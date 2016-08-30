Анатолий Маргиев: На победе Рамонова мог выиграть семь миллионов

Сослан Рамонов Источник: Reuters

Последнюю 19-ю золотую медаль на Играх в Рио России принес 25-летний борец-вольник из Осетии Сослан Рамонов. Воспитанник спортивного интерната ЦСКА одолел соперников за явным преимуществом, проведя на одну схватку больше, чем соперник по финалу. Для его личного тренера, 62-летнего наставника команды ЦСКА по борьбе Анатолия Маргиева, эти Игры далеко не первые, а золотая олимпийская медаль, завоеванная его учеником – уже четвертая за 20 лет. Через неделю после очередного триумфа известный тренер рассказал о борьбе в Рио и том, как вылепил из капризного юноши самого быстрого в мире борца.

ОЦЕНКА ЗА РИО: «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

- Анатолий Хазбиевич, на Играх в Рио ваш ученик Сослан Рамонов завоевал золотую медаль (весовая категория до 65 кг), также победу одержал Абдулрашид Садулаев (до 86 кг), Аниуар Гедуев выиграл серебро (до 74 кг). Какую оценку вы поставите за выступление в Рио вашему бывшему ученику – главному тренеру национальной команды по вольной борьбе Дзамболату Тедееву?

- Работу Тедеева уже оценила Федерация спортивной борьбы России, продлив с ним контракт до следующих Игр в Токио-2020. Могу оценить выступление российской команды. Моя оценка – «удовлетворительно», потому что я максималист. Неофициальный медальный план сборной России по вольной борьбе на эту Олимпиаду: 1 золото, 1 серебро, 1 бронза. План был перевыполнен: 2+1+0. К тому же, на мой взгляд, судьи отняли победу в финальной схватке у Гедуева. Все мы ожидали большего от тяжеловеса Биляла Махова (до 125 кг) и Анзора Болтукаева (до 97 кг). Однако оба уступили в первых же схватках борцам представляющим Украину. Неудачно выступил Виктор Лебедев (до 57 кг), потому что плохо согнал вес и не успел восстановиться. Виктор прекрасный борец, все ребята в нашей команде желали ему успеха, но он остался без олимпийской медали.

ПРИРОДА ПОРАЖЕНИЙ

- Почему проиграл Махов?

- Обидное поражение. Махов был очень хорошо готов к турниру, но его соперник, мой земляк - осетин вице-чемпион мира (2013) Ален Засеев тактически правильно провел этот поединок. При счете 2:0 в свою пользу Махов расслабился, думая победить малой кровью, но в концовке схватки Засеев провел прием, сравняв счет, выиграл по последнему действию. Билял не сумел создать преимущество хотя бы в три балла и поплатился. Но его тактика была понятна, он хотел сохранить силы к решающим схваткам. Махов продолжит борцовскую карьеру, а его участие в боях без правил – будет иметь периодический характер. Подрались ребята – получили гонорар. Многие борцы совмещают эти бои без правил с основной деятельностью.

Анзор Болтукаев уступил Валерию Андрейцеву – вице-чемпиону Игр в Лондоне (2012). Чрезвычайная ответственность перед чеченским народом, перед президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, а он, я знаю, тепло относится к борцу, не позволила Болтукаеву на ковре проявить свои лучшие качества. Думаю. Причина поражения в этом, потому что к турниру он был отлично готов.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Сослан РАМОНОВ Родился 1 января 1991 года в Цхинвали (Южная Осетия). Тренируется в ЦСКА. Чемпион Олимпийских игр 2016 в весе до 65 кг, чемпион мира (2014). Младший сержант Вооруженных Сил РФ. Образование высшее. Женат. Воспитывает дочь. Анатолий Хазбиевич МАРГИЕВ Родился 22 апреля 1954 года в селе Тли Дзауского района (Южная Осетия). Выпускник физико-математического факультета Юго-Осетинского института. В 1976 году, после окончания института, призван на службу в ЦСКА. С 1978 работает тренером. Заслуженный тренер России. Внес огромный вклад в становление знаменитой борцовской школы ЦСКА. Живет в Москве. Бронзовый бюст Маргиева установлен на Алле спортивной славы ЦСКА в Москве. Женат, имеет сына и дочь. ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ МАРГИЕВА: Вадим Богиев, Хаджимурат Гацалов, Джамал Отарсултанов, Ирбек Фарниев, Денис Царгуш, Хаджимурад Магомедов, Дзамболат Тедеев, Гульнара Манюрова, Сослан Рамонов.

