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Хоккейное волшебство в Ледовом. Видеообзор матчей КХЛ

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Хоккейное волшебство в Ледовом. Видеообзор матчей КХЛ
Источник: ХК СКА

В Континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи чемпионата. В Ханты-Мансийске «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Югрой (3:2). ЦСКА без проблем одолел «Нефтехимик» (4:1), а «Лада», ведя по ходу встречи 3:0, едва не упустила победу в гостевой встрече с «Северсталью», взяв верх только в серии буллитов (4:3). Центральный матч хоккейного вечера состоялся в Питере, где СКА принимал казанский «Ак Барс». 

Шайба 

Невероятную по зрелищности голевую атаку провели хоккеисты СКА. Евгений Дадонов, перехватив шайбу, выбежал «один в один» с голкипером «Ак Барса» Эмилем Гариповым. Но вместо броска по воротам последовал скрытый пас на Никиту Гусева. Форвард СКА, оценив ситуацию, нашел передачей Вадима Шипачева, расстрелявшего уже пустые ворота казанской команды. 

Грубость 

Жестокий удар коленом получил защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин от форварда СКА Евгения Кетова. Застигнутый врасплох игрок обороны казанцев долго лежал на льду, который смог покинуть только с помощью врачей команды. Кетов получил матч-штраф (5+20).


Это удаление дорого обошлось клубу с берегов Невы. За пять минут хоккеисты «Ак Барса» четырежды огорчили голкипера армейцев Игоря Шестеркина, к слову, впервые вышедшего на лед в составе СКА в этом сезоне. С любой точки зрения: более чем убедительное наказание за травму товарища по команде. 

Сэйв

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов дважды к ряду спасает команду от второго пропущенного гола. Сначала голкипер, сместившись, успел отразить бросок нападающего питерских армейцев Сергея Широкова. А через секунду не дал отличиться подключившемуся к атаке защитнику СКА Егору Яковлеву.

Волшебник 

Украшением и без того невероятного матча в Санкт-Петербурге стала шайба главного Волшебника КХЛ Павла Дацюка, влетевшая в ворота за 5 секунд до сирены. Едва уловимым движением форвард СКА оставил не при делах троих игроков «Ак Барса» и точным броском в «девятку»  перевёл матч в овертайм. 


Комбинация 

Всего в два коротких паса нападающие «Югры» Роман Людучин и Павел Медведев оставили не у дел всю оборону и голкипера «Салавата Юлаева».


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