спасти. Наша команда хорошо играла, создавала много моментов. Можно сказать, что мы спасли этот матч. Даже одно очко, которое мы заработали, - это уже хорошо. Отыграться с 1:5 – это здорово.

– Коскинен уедет после воскресной игры. Готовы стать номером один?
– Я всегда готов – решать тренерскому штабу.

Матч

СКА - Ак Барс - 5:6 Б. (1:4, 2:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Шипачёв (Дадонов, Гусев), 3:57 (1:0). Секач (Азеведо, Токранов), 5:45 (1:1 - бол.). Токранов (Глинкин, Охтамаа), 8:05 (1:2 - бол.). Попов (Глинкин, Охтамаа), 8:42 (1:3 - бол.). Ткачёв (Абросимов, Лукоянов), 10:07 (1:4 - бол.). Лазарев (Свитов, Обухов), 22:03 (1:5). Широков (Дацюк, Ковальчук), 27:08 (2:5 - бол.). Гусев (Белов, Чудинов), 35:11 (3:5 - бол.). Дацюк (Широков, Ковальчук), 55:00 (4:5 - бол.). Дацюк (Войнов, Ковальчук), 59:55 (5:5).

Победный буллит:

Лукоянов - 5:6.

Место и дата

30 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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