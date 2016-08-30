Александр Бубнов: Будь я на месте Карреры – «Спартак» играл бы по-другому

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире программы «100% футбола» на радио «Спорт FM» обсудил матчи пятого тура РФПЛ «Спартак» - «Анжи» (0:2) и «Краснодар» - «Локомотив» (1:2). Прокомментировал возвращение Юрия Семина и поделился мнением относительно дебюта Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу.

Главные события пятого тура чемпионата России

- Возвращение Семина – это важное событие. Интересно, как «Локомотив» будет выглядеть и играть. До прихода Юрия Палыча у «железнодорожников» были проблемы в атаке. Они в четырех играх набрали четыре очка – это очень мало для старта чемпионата. Что касается «Спартака», красно-белые себя неплохо показали в игре с «Краснодаром». Специалисты ждали этот матч, чтобы посмотреть, как подопечные Карреры покажут себя на выезде. Но, как это не странно, меня больше интересовало, как будет выглядеть «Ростов» в игре с «Тереком». Вокруг ростовчан сейчас столько шума и слухов. В Ростове такой триумф – все влюбились в эту команду. И интересно было посмотреть на «Терек», в грозненской команде произошли изменения - они там тихой сапой провели селекцию, особо ее не рекламируя. Шума никакого не было, получилось так, что приобрели крепких и качественных профессионалов.

«БУДЬ Я НА МЕСТЕ КАРРЕРЫ - «СПАРТАК» ИГРАЛ БЫ ПО-ДРУГОМУ»

О матче «Анжи» - «Спартак» (0:2)

- Та игра, которую сейчас показывает «Спартак» - это заслуга тренера. Команда хорошо была настроена, мотивирована и от начала до конца выполняла тренерские установки. Если в первом тайме были проблемы на правом фланге, то во втором тайме команда перестроилась и уже со стороны «Анжи» проблем на этом фланге не было. Несмотря на то, что Андрей Ещенко удалили, команда достаточно уверено провела концовку матча.

О Массимо Каррере

- Каррера полностью управляет командой. Слова Квинси Промеса о том, что Массимо, как тактик, сильнее Дмитрия Аленичева и он раскрепостил команду, дал больше свободы в атаке, подтвердились. Получить тренерскую лицензию в Италии очень непросто. Там все очень серьезно, поэтому в отличии от наших тренеров, которые мы знаем, как получали категорию PRO и, как они учились. Уровень тренерской школы России уступает и несопоставимый с тем, что преподают в Италии. И нет ничего удивительного в том, что уровень квалификации иностранных тренеров выше. Но я не думаю, что Каррера знает что-то, чего не знает российский тренер советский школы. Но в целом уровень тренера «Спартака» выше наших тренеров.

О матче «Спартак» - «Локомотив» (6-й тур, 8 августа)

- В матче против «железнодорожников» не будет играть Фернандо – это большая проблема. У красно-белых есть два футболиста на эту позицию – это Глушаков и Ромуло. И тот и другой в организации игры с Фернандо сравниться не могут. И вот интересно, что будет делать Каррера, и как игра «Спартака» будет выглядеть. Я не знаю, что он придумает, но учитывая, что у Глушакова больше игровой практики то, скорее всего он и сыграет на этой позиции. А на позиции Дениса сыграет Попов или Джано. Если бы я был на месте Массимо Карреры, у меня бы команда уже давно по-другому бы играла. При мне команда сто процентов бы в прессинг играла. Но Каррера главный тренер – вот пускай он и решает. Это такой серьезный тест и для «Спартака», и для «Локомотива». После этого матча мы и поговорим о работе тренеров и о тех проблемах, которые есть в обоих клубах.

«СЕМИН – ФИГУРА, ВОКРУГ КОТОРОЙ МОГУТ СПЛОТИТЬСЯ ИГРОКИ»

О матче «Краснодар» - «Локомотив» (1:2)

- У «Краснодара» большие потери игроков стартового состава. Сигурдссон – ушел, Страннберг – отпущен в аренду, Мамаев, Каборе и Вандерсон – не играли. Ахмедову пришлось не на своей позиции играть – это сказалось на качестве игре.

О возвращении Юрия Семина

- Опыт Семина пригодится «Локомотиву», чтобы выйти из той ситуации, в которой он оказался. Руководство клуба сделало правильный выбор и это уже дало результат. «Железнодорожникам» очень важно, чтобы был авторитетный тренер. Юрий Палыч – это та фигура в клубе, вокруг которой могут сплотиться игроки и дать результат. Также новый тренер «Локомотива» может подготовить тренерские кадры. Несмотря на то, что Юрий Палыч поставил задачу попасть в тройку лидеров, он с клубом может даже за большее побороться. Пока перерыв на матчи сборных, у него есть возможность с командой поработать.

«ЧЕРЧЕСОВ СО СБОРНЫМИ НЕ РАБОТАЛ – ОН НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ»

О матче сборных России и Турции

- Жду первых матчей сборной под руководством Станислава Черчесова. Посмотрим, как выглядит команда, во что она будет играть. Черчесов никогда со сборными не работал – он вообще не знает, что это такое. Мы и раньше говорили, что в России футболисты есть – не все они в сборную вызываются, а самое главное не все они наигрываются. Сейчас этим игрокам будет дан шанс и посмотрим, как они себя будут проявлять. Обе сборные в этом матче решают разные задачи. У турок подготовка к отборочным матчам чемпионата мира. У сборной России – создание новой команды через контрольные игры. Для турецкой сборной этот матч важнее, чем для нас.

О базе сборной России по футболу

- Россия – единственная сборная, из известных, у которой нету своей современной базы. В свое время министерство финансов выделили очень большую сумму денег на строительство базы. Но Виталий Леонтьевич сделал все, чтобы этой базы не было. Сборной надо готовиться к домашнему чемпионату мира, а у нее базы нет. Ни одна сборная мира так не готовится к играм. Кстати, выделенные деньги были изъяты под Олимпийские игры.