«Я ЗАПРЕЩАЛ СОСЛАНУ ДУМАТЬ О БОРЬБЕ»

- Что вы сделали для того, чтобы ваш ученик Сослан Рамонов не «перегорел» в Рио?

- Мы прилетели в Бразилию 6 августа, десять дней жили в Сан-Паулу на базе отдыха, где во время чемпионата мира-2010 по футболу жила наша национальная команда. Известный футбольный тренер Валерий Газзаев помог Дзамболату Тедееву с размещением на этой базе российских борцов. На этой базе отдыха Сослан посещал только спортзал и столовую. Потом мы переехали в Олимпийскую деревню в Рио. Все это время я запрещал Рамонову думать о борьбе: гони эти мысли из головы, думай о природе, о своей семье, друзьях, читай книги.

До полуфинала я твердил Рамонову: экономь силы, интервал между схватками всего 15 минут. Перед полуфиналом и финалом: все силы отдай для победы, накопишь после Игр.

- Долго длились ваши установки?

- Я давал их за две минуты до выхода борца на ковер. Дашь раньше - он ее забудет, а так – успевает прокрутить задание в голове и в бой. Всех соперников мы изучили. В первой схватке он боролся с кубинцем, представляющим Канаду. Хайслан Веранес Гарсиа его фамилия. В юности Сослан ему дважды проигрывал. Я сказал: Сослан, ты уступал этому парню, когда еще не был чемпионом мира, а теперь настало время реванша. И Рамонов победил – 7:1. В 1/8 финала он сломил сопротивление еще одного кубинца Алехандро Энрике Вальдеса – 11:3, в четвертьфинале одолел Мандахнарана Гонзорига (Монголия) – 6:0.

«РАМОНОВ САМЫЙ БЫСТРЫЙ БОРЕЦ В МИРЕ»

- И вы утверждаете, что Рамонов экономил силы? Но такое преимущество Сослана по баллам в этих схватках говорит об обратном.

- Ничего странного. Просто вся борьба Рамонова построена на контратаках. Как у фехтовальщика, который отвечает на выпад соперника своим уколом. Проигрывая в счете, соперники шли в атаку и попадали в западню. Контратаки Сослан проводит молниеносно. Это его козырь и фирменный стиль. Сегодня Рамонов - самый быстрый борец в мире. Причем, скорость его мышления совпадает со скоростью тела.

- Вы вручили в руки Рамонову эти козыри?

- Талант тренера заключается в том, чтобы разглядеть сильные стороны ученика и развить их. Не может человек, родившийся математиком стать поэтом.

- Все ваши воспитанники – олимпийские чемпионы, были мастерами контратаки?

- Нет. Например, Вадим Богиев (до 68 кг), олимпийский чемпион Атланты (1996) делал приемы в обе стороны, а про себя говорил: «Я - бог атаки и фраер в защите». Ему нельзя было выжидать, когда соперник пойдет в наступление. Мне лично нравится эффектная борьба, я не люблю минимальный счет в схватках. Мой ученик – олимпийский чемпион Лондона (2012) Джамал Отарсултанов (до 55 кг) тоже действует на ковре эффектно, а упор делает на борьбу в корпусе, но иногда пропускает проходы в ноги. Таким образом, он уступил на чемпионате России, и не поехал на Игры в Рио. У нас в стране изучили манеру Джамала, и ждут, когда он раскроется. Иностранцам он не проигрывает. Когда Отарсултанов не сумел пройти олимпийский отбор – его основной конкурент на международных соревнованиях Владимир Хинчагашвили (Грузия) выдохнул, и завоевал золотую медаль в Бразилии, хотя четыре года назад в Лондоне уступил в финале Отурсултанову. Я уверен, что если бы Джамал поехал в Рио, то мои воспитанники завоевали бы две золота.

