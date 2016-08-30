Олег Иванов: Сыграл за сборную — и расстроился

Полузащитник «Терека» Олег Иванов в интервью Sovsport.ru рассказал о сборной России и об интересе к своей персоне со стороны других клубов.

«ЕСЛИ ВСЕМ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ, ГОТОВ ПОВТОРИТЬ ФОРМУЛИРОВКУ СЛУЦКОГО»

- Сборная в Турции, а вы в нашей редакции…

- Наверное, потому, что вы больше хотели видеть меня здесь, чем там! Если серьезно, тренер сделал правильный выбор – пока есть время, надо смотреть новых людей. Известно, на что способны те, кого вызывали раньше. Есть ребята, которые через матчи и подготовку к 2018 году могут стать лидерами.

- А есть ребята?

- Есть. Много талантливых игроков в возрасте от 15 до 18 лет. Жаль, потом они куда-то пропадают. Нет системы перехода от детского футбола к взрослому.

- Чемпионат мира «послезавтра». Где взять защитников?

- Есть у нас защитники. Тот же Васин, если бы он в свое время не пересидел в ЦСКА. Семенов, Новосельцев. У нас постоянно играла одна пара центральных защитников, и не было ротации. Все время вызвали Леху Березуцкого, а в сборной он первым выходил на замену.

- Кому не повезло родиться в эпоху Игнашевича - Березуцких?

- Денису Колодину. Получил травму, пришел новый тренер. Раз - и нет человека. Я всегда говорю - нет плохих футболистов, есть свои тренеры и свои команды. Тренерам лучше купить готового легионера, чем выращивать молодого, а тот сначала сидит на лавке, потом идет в первую лигу. Я сам попал туда в 17 лет, там был такой футболист Беслан Гублия. Я мяч на грудь принял – две его ноги пролетели рядом со мной. В тот миг я понял, что такое первая лига. Мужики зарабатывали деньги. Ошибешься – в раздевалке могли и по шапке дать.

- Среди чеченских футболистов есть кандидаты в сборную?

- Чтобы понять, надо вызвать и посмотреть человека. Тот же Ризван Уциев. Я не говорю, что он готов сразу же играть на правом фланге. Понятно, что там есть Смольников, Фернандес, Шишкин.

- Вы осознаете свою уникальность – ездили на два чемпионата Европы, но не сыграли ни минуты?

- Раньше был уникальней, когда не было ни одного матча за сборную. А тут сыграл пару матчей и расстроился.

- Ценим ваш юмор, но грустного в этой теме, наверное, больше?

- В 2008-м не было грустно - в 20 лет попасть на такой праздник! А сейчас – да, сильно расстроился. Хотелось попробовать себя на высоком уровне.

- Перед Евро-2016 вы сыграли против чехов и сербов. Чего тогда не хватило, чтобы проявить себя ярче?

- Когда с тренерами разбирали игру, серьезных претензий ко мне не было. Играли на фоне усталости, была цель – «перешагнуть» через нагрузки и еще добавить в этом компоненте.

- Как вам партнер по сборной Роман Нойштедтер?

- Обученный уверенный в себе футболист. Видно, что парень играет в Европе. Опять же – он приехал, потренировался, ни одного полного матча не сыграл и сразу в составе на Евро!

- Вы готовы вслед за Леонидом Слуцким повторить известную формулировку, относящуюся к команде?

-​ Если кому-то от этого станет легче, я могу поддержать ребят и повторить. Провалились, факт. А чего вы ждали от сборной?

- Хотя бы высокой самоотдачи…

- Мне кажется, именно за счет этого мы и хотели добавить. У нас не получилось.

- Вы не ходили к Слуцкому после вылета с Евро?

- Нет. Прилетели, попрощался с ребятами, пошел спать.

- Наш эксперт Евгений Ловчев, говоря о вас, часто повторяет: у Иванова в «Тереке» немного тепличные условия. Партнеры всегда доставляют ему мяч, есть время подумать, сделать передачу. А в сборной такого нет.

- Я в сборной ни разу не играл на своей позиции.

- И все же есть такое в «Тереке»: «Не знаешь, что делать с мячом, - отдай Иванову»?

- У ребят надо спрашивать. Но вот с Маурисио и ныне травмированным Адилсоном у нас действительно сложилось прекрасное взаимопонимание. Понимали друг друга с полуслова. Потому и не удивился, когда Маурисио заиграл в «Зените». Эти ребята — высокого уровня.

«КОГДА ВЕДЕШЬ 4:0, МОГУТ И ДРАКИ ЗАВЯЗАТЬСЯ»

- Про защитников поговорили, а про вашу позицию - нет. После вас и Аршавина нет ярких ребят, кто бы в центре поля что-то придумывал. Почему так происходит? Есть версия, что охоту сочинять, отдавать нестандартные передачи, отбивают еще в детско-юношеском футболе.

- У нас такого не было. Когда мы уже совсем заигрывались, тренер Николай Иванович Паршин мог крикнуть: «Не отдавай мяч никому до следующей среды!» Но нам никогда не говорили: мол, сядешь на лавку и больше играть не будешь.

