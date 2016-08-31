Золотой остров. Клубы АПЛ потратили на трансферы больше миллиарда фунтов
За день до закрытия периода дозаявок клубы английской премьер-лиги установили уникальное достижение – впервые в истории они летом потратили на трансферы больше миллиарда фунтов.
ПРОРЫВ ОТ «АРСЕНАЛА»
Утром последнего летнего дня английские СМИ всколыхнула новость – впервые в истории местные клубы за летний трансферный период потратили больше миллиарда фунтов на новых футболистов. Исторический рубеж пробил «Арсенал», и в этом, безусловно, есть какая-то ирония судьбы, поскольку главный тренер «канониров» Арсен Венгер – один из главных противников финансовой гонки вооружений, о чем он неоднократно заявлял. Недаром фанаты лондонцев уже много лет критикуют его за отсутствие больших трансферов. Но если раньше причиной политики экономии была необходимость выплачивать кредит за постройку нового стадиона – «Эмирейтс», то последние пару лет – это уже принципиальная позиция.
Но тут не удержался и Венгер – во вторник лондонцы официально объявили о приобретении защитника «Валенсии» Мустафи и нападающего «Депортиво»Переса, за которых в общей сложности заплатили 52 миллиона фунтов. А если добавить к этому оформленный еще в мае переход хавбека Джаки из менхенгладбахско
Прежний рекорд летних трат – 870 миллионов фунтов - был установлен всего год назад. Сейчас этой отметки клубы достигли еще 25 августа, то есть за шесть дней до конца дозаявочного периода.
ОСТРОВНАЯ НАДБАВКА
Главная причина такой купеческой удали – это, безусловно, новый телевизионный контракт, заключенный премьер-лигой в феврале прошлого года с двумя вещателями – Sky и BT. Трехлетний договор вступает в силу, начиная с этого сезона и, согласно его условиям, лига получит за этот период 5,1 миллиарда фунтов. Схема распределения денег проста: 50 процентов суммы делится поровну между всеми клубами, 25 процентов – в зависимости от занятого места и еще 25 процентов распределяют вещатели. Тут один из главных критериев – частота появления на экране.
Нехитрые подсчеты показывают, что клуб, который эти три сезона проведет в премьер-лиге, гарантированно заработает 128,4 миллиона фунтов (151,5 миллиона евро). И это без учета спонсорских контрактов и доходов в Match day. А, к слову, цены на билеты и абонементы в Англии не только не снижаются, но и, напротив, идут вверх. Еще памятен громкий скандал, случившийся в прошлом сезоне в «Ливерпуле». Клуб вознамерился было повысить минимальную стоимость билетов до 77 фунтов, что вызвало протесты болельщиков. На игре премьер-лиги с «Сандерлендом» они устроили невиданную для Англии акцию, уйдя с трибун на 77-й минуте. В итоге клуб пошел на попятную, и оставил прежнюю цену – 59 фунтов.
Так что гульнуть есть на что. Недаром сразу 12 клубов премьер-лиги обновили этим летом свои трансферные рекорды. Но далеко не всем в Англии это нравится. «Рынок просто сошел с ума. Не понимаю, почему мы должны платить по 50 миллионов за средних игроков?» - недоумевает новый главный тренер «Челси» Антонио Конте.
Действительно, мы в России много говорим о так называемой «северной надбавке» касательно наших клубов, но англичане могут с не меньшим основанием говорить и об «островной надбавке». Ну, правда, как не выдоить несколько лишних миллионов у толстосумов?
Еще в 2013 году, когда лига заключила прежний телеконтракт (к слову, на 3 миллиарда фунтов), ее глава Ричард Скудамор призывал, чтобы клубы не тратили 70 процентов бюджета на трансферы и зарплаты. Но это так и осталось призывом. Что уж говорить про сейчас.
ТРАТЫ АНГЛИЙСКИХ КЛУБОВ НА ИГРОКОВ В ЛЕТНИЙ ТРАНСФЕРНЫЙ ПЕРИОД
|
Год
|
Сумма (в фунтах)
|
2003
|
215 млн
|
2004
|
215 млн
|
2005
|
235 млн
|
2006
|
260 млн
|
2007
|
470 млн
|
2008
|
500 млн
|
2009
|
450 млн
|
2010
|
365 млн
|
2011
|
485 млн
|
2012
|
490 млн
|
2013
|
630 млн
|
2014
|
835 млн
|
2015
|
870 млн
|
2016
|
1,005 млрд**
* 1 фунт – 1,18 евро по курсу на 31.08.2016
** еще не окончательные данные
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