«НЕ КАТИ В ПАРТЕРЕ – ПРОИГРАЕШЬ»

- Следуя вашей установке Рамонов в Рио тоже ждал, когда соперники раскроются?

- Я сдерживал Сослана еще и потому, что согласно жеребьевке, он должен был провести на турнире в Рио на одну схватку больше, чем его соперник по финалу. На прошлых Играх в Лондоне все борцы, кто провел на схватку больше другого финалиста, остались без золотых медалей. Сослан четко выполнял мои установки, но в полуфинале против узбека Ихтиера Наврузова не сдержался – «стал проводить накат», и едва не «накрылся», получив минус четыре балла. На чемпионате мира-2015 в Лас-Вегасе Сослан, точно таким же образом, проиграл Наврузову в полуфинале, и перед новой встречей соперников я категорически предупреждал Рамонова: не надо катить в партере.

- Отчего он вас ослушался?

- За один накат дают два балла, за четыре – восемь. Раньше Рамонов здорово совершал этот прием, но утратил чутье. Со временем оно вернется, а на Играх я велел ему отказаться от наката.

- Потерял чутье, и в тоже время сумел одолеть в полуфинале в Рио Наврузова за явным преимуществом - 18:7.

- Накаты – это 50 процентов приемов в борьбе.

«СОСЛАН БЕЖИТ НЕ ХУЖЕ БОЛТА»

- То есть, утратив перед Рио половину боевой мощи, Рамонов, тем не менее, выиграл олимпийское золото?

- Он за счет других приемов набирал баллы. Проход в ноги, нырок под руку. Рамонов – самый быстрый борец, который должен избегать «завязок», чтобы не нарваться на контрприем. Сослан бежит быстрее всех борцов сборной России.

- Не хуже Усейна Болта?

- Первые 30 метров точно наравне, - улыбается Маргиев. – И в футболе Сослан хорош. Все борцы, кстати, неплохо играют в футбол. Например, легендарные братья Белоглазовы пинали мяч гоняли. Я сам футболист - перворазрядник. На маленькой площадке борцы побеждают даже профессиональных футболистов. Потому что борцы всегда там, где мяч.

ХОРОШ, КАК СБОРНАЯ РОССИИ ПО ГАНДБОЛУ

- В финальном поединке Рамонов досрочно победил азербайджанца Тогрула Асгарова – 11:0. Выходит, сил хватило с избытком на решающий поединок.

- В финале Сослан справился с соперником меньше, чем за две минуты. На Играх в Лондоне в 2012 году Асгаров победил в финале воспитанника ЦСКА Бесика Кудухова – старшего товарища и кумира Рамонова. Поэтому для Сослана была дополнительная мотивация в решающей схватке. Бесик погиб в автокатастрофе, так и не став олимпийским чемпионом. В этой весовой категории (до 65 кг) россияне не побеждали на Играх 20 лет, с тех пор как мой ученик Вадим Богиев выиграл золото в Атланте, правда, тогда была весовая категория до 68 кг. Рамонов сумел это сделать в прекрасном стиле, победив досрочно. Весь зал стоя рукоплескал ему, настолько яркую борьбу он показал в финале.

Перед финалом я старался оградить Рамонова от общения с кем-либо, чтобы он не потерял концентрацию. Перед финалом позвонил в Бразилию нашим общим друзьям футболист московского «Локомотива» Алан Касаев и пообещал, что за победу в решающей схватке подарит Сослану «Тойоту Камри». Такую информацию борцу лучше получать после соревнований. Слово свое Касаев сдержал. И не он один, кстати. Уверен, что автопарк Сослана после победы в Рио значительно пополнится.

Рамонов настолько хорошо По моим ощущениям, Сослан мог провести на турнире еще две-три схватки, настолько он был хорошо готов к этому турниру. Как женская сборная России по гандболу!