- Ваша версия, почему не появляются хорошие полузащитники?

- Надо смотреть, может в детско-юношеских школах и правда отбивают желание нестандартно мыслить.

- В спартаковской не отбивают?

- Нет, у нас такого не было.

- В каком возрасте вам начали давать тактику?

- Мы много ездили по Европе, до 14 лет на клубном уровне среди школ абсолютно все выигрывали. Потом приезжали в возрасте 15 лет и уже из группы не выходили.

- Видели ролик про детского тренера, который кричал на игроков, что нужно «играть в кость»?

- Таких роликов много. В нашей школе подобного не случалось, повезло с детскими тренерами.

- А против вас грубо играли?

- Бывало, конечно. Например, когда ездили за сборную Москвы играть. Когда ведешь 4:0, могут и драки завязаться. Но это нормально, эмоции.

«БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЦСКА»

- Были предложения о трансфере, от которых вы отказались?

- У меня были две возможности уйти из «Терека». Но тут не все от меня зависело. Скорее, от клуба.

- «Терек» не отпустил?

- Нет, другая сторона не проявила сильного желания.

- Клуб из России?

- Да.

- Это был ЦСКА? Или это слухи?

- Не слухи. Что не срослось? Предложение было. Даже два. Но до завершающей стадии так и не дошло. Покупатели хотели, чтобы я сам инициировал этот вопрос.

- И вы обращались к руководству «Терека»?

- Дважды или трижды. Мне резонно дали понять: если тебя хотят купить, пусть обращаются напрямую в клуб.

- У вас в контракте прописана сумма отступных?

- Да, около трех миллионов евро. Но знаю, если бы была реальная возможность уйти, подошел бы к президенту «Терека» Магомеду Даудову, он бы меня за очень разумные деньги отпустил.

- Когда заканчивается ваш контракт?

- Следующим летом.

- За год обычно заходят разговоры о продлении. И начинает их клуб, если он заинтересован.

- Пока только в прессе читал о каких-то предложениях. Со мной никто из клуба на эту тему не говорил.

- И как реагируете на это?

- Задумываюсь, нужен я или нет. Наверное, просто заняты люди пока. Или знают, что никому особо не пригожусь. Рассчитывают, что потом подпишу.

«ДА КОМУ Я НУЖЕН?»

- Что случилось с Рашидом Рахимовым?

- Как со сборов прилетели, ему стало плохо, какая-то инфекция, пока не могут понять. Я особенно не вникал, но когда общался с тренером, было ясно, что он себя плохо чувствует. После «Локомотива» состояние еще хуже стало. После игры сидел бледный, еще под дождем весь матч простоял. Когда его отпустило, прилетел в Москву на обследование, сейчас в Вене.

- Диагноз есть?

- Не могут понять. У меня похожее было в том сезоне, температура стояла 37,2. Я все анализы сдал, ничего не нашли, все прошло в течение месяца.

- Вы все в Кисловодске живете?

- Нет, уже второй сезон в Грозном, в гостинице.

- Привыкли?

- Кормят, стирают, и нормально.

- Чеченскую кухню, жижиг галнаш, освоили?

- Ни разу не пробовал.

- Вообще не интересно поэкспериментировать?

- Нет, взвешивают часто. Я вообще спокоен по отношению к еде, не привередливый. Сделали спагетти, посыпал сыром, съел и пошел спать.

- Вам же лишний вес не грозит. Почему бы не попробовать новые блюда?

- Как не грозит? Раньше игровой вес был 92 кг, даже стыдно говорить. Когда я пришел после «Крыльев Советов» в «Терек», Станислав Черчесов спросил про вес. Сказал, что 92. Он в ответ: «Что ты мне рассказываешь? Не буду тебя штрафовать, сам поймешь, что не 92». В итоге через месяца 3-4 я весил уже 84 кг.

- Выходной день в Грозном. Как вы его проводите?

- Проснулся. Взял билет на самолет до Москвы, полетел к семье.

- А если билетов нет?

- Берем такси, едем в Минеральные Воды, берем билет на самолет, летим в Москву.

- Вдруг нелетная погода?

- Тогда на улице делать нечего, посижу в номере. Но можно на рыбалку съездить, говорят, там озеро красивое. Просто в это лето аномальная жара стояла, под 40 градусов.

- То есть погода все время летная была.

- Да, поэтому я к семье выбирался. Даже когда выдается один выходной, все равно лечу домой. Дети сильно скучают, да и жене тяжело одной.

- Раз уж такая тяга к семье, не думали поближе к Москве перебраться?

- Да кому я нужен?

- Почему бы вам семью в Грозный не перевезти?

- Это можно. Но один ребенок занимается в школе ЦСКА, нравится ему там. Потом через год ему в школу, сейчас в подготовительную группу ходит. Когда дети были младше, семья жила со мной в Кисловодске, никаких проблем не было.

- Что составляло досуг тех же Маурисио или Адилсона? У вас есть Москва, а в Бразилию на выходных не слетаешь.

- В Европе легионеры часто бывают. В Москву наведываются, в Дубай, Турцию, на Кипр.

