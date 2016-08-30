Олег Иванов: Сыграл за сборную — и расстроился
Полузащитник «Терека» Олег Иванов в интервью Sovsport.ru рассказал о сборной России и об интересе к своей персоне со стороны других клубов.
«ЕСЛИ ВСЕМ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ, ГОТОВ ПОВТОРИТЬ ФОРМУЛИРОВКУ СЛУЦКОГО»
- Сборная в Турции, а вы
в нашей редакции…
- Наверное, потому, что вы больше хотели видеть меня здесь, чем там! Если серьезно, тренер сделал правильный выбор – пока есть время, надо смотреть новых людей. Известно, на что способны те, кого вызывали раньше. Есть ребята, которые через матчи и подготовку к 2018 году могут стать лидерами.
- А есть ребята?
- Есть. Много талантливых игроков в возрасте от 15 до 18 лет. Жаль, потом они куда-то пропадают. Нет системы перехода от детского футбола к взрослому.
- Чемпионат мира
«послезавтра». Где взять защитников?
- Есть у нас защитники. Тот же Васин, если бы он в свое время не пересидел в ЦСКА. Семенов, Новосельцев. У нас постоянно играла одна пара центральных защитников, и не было ротации. Все время вызвали Леху Березуцкого, а в сборной он первым выходил на замену.
- Кому не повезло
родиться в эпоху Игнашевича - Березуцких?
- Денису Колодину. Получил травму, пришел новый тренер. Раз - и нет человека. Я всегда говорю - нет плохих футболистов, есть свои тренеры и свои команды. Тренерам лучше купить готового легионера, чем выращивать молодого, а тот сначала сидит на лавке, потом идет в первую лигу. Я сам попал туда в 17 лет, там был такой футболист Беслан Гублия. Я мяч на грудь принял – две его ноги пролетели рядом со мной. В тот миг я понял, что такое первая лига. Мужики зарабатывали деньги. Ошибешься – в раздевалке могли и по шапке дать.
- Среди чеченских футболистов
есть кандидаты в сборную?
- Чтобы понять, надо вызвать и посмотреть человека. Тот же Ризван Уциев. Я не говорю, что он готов сразу же играть на правом фланге. Понятно, что там есть Смольников, Фернандес, Шишкин.
- Вы осознаете свою
уникальность – ездили на два чемпионата Европы, но не сыграли ни минуты?
- Раньше был уникальней, когда не было ни одного матча за сборную. А тут сыграл пару матчей и расстроился.
- Ценим ваш юмор, но
грустного в этой теме, наверное, больше?
- В 2008-м не было грустно - в 20 лет попасть на такой праздник! А сейчас – да, сильно расстроился. Хотелось попробовать себя на высоком уровне.
- Перед Евро-2016 вы
сыграли против чехов и сербов. Чего тогда не хватило, чтобы проявить себя ярче?
- Когда с тренерами разбирали игру, серьезных претензий ко мне не было. Играли на фоне усталости, была цель – «перешагнуть» через нагрузки и еще добавить в этом компоненте.
- Как вам партнер по
сборной Роман Нойштедтер?
- Обученный уверенный в себе футболист. Видно, что парень играет в Европе. Опять же – он приехал, потренировался, ни одного полного матча не сыграл и сразу в составе на Евро!
- Вы готовы вслед за
Леонидом Слуцким повторить известную формулировку, относящуюся к команде?
- Если кому-то от этого станет легче, я могу поддержать ребят и повторить. Провалились, факт. А чего вы ждали от сборной?
- Хотя бы высокой самоотдачи…
- Мне кажется, именно за счет этого мы и хотели добавить. У нас не получилось.
- Вы не ходили к
Слуцкому после вылета с Евро?
- Нет. Прилетели, попрощался с ребятами, пошел спать.