- Вы общались с главным тренером этой великолепной команды – Евгением Трефиловым?

- После победы своей команды в финале над француженками он внимательно смотрел по телевизору все схватки российских борцов.

- На мой взгляд, как тренер вы – полный антипод эмоционального Трефилова.

- Я общался с ним в Олимпийской деревне – это очень спокойный человек с высоким интеллектом и тонким юмором. В игровых видах спорта тренеру нельзя без крика. Я тоже кричал на Рамонова, когда он раскрывался во время схваток и забывал о тренерских установках.

- Сложно представить, что вашего окрика можно испугаться. Вы производите впечатление мягкого и интеллигентного человека.

- Так я кричу не для испуга, а для напоминания. Борца никто не испугает.

ПРО ТРАЖУКОВУ И МАМИАШВИЛИ

- Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили показал, что может не только напугать борца.

- Михаил Геразьевич переживает за каждого российского борца и ненавидит, когда на ковре проявляет безволие. Как олимпийский чемпион, как старший товарищ, он может прямо и аргументировано объяснить любому российскому борцу его ошибку.

- Например, не только Инне Тражуковой, но и Билялу Махову?

- Мамиашвили по горячим следам все высказал в глаза Билялу после его поражения. Зачем Махову спорить, если он прекрасно понимает, что претензии Мамиашвили справедливы.

- Мамиашвили бил Тражукову?

- Я не был свидетелем этой ситуации, но знаю, что когда личный тренер плачет после проигранной полуфинальной схватки спортсменки, то президент ФСБР вправе выяснить: в чем причина?

- Тражукова утверждала, что Мамиашвили был нетрезв.

- Это она сгоряча. Во дворце спорта, где проходил олимпийский турнир по борьбе, да на всех олимпийских объектах в Рио алкоголь не продавался, только вода. Мамиашвили пропадал во дворце борьбы с утра до вечера, что и воды хлебнуть было некогда.

И СОСЛАН – РАСЦВЕЛ

- В 25 лет ваш ученик Рамонов стал олимпийским чемпионом. Четыре года назад он не был готов к покорению Олимпа?

- Скоро только сказка сказывается. В 17 лет он приехал тренироваться ко мне в ЦСКА. Сослана привез из Осетии его дядя и мой бывший ученик Станислав Рамонов – тренер нашей армейской детской школы. И не только Сослана, кстати, а еще трех родственников. Я отказывался, но Станислав Федорович меня упрекнул: чужих детей вы тренируете, а своих внуков - детей ваших учеников – нет. В детстве Сослана заставляли сгонять вес так, что парень решил закончить с борьбой. Со мной этой информацией поделился один из тренеров спортинтерната ЦСКА. Тогда я провел беседу с Сосланом. Я сказал, что переведу тебя в следующую весовую категорию, ты будешь спокойно тренироваться, возмужаешь, и поставил планку: в 2014 году победить на чемпионате России и постараться выиграть чемпионат мира и Олимпиаду в Рио. Так все и вышло, потому, что в юном возрасте я избавил Сослана от излишнего давления. Борец расцвел, и можно сказать, что состоялся. Золотую медаль, ту что выиграл Сослан на чемпионате мира в 2014 году, российские борцы в этом весе не могли завоевать ровно 11 лет после победы Махача Муртазалиева.

«СОСЛАН – ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ, ХУДОЖНИК, МУЗЫКАНТ»

- Все братья Рамоновы оказались талантами?

- Все. Но старший, родной брат Сослана оказался таким эмоциональным, что после каждой неудачи на тренировке начинал колотить ковер. Я сказал ему: ты завязываешь с борьбой, иначе нервы все истратишь. А Сослан мне показался послушным, исполнительным, таких учеников люблю, они не подводят. Очень умный парень, глубокий, с тонкой душевной конструкцией. Борцов с таким характером я раньше не встречал. Мама у него – учитель. По характеру Сослан – поэт, писатель, художник, музыкант. И очень ранимый. Услышит грубое слово, сделают ему замечание – обижается. Накануне Игр в Рио главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев жестко поговорил на собрании с борцами по поводу сгонки веса. Тогда Сослан в сердцах мне сказал: не хочу выступать на ваших Играх. А я ему в ответ: нет, дорогой, это твоя Олимпиада, а не тренера, который за всех вас переживает и отвечает за результат своей головой, за то чтобы борцы достойно защитили честь России.

