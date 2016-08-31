Паршивлюк, Гранат и Яковлев покинули «Спартак». Последние трансферы РФПЛ

Сергей Паршивлюк и Владимир Гранат Источник: Sovsport.ru

В последний день лета в России закроется трансферное окно в РФПЛ. После этого российские клубы не смогут оформлять трансферы футболистов.

15:48. Защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай отказался переходить в «Челси».

15:32. «Локомотив» подписал контракты с полузащитником «Динамо» Игорем Денисовым и нападающим «Рубина» Игорем Портнягиным

15:28. Защитник «РБ Лейпциг» подпишет контракт с донским клубом. Сегодня Скопинцев прибыл в Ростов-на-Дону, где в ближайшее время подпишет контракт с желто-синими.

15:10. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, почему форвард «Эвертона» Бай Умар Ниасс не вернется в чемпионат России. Ранее сообщалось, что на игрока сборной Сенегала претендуют три клуба из Москвы – «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

15:00. Помните, Таски не горел желанием возвращаться в «Спартак»? Теперь он подумал-подумал. Посмотрел на Карреру. И не хочет уходить из «Спартака».

14:50. Нападающий «Эвертона» Бай Умар Ниасс может вернуться в чемпионат России до окончания трансферного окна. На игрока сборной Сенегала претендуют два московских клуба – «Локомотив» и «Спартак»

14:42. Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что уфимский клуб должен заплатить донецкому «Шахтеру» около 145-148 тысяч евро за переход хавбека Александра Зинченко.

14:35. Как сообщает сербское издание Informer.rs, защитник «Зенита» Вукашин Йованович отправится до конца сезона 2016/17 в аренду в «Оренбург».

14:26. Нападающий «Левски» Венцислав Христов может перейти в «Урал».

14:20. Наш опрос на сегодня посвящен всем футболистам, сменившим место работы, но не профессиональную деятельность.

14:15. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Игоря Денисова.



14:10. И отметим, что накануне «Зенит» вел переговоры по продаже полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» и Эсекиэля Гарая в «Валенсию».

14:00. Начнем с того, что представим вам нашу таблицу трансферов.

Добавим, что в течение года существует только два трансферных окна – в середине сезона и после его окончания. Зимний же период дозаявок в России начнется 25 января 2017 года и завершится 24 февраля.