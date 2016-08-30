«А плеймейкером будет Миранчук!» Эксперты о составе сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов удивил футбольную общественность – на первые свои матчи вызвал в национальную команду целый ряд новых игроков. Почти все они в сборной уже отмечались, но в таком сочетании не собирались ни разу.

Sovsport.ru попросил троих экспертов угадать стартовый состав на дебютную для Черчесова встречу с Турцией.

Евгений ЛОВЧЕВ: СВЕЖИЙ АТАКУЮЩИЙ СОСТАВ

Эксперт «Советского спорта» считает, что 31 августа в Анталье Черчесов перекроит линию обороны, отрядит хавбека «Спартака» Романа Зобнина на правый фланг полузащиты и во втором тайме выпустит на поле вратаря «Ростова» Сослана Джанаева.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ Игроки, которые вызваны для подготовки к контрольным матчам с Турцией (31 августа, Анталья) и Ганой (6 сентября, Москва). В основном списке – 23 футболиста. Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Крицюк («Краснодар»). Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов, Иван Новосельцев (оба – «Ростов»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Локомотив»). Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Максим Канунников, Магомед Оздоев (оба – «Рубин»), Алексей Миранчук, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»). Нападающие: Александр Ерохин и Дмитрий Полоз (оба – «Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»). Также к работе на тренировочном сборе будут привлечены еще три игрока – защитники Илья Кутепов («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА) и полузащитник Роман Емельянов («Урал»).

– Черчесов вызвал экспериментальный состав, но это еще не значит, что именно с ним он будет играть все время. В первом матче желательно, конечно, побеждать, но еще важнее – качество футбола. Хуже, чем мы играли на чемпионате Европы-2016, выступить невозможно.



Черчесов даст понять Игорю Акинфееву, что тот – первый номер сборной. Вратарь вратаря понимает, как никто другой. А во втором тайме выйдет Сослан Джанаев.

В центре защиты обязательно выйдет Василий Березуцкий, он же еще и капитан команды – что по человеческим качествам, что по игровым. В паре с ним – Иван Новосельцев: Черчесов же видит, как здорово «Ростов» играет в обороне. Не проблема, что ростовчане действуют в пять защитников, Новосельцев играл и в четыре, он привычный. Слева – Федор Кудряшов, он знаком Черчесову по работе в клубе, плюс неплохо сейчас выступает. Справа – краснодарец Сергей Петров.

Полузащита. Опорный – Дмитрий Тарасов. Рядом с ним Алан Дзагоев, которому после травмы надо набирать форму, поэтому ему наверняка дадут сыграть. «Под нападающим» – Алексей Миранчук, он единственный, кто может организовать атаку. Крайние хавбеки – Роман Зобнин, который играл у Черчесова в «Динамо» на фланге, и Олег Шатов. А впереди сыграет Федор Смолов. Совершенно свежий атакующий состав на будущее!

ВАРИАНТ ЛОВЧЕВА: Акинфеев (Джанаев) Петров – В.Березуцкий – Новосельцев – Кудряшов Тарасов – Дзагоев Зобнин – Миранчук – Шатов Смолов

Сергей ЮРАН: ЧЕРЧЕСОВУ НАДО ИСПЫТАТЬ НОЙШТЕДТЕРА

Экс-форвард сборной России и «Спартака» уверен: главный тренер предпочтет опереться на опытных футболистов, а в нападение поставит Смолова.

– В воротах – Акинфеев: вряд ли в первой игре Черчесов будет здесь что-то менять.

Два центральных защитника – Березуцкий и Роман Нойштедтер. Юрий Жирков слева, Роман Шишкин справа. Почему Нойштедтер? Главному тренеру важно испытать его в хорошем матче, чтобы понять, насколько можно на него рассчитывать. Что называется, пощупать. Пока линия обороны – такая, а дальше Черчесов будет смотреть, искать оптимальное сочетание.

Средняя линия. Юрий Газинский в роли опорника-разрушителя: в «Краснодаре» он дает большой объем работы, там это один из системообразующих игроков. Перед ним – Шатов и Дзагоев, оба могут сыграть нестандартно, отдать голевой пас, забить. Слева в полузащите Александр Самедов, справа Зобнин, который сейчас хорош в «Спартаке» и знаком Черчесову по «Динамо». Если у Романа не закружится голова от зарплаты и успеха, будет прогрессировать. Впереди Смолов, из всех нападающих он выглядит наиболее убедительно, Дзюба только восстанавливается после травмы, Кокорин – пока ни о чем, да его и вообще не вызвали.

Схема – 4–5–1: Черчесов везде играл с таким построением – и в «Тереке», и в «Амкаре», и в «Спартаке». При атаке эта расстановка трансформируется в 4–3–3, активные Самедов и Зобнин становятся крайними нападающими.

ВАРИАНТ ЮРАНА: Акинфеев Шишкин – В.Березуцкий – Нойштедтер (Новосельцев) – Жирков Газинский Зобнин – Дзагоев – Шатов – Самедов Смолов

Сергей КИРЬЯКОВ: ПУСТЬ МИРАНЧУК ПОНЮХАЕТ ПОРОХА

Экс-нападающий сборной России предполагает, что создавать острые моменты в сборной Черчесова станут Алан Дзагоев и Алексей Миранчук, а забивать – Федор Смолов.

– Во вратарской линии Черчесов экспериментировать не станет и остановится на самом ожидаемом варианте, то есть доверит место в воротах Акинфееву. А вот во втором матче (с Ганой 6 сентября. – Прим. ред.) изменения возможны.

В обороне возможны всякие варианты, но полагаю, что главный тренер выберет пару центральных защитников Березуцкий – Новосельцев. Иван представляет клуб, который пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Понятно, что в «Ростове» он играет по схеме в пять защитников, поэтому Черчесову важно посмотреть, как Новосельцев чувствует себя при другом построении и с другими партнерами.

Слева в обороне будет играть Юрий Жирков, справа – Роман Шишкин. Словом, мне кажется, что тренер станет опираться на опытных футболистов. Пусть игра и товарищеская, результат все же важен, потому как это первый матч Черчесова.

В полузащите сыграют два опорных хава Дмитрий Тарасов (во втором тайме, вероятно, его сменит Магомед Оздоев) и Алан Дзагоев. При владении мячом один из них, Дзагоев, будет выдвигаться вперед. Чуть выше этой пары – Миранчук. Слева – Олег Шатов, справа – Александр Самедов. Креатив в центре поля будет на Дзагоеве и Миранчуке, про которого давно и хорошо пишут. Алексея пора уже подводить к основному составу сборной России с прицелом на чемпионат мира 2018 года, чтобы он понюхал пороха.

У Шатова приличный опыт. Но на Евро-2016 он потерялся, потому что играл на непривычной для себя позиции «под нападающими», на фланге ему комфортнее. Самедов давно не играл за сборную, хотя постоянно был в обойме, – почему бы не дать ему шанс?

В нападении, исходя из количества забитых в этом сезоне мячей, должен выйти Федор Смолов.

ВАРИАНТ КИРЬЯКОВА: Акинфеев Шишкин – В.Березуцкий – Новосельцев – Жирков Дзагоев – Тарасов (Оздоев) Самедов – Миранчук – Шатов Смолов (Дзюба)