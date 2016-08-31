Золотой остров. Клубы АПЛ потратили на трансферы больше миллиарда фунтов

За день до закрытия периода дозаявок клубы английской премьер-лиги установили уникальное достижение – впервые в истории они летом потратили на трансферы больше миллиарда фунтов.

ПРОРЫВ ОТ «АРСЕНАЛА»

Утром последнего летнего дня английские СМИ всколыхнула новость – впервые в истории местные клубы за летний трансферный период потратили больше миллиарда фунтов на новых футболистов. Исторический рубеж пробил «Арсенал», и в этом, безусловно, есть какая-то ирония судьбы, поскольку главный тренер «канониров» Арсен Венгер – один из главных противников финансовой гонки вооружений, о чем он неоднократно заявлял. Недаром фанаты лондонцев уже много лет критикуют его за отсутствие больших трансферов. Но если раньше причиной политики экономии была необходимость выплачивать кредит за постройку нового стадиона – «Эмирейтс», то последние пару лет – это уже принципиальная позиция.

Но тут не удержался и Венгер – во вторник лондонцы официально объявили о приобретении защитника «Валенсии» Мустафи и нападающего «Депортиво»Переса, за которых в общей сложности заплатили 52 миллиона фунтов. А если добавить к этому оформленный еще в мае переход хавбека Джаки из менхенгладбахско й «Боруссии», обошедшийся «Арсеналу» в 30 миллионов фунтов, то получится, что этим летом «канониры» гульнули почти на сотню миллионов.

Прежний рекорд летних трат – 870 миллионов фунтов - был установлен всего год назад. Сейчас этой отметки клубы достигли еще 25 августа, то есть за шесть дней до конца дозаявочного периода.

ОСТРОВНАЯ НАДБАВКА

Главная причина такой купеческой удали – это, безусловно, новый телевизионный контракт, заключенный премьер-лигой в феврале прошлого года с двумя вещателями – Sky и BT. Трехлетний договор вступает в силу, начиная с этого сезона и, согласно его условиям, лига получит за этот период 5,1 миллиарда фунтов. Схема распределения денег проста: 50 процентов суммы делится поровну между всеми клубами, 25 процентов – в зависимости от занятого места и еще 25 процентов распределяют вещатели. Тут один из главных критериев – частота появления на экране.

Нехитрые подсчеты показывают, что клуб, который эти три сезона проведет в премьер-лиге, гарантированно заработает 128,4 миллиона фунтов (151,5 миллиона евро). И это без учета спонсорских контрактов и доходов в Match day. А, к слову, цены на билеты и абонементы в Англии не только не снижаются, но и, напротив, идут вверх. Еще памятен громкий скандал, случившийся в прошлом сезоне в «Ливерпуле». Клуб вознамерился было повысить минимальную стоимость билетов до 77 фунтов, что вызвало протесты болельщиков. На игре премьер-лиги с «Сандерлендом» они устроили невиданную для Англии акцию, уйдя с трибун на 77-й минуте. В итоге клуб пошел на попятную, и оставил прежнюю цену – 59 фунтов.

Так что гульнуть есть на что. Недаром сразу 12 клубов премьер-лиги обновили этим летом свои трансферные рекорды. Но далеко не всем в Англии это нравится. «Рынок просто сошел с ума. Не понимаю, почему мы должны платить по 50 миллионов за средних игроков?» - недоумевает новый главный тренер «Челси» Антонио Конте.

Действительно, мы в России много говорим о так называемой «северной надбавке» касательно наших клубов, но англичане могут с не меньшим основанием говорить и об «островной надбавке». Ну, правда, как не выдоить несколько лишних миллионов у толстосумов?

Еще в 2013 году, когда лига заключила прежний телеконтракт (к слову, на 3 миллиарда фунтов), ее глава Ричард Скудамор призывал, чтобы клубы не тратили 70 процентов бюджета на трансферы и зарплаты. Но это так и осталось призывом. Что уж говорить про сейчас.

ТРАТЫ АНГЛИЙСКИХ КЛУБОВ НА ИГРОКОВ В ЛЕТНИЙ ТРАНСФЕРНЫЙ ПЕРИОД

Год Сумма (в фунтах) 2003 215 млн 2004 215 млн 2005 235 млн 2006 260 млн 2007 470 млн 2008 500 млн 2009 450 млн 2010 365 млн 2011 485 млн 2012 490 млн 2013 630 млн 2014 835 млн 2015 870 млн 2016 1,005 млрд**

* 1 фунт – 1,18 евро по курсу на 31.08.2016

** еще не окончательные данные