- Наш эксперт Евгений
Ловчев, говоря о вас, часто повторяет: у Иванова в «Тереке» немного тепличные
условия. Партнеры всегда доставляют ему мяч, есть время подумать, сделать
передачу. А в сборной такого нет.
- Я в сборной ни разу не играл на своей позиции.
- И все же есть такое в
«Тереке»: «Не знаешь, что делать с мячом, - отдай Иванову»?
- У ребят надо спрашивать. Но вот с Маурисио и ныне травмированным Адилсоном у нас действительно сложилось прекрасное взаимопонимание. Понимали друг друга с полуслова. Потому и не удивился, когда Маурисио заиграл в «Зените». Эти ребята — высокого уровня.
«КОГДА ВЕДЕШЬ 4:0, МОГУТ И ДРАКИ ЗАВЯЗАТЬСЯ»
- Про защитников
поговорили, а про вашу позицию - нет. После вас и Аршавина нет ярких ребят, кто
бы в центре поля что-то придумывал. Почему так происходит? Есть версия, что
охоту сочинять, отдавать нестандартные передачи, отбивают еще в
детско-юношеском футболе.
- У нас такого не было. Когда мы уже совсем заигрывались, тренер Николай Иванович Паршин мог крикнуть: «Не отдавай мяч никому до следующей среды!» Но нам никогда не говорили: мол, сядешь на лавку и больше играть не будешь.
- Ваша версия, почему не
появляются хорошие полузащитники?
- Надо смотреть, может в детско-юношеских школах и правда отбивают желание нестандартно мыслить.
- В спартаковской не
отбивают?
- Нет, у нас такого не было.
- В каком возрасте вам
начали давать тактику?
- Мы много ездили по Европе, до 14 лет на клубном уровне среди школ абсолютно все выигрывали. Потом приезжали в возрасте 15 лет и уже из группы не выходили.
- Видели ролик про
детского тренера, который кричал на игроков, что нужно «играть в кость»?
- Таких роликов много. В нашей школе подобного не случалось, повезло с детскими тренерами.
- А против вас грубо
играли?
- Бывало, конечно. Например, когда ездили за сборную Москвы играть. Когда ведешь 4:0, могут и драки завязаться. Но это нормально, эмоции.
«БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЦСКА»
- Были предложения о
трансфере, от которых вы отказались?
- У меня были две возможности уйти из «Терека». Но тут не все от меня зависело. Скорее, от клуба.
- «Терек» не отпустил?
- Нет, другая сторона не проявила сильного желания.
- Клуб из России?
- Да.
- Это был ЦСКА? Или это
слухи?
- Не слухи. Что не срослось? Предложение было. Даже два. Но до завершающей стадии так и не дошло. Покупатели хотели, чтобы я сам инициировал этот вопрос.
- И вы обращались к
руководству «Терека»?
- Дважды или трижды. Мне резонно дали понять: если тебя хотят купить, пусть обращаются напрямую в клуб.
- У вас в контракте
прописана сумма отступных?
- Да, около трех миллионов евро. Но знаю, если бы была реальная возможность уйти, подошел бы к президенту «Терека» Магомеду Даудову, он бы меня за очень разумные деньги отпустил.
- Когда заканчивается
ваш контракт?
- Следующим летом.
- За год обычно заходят
разговоры о продлении. И начинает их клуб, если он заинтересован.
- Пока только в прессе читал о каких-то предложениях. Со мной никто из клуба на эту тему не говорил.
- И как реагируете на
это?
- Задумываюсь, нужен я или нет. Наверное, просто заняты люди пока. Или знают, что никому особо не пригожусь. Рассчитывают, что потом подпишу.
«ДА КОМУ Я НУЖЕН?»
- Что случилось с
Рашидом Рахимовым?
- Как со сборов прилетели, ему стало плохо, какая-то инфекция, пока не могут понять. Я особенно не вникал, но когда общался с тренером, было ясно, что он себя плохо чувствует. После «Локомотива» состояние еще хуже стало. После игры сидел бледный, еще под дождем весь матч простоял. Когда его отпустило, прилетел в Москву на обследование, сейчас в Вене.