А согнать пять килограммов для Сослана – дело двух дней.

СТАВКА В 10 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

- С кем из выдающихся отечественных борцов вы бы смогли сравнить Сослана Рамонова?

- Я видел более техничных и более сильных борцов. Таких скоростных – нет. У него масса минусов, которые нужно исправить. За счет этого он сможет еще прибавить.

- Может быть, хотите вылепить из ученика второго двукратного олимпийского чемпиона Арсена Фадзаева, который назвал Рамонова лучшим борцом Игр в Рио?

- Нет. Арсен Фадзаев - это природное явление. Тоже скажу про Махарбека Хадарцева, Артура Таймазова, Бувайсара Сайтиева. Из действующих борцов Абдулрашид Садулаев, безусловно, явление. У этих борцов практически не было слабых мест. А если, скажем, против Рамонова я выставлю борца, объяснив тому, как бороться, то Сослан может проиграть. Многие специалисты, кстати, до сих пор не считают Рамонова сильным борцом. И напрасно. Для примера, рейтинг Садулаева на победу в Рио был 1 к 1,05, а рейтинг Рамонова - 1 к 7. Когда я узнал, сразу сказал коллегам: «У меня на карточке миллион рублей, подскажите, как делать ставки, я все поставлю на победу Сослана». Настолько я был уверен в его победе. Перед Играми в Рио многие наши специалисты негодовали из-за того, что Рамонов во время тренировок часто проигрывает спарринги. Но ведь и мой ученик Отарсултанов тоже не был чемпионом тренировок. Дошло до того, что я сказал коллеге: ставлю 10 тысяч долларов, если после моей установки Рамонов уступит твоему борцу хотя бы один балл.

Коллега спорить не рискнул.

СЛОВО УЧЕНИКУ Сослан Рамонов, Олимпийский чемпион-2016: ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ У АНАТОЛИЯ ХАЗБИЕВИЧА - На Олимпиаде я выполнил то, что запланировал мой тренер Анатолий Хазбиевич Маргиев. Моя победа – это его заслуга. Он столько лет терпит мой скверный, капризный характер. Вкладывает свой интеллект в мою голову. - Характер настолько скверный, что можете сказать тренеру: да иди ты?

- Могу не послушаться наставника, отвернуться, не выполнить задание. Поэтому хочу попросить прощение у Анатолия Хазбиевича. А сказать так безмерно уважаемому человеку – никогда.

ПРО ДОПИНГ И БЕСИКА КУДУХОВА

- Все свои победы Рамонов посвящает ушедшему из жизни борцу Бесику Кудухову. Почему Бесик так и не стал олимпийским чемпионом, ведь тренировался у вас в ЦСКА.

- Бесик был кумиром Рамонова. Они лишь однажды сошлись на ковре и Сослан уступил старшему товарищу. Я хотел работать с Бесиком, потому что видел его высочайший потенциал. Он был быстрый, как метеор. Его личный тренер – мой близкий друг, но не каждому дано довести спортсмена до олимпийского золота. Это кропотливая ювелирная работа и спортсмена и тренера. Очень нудная, не каждый выдержит. Скажу так, мне не довелось быть личным тренером Бесика Кудухова.

- Вчера пришло сообщение, что Бесик Кудухов лишен серебряной олимпийской медали Игр в Лондоне за то, что в его пробе был найден запрещенный препарат.

