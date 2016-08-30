«Для нас эта медаль золотая». Домашние эмоции ватерполисток-медалисток Рио

Бронзовые призеры Олимпиады (слева направо): Анна Карнаух, Анастасия Симанович, Надежда Глызина, Евгения Иванова, Екатерина Прокофьева и Евгения Соболева Источник: Spb.Sovsport.ru

Spb.Sovsport.ru – о чествовании ватерполисток сборной России, которые привезли в родные Кириши бронзовые медали Олимпийских Игр в Рио.

Уже больше недели прошло с тех пор, как сборная России по водному поло смогла завоевать бронзовые медали на Олимпиаде в Рио. В составе национальной команды было сразу шесть спортсменок из города Кириши Ленинградской области – кузницы ватерпольных талантов России.

В родном городе их чествуют, как самых настоящих героинь: на праздничное мероприятие ватерполистки приезжают на новеньких автомобилях, подаренных каждому олимпийцу-медалисту. Их встречают толпы детей, которые скандируют кричалки, на лицах медалисток слезы.

А ведь всего этого могло и не быть, если бы не…

Анна Карнаух

Голкипер команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» своими руками добыла бронзу Игр, отбив решающий пенальти в матче против венгерок.

– Понимаю, что один момент мог все решить – все или ничего, – рассуждает героиня бронзового матча Карнаух, которая начинала турнир на скамейке запасных. – Но это игра, в этом она и прекрасна. При этом у меня были все записи бросков венгерок, я знала, как каждая из них будет исполнять пенальти. Рада, что это дало свои плоды.

– Теперь можно спокойно радоваться на шикарном чествовании.

– Да, я даже не ожидала, что все будет настолько здорово. Мы были в Москве, но там больше внимания уделяли золотым медалистам, а тут все-таки родной город! Невероятно приятно, мы сидели и слушали слова благодарности со слезами на глазах.

– Следующие цели для себя уже установили?

– Сейчас немного отдохну, а потом снова тренироваться. У нас две глобальных цели: одна ближайшая, а одна через четыре года. Ближайшая – Евролига, которую уже пора брать, а глобальная – исполнить мечту и стать в Токио олимпийскими чемпионками.

Надежда Глызина

Надежда Глызина вернулась в водное поло после двухлетнего перерыва, помогла своему «КИНЕФ-Сургутнефтегазу» взять чемпионат и Кубок России, а на Олимпиаде в Рио на себе тащила сборную в самые сложные игровые моменты. 4 мяча в четвертьфинале против испанок, 5 – в матче за бронзу. Плюс хладнокровно исполненный послематчевый пенальти.

– Не ожидала, что вернусь в большой спорт так удачно, – рассказывает Глызина, держа на руках заснувшую маленькую дочку Милану. – Меня мотивировали мои спортивные амбиции, хотелось вернуться как минимум на тот уровень, который был у меня раньше. Даже не мечтала об Олимпиаде. Благодарю всех, кто приложил руку к тому, что сейчас я стою здесь с олимпийской медалью – для кого-то она бронзовая, а для меня она золотая. Также огромное спасибо всем, кто сделал для нас такой потрясающий праздник, это безумно приятно.

- Не хуже чем в Москве?

- Даже лучше! Вы понимаете, Кириши – родной город, я здесь родилась, эмоции просто зашкаливают, сложно подобрать слова.

- Пора готовиться к Токио-2020?

- Я уже один раз зарекалась, что ушла из спорта (смеется). Больше не буду!

Евгения Соболева и Евгения Иванова

У команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» есть свой играющий символ – это Евгения Соболева. Она 14-кратная чемпионка России, и в сборной страны за ее плечами, естественно, огромное количество матчей. Она брала медали чемпионата мира еще в 2007-м, на второй год выступления за Россию. И вот в Рио ей покорилась олимпийская медаль.

– Только здесь, в родном городе, начала понимать, что выиграла бронзу Олимпиады, – признается Соболева. – В Рио все случилось так быстро, даже не успели осознать. Спасибо большое всем за поддержку, без неё мы бы ничего не смогли достичь. Олимпийская медаль очень тяжёлая! Ради нее мы столько работали и тренировались. А вот насчет будущего сейчас ничего не могу сказать. Но если позволит здоровье, обязательно выступлю в Токио!

У Евгении Ивановой другая история – она стала играть за «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» в 2013-м, уже трехкратной чемпионкой Европы, чемпионкой мира среди юниоров. В Киришах она стала чемпионкой страны – этого титула для коллекции ей не хватало, потому что за последние полтора десятка лет выиграть российское золото можно только в этой команде. А теперь у нее на полке есть и олимпийская медаль.

Анастасия Симанович

Без самой молодой киришанки в составе сборной России серии пенальти в бронзовом матче могло и не быть. Легкая рука Симанович на последней секунде матча спасла: это был единственный мяч Анастасии во встрече, но он оказался самым важным и нужным – потому что перевел матч в серию пенальти.

– Я бы не стала выделять себя в нашей победе, я даже пенальти не била в бронзовом матче, – скромничает Симанович. – Но мне приятно, что мой гол запомнился всем.

– От России никто не ждал эту медаль. Вы же читали прессу накануне?

– Конечно, без этого никак. Даже если не хочешь читать – все равно приходится, потому что хочется знать, что думают люди. Чувствовали недоверие, но поддержка родных и близких, нашего родного города помогли нам сделать праздник.

– Эмоции от этой победы уже утихли?

– Они стали еще мощнее! Тогда в бассейне мы еще не понимали, что сделали. А сейчас это понимание как раз приходит, и эмоции просто зашкаливают.

Екатерина Прокофьева

Самой спокойной на чествовании была капитан национальной сборной Екатерина Прокофьева.

– Не подумайте, что я не эмоциональна и не рада такому празднику, просто очень много эмоций оставили в олимпийском бассейне и в Рио, – объясняет Прокофьева. – Я безумно счастлива, что нас так любят в Киришах: в городе, который стал мне родным. Тут нас принимают такими, какие мы есть, радуются нашим успехам, как своим.

– Расскажите, как прошла московская встреча с олимпийцами.

– Все было на высшем уровне. Получили свои награды и ордена, машины. Нас поздравил Владимир Владимирович Путин. Сначала выступал перед всеми олимпийцами, потом подходил отдельно к каждой федерации. Мы с ним немного пообщались. Это было незабываемо.