- Диагноз есть?
- Не могут понять. У меня похожее было в том сезоне, температура стояла 37,2. Я все анализы сдал, ничего не нашли, все прошло в течение месяца.
- Вы все в Кисловодске
живете?
- Нет, уже второй сезон в Грозном, в гостинице.
- Привыкли?
- Кормят, стирают, и нормально.
- Чеченскую кухню, жижиг
галнаш, освоили?
- Ни разу не пробовал.
- Вообще не интересно
поэкспериментировать?
- Нет, взвешивают часто. Я вообще спокоен по отношению к еде, не привередливый. Сделали спагетти, посыпал сыром, съел и пошел спать.
- Вам же лишний вес не
грозит. Почему бы не попробовать новые блюда?
- Как не грозит? Раньше игровой вес был 92 кг, даже стыдно говорить. Когда я пришел после «Крыльев Советов» в «Терек», Станислав Черчесов спросил про вес. Сказал, что 92. Он в ответ: «Что ты мне рассказываешь? Не буду тебя штрафовать, сам поймешь, что не 92». В итоге через месяца 3-4 я весил уже 84 кг.
- Выходной день в
Грозном. Как вы его проводите?
- Проснулся. Взял билет на самолет до Москвы, полетел к семье.
- А если билетов нет?
- Берем такси, едем в Минеральные Воды, берем билет на самолет, летим в Москву.
- Вдруг нелетная погода?
- Тогда на улице делать нечего, посижу в номере. Но можно на рыбалку съездить, говорят, там озеро красивое. Просто в это лето аномальная жара стояла, под 40 градусов.
- То есть погода все
время летная была.
- Да, поэтому я к семье выбирался. Даже когда выдается один выходной, все равно лечу домой. Дети сильно скучают, да и жене тяжело одной.
- Раз уж такая тяга к
семье, не думали поближе к Москве перебраться?
- Да кому я нужен?
- Почему бы вам семью в
Грозный не перевезти?
- Это можно. Но один ребенок занимается в школе ЦСКА, нравится ему там. Потом через год ему в школу, сейчас в подготовительную группу ходит. Когда дети были младше, семья жила со мной в Кисловодске, никаких проблем не было.
- Что составляло досуг
тех же Маурисио или Адилсона? У вас есть Москва, а в Бразилию на выходных не
слетаешь.
- В Европе легионеры часто бывают. В Москву наведываются, в Дубай, Турцию, на Кипр.
«НИ В ФНЛ, НИ В ПФЛ ИГРАТЬ НЕ БУДУ»
- Вам 30 лет.
Потенциально готовы завершать карьеру во втором дивизионе?
- Ни в ФНЛ, ни в ПФЛ играть не буду. Как перестану быть нужным в РФПЛ, сразу закончу.
- Значит, в планах есть
что-то еще?
- Да, мне интересно было бы поработать тренером. Именно тренером, а не менеджером, к примеру.
- Тетрадочки вели с
записями установок своих наставников?
- Все в голове. Было, за кем запоминать. Скала, Яковенко, - долго можно перечислять.
- Черчесов занятия
Романцева фиксировал в блокнот.
- Теперь понятно, откуда такой интересный тренировочный процесс. А у меня память хорошая.
- Тренерскую карьеру
начнете в собственной школе?
- Посмотрим. Сейчас просто захожу при любой возможности, занимаюсь с детишками.
- Что за проект?
- Жена сказала — надо открыть школу. Я открыл.