«НИ В ФНЛ, НИ В ПФЛ ИГРАТЬ НЕ БУДУ»

- Вам 30 лет. Потенциально готовы завершать карьеру во втором дивизионе?

- Ни в ФНЛ, ни в ПФЛ играть не буду. Как перестану быть нужным в РФПЛ, сразу закончу.

- Значит, в планах есть что-то еще?

- Да, мне интересно было бы поработать тренером. Именно тренером, а не менеджером, к примеру.

- Тетрадочки вели с записями установок своих наставников?

- Все в голове. Было, за кем запоминать. Скала, Яковенко, - долго можно перечислять.

- Черчесов занятия Романцева фиксировал в блокнот.

- Теперь понятно, откуда такой интересный тренировочный процесс. А у меня память хорошая.

- Тренерскую карьеру начнете в собственной школе?

- Посмотрим. Сейчас просто захожу при любой возможности, занимаюсь с детишками.

- Что за проект?

- Жена сказала — надо открыть школу. Я открыл.

- Если скажет открыть ресторан…

- И его открою. Сначала не прислушивался к ней, потом подумал — почему нет? Заказал форму, арендовал манеж в Москве. Набрал мальчишек человек 30, разных возрастов, во время тренировки разбиваются на группы. Но заявок было больше пятидесяти. В этом смысле понравился репортаж про исландский футбол. Там женщина говорит: у них в школе две смены, 800 детей. Которых не ругают, даже когда опаздывают. Наоборот, подбадривают: молодец, что приехал. Вот и мне хочется, чтобы дети получали удовольствие от общения и игры. А там видно будет.

- Вывеска «Школа Олега Иванова» есть?

- Уже повесили. Четыре тренера, занятия по вторникам и четвергам.

- Обучение бесплатное?

- Берем деньги только для оплаты аренды манежа. Чтобы зарабатывать на этом, нужно, наверное, человек 300-400 набирать. Или готовых воспитанников продавать в клубы, но о таком я даже не задумывался пока.

«У КАЖДОГО СВОЯ ПРАВДА»

- В сборную вас, может, еще и вызовут, но шанс невелик. Вы остались играть в «Тереке». Где вы берете стимулы продолжать всем этим заниматься дальше?

- Стимул? Я просто полюбил футбол в детстве.

- Ну, матчи раз в неделю, но каждый день выходить на тренировку, выкладываться на ней?

- Сейчас на каждой тренировке есть какой-то соревновательный момент. Появляется азарт, заводишься, хочется забить, отдать.

- Азарт пробиться в сборную еще есть?

- Есть. Хочу играть за сборную.

- «Терек» из года в год вроде бы на что-то претендует, но в итоге все заканчивается примерно одинаково. Это не раздражает?

- Да, тяжеловато. Понимаешь, что так и не выиграл за карьеру каких-то титулов. Наверное, что-то где-то можно было бы изменить, переиграть. Но пусть все течет так, как течет.

- Матч 2009 года «Терек» - «Крылья Советов». Вы играли за самарцев. Приехали…

- Проиграли и уехали. А вообще, столько уже говорилось про этот матч. Даже каких-то виновных вроде нашли… У каждого своя правда. Как по мне, так обычная, нормальная игра была.

- А как это изнутри смотрелось, с поля. Неужели не было каких-то подозрений, что кто-то не добегает?

- Да нас даже на детекторе лжи проверяли. Вернулись в Самару, через несколько дней люди из прокуратуры приезжали. Вроде, все нормально было, никто не обманул. Меня просто допрашивали, без детектора.

«ХОЧУ ПРОЧИТАТЬ КНИГУ БУБНОВА»

- Понятно, что вопрос, в каком европейском чемпионате вы хотели бы поиграть, звучит утопично, но какая зарубежная команда вам импонирует?

- Раньше нравился «Ливерпуль». Во времена, когда там еще Джеррард играл, они Лигу чемпионов брали. Подкупало то, что они всегда бились до конца, какой бы счет ни был. А в игровом плане – «Манчестер Юнайтед» тоже тех времен, «Барселона». Все как у всех, наверное. Но сейчас особо много европейский футбол не смотрю. Когда на базу заедешь, российский чемпионат пощелкаешь, и все. Хочется и фильмы поглядеть, сериалы, книгу почитать. А то уже голова начинает пухнуть.

- А что последнее прочитали, кстати?

- Книгу про Тайсона, «Беспощадная истина». До этого – «Не сломленный», про Мухаммеда Али. Нравятся биографии. Сейчас вот хочу книгу Бубнова прочитать.

- Часто ли заходит в раздевалку президент Чечни?

- Последний раз – года два назад. И в том же сезоне приезжал на тренировку.

- Сколько у вас накопилось подарочных автомобилей?

- У меня – ни одного.

- А какие-нибудь экзотические подарки?

- Президент клуба, Магомед Даудов, подарил часы. Хорошие.

- Носите?

- Нет.

- Почему?

- Привык к старым. И потом, где мне в них ходить? В комнате в Грозном? Я спокойно отношусь к таким вещам. Наверное, переболел уже.