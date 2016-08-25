Тренируйся как спартанец. Полный гид по тренировкам спецназа Древнего Мира

Геродот писал: в 480 году до нашей эры 300 спартанцев (правда, с ними было еще около семи тысяч воинов со всей Греции) дали отпор 250-тысячному войску персидского царя Ксеркса. Спартанцы в течение всей жизни ковали сталь из своих тел: они изнуряли себя бегом, голодом, поднятием, тяжестей и борьбой. Это сделало их, пожалуй, самыми подготовленными воинами древнего мира. Как тренировались спартанцы, и как адаптировать их тренинг под современность – в материале Sovsport.ru.

Бег спартанцев

Как было: с соревнований в беге на одну стадию (192 метра) когда-то начались Олимпийские игры, в которых жители Спарты не раз становились победителями. Потом ввели двойной бег (384 метра) – атлеты бежали стадию до столба, затем поворачивали и возвращались к исходной точке. Был еще долгий бег на семь стадий (1344 метра) и, наконец, самое важное состязание – бег гоплитов, вооруженных воинов (в шлеме и со щитом). Дистанция – 2 стадии.

Считается, что щит спартанца весил около 7 килограммов и достигал в диаметре 60-80 сантиметров. Основу щита делали деревянной, а снаружи обшивали железом или бронзой. Вес шлема спартанца – 1-2 кг, в зависимости от модификации. Воины Спарты использовали «коринфские» и «аттические» шлемы. Первые полностью закрывали лицо нащечниками, оставляя лишь прорезь для глаз. Вторые были более легкими и открытыми.

Бег считался основой основ подготовки спартанца. Пеших воинов-гоплитов считали в Спарте элитой войска, а конницу и моряков не уважали. Способность бегать в полном вооружении позволяла группироваться, атаковать и отступать в бою.





Как адаптировать: бойцы ММА и кроссфитеры вместо отягощений гоплита используют бег со специальными санями. Сани нагружают дисками от штанги и при беге толкают перед собой.

Если в наличии нет саней – привяжите диски от штанги длинной веревкой к поясу. Бегите, волоча диски за собой. Бег с отягощениями формирует выносливость, рельеф, силу. Введите его в свои тренировки 1-2 раза в неделю и увидите, как отреагирует тело. Оно станет более поджарым, «сухим», а обычный бег после этого покажется легкой забавой.





Бокс спартанцев

Как было: Плутарх пишет: учителя в Спарте поощряли драки между молодыми учениками. Считалось, что кулачный бой – отличная подготовка к будущим войнам. Правила схваток часто определяли заранее: до крови, до падения на землю. Кулачные схватки привлекали много зрителей.

В 7 веке до н.э. бои на кулаках и панкратион (симбиоз бокса и борьбы) ввели в состав Олимпийских игр. Атлеты бились обнаженными. Боксеры наматывали кожаные ремни на руки, а в панкратионе обходились без них. Легенды рассказывают: некий Аррахеон-грек дважды победил в панкратионе на Олимпийских играх, а в третьем финале умер, задушенный соперником. Однако победу все же вновь отдали ему. Аррахеон, уже мертвый, так зажал в захвате ногу соперника, что тот не выдержал и запросил остановки боя.

Чемпионом по боям без правил считают и философа Платона: он был олицетворением древнегреческого принципа «развивай тело и ум». В Спарте практиковали, помимо мужского, и женский панкратион. Судью, следившего за поединком, вооружали палкой, чтобы разнять спартанок.





Как адаптировать: панкратион – прообраз современного ММА (смешанныъх боевых искусств). Введите в свой тренировочный план как минимум две тренировки по ММА в неделю. Они приблизят вас к идеалу воина древней Спарты.

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Многоборье спартанцев

Как было: метание копья, которое чередовали бегом, метанием диска и прыжками в длину было общегреческой дисциплиной. На Олимпийских играх сюда добавили еще борьбу и получили пентатлон – пятиборье.

Копье было одним из главных орудий спартанца. Спартанские фаланги, ощетиниваясь копьями, стоя щитом к щиту, успешно противостояли даже конным воинам. Копье достигало в длину примерно 2,5 метров. Обучать метанию копья подростков-спарт анцев начинали с раннего детства. На первых порах обучения копья заменяли обычными палками.

Как адаптировать: кроссфит можно назвать современным аналогом греческого многоборья. Кроссфит построен вокруг круговых тренировок: они включают самые разные упражнения – в том числе, бег и силовые – которые нужно выполнять одно за другим. В ряде упражнений кроссфитеры используют медбол - мяч, наполненный песком или опилками. Броски медбола можно сравнить со спартанским метанием диска. Попробуйте выполнить такой комплекс: бег на 100 метров чередуй с 10 бросками медбола в стену на высоту 3 метра. Вес медбола – 6-8 кг. Всего сделай шесть раундов.





Пауэрлифтинг спартанцев

Как было: поднятие тяжестей довершало подготовку спартанского воина, который сочетал в себе функциональность и силу. В качестве гантелей и штанги использовали камни различной величины, мешки с песком и глиной, и даже – различных животных. История Олимпийских игр говорит о силаче Милоне Кротонском, который поднял на плечи молодого быка и с ним четыре круга по стадиону. На память от другого силача осталась каменная плита весом 143 кг. Выбитая на ней надпись гласит: «Меня поднял одной рукой над головой Бибон, атлет».





Как адаптировать: «сэндбэг» – мешок с песком, вес которого можно варьировать (в среднем от 20 до 70 кг). Тренировки с сэндбегами сегодня вошли в программу подготовки стронгменов, их используют в тяжелой атлетике, ММА, бодибилдинге, кроссфите. Сэндбэг может стать альтернативой поднадоевшей штанге: он позволяет выполнять все классические упражнения лифтера – приседания, тяги и жимы.





Диета спартанцев

Как было: мальчиков в Спарте держали в полуголодном режиме. Считалось, что голод сделает мышцы тела сухими и функциональными. Любимым блюдом воинов была т.н. «черная похлебка»: бульон из свиных ног, свиной крови и чечевицы. Плутарх пишет: «Старики отказывались от мяса, отдавая его молодым, а сами наливали свое кушанье, похлебку. Говорят, один понтийский царь купил себе спартанского повара исключительно для приготовления «чёрной похлёбки», но, когда попробовал её, с отвращением выплюнул и страшно рассердился».

Как адаптировать: палеодиета (или «диета пещерного человека») – модное сегодня направление в фитнесе. Ее суть в том, что первые люди еще не умели варить крупы, печь хлеб, делать сахар (к слову, в античности это делать уже научились) – они питались исключительно мясом, фруктами и овощами. Все это, по мнению адептов палеодиеты, намного лучше питает организм человека, чем современные полуфабрикаты, тесто и искусственные добавки.