- Если скажет открыть
ресторан…
- И его открою. Сначала не прислушивался к ней, потом подумал — почему нет? Заказал форму, арендовал манеж в Москве. Набрал мальчишек человек 30, разных возрастов, во время тренировки разбиваются на группы. Но заявок было больше пятидесяти. В этом смысле понравился репортаж про исландский футбол. Там женщина говорит: у них в школе две смены, 800 детей. Которых не ругают, даже когда опаздывают. Наоборот, подбадривают: молодец, что приехал. Вот и мне хочется, чтобы дети получали удовольствие от общения и игры. А там видно будет.
- Вывеска «Школа Олега
Иванова» есть?
- Уже повесили. Четыре тренера, занятия по вторникам и четвергам.
- Обучение бесплатное?
- Берем деньги только для оплаты аренды манежа. Чтобы зарабатывать на этом, нужно, наверное, человек 300-400 набирать. Или готовых воспитанников продавать в клубы, но о таком я даже не задумывался пока.
«У КАЖДОГО СВОЯ ПРАВДА»
- В сборную вас, может,
еще и вызовут, но шанс невелик. Вы остались играть в «Тереке». Где вы берете
стимулы продолжать всем этим заниматься дальше?
- Стимул? Я просто полюбил футбол в детстве.
- Ну, матчи раз в
неделю, но каждый день выходить на тренировку, выкладываться на ней?
- Сейчас на каждой тренировке есть какой-то соревновательный момент. Появляется азарт, заводишься, хочется забить, отдать.
- Азарт пробиться в
сборную еще есть?
- Есть. Хочу играть за сборную.
- «Терек» из года в год
вроде бы на что-то претендует, но в итоге все заканчивается примерно одинаково.
Это не раздражает?
- Да, тяжеловато. Понимаешь, что так и не выиграл за карьеру каких-то титулов. Наверное, что-то где-то можно было бы изменить, переиграть. Но пусть все течет так, как течет.
- Матч 2009 года «Терек»
- «Крылья Советов». Вы играли за самарцев. Приехали…
- Проиграли и уехали. А вообще, столько уже говорилось про этот матч. Даже каких-то виновных вроде нашли… У каждого своя правда. Как по мне, так обычная, нормальная игра была.
- А как это изнутри
смотрелось, с поля. Неужели не было каких-то подозрений, что кто-то не
добегает?
- Да нас даже на детекторе лжи проверяли. Вернулись в Самару, через несколько дней люди из прокуратуры приезжали. Вроде, все нормально было, никто не обманул. Меня просто допрашивали, без детектора.
«ХОЧУ ПРОЧИТАТЬ КНИГУ БУБНОВА»
- Понятно, что вопрос, в
каком европейском чемпионате вы хотели бы поиграть, звучит утопично, но какая
зарубежная команда вам импонирует?
- Раньше нравился «Ливерпуль». Во времена, когда там еще Джеррард играл, они Лигу чемпионов брали. Подкупало то, что они всегда бились до конца, какой бы счет ни был. А в игровом плане – «Манчестер Юнайтед» тоже тех времен, «Барселона». Все как у всех, наверное. Но сейчас особо много европейский футбол не смотрю. Когда на базу заедешь, российский чемпионат пощелкаешь, и все. Хочется и фильмы поглядеть, сериалы, книгу почитать. А то уже голова начинает пухнуть.
- А что последнее
прочитали, кстати?
- Книгу про Тайсона, «Беспощадная истина». До этого – «Не сломленный», про Мухаммеда Али. Нравятся биографии. Сейчас вот хочу книгу Бубнова прочитать.
- Часто ли заходит в
раздевалку президент Чечни?
- Последний раз – года два назад. И в том же сезоне приезжал на тренировку.
- Сколько у вас
накопилось подарочных автомобилей?
- У меня – ни одного.
- А какие-нибудь
экзотические подарки?
- Президент клуба, Магомед Даудов, подарил часы. Хорошие.
- Носите?
- Нет.
- Почему?
- Привык к старым. И потом, где мне в них ходить? В комнате в Грозном? Я спокойно отношусь к таким вещам. Наверное, переболел уже.