- Я думаю, что если бы Бесик употреблял допинг, то выиграл бы обе свои Олимпиады, где для победы ему реально не хватало сил. Я скептически отношусь к этой информации, так как не слышал, что при вскрытии проб четырехлетней давности присутствуют представители России. Чтобы избежать таких обвинений, для своих учеников я установил жёсткое табу: все лекарства, даже от кашля, прописанные борцам я проверяю лично. Потому что в составе лекарств могут быть запрещенные препараты. То же касается воды и пищи для борцов.

«БУДЕМ ГОТОВИТЬСЯ К ТОКИО ВМЕСТЕ»

- К Играм в Токио вы будете готовить Сослана Рамонова?

- Думал, закончатся Игры в Рио и скажу Сослану: чтобы глаза мои тебя не видели. Например, не хочет он медленно делать прием на тренировке, чтобы я мог разобрать детально его ошибки. У него, дескать, характер. А у тренера, что вместо характера – молоко? Иногда он бывает капризным, не все выдерживают изнурительную работу.

С другой стороны, я увидел в нем потенциал выиграть олимпийское золото, и я хотел помочь Сослану реализовать нашу общую мечту. Ну и как мне к нему после этого относиться? Только с благодарностью и большим уважением. Будем работать дальше, но сначала спортсмену надо хорошо отдохнуть, прежде всего, от медных труб. Надеюсь, у Сослана хватит мудрости не поймать звездную болезнь.

«СПАСИБО БОЛЕЛЬЩИКАМ»

- А вы не устали после четырехлетнего олимпийского цикла.

- Я опустошен полностью. Да, я горд, что не подвел страну, родной ЦСКА, Федерацию спортивной борьбы России, но надо начинать все с нуля. Считай, я впервые с 10 апреля трижды подряд ночевал дома в Москве. Сборы, турниры, опять сборы. Сейчас хочу уехать в родную Осетию, собрать друзей в святых местах, купить молочного теленка и отметить победу как следует. Перед Играми в Рио на такой традиционной встрече собралось человек 200, был и президент Республики.

Сейчас звонил глава Владикавказа - двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Махарбек Хадарцев: когда мы приедем с Рамоновым во Владикавказ? Народ готовится к встрече героя Рио. Будет праздник. По моей информации Сослан должен получить от главы города пятикомнатную квартиру. Он из небогатой семьи, а такие достойные подарки повышают ее благосостояние и статус. Рамонов в семье теперь главный кормилец.

РЕЙТИНГ МАРГИЕВА И 240 ДНЕЙ ОТПУСКА

- В этой истории с последним олимпийским золотом России в Рио, сдается не только мне, что вы не меньший герой, чем ваш ученик…

- В нашей стране тренер-герой – это иностранец. Пояснять не хочу. Скажу только, что правительственную телеграмму с поздравлениями после Игр в Рио лично я – тренер, подготовивший олимпийского чемпиона, получил только от губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Поклон ему от меня и всем болельщикам за поздравления и моральную поддержку. А на отсутствие денег мне грех жаловаться. Начальник ЦСКА Михаил Барышев всегда шел мне навстречу во время подготовки борцов к Играм.

Главное для меня в этой очередной олимпийской истории: я получил моральное удовлетворение, оттого, что задумал и своими руками сумел вылепить нового чемпиона.

- После того, как вы воспитали еще одного олимпийского чемпиона, ваш тренерский рейтинг взметнулся. Есть ли в мире тренеры, кого вы считаете лучше себя?

- Все тренеры, которые старше меня, мои учителя. Значит, они лучше меня в профессии . А те, кто младше меня, те – младше. Я преклоняюсь перед теми наставниками, кто не только воспитал много чемпионов, а кто сумел создать школы борьбы, и ученики этих школ стабильно побеждают, даже если тренер отошел от дел. Тренировать учеников и создавать, а затем развивать школу – двойная нагрузка. Казбек Дедегкаев, Асланбек Дзгоев, Дмитрий Миндиашвили – великие тренеры, потому что справились с ней. И я стараюсь не отставать, а для этого надо работать круглый год. В ЦСКА у меня накопилось 240 дней отпуска, потому что надо постоянно лично контролировать процесс подготовки новых олимпийских чемпионов.